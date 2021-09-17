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Рада не будет рассматривать законопроект об олигархах на ближайшей пленарной неделе, - Разумков

Рада не будет рассматривать законопроект об олигархах на ближайшей пленарной неделе, - Разумков

Украинский парламент на предстоящей пленарной неделе рассматривать законопроект о деолигархизации не будет.

Об этом заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

"Это малореалистично, вернее нереалистично, потому что... на следующей неделе надо будет понять, сколько времени необходимо будет профильным управлениям Верховной Рады, чтобы подготовить этот законопроект к рассмотрению. Это займет немало времени, я думаю, что несколько дней точно уйдет", - сказал Разумков.

Он добавил, что будет действовать в вопросах принятия закона об олигархах сугубо в рамках регламента парламента.

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Автор: 

законопроект (3219) олигарх (1027) шоу Шустера (315) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+3
Какие на олигархи !? Нас ждёт катастрофа. Лука отменил визы с ираном, сирией, афганистаном, пакистаном... Украина ждёт толпы террористов. На границе с белорусью бродят два полу-прикордонника на всю границу. А для Зе и Ко - Украины нет, их родина Иерусалим и маЦква !!!!!
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18.09.2021 00:01
+1
Для начала, слово "олигарх" и "монополист" - должны стать юридическими терминами, с четко прописанными характеристиками.

То, что обозначается словом - олигархат, в принципе не имеет четко выраженных критериев. Это скорее понятийное описание людей одного профессионального круга, приближенного к управлению. Без четкого определения слова, нет конкретики законодательной инициативы.
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18.09.2021 01:07
+1
Олигархат = Мафия.
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18.09.2021 07:43
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Какие на олигархи !? Нас ждёт катастрофа. Лука отменил визы с ираном, сирией, афганистаном, пакистаном... Украина ждёт толпы террористов. На границе с белорусью бродят два полу-прикордонника на всю границу. А для Зе и Ко - Украины нет, их родина Иерусалим и маЦква !!!!!
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18.09.2021 00:01 Ответить
зрада! правда отменил он их много лет назад, и никто не пострадал. но то такое
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18.09.2021 08:48 Ответить
фотка з екрану кретиноскопу.

Зважте, які в нього мішки під очима.
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18.09.2021 01:05 Ответить
Для начала, слово "олигарх" и "монополист" - должны стать юридическими терминами, с четко прописанными характеристиками.

То, что обозначается словом - олигархат, в принципе не имеет четко выраженных критериев. Это скорее понятийное описание людей одного профессионального круга, приближенного к управлению. Без четкого определения слова, нет конкретики законодательной инициативы.
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18.09.2021 01:07 Ответить
Олигархат = Мафия.
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18.09.2021 07:43 Ответить
Блокування Закону ,- лакмусовий папірець на продажну вошивість політиків?!Там деякі дуже голосили, верещали, аж запінились, рубали "правду матку " про неправомірність впровадження цього закону, порушення прав людини і тд. і тп. Так же волають і проти реформи злочинної, мафіозної судової системи, а деякі продажні політики договорились до того, що участь у реформі іноземних суддів, це мол зовнішнє управління, втрата незалежності..? Ліпи горбатого???Що у нас найбільш у світі різних розшуково-каральних структур," "І хватіт, ваще то, пусть работают" але складається враження що вся ця "правоохоронна ",так як і судова система , без такого закону у нас не ефективна, вона у нас на заробітках! Риболовля, зловив вичавив "зелену ікру"і відпустив...!?
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18.09.2021 07:47 Ответить
Знищити олігархію - це знищити їхні монополії, а не запроваджувати смішні закони-95.
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18.09.2021 09:09 Ответить
Жодних реформ при зеленій владі не видно , а йде планомірне знищення

всіх демократичних цінностей в краіні та розкрадання бюджетних грошей мілліардами , а нам підсовують якісь надумані реформи з дохлими котами 😡
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18.09.2021 09:21 Ответить
Разумков сильно рискует, переча "Зе" - О свет очей наших! Но разве кому не понятно, против кого этот "хитрый" закон? Правильно, против Петра Алексеевича Порошенко, и только! С маниакальным упорством, как на репетиции очередной репризы, с повторением и повторением дублей в рабочей одежде, в сценическом образе, на генеральной репетиции в концертной форме стуча членом по клавишам рояля, Злеленский пытается посадить Петра Порошенко, во "что бы то ни стало"! Остальные олигархи не в счёт! Конфетная болезнь, видимо, относится к разделу "Неизлечимые". В прочем, не возведи, Господи, Зеленского на второй срок, а возведи на первый, эта болезнь как пришла, так и уйдёт без психиатрического лечения.
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18.09.2021 10:15 Ответить
Команда Зеленского начала бороться с олигархами преступниками. Молодцы! Так держать!
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04.10.2021 09:12 Ответить
 
 