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Новости
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Данилюк: Тем, кто попадет в реестр олигархов, будет сложнее получить финансирование за рубежом

Данилюк: Тем, кто попадет в реестр олигархов, будет сложнее получить финансирование за рубежом

Закон об олигархах может повлиять на экономику Украины в целом и зацепить тех, кто трудится на крупный бизнес.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил экс-министр финансов и бывший секретарь СНБО Александр Данилюк, сообщает Цензор.НЕТ.

""Для тех, кто находится в этом реестре, будет сложнее получать доступ к финансированию за рубежом. Так, Коломойскому нечего бояться, а остальным, кто окажется в этом реестре, будет гораздо труднее получать финансирование. А это - тысячи и десятки тысяч людей, которые получают работу. То есть власть, которая вводит этот реестр, должен думать о последствиях. Это однозначно влияет на экономику, на предприятия", - сказал он.

Данилюк напомнил, что Коломойский и так находится под санкциями США и не может выехать из Украины.

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"Кто же получит плюсы от деолигархизации? Власть перекупает депутатов, которые финансировались за счет коррупционных потоков. Это такая "деолигархизация" по-украински", - считает Данилюк.

В целом Данилюк раскритиковал проект закона №5599 об олигархах за его популизм и отсутствие реальных механизмов ограничения политического влияния крупного бизнеса.

Напомним, 15 сентября Венецианская комиссия начала рассмотрение проекта закона об олигархах, который направил спикер украинского парламента Дмитрий Разумков по настоянию 4 из 5 парламентских фракций и требованию омбудсмена Людмилы Денисовой. Оппозиционные фракции считают, что проект закона приведет к нарушению прав человека, ограничению свободы слова и политическому преследованию оппонентов действующей властью.

По заключению уполномоченного по правам человека Денисовой, проект закона нарушает Конституцию Украины. Передачу проекта закона №5599 в Венецианскую комиссию одобрили в консультационной миссии ЕС при Украине. Сам проект закона об олигархах на форуме YES раскритиковали иностранные дипломаты, бизнесмены и представители международных организаций как нарушающий принципы демократии, верховенства права и свободы слова.

Автор: 

законопроект (3219) олигарх (1027) шоу Шустера (315) Данилюк Александр (469)


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Топ комментарии
+7
Порох забороняє зє блазню припинити користуватись кортежем,з 50-ти автівок??? Примушує жити у конче заспі, будувати басейн, на дачі хрущова, на бірючому??? Примушує розпилювати бюджетні кошти поща «прозоро»? Примушує руйнувати реформи в армії і не платити гроші військовим. Примусив брехати за 4 кілобакси зарплатні вчителям і зниження плати за комірне вдвічі??? Тримає за руки і не дозволяє посадити мільйярд дерев??? Ви, зє дятли, хоч дупою починайте думати, якщо з голови мізки витекли донизу...
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17.09.2021 23:51
+6
Хе-хе. Потерпевшему вiслюку палки в кальсоны вставляют

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17.09.2021 23:40
+5
это смешно, насадка на руку олигарха типа принимает закон об олигархах...
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17.09.2021 23:43
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17.09.2021 23:32 Ответить
против Зеленского объединилась вся мерзота ,которая априори вроде бы не должна быть в одной команде, понимаешь, что это последняя надежда Украины скинуть тех кто грабил Украину 30 лет.
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17.09.2021 23:36 Ответить
Хе-хе. Потерпевшему вiслюку палки в кальсоны вставляют

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17.09.2021 23:40 Ответить
Зеля ************. Про це говорять його справи.
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17.09.2021 23:48 Ответить
Порох забороняє зє блазню припинити користуватись кортежем,з 50-ти автівок??? Примушує жити у конче заспі, будувати басейн, на дачі хрущова, на бірючому??? Примушує розпилювати бюджетні кошти поща «прозоро»? Примушує руйнувати реформи в армії і не платити гроші військовим. Примусив брехати за 4 кілобакси зарплатні вчителям і зниження плати за комірне вдвічі??? Тримає за руки і не дозволяє посадити мільйярд дерев??? Ви, зє дятли, хоч дупою починайте думати, якщо з голови мізки витекли донизу...
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17.09.2021 23:51 Ответить
Лапоть, шо вы там курите , боты подоляцкие?)))
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18.09.2021 04:32 Ответить
Сам ты лапоть, я на Цензоре с 2012 года ты тогда ещё в школу ходил с мамкой
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18.09.2021 21:19 Ответить
Безвкусица и убогость в фотожабах? Это к порохоботам
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18.09.2021 00:01 Ответить
Отсутствие мозгов и ущербность...Это к гимноЗЕаданцам(зебобикам в прошлом).
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18.09.2021 07:24 Ответить
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17.09.2021 23:34 Ответить
сподіваюсь, Ігор Валєріч не потрапить у цей список?
Рената Леонідовича теж не вздумайте!
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17.09.2021 23:37 Ответить
пінкуча, пінкуча не забудь!

Садового!

Так і Зеля має свій телеканал, і впливає на розподіл бабла з держбюджету...
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17.09.2021 23:48 Ответить
ну шоб Мураєва - ето нє, з етім у нас строго!
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17.09.2021 23:50 Ответить
это смешно, насадка на руку олигарха типа принимает закон об олигархах...
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17.09.2021 23:43 Ответить
це з якого переляку ? он кацапи під санкціями так німчура бабла дала скільки треба ...
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17.09.2021 23:48 Ответить
Закон против одного человека. Но поделом Пороху, нужно было уничтожать олигархов, а не пытатся договариватся
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17.09.2021 23:49 Ответить
Проталкивая этот з\проект, где только ленивый ещё не сказал о нем, что это пздц всем Нам !!! Рассказывают нам сказки про олигархов.. НО - Доить они хотят обычных людей !!! Мрази Зеленые !!!
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17.09.2021 23:53 Ответить
Вже доять по повній.
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18.09.2021 08:03 Ответить
Олигархи муй ложили на финансирование - они сами кого хошь профинансируют.
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17.09.2021 23:55 Ответить
Только масса народа у ОП может потребовать импичмента президента !!!!! И там же могут по быстрому побрить чекиста и доцента Ермака и Всю Зеленую свору !!!!!
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17.09.2021 23:57 Ответить
За импичмент должны проголосовать три четверти парламента, но благодаря мудрому нариду и его моносброду---импичмент НЕВОЗМОЖЕН...
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18.09.2021 00:23 Ответить
янык и без ВР импичментовался.. и с этим аналогично должно быть...
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18.09.2021 00:26 Ответить
Все знают, чем чреват Майдан, когда по всей границе враг, да и внутри не без такового...
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18.09.2021 00:36 Ответить
Похоже, у тебя мозгов немае...
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18.09.2021 02:08 Ответить
Точно, ни мозгов, ни зоровья, ни денег. А Вы, прошу прщения, как узнали?
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18.09.2021 23:50 Ответить
Можкт потому, что ты свинособака под прокси?
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18.09.2021 04:35 Ответить
А В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ РАССТРЕЛ !)
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18.09.2021 03:26 Ответить
Кто собака?! Я собака?! А что такое прокси?
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18.09.2021 09:50 Ответить
Ой, та ладно...

Плював весь світ на ваші закони.
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18.09.2021 10:42 Ответить
Сначала ты платишь много денег для того, чтобы попасть во власть и стать олигархом, а потом платишь ещё больше денег, чтобы тебя не внесли в этот список олигархов.
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18.09.2021 12:30 Ответить
 
 