"Нож в спину", - Франция отзывает послов из США и Австралии из-за потери военного контракта на постройку подводных лодок

Руководство Франции приняло решение отозвать для консультаций своих послов из США и Австралии из-за потери военного контракта по производству подводных лодок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВВС.

В МИД страны сообщили, что "исключительное решение" было принято из-за договоренностей США, Австралии и Британии в рамках AUKUS.

Ранее США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового блока против Китая под названием AUKUS. США и Британия в рамках этого пакта пообещали помочь Австралии создать собственный атомный подводный флот. В результате Австралия разорвала уже подписанный контракт с Францией о поставке ей французских субмарин с обычным двигателем.

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