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Рахманин: "Я один проголосовал против закона об олигархах. Реестрами войну не выигрывают, это имитация"

Рахманин:

Народный депутат Украины Сергей Рахманин объяснил почему на заседании комитета ВР голосовал "против" так называемого "закона против олигархов".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Рахманин отметил: "Сегодня парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Верховной Раде поддержать окончательное принятие законопроекта №5599.

Документ имеет громкое название - "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни". В народе он больше известен как "закон об олигархах"".

Также читайте: Железняк: Закон об олигархах - это юридическая фантазия

Он продолжил: "Я был единственным из присутствующих на заседании членов комитета, проголосовавших против такого решения.
Почему?
1. Законопроект, на мой взгляд, изобилует нарушениями Конституции. На несоответствие проекта №5599 Основному закону обращали внимание Главное научно-экспертное управление парламента, представители оппозиционных фракций ВР, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека, а также немалое количество юристов.

2. "Антиолигархический" проект недавно направлен в Венецианскую комиссию. Этот орган Совета Европы уполномочен предоставлять заключения о соответствии законопроектив европейским стандартам и ценностям. Украина неоднократно обращалась в комиссию, когда речь шла об особо чувствительных решениях.

Рекомендации ВК не является обязательственным, но не дождаться выводов комиссии было бы странно, нелогично и политически невзвешенно. Особенно на фоне постоянных мантр о преданности европейским ценностям. И с учетом того, что к "венецианке" еще предстоит неоднократно обращаться.

3. Борьба с противоправным влиянием богачей на принятие государственных решений необходима. Но борьба, а не имитация".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилюк: Тем, кто попадет в реестр олигархов, будет сложнее получить финансирование за рубежом

Рахманин отметил: "Объяснить разницу между первым и вторым попробую на простом примере.

Сегодня нашему комитету был официально представлен новый Главнокомандующий Вооруженных сил генерал-лейтенант Валерий Залужный. Главком кратко проинформировал о ключевых вызовах, четко объяснил, как планирует решать проблемы. В отличие от некоторых других чиновников-силовиков Залужный не прибегал к ложному пафосу и не жонглировал абстрактными цветными дополнительными материалами.

Одна из проблем, на которой остановился генерал - повышение активности враждебных беспилотников. БПЛА противника все чаще работают на высотах, которые ограждают от имеющихся средств противодействия. Главком пояснил, что именно собирается делать, чтобы временная проблема не превратилась в осязаемую угрозу.

А мог бы сделать иначе. Например, инициировать написание закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием враждебных беспилотных летательных аппаратов". Создать государственный реестр вражеских беспилотников. Поручить вести этот реестр ... ну, например, Минюсту. Почему Минюста? А потому что так захотелось. Обязать всех военнослужащих ВСУ подавать декларации о визуальном контакте с беспилотниками. Ну, собственно, и все".

Он подчеркнул: "Помешала бы подобная "инициатива" выражаем беспилотникам? Не более, чем принятие зп №5599 помешает влиянию олигархов. То есть никак. Чтобы понять это, не надо ни к гадалке ходить, ни к Венецианской комиссии.

Противодействовать угрожающей активности враждебных БПЛА должны средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Противодействовать угрожающей активности "хозяев жизни" должны  АМКУ, НАБУ, САП, БЭБ и еще целый ряд компетентных органов".

"Реестрами войны не выигрывают", - резюмировал Рахманин.

Также читайте: Принятие закона об олигархах хотят затянуть до следующих выборов, - Малюська

Автор: 

олигарх (1027) Рахманин (120)


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Топ комментарии
+30
А что за ДВА с лишним года зебилы сделали РЕАЛЬНО? только ИМИТАЦИЯ бурной деятельности с нулевым результатом...

Но быдлу нравится...
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18.09.2021 00:40
+14
Розумна людина. Дотепний приклад.

шкода, але 73 висловухих це не зрозуміють.
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18.09.2021 03:29
+12
Браво

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18.09.2021 00:53
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Правила форума Совет форумчан
А что за ДВА с лишним года зебилы сделали РЕАЛЬНО? только ИМИТАЦИЯ бурной деятельности с нулевым результатом...

