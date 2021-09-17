Четыре западные области могут из "зеленой" зоны карантина сразу перейти в "красную", - "слуга народа" Радуцкий

В ближайшее время четыре области Украину могут из "зеленой" зоны сразу перейти в "красную".

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народдный депутат из фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий.

По его словам, в Украине зафиксировано наибольшее число новых больных COVID-19 за последние четыре месяца. Только за эту неделю пациентов с коронавируомса стало вдвое больше: в понедельник - 3,3 тыс человек, за минувшие сутки - 6,6 тыс.

"В настоящее время наиболее тревожные показатели в четырех регионах: Черновицкой, Волынской, Закарпатской и Тернопольской областях. В ближайшее время эти западные регионы могут из "зеленой" зоны сразу перейти в "красную", - сообщил нардеп.

Радуцкий уточнил, что по количеству больных на 100 тысяч населения в "лидерах" Черновицкая и Луганская области. Больше всего занято коек с кислородом в Черновицкой (55%) и Тернопольской (40%) областях.

Он заверил, что по стране нагрузка на систему здравоохранения остается контролируемой. Реанимационные койки заняты на 27%, койки с подведенным кислородом – на 22%, аппараты ИВЛ – на 10%.