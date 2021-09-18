Рахманин: "Я один проголосовал против закона об олигархах. Реестрами войну не выигрывают, это имитация"
Народный депутат Украины Сергей Рахманин объяснил почему на заседании комитета ВР голосовал "против" так называемого "закона против олигархов".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Рахманин отметил: "Сегодня парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Верховной Раде поддержать окончательное принятие законопроекта №5599.
Документ имеет громкое название - "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни". В народе он больше известен как "закон об олигархах"".
Он продолжил: "Я был единственным из присутствующих на заседании членов комитета, проголосовавших против такого решения.
Почему?
1. Законопроект, на мой взгляд, изобилует нарушениями Конституции. На несоответствие проекта №5599 Основному закону обращали внимание Главное научно-экспертное управление парламента, представители оппозиционных фракций ВР, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека, а также немалое количество юристов.
2. "Антиолигархический" проект недавно направлен в Венецианскую комиссию. Этот орган Совета Европы уполномочен предоставлять заключения о соответствии законопроектив европейским стандартам и ценностям. Украина неоднократно обращалась в комиссию, когда речь шла об особо чувствительных решениях.
Рекомендации ВК не является обязательственным, но не дождаться выводов комиссии было бы странно, нелогично и политически невзвешенно. Особенно на фоне постоянных мантр о преданности европейским ценностям. И с учетом того, что к "венецианке" еще предстоит неоднократно обращаться.
3. Борьба с противоправным влиянием богачей на принятие государственных решений необходима. Но борьба, а не имитация".
Рахманин отметил: "Объяснить разницу между первым и вторым попробую на простом примере.
Сегодня нашему комитету был официально представлен новый Главнокомандующий Вооруженных сил генерал-лейтенант Валерий Залужный. Главком кратко проинформировал о ключевых вызовах, четко объяснил, как планирует решать проблемы. В отличие от некоторых других чиновников-силовиков Залужный не прибегал к ложному пафосу и не жонглировал абстрактными цветными дополнительными материалами.
Одна из проблем, на которой остановился генерал - повышение активности враждебных беспилотников. БПЛА противника все чаще работают на высотах, которые ограждают от имеющихся средств противодействия. Главком пояснил, что именно собирается делать, чтобы временная проблема не превратилась в осязаемую угрозу.
А мог бы сделать иначе. Например, инициировать написание закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием враждебных беспилотных летательных аппаратов". Создать государственный реестр вражеских беспилотников. Поручить вести этот реестр ... ну, например, Минюсту. Почему Минюста? А потому что так захотелось. Обязать всех военнослужащих ВСУ подавать декларации о визуальном контакте с беспилотниками. Ну, собственно, и все".
Он подчеркнул: "Помешала бы подобная "инициатива" выражаем беспилотникам? Не более, чем принятие зп №5599 помешает влиянию олигархов. То есть никак. Чтобы понять это, не надо ни к гадалке ходить, ни к Венецианской комиссии.
Противодействовать угрожающей активности враждебных БПЛА должны средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Противодействовать угрожающей активности "хозяев жизни" должны АМКУ, НАБУ, САП, БЭБ и еще целый ряд компетентных органов".
"Реестрами войны не выигрывают", - резюмировал Рахманин.
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Доречі: https://www.slovoidilo.ua/2021/05/26/novyna/ekonomika/********-druhyj-rik-pospil-sposterihayetsya-vidtik-investyczij-derzhstat В Україні другий рік поспіль спостерігається відтік інвестицій - Держстат
шкода, але 73 висловухих це не зрозуміють.
Поддержать документ Зеленского пестрое монобольшинство поощряли всячески: и кнутом, и пряником.
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорит:
"Думаю, каждый человек сегодня будет помнить, каким образом он заходил в это здание, благодаря кому.