Но быдлу нравится...
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18.09.2021 00:40 Ответить
Перечисляю. Инвестиции из Омана, Катара, первая конституция Пилипа Орлика впервые в Украине!, парад самый большой за историю независимости, впервые спросили у США - почему мы до сих пор не в НАТО и впервые потребовали денег 250 млрд долларов. Мало?
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18.09.2021 11:03 Ответить
277 миллиардов они нам должны.
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18.09.2021 11:45 Ответить
Сорри. Немного не добрал. Все таки деньги.
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18.09.2021 11:51 Ответить
Задовбали вже цим законом. Зєйловці працюють над іміджем. Реально жодної боротьби із олігархами при них не було й не буде. Бабками, бабками давіть олігархів. Встановлюйте вищі податки для них як в Англії. Піднімайте оподаткування отримання ними девідентів як в Бразілії. Зрештою підніміть податок на прибутки фізчних осіб. як це зараз робиться в Польщі. НЕ так як в Україні, де всі платять 18%, а щоб дуже багаті платили податку 34% , а поляки які отримують на наші менше 18 тис гр. на місяць не платили взагалі.
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18.09.2021 11:55 Ответить
Може то у Вас був сарказм?

Доречі: https://www.slovoidilo.ua/2021/05/26/novyna/ekonomika/********-druhyj-rik-pospil-sposterihayetsya-vidtik-investyczij-derzhstat В Україні другий рік поспіль спостерігається відтік інвестицій - Держстат
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18.09.2021 13:11 Ответить
Ви капітан Очевидність
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20.09.2021 07:24 Ответить
Якщо б з нульовим результатом, то було би непогано. А так з від"ємним результатом
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18.09.2021 11:58 Ответить
Браво

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18.09.2021 00:53 Ответить
Семейка кучманоидов украла нормальное будущее всей Украины ! Кучмо💩 -УБИЙЦА
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18.09.2021 09:15 Ответить
Ви (ми) самі вкрали і зараз крадемо, обираючи злодіїв чи нелохів
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18.09.2021 11:42 Ответить
як може один украсти все у 52 мільйонів ....- можливо проблема в іншому ....- у ментальності ( переважної більшості)...., рабстві..., дурноватості...., самокрайності....., хитросперматозойності....- і ще іншому ...
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18.09.2021 22:08 Ответить
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18.09.2021 11:50 Ответить
Тобто, на Залужного можна сподіватися?
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18.09.2021 01:07 Ответить
Я так понимаю, Рахман предлагает их мочить? Сирожа, ну нельзя ж так сразу. Давай хоть реестр сначала заведем, а потом антиолигархические "тройки".. Сирожа я в захваті от тебе...
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18.09.2021 01:54 Ответить
, він зробив це заради власного піару щоб хоч якось зявитись в медіа. а то від тоді як звідти пішов він став ніхто і звать його ніяк. просто звичайна сіра миша в Раді.
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18.09.2021 10:23 Ответить
Байден издал указ боротся с омериканскими олегархами Билл Гейтсом и Иланом Маском... и приказал Конгрессу олболсрать данных персонажей.....,украинские борцы против олигархата Кучмистов... Данилыч подаст в Суд и выиграет его...
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18.09.2021 03:12 Ответить
Ну вы немного забыли историю, при Клинтоне Гейтса гоняли, уж не помню подробили майксофт тогда или как то договорились.
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18.09.2021 14:59 Ответить
Ну так це було звичайне АНТИМОНОПОЛЬНЕ розслідування! У нас так само АМКУ в 2005 відібрав у Ахметова з Пінчуком Криворіжсталь... Ось такою має бути дієва боротьба з олігархами!
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18.09.2021 23:12 Ответить
Не пишите глупостей. У нас никакого отношения амку к репртватизации Криворожсталь не имел. Опротестовывала продажу генпрокуратура после смены власти. Тогда даже Ющенко что то начал блеять про договорится с олигархами за доплату, но Тимошенко рогом упёрлась и додушила. Сначала отобрала, но рада даже приняла там какой-то закон что Криворожсталь оставить в собственности государства, но продать все равно пришлось, даже после снятия Тимошенко с должности. И почему всегда забывают тогдашнюю историю с разтаможкой газа Фиршаша и передачу его государству? Тоже прижали олигарха, но закончилось это судами с олигархом и выплатами ему уж не помню сколько миллиардов. Так что без закона никакой борьбы не будет, ведь за ту незаконную передачу Пинчуеу с Ахметовым Криворожстали никого не наказали, а Фирташу после смены власти вообще доплатили.
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22.09.2021 08:04 Ответить
Розумна людина. Дотепний приклад.

