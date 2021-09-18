"Нож в спину", - Франция отзывает послов из США и Австралии из-за потери военного контракта на постройку подводных лодок
Руководство Франции приняло решение отозвать для консультаций своих послов из США и Австралии из-за потери военного контракта по производству подводных лодок.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВВС.
В МИД страны сообщили, что "исключительное решение" было принято из-за договоренностей США, Австралии и Британии в рамках AUKUS.
Ранее США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового блока против Китая под названием AUKUS. США и Британия в рамках этого пакта пообещали помочь Австралии создать собственный атомный подводный флот. В результате Австралия разорвала уже подписанный контракт с Францией о поставке ей французских субмарин с обычным двигателем.
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Тайваньский производитель чипов TSMC
стал
самой дорогой компанией Азии
Тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), крупнейший в мире производитель микросхем, стала самой дорогой фирмой в Азии, сообщил CNBC. По общей стоимости акций она обогнала китайского интернет-гиганта Tencent, чья капитализация за последние полгода упала почти на $400 млрд на фоне давления властей Китая на технологическую отрасль страны.
Продукцию TSMC в своих устройствах используют такие компании, как Apple, NVIDIA, Qualcomm. Из-за пандемии коронавируса возник глобальный сбой в цепочке поставок, который привёл к острому дефициту чипов. Сказался также всплеск спроса на микросхемы в автомобильной отрасли и при создании центров обработки данных.
Ведущие мировые производители чипов на фоне их дефицита получили рекордную выручку по итогам I квартала 2021 года. Показатель составил более $20 млрд. Больше половины пришлось как раз на TSMC. По мнению экспертов, дефицит чипов может продлиться до 2023 года, то есть их производители будут и дальше наращивать свои доходы, поскольку цены на их товар продолжают расти."
https://secretmag.ru/news/taivanskii-proizvoditel-chipov-tsmc-stal-samoi-dorogoi-kompaniei-azii-18-08-2021.htm
Англомовний світ покладається лише на свої сили.
За програну 2-гу світову.
дивно ще й ЯКЕ МАЮТЬ ВІДНОШЕННЯ ФРАНЦУЗИ ДО Перемоги у 2-й світовій?
Пара ярких примеров:
- союз с османами против восточной Европы в 17 веке;
- продажа ПКР Экзосет Аргентине в канун Фольклендской войны;
- Снабжение техникой и оружием мятежников Хафтара в Ливии вместе с рашкой;
Да проще вспомнить когда французы Не нарушали эмбарго в угоду своим интересам
но всё равно они всегда дружили с сссср
Понимаете, мои маленькие неумные камарады, этот отказ от конкракта - это НЕ вопрос денег. Это вопрос БОЛЬШОЙ политики. И это решение (принятое, безусловно, под давлением Великобритании), отфутболивает Францию прямо в объятия паРаши и ...Китая. Потому что Франции нужны деньги, а если их не получилось отрымать за контракт, то получиться отрымать как благодарность от паРаши.
Чему вы радуетесь, пересичные? Вас такая ситуация вдохновляет? Лучше бы жевали сало и...молчали.
Или ты и правда веруешь, что этот намарафеченный старикан чем-то керует?
Ось і мають, австралійці за відповідно-адекватні кошти замовили аналогічні субмарини в США.
со спины... со стороны Тихого Океана
Дайте мені два баяни!
С одной стороны, полностью поддерживаю австралийцев. Когда они заключали контракт с французами я реально не понимал, зачем им дизелюхи. На их-то просторах сам Бог велел атомоходы иметь.
С другой стороны, понимаю французов, которых тупо кинули. При чём не просто кинули, а кинули ближайшие союзники, которые за спиной французов 18 месяцев вели секретные переговоры о том, как удачнее французов кинуть.
Я бы сказал, что союзники так не поступают. ОК, хотите разорвать контракт - делайте, но вовлеките союзную страну в обсуждение. Иначе это не союз, а хрен знает что.
Возникает вопрос - ежели союзник так себя ведёт в мирное время, то что будет во время военное. Не киданут ли, ради личных интересов?