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"Нож в спину", - Франция отзывает послов из США и Австралии из-за потери военного контракта на постройку подводных лодок

Руководство Франции приняло решение отозвать для консультаций своих послов из США и Австралии из-за потери военного контракта по производству подводных лодок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВВС.

В МИД страны сообщили, что "исключительное решение" было принято из-за договоренностей США, Австралии и Британии в рамках AUKUS.

Ранее США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового блока против Китая под названием AUKUS. США и Британия в рамках этого пакта пообещали помочь Австралии создать собственный атомный подводный флот. В результате Австралия разорвала уже подписанный контракт с Францией о поставке ей французских субмарин с обычным двигателем.

Также читайте: Получение Австралией атомных подлодок при поддержке США заметно увеличат возможности ее ВМС - глава Пентагона Остин Ллойд

Автор: 

Австралия (429) США (26368) Франция (3487) AUKUS (7)


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Топ комментарии
+76
не нож в спину, а копняк пид сраку
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18.09.2021 01:44
+66
Во Франции всё прекрасно. Архитектура и ландшафты, кухня и природа. Две вещи во Франции отвратительны, - француза и их внешняя политики. Французы - трусливые самовлюбленные петухи ведущие лживую, лицемерную и двуличную политику.
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18.09.2021 01:52
+55
Заквакали лягушатники, "лидеры" Европы. Тоже пускай знают что такое меморандумы и договоры. А то *** расслабились, с путэном хотят дружить. А вона че, Китай приоритетней будет.
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18.09.2021 01:45
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Страница 3 из 3
франция-просто старая шлюха...
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18.09.2021 07:38 Ответить
Французам надо успокоиться и все обдумать. На месте Австралии, они поступили бы так же. Просто безопасность и бизнес. Ничего личного.
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18.09.2021 07:42 Ответить
Просто Макрон продался кремлю.
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18.09.2021 07:45 Ответить
Макрон столько лет подставлял ***** задницу - чего он ожидал ?
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18.09.2021 07:44 Ответить
макрон как раз немного. Сами французы это делают действительно много лет. Они любят русских, негров и арабов. Про непонятной для меня причине.
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18.09.2021 17:19 Ответить
пора уезжать на Марс. Маск таки соображал.
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18.09.2021 07:48 Ответить
Ты и там "зраду" найдёшь.

Улетайте побыстрей.
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18.09.2021 08:49 Ответить
Эпопея с этим контрактом тянулась не один год , французы торговались за каждый шекель не идя на уступки ...ну вот ....доторговались , жаба фраера сгубила
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18.09.2021 07:54 Ответить
Но разорвать уже подписанный договор- как-то не камельфо
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18.09.2021 09:24 Ответить
если это право Австралии по условиям договора, то не то сантиментов в военных вопросах
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18.09.2021 09:39 Ответить
А кто сейчас обращает внимание на какие то договора? Все решает сила и Австралия это прекрасно понимает.
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18.09.2021 09:39 Ответить
Жи не манж па сі жур )
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18.09.2021 08:02 Ответить
Je ne ma...
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18.09.2021 09:13 Ответить
oui
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18.09.2021 09:26 Ответить
Не плюй в колодец будешь воду пить. Омар Хайям. Почему Франции можно кидать , а Францию нет?
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18.09.2021 08:25 Ответить
Что, мордва, всё по Мистралям плачешь?
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18.09.2021 09:04 Ответить
Нічого Московія компенсує
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18.09.2021 08:37 Ответить
закупить побільше хвранцузького "ігристого"...
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18.09.2021 23:38 Ответить
Смотри Раща тудей и читай Комсомолку, получишь кайф.
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18.09.2021 09:02 Ответить
Реакция Мавзолейныхз баранов за наезд США на братана Путлера, Макрона, всегда оддинакова...Ольга ********* свидетель этого дерьма... это истинная харя РАБссии...
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18.09.2021 08:57 Ответить
Вони вже давно не французи і не жабоїди. Вони *************.
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18.09.2021 09:00 Ответить
Ясное дело, что закупка дизельніх подлодок імксто атомніх может біть только политически мотивированной.
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18.09.2021 09:01 Ответить
А нечего бьІло жабоеду с пуйлом в засос целоваться. Еще и фрицов надо наказать за связи с ордьІнцами.
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18.09.2021 09:01 Ответить
Это все мишура. Считали политики сколько полупроводников сейчас поставлчет Китай ? Что Китайские инвесторы зашли как вглубь Европы , так и Северной Америки. В азиатском рынке доминирует Китай. Военные маневры можно делать когда уверен что справишься задарма со своим личны, а когда пол мира зависит от дешёвого Китая , то военные маневры как правило это лишь мишура.
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18.09.2021 09:03 Ответить
Ві , наверное, КНР перепутали с Республикой Китай.
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18.09.2021 09:06 Ответить
Миша Афенди, не мели чепухи. Китай не крупнейший поставщик, а крупнейший покупатель полупроводников, или как их еще называют чипов, или микросхем. Читай, и учись.