шкода, але 73 висловухих це не зрозуміють.
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18.09.2021 03:29 Ответить
Розумна ???!!!! Почитайте определение слова демагогия.
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18.09.2021 09:32 Ответить
Усе правильно Рахманін сказав - при Ющі не видумували закони про олігархів, а просто забрали через АМКУ у Пінчука і Ахметова Криворіжсталь! Хто хоче - той робить, а не тупі закони видумує!
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18.09.2021 23:10 Ответить
Ющ тунца к губам пристраивал, а ТЮВ забрала ...это правда! Найди хотя бы один заголовок тех лет и прочитай кто забрал и через аукцион продал.
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19.09.2021 00:32 Ответить
Спеціально подивився - реприватизація відбулася вже після відставки Юлі при уряді Єханурова!
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19.09.2021 14:16 Ответить
Все аналогии лживы. А высказывания политиков недопартии Голос ещё и позорны.
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18.09.2021 07:31 Ответить
Один нормальный человек на весь дебильник. Один, Карл !!!
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18.09.2021 08:48 Ответить
Демагог он, а не "нормальный человек"...что в замен предложил ?
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18.09.2021 09:34 Ответить
Этот ответ по клику - твоим детишкам на мороженное в выходной, тролль поганый... Почитай стенограмму
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18.09.2021 09:37 Ответить
Сам по собі факт протидії олігархів закону каже сам за себе. Закон не ідеальний, але з чогось треба починати...
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18.09.2021 09:52 Ответить
Настоящая борьба с олигархами это такое законодательство которое не позволить им торговать из Украины через офшоры таким образом не платя налоги Украине. Четкая работа антимонопольного комитета, неподкупные суды. Тоесть нужны работающие госструктуры а не еще 1 неработающий закон
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18.09.2021 10:15 Ответить
Тут зелені можуть доборотися, що підприємства стануть. Видумують якісь закони щоб самим стати тими самими "олігархами". "Реєстри олігархів" - бредятина для 73%, де таке в світі було? В світі є антрастове законодавство. Візьми зкопіюй, постав під законом свою фамілію і буде тобі слава. Так ні, мета у цих покидьків інша - перерозподіл власності і диктатура.
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18.09.2021 11:39 Ответить
Ну, я наприклад розумію прихід Леніна й встановлення ленінізму, як ідеології. Той хоч відповідну освіту мав, статті та усілякі труди писав і нарешті всіх на*бав. А у нас якийсь "зеленізм", який без освіти, ні уха ні рила в політиці. Не розумію. За що така кара?
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18.09.2021 11:47 Ответить
Там була ідеологія, програма. Тут - повний нуль. Пустота, порожнеча в макітрах зекананди. Данилов, Арахамія, Безугла, сам Зеленський - тому підтвердження.
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18.09.2021 11:55 Ответить
Молодець
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18.09.2021 11:55 Ответить
Шестьоркі ОЛІГАРХІВ хвілюються. Треба буде працювати головою, а не язиком.
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18.09.2021 13:17 Ответить
Два года уже показали, что головой они працювать не в состоянии.
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18.09.2021 14:22 Ответить
Шістки олігархів писали закон про олігархів, зебіле.
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20.09.2021 07:27 Ответить
Как ВР принимала за основу законопроект об олигархах

Поддержать документ Зеленского пестрое монобольшинство поощряли всячески: и кнутом, и пряником.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорит:

"Думаю, каждый человек сегодня будет помнить, каким образом он заходил в это здание, благодаря кому.

Если народный депутат не будет держать обещание, что он за деолигархизацию, мы ТОГДА будем изучать, где олигархи сзади могут быть...

https://www.5.ua/ru/polytyka/pyar-yly-polza-dlia-ekonomyky-kak-vr-prynymala-za-osnovu-zakonoproekt-ob-olyharkhakh-y-cheho-ot-neho-zhdat-248797.html
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18.09.2021 14:21 Ответить
Принятие законопроекта об олигархах не будет иметь ничего общего с настоящим ограничением влияния крупного бизнеса на политику
Такой законопроект станет попыткой создать дополнительные механизмы давления на бизнес, чтобы он был "каким-то образом благодарен властям за то, что их не будут гнобить

Вопрос деолигархизации нужно решать не законом о деолигархизации, а законом об увеличении ответственности украинских чиновников.

Чтобы они не допускали монополий, приближения определенных групп к власти, которые влияют на те или иные решения.

