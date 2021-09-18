Засыпать спамом Венецианскую комиссию – не совсем правильно, - Стефанчук об анализе законопроекта про олигархов

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что "засыпать спамом" Венецианскую комиссию – неправильно. Так он прокомментировал направление в комиссию законопроекта об олигархах до разработки его окончательного варианта ко второму чтению.

Как передает Цензор.НЕТ, об этомв эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"заявил вице-спикер ВРУ Руслан Стефанчук.

"Венецианская комиссия является очень полномочным и очень важным органом, и мы не можем его засыпать спамом. Когда мы отправляем те законопроекты, редакция которых ко второму чтению неизвестна, которые не прорабатывались по важным вещам и месседжам, чтобы знать конечную точку... Потому что это новый законопроект и никто не знает, на какой конечный результат мы выйдем. Есть важные направления. Поэтому, мне кажется, что засыпать спамом Венецианскую комиссию – не совсем правильно", – сказал он.





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