"
Тайваньский производитель чипов TSMC
стал
самой дорогой компанией Азии
Тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), крупнейший в мире производитель микросхем, стала самой дорогой фирмой в Азии, сообщил CNBC. По общей стоимости акций она обогнала китайского интернет-гиганта Tencent, чья капитализация за последние полгода упала почти на $400 млрд на фоне давления властей Китая на технологическую отрасль страны.
Продукцию TSMC в своих устройствах используют такие компании, как Apple, NVIDIA, Qualcomm. Из-за пандемии коронавируса возник глобальный сбой в цепочке поставок, который привёл к острому дефициту чипов. Сказался также всплеск спроса на микросхемы в автомобильной отрасли и при создании центров обработки данных.
Ведущие мировые производители чипов на фоне их дефицита получили рекордную выручку по итогам I квартала 2021 года. Показатель составил более $20 млрд. Больше половины пришлось как раз на TSMC. По мнению экспертов, дефицит чипов может продлиться до 2023 года, то есть их производители будут и дальше наращивать свои доходы, поскольку цены на их товар продолжают расти."
https://secretmag.ru/news/taivanskii-proizvoditel-chipov-tsmc-stal-samoi-dorogoi-kompaniei-azii-18-08-2021.htm
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18.09.2021 22:06 Ответить
Фишка тут в другом...,мавзолейным идиотам нужен управляемый Хаос во всем Мире....,начиная от газового шантажа в Европе способом прикручивая вентиль Миллера,и бешенной пропагандолнской компанией Ольги ********** и ее компашки типа Сикелев Салавьев....Кстати зарплату этих Хмырям Пропагандонского фронта Путлер увеличил в 2 раза....
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18.09.2021 09:05 Ответить
Жабоїди, так у вас же контракт з ху%лом. Які проблеми? Чому розвонялись?
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18.09.2021 09:10 Ответить
Китай и США находятся рядом в Азии,с чего вдруг вы решили что США находятся далеко? Ах да...вы видите Глобус а там моря океяны....,все это нарисовано для Лохтората... Кста... если вы выйдете из дома во Владивостоке и пойдете пешком строго на юго-запад...то попадете в славный американский город Лос-Анджелес...,
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18.09.2021 09:15 Ответить
Руководство Франции может только ГрекоРиму(с гербом Баку и Рима -3огня) грозиться.Грозиться Одэрбэйджану,где провинция Фирангизстан-историческая Родина их( лет 500 вышли).Слова Апшерон(Посейдон) и Баштилия имеют один смысл.СМОТРИТЕ КОГО ТУДА ПОСАДИЛИ!
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18.09.2021 09:19 Ответить
Пусть Макорон продаст бартером за газ своему другу Пуйло подлодки для Азовского моря. Коротышки найдут общий язык.
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18.09.2021 09:50 Ответить
Франция экспортирует газ
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18.09.2021 18:02 Ответить
Стерпится - слюбится!
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18.09.2021 09:55 Ответить
французи, німці погані союзники, ненадійні.

Англомовний світ покладається лише на свої сили.
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18.09.2021 10:01 Ответить
У НІМЦІВ ще й КОМПЛЕКС ВИНИ перед кацапами.
За програну 2-гу світову.