Если народный депутат не будет держать обещание, что он за деолигархизацию, мы ТОГДА будем изучать, где олигархи сзади могут быть...
https://www.5.ua/ru/polytyka/pyar-yly-polza-dlia-ekonomyky-kak-vr-prynymala-za-osnovu-zakonoproekt-ob-olyharkhakh-y-cheho-ot-neho-zhdat-248797.html
Такой законопроект станет попыткой создать дополнительные механизмы давления на бизнес, чтобы он был "каким-то образом благодарен властям за то, что их не будут гнобить
Вопрос деолигархизации нужно решать не законом о деолигархизации, а законом об увеличении ответственности украинских чиновников.
Чтобы они не допускали монополий, приближения определенных групп к власти, которые влияют на те или иные решения.
Равные правила рыночной игры, которые должна обеспечить и установить сама власть. Это должен быть справедливый суд, в котором должны быть все наказаны - большой, малый, средний бизнес, если он нарушает закон и обворовывает государств
Именно прозрачные отношения власти с бизнесом обеспечат снижение влияния олигархов
От олигархии - к тирании через охлократию
Еще Платон говорил о том, что экономическая свобода сначала приводит к тимократии (политической системе, при которой власть переходит к привилегированному состоятельному меньшинству)
затем тимократия перерастает в олигархию.
В верхней точке олигархический режим вызывает восстание,
короткий период охлократии, власти толпы, и наконец
ОХЛОКРАТИЯ СМЕНЯЕТСЯ ТИРАНИЕЙ.
ВЫРОЖДЕННАЯ ФОРМА ДЕМОКРАТИИ,
основанная на меняющихся прихотях толпы,
постоянно попадающей под влияние демагогов,
где демагогия, тирания большинства и господство страсти
преобладают над разумом.
Иначе будет анархия. Потом законом не будет защищен и "мудрый нарид"
Позвольте только нарушать Конституцию зеленому монобольшинству...
Как говорится " благими намерениями вымощена дорога в ад"
Можно только вносить изменение в Конституцию и только правовым методом - голосованием тремястами голосами в Раде!
Тем более, что с олигархами можно разобраться абсолютно без нарушения Конституции
Потому что наступит анархия.
Законом не будет защищен и сам "мудрый нарид", если он позволит под эмоциями борьбы с олигархами нарушить зеленому моносброду Конституцию.
Конституцию можно менять исключительно законным способом, голосованием в Раде тремястами голосами
Тем более, что бороться с олигархами можно абсолютно не нарушая конституцию и не придумывая свое квадратное украинское колесо.
Так как это уже давно придумано умными людьми в других странах
Закон действует до сих пор!!!
В 1890 году конгресс единогласно принял так называемый Акт Шермана, названный в честь его инициатора - лидера фракции республиканцев в Сенате Джона Шермана.
Закон запрещал препятствование свободе торговли путем создания монополий (трастов) и любой сговор между предпринимателями относительно демпинга, преференций, вытеснения конкурентов.
В 1914 году Акт Шермана был дополнен Актом Клейтона, направленным в защиту малого предпринимательства от ограничений, которые устанавливали крупные компании.
ЭТИ ТРИ АКТА И НЕКОТОРЫЕ ПОПРАВКИ К НИМ И СОСТАВЛЯЮТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ ОСНОВУ АНТИТРАСТОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В США.
Несмотря на негативное отношение общества к Рокфеллеру при его жизни, он вошел в историю скорее с положительным имиджем - как один из создателей американской экономики.
Благодаря ему появилась целая отрасль, которая остается одной из ведущих в США и по сей день.
Рокфеллер - нефтяную отрасль, Эндрю Карнеги - металлургическую, Генри Форд - автомобильную, Александр Белл - телекоммуникационную.
БЛАГОДАРЯ ИМ АМЕРИКА СТАЛА САМОЙ МОЩНОЙ ЭКОНОМИКОЙ В МИРЕ.
https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3247531-kak-borotsa-s-oligarhami-amerikanskie-praktiki.html
только разрушат все, что еще работает в этой стране.
Ибо их настоящая цель исключительно оставить Зюзю на второй срок и пристроить своих олигархов.