Равные правила рыночной игры, которые должна обеспечить и установить сама власть. Это должен быть справедливый суд, в котором должны быть все наказаны - большой, малый, средний бизнес, если он нарушает закон и обворовывает государств

Именно прозрачные отношения власти с бизнесом обеспечат снижение влияния олигархов
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18.09.2021 14:35 Ответить
Путь монобольшинства, поддерживаемый 73% охлоса
От олигархии - к тирании через охлократию

Еще Платон говорил о том, что экономическая свобода сначала приводит к тимократии (политической системе, при которой власть переходит к привилегированному состоятельному меньшинству)

затем тимократия перерастает в олигархию.

В верхней точке олигархический режим вызывает восстание,

короткий период охлократии, власти толпы, и наконец

ОХЛОКРАТИЯ СМЕНЯЕТСЯ ТИРАНИЕЙ.
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18.09.2021 15:48 Ответить
ОХЛОКРА́ТИЯ

ВЫРОЖДЕННАЯ ФОРМА ДЕМОКРАТИИ,

основанная на меняющихся прихотях толпы,

постоянно попадающей под влияние демагогов,

где демагогия, тирания большинства и господство страсти

преобладают над разумом.
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18.09.2021 15:52 Ответить
а что закон про олигархов добавит хоть гривну пенсионерам или медсестрам --- твари вы зеленые . народ за галабародька уже один раз купился . теперь стыдно моему куму сказать за какую зеленую гниду он голосовал --- неужели нет более важных законов . чем это фуфло ---- хотите забрать у порошенка 5й и прямой так хрен вам в дупу . особенно абизянке арахамчику . это в северной бензоколонке нарисуют 85 проц за ***** . у нас вова-квартальный пролетит аж в оман на следующих выборах . если нету темы для рнбо -- займись вова своим спонсором калломойским и спроси эту тварь . когда он отдаст бюджету УКРАИНЫ 155 000 000 000 грн ----- не каждый пенсионер может назвать эту астрономическую цифру . что ******* твой друг беня с депозитов ..привата.. --- РАЗВЕ ЭТО НЕ ТЕМА ДЛЯ РНБО --- ВЕДЬ ЭТУ ДЫРУ ЗАКРЫВАЛИ ИЗ БЮДЖЕТА УКРАИНЫ ---- думай- те вова-квартальный
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18.09.2021 17:08 Ответить
Як тільки заходить мова про боротьбу з корупцією, то це зразу виявляється порушенням Конституції
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18.09.2021 18:28 Ответить
Нарушать Конституцию не должен НИКТО и не под каким соусом. Она должна быть незыблемой

Иначе будет анархия. Потом законом не будет защищен и "мудрый нарид"

Позвольте только нарушать Конституцию зеленому монобольшинству...

Как говорится " благими намерениями вымощена дорога в ад"

Можно только вносить изменение в Конституцию и только правовым методом - голосованием тремястами голосами в Раде!

Тем более, что с олигархами можно разобраться абсолютно без нарушения Конституции
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19.09.2021 15:30 Ответить
Целью принятия антиолигархического закона в нынешнем его виде является ограничение возможности финансирования партий, оппозиционных нынешней власти и схраненение таковых у нынешней правящей.Что практически 100% гарантирует продление власти Зе и его слуг на следующий срок. ( Как минимум!). В этом причина той истерики, которую демонстрирует Арахамия и Ко в связи с направлением этого Закона в Венецианскую комиссию и позицией Разумкова. Все они и особенно Зе прекрасно понимают, что в случае проигрыша на следующих выборах к ним будет масса вопросов у нового генерального прокурора. И это точно будет не на 100% своя Венедиктова.
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18.09.2021 18:56 Ответить
ну вот и еще один с руки олигарха клюющий проявился, и не важно у какого олигарха клюет, важно что клюющий!...журналистам вашше в Раде делать нехер, а то одни сирожо лещенки и талибаны наемы произрастают там, борцуны-олигархята хитро.опые.....
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19.09.2021 06:24 Ответить
Під приводом захисту олігархів, та їх прав , Рахманін та йому подібні захищають свої кармани які і покуть ці олігархі.
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19.09.2021 12:10 Ответить
"Права" и "конституция" в Украине (и не только в ней) не являются "священными коровам", все предыдущие руководители страны "драли этих коров во все дыры", нынешние в этом вопросе ни чем не отличаются, ведь люди же не выйдут С ОРУЖИЕМ В РУКАХ на улицы и не повесят всех тех на фонарных столбах, кто нарушил "контитуцию", "законы" или "декларацию прав", ведь это все написано на "туалетной бумаге" /"с потолка" и непонятно "с какого перепугу"/ юристами-лжецами и крючкотворцами, проголосовано "депутатами" /не весь кем пропихнутими в Раду/, а не САМИМИ ЛЮДЬМИ выстрадано собственным потом и кровью, и не осознано на ментальном уровне как самая важная ценность своей свободы /и это я пишу сейчас о тех РАБАХ, кто никогда не был свободен и понятия не имеет зачем она нужна и что с ней делать/. Что касается третьего пункта: "ИМИТАЦИИ" - так то и есть суть ПОЛИТИКИ /врать и вводить в заблуждение ЛОХТОРАТ/, создавать вид бурной и полезной деятельносити и при этом практически не менять ничего по существу, дуря глупое БОЛЬШИНСТВО /которе заслужило к себе такое пренебрежительное отношения, терпя произвол и давая себя нагло обманывать/!
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19.09.2021 13:28 Ответить
Нарушать Конституцию не имеет права никто и ни под каким предлогом!