дивно ще й ЯКЕ МАЮТЬ ВІДНОШЕННЯ ФРАНЦУЗИ ДО Перемоги у 2-й світовій?
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18.09.2021 10:13 Ответить
Ну они быстренько ложились под того, кто на тот момент побеждал. Гены все-таки.
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18.09.2021 11:16 Ответить
Ну так галлские петушки.
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18.09.2021 15:21 Ответить
то комусь ніж у дупу - а хтось, може, й надбає принагідно пару субмаринок свіженьких незадорого
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18.09.2021 10:10 Ответить
Нужно было меньше путькину сосать
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18.09.2021 10:10 Ответить
лягушатникам надо было меньше своей жопой перед кремлевским ху@лом крутить... это вам, козлы за то, что отказали Украине в ПДЧ в НАТО...
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18.09.2021 10:17 Ответить
Франції респект. ось так потрібно захищати власні інтереси. коли всім зрозуміле рішення змінити добре на краще призводить до політичного демаршу навіть проти союзників. Бо своє є своє. Власні інтереси понад усе.
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18.09.2021 10:18 Ответить
жабоедов задавила жаба
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18.09.2021 10:32 Ответить
ненавиджу жабоїдів! І вимова їх звучить, ніби хтось ледве стримується, щоб не виблювати....
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18.09.2021 10:45 Ответить
Ти зживуєшся скільки в українській мові слів французького походження...
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18.09.2021 17:52 Ответить
Та на - ніж у спину це не схоже . Скоріше на - де що інше , і - нижче спини .. .
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18.09.2021 10:47 Ответить
А постачання кацапам зброі це, часом, не ніж у спину Украіни? А воно не припиняється усю війну.
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18.09.2021 11:03 Ответить
Во благо собственного бизнеса, плюнув на все и всех, европоцы под диктовку дойчей дали возможность ***** осуществить проект газового обхода Украины. Спрашивается, почему австралийцы, которые как никто ощущают китайский гегемонизим, должны отказываться от более выгодного предложения США, которые тоже считают китаезов угрозой? Не сомневаюсь, что АПЛ производства США дешевле в эксплуатации и уж точно с их ТТХ не сравнится никакая самая современная дизелька.
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18.09.2021 11:06 Ответить
http://eragun.org/nuclear_submarine/uss-virginia-class/virginia_classe.html АПЧ ВІРДЖИНІЯ КЛАС (USS VIRGINIA CLASS)

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18.09.2021 12:56 Ответить
Шведские с двигателем Стирлинг лучше. Но это не АПЛ, конечно
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18.09.2021 20:43 Ответить
Писали же, что Британия США и Австралия высказали понимание позиции Франции и подтвердили ключевую роль Франции в безопасности региона? Неужели этого мало, чего Франция недовольна. Все же понимают, разделяют и обеспокоены.
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18.09.2021 11:06 Ответить
А може і Украіна сама собі будуватиме гілікоптери а не хранцузькі купувати
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18.09.2021 11:11 Ответить
Россияне потирают руки и припоминают французам "мистрали".
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18.09.2021 11:16 Ответить
Ахаха, французы с 16 века регулярно вставляют нож в спину своим!

Пара ярких примеров:

- союз с османами против восточной Европы в 17 веке;

- продажа ПКР Экзосет Аргентине в канун Фольклендской войны;

- Снабжение техникой и оружием мятежников Хафтара в Ливии вместе с рашкой;
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18.09.2021 11:18 Ответить
А также продажа оружия Ливии.
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18.09.2021 19:08 Ответить
А продажа москве технологий в авиастроении и РЭБ на кануне вторжения в Грузию, и после вторжения, это не французский нож в спину?

Да проще вспомнить когда французы Не нарушали эмбарго в угоду своим интересам
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18.09.2021 11:21 Ответить
Продаж мотор січ китайцям, видача основного свідка по боїнгу підорахам, поставки титану їм же, переповнені гастрабайтерами рейси на Москву,моргенйоби інстасамки з гастролями, безвізовий режим з рашою активна товарообіг і тд .. але пі...си виключно французи)) Можна питання, вони пі...си бо французи чи є якісь впгоміші аргументи?
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18.09.2021 18:52 Ответить
получается отт нас заразились

но всё равно они всегда дружили с сссср
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18.09.2021 19:26 Ответить
Феєричний вийшов копняк у французьку дупу, Британії та США респект і повага, франція з німеччиною давно заслуговують такого "занепокоєного" до себе ставлення
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18.09.2021 11:37 Ответить
Чет я не понял такого рывка! Сначала ведь нужно было обеспокоиться, через пару лет - глубоко обеспокоиться потом усилить критику, и т.д...
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18.09.2021 12:56 Ответить
Какие крутые бриты ,что вышли с Евросоюза. Как по мне надо создавать что то более адекватное и менее забюрократизировано ,и с меньшими полномочиями.
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18.09.2021 13:15 Ответить
Вот так почитаешь эксПЕРДОВ и понимаешь, почему Украина там, где есть.

