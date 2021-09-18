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Засыпать спамом Венецианскую комиссию – не совсем правильно, - Стефанчук об анализе законопроекта про олигархов

Засыпать спамом Венецианскую комиссию – не совсем правильно, - Стефанчук об анализе законопроекта про олигархов

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что "засыпать спамом" Венецианскую комиссию – неправильно. Так он прокомментировал направление в комиссию законопроекта об олигархах до разработки его окончательного варианта ко второму чтению.

Как передает Цензор.НЕТ, об этомв эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"заявил вице-спикер ВРУ Руслан Стефанчук.

"Венецианская комиссия является очень полномочным и очень важным органом, и мы не можем его засыпать спамом. Когда мы отправляем те законопроекты, редакция которых ко второму чтению неизвестна, которые не прорабатывались по важным вещам и месседжам, чтобы знать конечную точку... Потому что это новый законопроект и никто не знает, на какой конечный результат мы выйдем. Есть важные направления. Поэтому, мне кажется, что засыпать спамом Венецианскую комиссию – не совсем правильно", – сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власть должна дождаться рекомендаций Венецианской комиссии по законопроекту об олигархах, – Рахманин

Автор: 

Венецианская комиссия (423) олигарх (1027) шоу Шустера (315) Стефанчук Руслан (650)


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Топ комментарии
+33


тобто , ваш дебілкуватий закон то спам?чи таки обісралися й таки визнали що він гівно?
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18.09.2021 02:11
+28
Зеленые ни разу не палятся : то признают, что нормальные люди с ними работать не хотят, то признают, что их "законы"---спам))))
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18.09.2021 02:19
+24
усьо - ось воно й вилізло . щоб вислужитись щодо себе - хароший буде паслушний парасьонок зі ЗЕстійла замість Разумкова!
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18.09.2021 02:06
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усьо - ось воно й вилізло . щоб вислужитись щодо себе - хароший буде паслушний парасьонок зі ЗЕстійла замість Разумкова!
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18.09.2021 02:06 Ответить


тобто , ваш дебілкуватий закон то спам?чи таки обісралися й таки визнали що він гівно?
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18.09.2021 02:11 Ответить
два в одном
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18.09.2021 07:24 Ответить
Тобто ви текст новини не читаєте- ви заголовок коментуєте.

А отже засипаєте спамом цей форум.
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18.09.2021 07:28 Ответить
зебонутый?
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18.09.2021 07:53 Ответить
Зеленые ни разу не палятся : то признают, что нормальные люди с ними работать не хотят, то признают, что их "законы"---спам))))
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18.09.2021 02:19 Ответить
Зеля #*ло!
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18.09.2021 02:39 Ответить
Принимая закон они не знают во что выльется ихнее чудо. Работа на АВОСЬ. Как говорит Вовочка, мэни здаеться, вам пи.............. а.
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18.09.2021 02:42 Ответить
а мне кажется, что наоборот они понимают (не во что выльется))) а зачем оно им надо ! это лишний рычаг давления на кого угодно (но только не каламойшу, ахметку, пинчука.....и т.д конечно ибо то не олигархи ваще, то спенсеры (спонсоры))) зешоблы и самого зелюка)... главное придумать и законно обосновать полномочия марионеток, которые будут назначать кто олигарх)))) а вот что начнется если неглупые, назначенные в олигархи начнут сопротивляться и подавать в суды? тут непредсказуемость ))) (это мое видение этой суеты))))
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18.09.2021 09:43 Ответить
какой-то анриал, когда бомж с зе-помойки что-то рассуждает...
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18.09.2021 03:25 Ответить
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18.09.2021 03:29 Ответить
Т.е. вы, зеленые тридарасты, в борьбе с кондитером, родили спам? ****, этот жирный дятел и не палится ни разу)))
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18.09.2021 03:50 Ответить
Зелемойские хотят ввести голосование по интернету....,типа эта Фишка не из РАБссии... хотя в концлагере сейчас такие выборы только в 6 регионаххх,типа эксперимент....,як казав Сралин,не важно как голосовали,важно кто считает....,короче Зелемойские пришли на 50 лет....
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18.09.2021 03:59 Ответить
Це все, що зебілам треба знати про цей "закон" про олігархів - "це спам" і "ніхто не знає, куди він нас приведе і у що виллється" (клоун Стефанчук). Зєбіли, агов! Хочу почути ваші коментарі! 🤣Пи.Си. Цікаво, їм стало соромно перед Венеціанської комісією? Хоча тим, хто прилюдно грає членом то на роялі, то на Конституції, то просто на мізках власних виборців соромно не може бути апріорі.
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18.09.2021 04:00 Ответить
Абсолютно безгапмотные чуваки случайно попали в кресла дупатататов,а сам гарант закончил Юридическую академию....
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18.09.2021 04:06 Ответить
Это лапы олигархов в зелёных перчатках. Они что сами себя хватать будут.
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18.09.2021 04:20 Ответить
От ты скажи: ты дебилом родился, или то потом мамка тебя об угол дома била?
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18.09.2021 04:49 Ответить
Ви не довіряєте такій авторитетній структурі, як Венеційська комісія? Якщо закон нормальний, то висновок комісії буде позитивним, все просто ж...
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18.09.2021 07:23 Ответить
Пролетайрят Зелемойского это 73 % идиотов... это и нсть олехархат....Кучмистов
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18.09.2021 05:01 Ответить
Жирная и уродливая свинья - стефанчук, подтверлила, что их закон про олигархов - спам.
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18.09.2021 05:34 Ответить
Не спам, а бред с целью узаконить положение олигархов и корупционеров.
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18.09.2021 07:11 Ответить
Как знатно подгорает у ослугевших высшего эшелона не по-детски!

