Тупицкий и Касминин оспаривают в ОАСК проведение Зеленским конкурсного отбора кандидатов в Конституционный Суд

Уволенные Зеленским судьи Конституционного суда Александр Тупицкий и Александр Касминин подали иск в Окружной административный суд из-за конкурсного отбора на должность судей КСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Иск направлен к Офису Президента Украины и конкурсной комиссии для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины по квоте президента. Третьи лица в иске - сам Зеленский и Конституционный суд.

"Среди требований иска - признать противоправным и отменить решение конкурсной комиссии от 20 августа 2021, оформленное протоколом №1, которым было решено утвердить объявления о начале конкурса для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, которых назначает Президент Украины", - говорится в сообщении суда.

Кроме того, истцы оспаривают размещения объявления о начале конкурса на сайте президента и просят суд обязать конкурсную комиссию его отозвать.

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Окружной административный суд решает вопрос об открытии производства.

Напомним, 27 марта 2021 года президент подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

14 июля стало известно, что Верховный Суд признал противоправным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КСУ.