Понимаете, мои маленькие неумные камарады, этот отказ от конкракта - это НЕ вопрос денег. Это вопрос БОЛЬШОЙ политики. И это решение (принятое, безусловно, под давлением Великобритании), отфутболивает Францию прямо в объятия паРаши и ...Китая. Потому что Франции нужны деньги, а если их не получилось отрымать за контракт, то получиться отрымать как благодарность от паРаши.

Чему вы радуетесь, пересичные? Вас такая ситуация вдохновляет? Лучше бы жевали сало и...молчали.
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18.09.2021 13:51 Ответить
пей боярышню и не смеши украинских любителей сала,( Потому что Франции нужны деньги, а если их не получилось отрымать за контракт, то получиться отрымать как благодарность от паРаши.)))-сравнивая рынок денег США .Великобритании с бюджетом рабсеи,который примерно таков же , как бюджет одной Калифорнии
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18.09.2021 14:57 Ответить
Ты гамбургером объелся, любитель Бидонов?Против кого хвост пружинишь?
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18.09.2021 15:07 Ответить
У американского Бидона много монет зеленых, и он есть их хозяин,так что французам не стоит хвост пружинить,как впрочем и китайсам с рашистами
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18.09.2021 16:14 Ответить
Наивный ты, как большинство в Гамерике. Кто такой бидон? Ставленик ТЕХ, кто есть настоящим владельцем денег, заводов, газет, пароходов.

Или ты и правда веруешь, что этот намарафеченный старикан чем-то керует?
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18.09.2021 16:25 Ответить
Спор- глупость. Действия Австрали именно об этом и говорят. ТE американские -(владельцы денег) , сделали нужное дело ,для собственных ,карманов.
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18.09.2021 16:36 Ответить
Смешные жабошники - в десна лобызаются с кацапами вместе с фрау маркель,а теперь им "нож в спину".Наверное думали что Штаты вообще слепые или дурные?
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18.09.2021 14:14 Ответить
По перше Австралія замовляла ******* атомні субмарини. По друге, французи навчились у московитів тому ніяк не могли завершити оформлення контрактів через постійне завищення вартості ! НЕ були ті контракти ВЖЕ ПІДПИСАНІ!!! (якщо звичайно ця інфа не для гаварящіх )

