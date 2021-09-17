Рада не будет рассматривать законопроект об олигархах на ближайшей пленарной неделе, - Разумков
Украинский парламент на предстоящей пленарной неделе рассматривать законопроект о деолигархизации не будет.
Об этом заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.
"Это малореалистично, вернее нереалистично, потому что... на следующей неделе надо будет понять, сколько времени необходимо будет профильным управлениям Верховной Рады, чтобы подготовить этот законопроект к рассмотрению. Это займет немало времени, я думаю, что несколько дней точно уйдет", - сказал Разумков.
Он добавил, что будет действовать в вопросах принятия закона об олигархах сугубо в рамках регламента парламента.
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Зважте, які в нього мішки під очима.
То, что обозначается словом - олигархат, в принципе не имеет четко выраженных критериев. Это скорее понятийное описание людей одного профессионального круга, приближенного к управлению. Без четкого определения слова, нет конкретики законодательной инициативы.
всіх демократичних цінностей в краіні та розкрадання бюджетних грошей мілліардами , а нам підсовують якісь надумані реформи з дохлими котами 😡