Четыре западные области могут из "зеленой" зоны карантина сразу перейти в "красную", - "слуга народа" Радуцкий
В ближайшее время четыре области Украину могут из "зеленой" зоны сразу перейти в "красную".
Об этом заявил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народдный депутат из фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий.
По его словам, в Украине зафиксировано наибольшее число новых больных COVID-19 за последние четыре месяца. Только за эту неделю пациентов с коронавируомса стало вдвое больше: в понедельник - 3,3 тыс человек, за минувшие сутки - 6,6 тыс.
"В настоящее время наиболее тревожные показатели в четырех регионах: Черновицкой, Волынской, Закарпатской и Тернопольской областях. В ближайшее время эти западные регионы могут из "зеленой" зоны сразу перейти в "красную", - сообщил нардеп.
Радуцкий уточнил, что по количеству больных на 100 тысяч населения в "лидерах" Черновицкая и Луганская области. Больше всего занято коек с кислородом в Черновицкой (55%) и Тернопольской (40%) областях.
Он заверил, что по стране нагрузка на систему здравоохранения остается контролируемой. Реанимационные койки заняты на 27%, койки с подведенным кислородом – на 22%, аппараты ИВЛ – на 10%.
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И вопрос остается открытым переболеют ли вакцинированные новым штамом и переболеют ли переболевшие заново...
И что делать если переболевшему ковид терапевт не давал больничный и не записал ковид ради снижения статистики..?
попробую аксіомами*.
Пандемія триває,тому ще нічого з Ковід остаточно не зрозуміло .
Вакцинація все-таки працює .
Вакцинація-справа добровільна,інакше це порушення прав людини.ЦЕ НЕ ОБГОВОРЮЄТЬСЯ.
Вакцинація,епідемія-це статистика.. великі цифри, де смерть окремої людини малозначуща..
Ось тут виникає ряд досі не вирішених проблем,зокрема
1)НАСКІЛЬКИ МОЖЛИВО В ІНТЕРЕСАХ СУСПІЛЬСТВА ОБМЕЖУВАТИ права наприклад на роботу чи переміщення НЕВАКЦИНОВАНИХ. 2)питання -які переваги може мати вакцинований носій Ковід перед невакцинованим(питання,котре закономірно виникне в Україні весною 2022,коли буде досягнена цифра 60 відсотків вакцинованих. (ЦИФРА'затухання" епідемій" )
3.якщо провакциновано 60 відсотків і ще 30 мають природний імунітет-ЯКИЙ ЗМІСТ В ,НАПРИКЛАД,МАСКОВОМУ РЕЖИМІ?
4...
*вакцинований 1 дозою Пфайзер
Тести на антитіла (IgM, IgA, IgG S-білок)-поки що ПІДТВЕРДЖЕНО інформації (НЕ ПРОПАГАНДИ)не ЗНАЙШОВ.і ЧИ НЕ ПОТРІБНО ЗРІВНЯТИ У ПРАВАХ ПЕРЕХОРІВШИХ БЕЗСИМПТОМНО З ВАКЦИНОВАНИМИ?/
БО Я ТЕЖ ПРОТИ ПІДГОДОВУВАТИ ФАРММАФІЮ!
МОСКВА. 10 СЕНТЯБРЯ. ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ - Российским туристам, привитым однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт", для въезда в Турцию придется предоставить результат ПЦР или экспресс-теста или справку о перенесенном коронавирусе, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе туроператора "Интурист".