Ось і мають, австралійці за відповідно-адекватні кошти замовили аналогічні субмарини в США.
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18.09.2021 15:07 Ответить
Я не спеціаліст по Франції, мені взагалі байдуже на них... просто заради сміху чуток об'єктивності.Дуже і дуже поверхневої обєктивності. Це держава яка має стратегічну ядерну зброю,високотохнелогічний впк і армія яка входить в 5 найсильніших світових)) Висновки шо французи ніфіга не воєни, бо пр...ли в 2 світовій для більшості є основним показником боєздатності, а для мене це лише показник сєрповідної ізвіліни такого експерта..І подібна особь гуглить воєнну історію Франції з подшивок газєти "Правда"))І на дєсєрт, капіталізація якогось діора майже 80 млр$. Який у нас бюджет річний? Думаю якщо до кучі скласти Шанель якусь лакосту чи шо там у них то не здиву юся якщо капіталізація самої лише легкої промисловості Франції буде вище за бюджет параші)) Про еірбас рено і інших нонеймів навіть писать лєнь))пс жабоєди вийшли з військового блоку НАТО ще в 60, і не мають там взагалі жодних адмінфункцій. І на вступ України в блок не можуть впливати. Якщо хтось думає що в нато нас не беруть бо то чиїсь капризи то нє)) якщо навіть наша армія буде на всі 1000%% стандарти нато, приймають туди не армію а ДЕРЖАВУ))) Це доступ до військової таємниці і тд..В нинішній ситуації з вагнерами, боїнгами та іншими бонусами Україна це нефіговий такий обоз троянських скакунів. Висновок такий французи предявляють штатам і Британії лише тому шо МОЖУТЬ)) дякую за увагу
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18.09.2021 15:23 Ответить
Кремль одобрил, МОЖУТЬ...
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18.09.2021 16:34 Ответить
ну и кто против того, что вы написали? тут люди радуются по дргуой причине.
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18.09.2021 17:26 Ответить
І яка причина для радості?
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18.09.2021 17:45 Ответить
а яка причина для радості, когда что-то плохо у кацапов? Ничего хорошего от франции мы не видели, получили по заслугам. Карму никто не отменял.
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18.09.2021 18:11 Ответить
Занятно...с хорошего это голосования Франции в оон, по всем вопросам Украины. Исключительно в нашу пользу, финансовая и гуманитарная помощь. Или вы хотите видеть их флот в Крыму или легионеров отбивающих Донбасс?))А что плохого сделали нам?
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18.09.2021 18:35 Ответить
Браво! Застиранную, французскую подстилку, на которой больше 200 лет валялась грязная раша - наконец-то поставили в стойло.... еще раз - браво!
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18.09.2021 16:13 Ответить
А ведь не продавать Мистрали кацапам их заставили американцы. Ахаха. Если ведешь себя как жулик, с тобой поступают так же.
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18.09.2021 16:15 Ответить
В якому році раша і фр. підписали контракт на містраль?
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18.09.2021 17:50 Ответить
Было бы очень неплохо, чтобы этот военный блок нож рашке к очку или к яйцам приставил со спины... со стороны Тихого Океана
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18.09.2021 17:50 Ответить
Кидок на 90 лярдов,это покруче юкоса.Жабоеды вы определитесь,вы с умными или красивыми?
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18.09.2021 19:05 Ответить
Опустили французиков знатно. Строители подлодок. Ха-ХА!!!
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18.09.2021 19:10 Ответить
Лягушатники повыпендриваются немного и вернут своих послов на место. Америкосы обошли их на повороте и правильно сделали. Именно так и надо поступать с проститутками.
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18.09.2021 19:53 Ответить
А шо там к стати с "мистралями"?
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18.09.2021 19:55 Ответить
Давно продані Єгипту
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18.09.2021 20:22 Ответить
Когда США решили провести Бурю в Пустыне-операцию по смещению Саддама-франция резко НЕ поддержала это. Даже Украина участвовала а Франция-нет. США это хорошо запомнили и Американцы это хорошо запомнили-на французов полагатся нельзя. Французы всегда продадутся и сдадутся при первой-же возможности. Трусливая нация-куда с ними да еще и против Китая или Рашки противостоять? Да и половина стран ЕС-тоже трусливые
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18.09.2021 20:21 Ответить
Шлюхи продажні почали виясняти між собою стосунки? А де "глибоке занепокоєння" лягушатників?
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18.09.2021 21:24 Ответить
взагалі то ця історія не про Францію. в Тихому океані наближається шторм. Китай вважає океан своїм внутрішнім морем з претензіями як до Тайваню так і до Австралії. з урахуванням того що ЕС це не воєнний, а таможений союз з відсутністю воєнної доктрини, з ким Австралія буде створювати воєнні союзи та ділитися воєнними ядерними технологіями? Франзузи відмовилися, у них по плану був лише бізнес - продати підводні човни, а США та ЮК погодилися. у США, ЮК, Австралії в регіоні серйозні інтереси і на виклики Китаю вони мають якось відповідати. Французи можить надувати щоки скільки завгодно, але тут геополітичні інтереси вже на першому плані, а не бізнес.
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18.09.2021 21:40 Ответить
Яка сумна новина!😁

Дайте мені два баяни!
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20.09.2021 08:24 Ответить
Ну что...
С одной стороны, полностью поддерживаю австралийцев. Когда они заключали контракт с французами я реально не понимал, зачем им дизелюхи. На их-то просторах сам Бог велел атомоходы иметь.
С другой стороны, понимаю французов, которых тупо кинули. При чём не просто кинули, а кинули ближайшие союзники, которые за спиной французов 18 месяцев вели секретные переговоры о том, как удачнее французов кинуть.

Я бы сказал, что союзники так не поступают. ОК, хотите разорвать контракт - делайте, но вовлеките союзную страну в обсуждение. Иначе это не союз, а хрен знает что.

Возникает вопрос - ежели союзник так себя ведёт в мирное время, то что будет во время военное. Не киданут ли, ради личных интересов?
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22.09.2021 17:22 Ответить
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