Потому что наступит анархия.

Законом не будет защищен и сам "мудрый нарид", если он позволит под эмоциями борьбы с олигархами нарушить зеленому моносброду Конституцию.

Конституцию можно менять исключительно законным способом, голосованием в Раде тремястами голосами

Тем более, что бороться с олигархами можно абсолютно не нарушая конституцию и не придумывая свое квадратное украинское колесо.

Так как это уже давно придумано умными людьми в других странах
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19.09.2021 15:40 Ответить
Американцы на федеральном уровне взялись за своих олигархов еще 130 ЛЕТ НАЗАД, хотя такого слова не употребляли.

Закон действует до сих пор!!!

В 1890 году конгресс единогласно принял так называемый Акт Шермана, названный в честь его инициатора - лидера фракции республиканцев в Сенате Джона Шермана.

Закон запрещал препятствование свободе торговли путем создания монополий (трастов) и любой сговор между предпринимателями относительно демпинга, преференций, вытеснения конкурентов.

В 1914 году Акт Шермана был дополнен Актом Клейтона, направленным в защиту малого предпринимательства от ограничений, которые устанавливали крупные компании.
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19.09.2021 15:43 Ответить
Более чем через двадцать лет, в 1936-м, Конгресс принял третий антитрастовый закон - Акт Робинсона-Петмана, который предусматривал преследование за нанесение конкурентам какого-либо ущерба.

ЭТИ ТРИ АКТА И НЕКОТОРЫЕ ПОПРАВКИ К НИМ И СОСТАВЛЯЮТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ ОСНОВУ АНТИТРАСТОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В США.
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19.09.2021 15:45 Ответить
Джон Рокфеллер, который стал первым долларовым миллиардером в мире, создал компанию Standart Oil, сконцентрировав в своих руках предприятия по добыче, транспортировке, переработке и продаже нефти и нефтепродуктов

Несмотря на негативное отношение общества к Рокфеллеру при его жизни, он вошел в историю скорее с положительным имиджем - как один из создателей американской экономики.

Благодаря ему появилась целая отрасль, которая остается одной из ведущих в США и по сей день.
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19.09.2021 15:45 Ответить
АМЕРИКАНСКИЕ МИЛЛИАРДЕРЫ СОЗДАЛИ ЭКОНОМИКУ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ:

Рокфеллер - нефтяную отрасль, Эндрю Карнеги - металлургическую, Генри Форд - автомобильную, Александр Белл - телекоммуникационную.

БЛАГОДАРЯ ИМ АМЕРИКА СТАЛА САМОЙ МОЩНОЙ ЭКОНОМИКОЙ В МИРЕ.

https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3247531-kak-borotsa-s-oligarhami-amerikanskie-praktiki.html
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19.09.2021 15:46 Ответить
Боюсь, что наши недолугие ЗЕлепузики СВОИМ недолугим законом об олигархах

только разрушат все, что еще работает в этой стране.

Ибо их настоящая цель исключительно оставить Зюзю на второй срок и пристроить своих олигархов.
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19.09.2021 15:51 Ответить
Как много вокруг героев, умных, прозорливых, профессионалов, и просто смелых ребят! *....я один не голосовал, там сплошные нарушения Конституции, все бараны....*. По телику корифеи закон Ома на память шпарят, валентность считают в уме, миллиарды сотнями находят! Купить бы фанерки авиационной и улететь куда ветер занесёт---в любом месте хуже не будет! Хотя можно и иначе и быстро и здесь! С помощью лопаты штыковой, а потом совковой закопать.
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19.09.2021 18:21 Ответить
 
 