Рада не будет рассматривать законопроект об олигархах на ближайшей пленарной неделе, - Разумков

Украинский парламент на предстоящей пленарной неделе рассматривать законопроект о деолигархизации не будет.

Об этом заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

"Это малореалистично, вернее нереалистично, потому что... на следующей неделе надо будет понять, сколько времени необходимо будет профильным управлениям Верховной Рады, чтобы подготовить этот законопроект к рассмотрению. Это займет немало времени, я думаю, что несколько дней точно уйдет", - сказал Разумков.

Он добавил, что будет действовать в вопросах принятия закона об олигархах сугубо в рамках регламента парламента.

Читайте: Разумков: Когда ты на больничном, а тебе начинают менять охрану - для кого-то это было бы давлением