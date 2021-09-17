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Новости Конституционный кризис
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Тупицкий и Касминин оспаривают в ОАСК проведение Зеленским конкурсного отбора кандидатов в Конституционный Суд

Тупицкий и Касминин оспаривают в ОАСК проведение Зеленским конкурсного отбора кандидатов в Конституционный Суд

Уволенные Зеленским судьи Конституционного суда Александр Тупицкий и Александр Касминин подали иск в Окружной административный суд из-за конкурсного отбора на должность судей КСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Иск направлен к Офису Президента Украины и конкурсной комиссии для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины по квоте президента. Третьи лица в иске - сам Зеленский и Конституционный суд.

"Среди требований иска - признать противоправным и отменить решение конкурсной комиссии от 20 августа 2021, оформленное протоколом №1, которым было решено утвердить объявления о начале конкурса для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, которых назначает Президент Украины", - говорится в сообщении суда.

Кроме того, истцы оспаривают размещения объявления о начале конкурса на сайте президента и просят суд обязать конкурсную комиссию его отозвать.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЦПК призывает Зеленского не проводить конкурс по отбору судей КС: Вакансии юридически отсутствуют. Это углубит кризис

Окружной административный суд решает вопрос об открытии производства.

Напомним, 27 марта 2021 года президент подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

14 июля стало известно, что Верховный Суд признал противоправным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КСУ.

Автор: 

КС (2248) Тупицкий (233) Окружной админсуд Киева (398) Касминин Александр (3)


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Ну и правильно !
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17.09.2021 22:16 Ответить
От як рвуться у судді,а можна ж знайти іншу роботу,наприклад на великому будівництві доріг.комбайнерами чи доярами.
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17.09.2021 22:49 Ответить
 
 