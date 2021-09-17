Данилюк: Тем, кто попадет в реестр олигархов, будет сложнее получить финансирование за рубежом

Закон об олигархах может повлиять на экономику Украины в целом и зацепить тех, кто трудится на крупный бизнес.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил экс-министр финансов и бывший секретарь СНБО Александр Данилюк, сообщает Цензор.НЕТ.

""Для тех, кто находится в этом реестре, будет сложнее получать доступ к финансированию за рубежом. Так, Коломойскому нечего бояться, а остальным, кто окажется в этом реестре, будет гораздо труднее получать финансирование. А это - тысячи и десятки тысяч людей, которые получают работу. То есть власть, которая вводит этот реестр, должен думать о последствиях. Это однозначно влияет на экономику, на предприятия", - сказал он.

Данилюк напомнил, что Коломойский и так находится под санкциями США и не может выехать из Украины.

Читайте: Принятие закона об олигархах хотят затянуть до следующих выборов, - Малюська

"Кто же получит плюсы от деолигархизации? Власть перекупает депутатов, которые финансировались за счет коррупционных потоков. Это такая "деолигархизация" по-украински", - считает Данилюк.

В целом Данилюк раскритиковал проект закона №5599 об олигархах за его популизм и отсутствие реальных механизмов ограничения политического влияния крупного бизнеса.

Напомним, 15 сентября Венецианская комиссия начала рассмотрение проекта закона об олигархах, который направил спикер украинского парламента Дмитрий Разумков по настоянию 4 из 5 парламентских фракций и требованию омбудсмена Людмилы Денисовой. Оппозиционные фракции считают, что проект закона приведет к нарушению прав человека, ограничению свободы слова и политическому преследованию оппонентов действующей властью.

По заключению уполномоченного по правам человека Денисовой, проект закона нарушает Конституцию Украины. Передачу проекта закона №5599 в Венецианскую комиссию одобрили в консультационной миссии ЕС при Украине. Сам проект закона об олигархах на форуме YES раскритиковали иностранные дипломаты, бизнесмены и представители международных организаций как нарушающий принципы демократии, верховенства права и свободы слова.