Подозреваю, что венецианская комиссия признает только название этого закона, остальное зарубит.
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18.09.2021 07:22 Ответить
... пане Рустаме, ваши "белые шумы" в зеленой упаковке по борьбе с Коррупцией уже широко известны в Западной Европе. Хохориться можете только перед крепостными: культурный Запад только будет свирепо корчить фейсы и не более!
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18.09.2021 07:47 Ответить
Стефанчут, ты, говорят, целый доктор наук. Надеюсь, защищался не там, где академик Кива. И что-же ты, доктор наук, танцуешь перед ЗЕбанутым клоуном? Понятие честь и достоинство тебе не знакомо?
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18.09.2021 07:49 Ответить
Этот пр.******** клоун - доктор наук?

это просто пипец - полная дегенерация Украины ... А я думаю - откуда столько пздц какого мудрого нариду набралось...
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18.09.2021 07:56 Ответить
а на кой черт вы подаете юридический спам в раду? нельзя сразу нормальный проект подготовить?
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18.09.2021 08:01 Ответить
А засыпать вашим бредовым спамом всю Украину это хорошо? 😡 Деревья уже посадили? Космодром построили? Спутник запустили? По 4 тыс.баксов учителям выплатили? Или вы создали те рабочие места, которые обещали? И где те много миллиардные инвестиций, о которых уже два года свистит Додик? Вы команда брехунов и аферистов !!!
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18.09.2021 08:25 Ответить
Даже если останется одно название от этого закона, это неприемлемо. Сама идея выделения по имущественному статусу противоречит нашей Конституции. Может для Китая, Кубы, Вьетнама это подходит.
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18.09.2021 08:26 Ответить
Потому что "закон" не против олигархов ,а чтоб "сбитому летчику" Порошенко нельзя было избираться в президенты ...
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18.09.2021 08:34 Ответить
И медведчуку с коломойским.

Или ему можно?
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18.09.2021 08:52 Ответить
Ваш "закон" -спам)что зебилам не ясно?
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18.09.2021 08:56 Ответить
Ну хорошо, Закон - спам.

Шо там про Порошенко?
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18.09.2021 09:05 Ответить
А что с ним?как бы вам не хотелось,но тронуть зекрыса его не сможет)
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18.09.2021 09:21 Ответить
Просто гомно-вопрос...если вы не даун ,то понимаете,что этот "закончик" про то,чтоб Порошенко не шел в президенты -чего ж так сцыте?)
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18.09.2021 10:37 Ответить
Та пусть идёт.
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18.09.2021 10:57 Ответить
У Бени есть свой ручной **********, зачем ему два?
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18.09.2021 08:59 Ответить
На вулиці ти - ніхто.
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18.09.2021 08:38 Ответить
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18.09.2021 08:51 Ответить
А что так переживают из-за Венецианской комиссии? Или в законопроекте откровенную хрень написали под красивым названием?
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18.09.2021 08:53 Ответить
Сцатся зележопые,что их тупизна и на#балова будет всему миру видна
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18.09.2021 09:00 Ответить
Эти воры своих подчинённых тоже считают ворами. Подчинённые просто воровать не умеют. А вот публики на Западе всё-таки стесняются. Выезжая туда они видят себя так-таки ворами, а не бизнесменами.
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18.09.2021 10:21 Ответить
І ці ЗЄбіли назавжди хочуть правити країною і штопати гнилі спам під виглядом закону щоб потім після кожного свого зашквару казати ях їхній кумир з кацапстану: "всьо в рамках закона".
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18.09.2021 09:02 Ответить
Шарлатани ви...

А чого у вас немає закону ?

Чому попередньо його не виставляють на обговорення суспільством ?

Ви для чого і для кого ті закони пишете, тварюки ?
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18.09.2021 09:42 Ответить
никогда не было так стыдно... как за ужимки и блеяние этих дрессированных обезьян из бл***ского цирка...
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18.09.2021 09:47 Ответить
это тот депутат, который крысил из бюджета компенсацию за аренду жилья, а сам жил у тещи ?
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18.09.2021 09:47 Ответить
Скоро ця свиня знову буде протягувати закон про обчислення часу, який дуже вигідний деяким олігархам.
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18.09.2021 09:57 Ответить
Чуєш ти свиняча морда, то ти і є самий настоящий спам, ти подивись на себе!!!!! І своє хайло закрий, бо смердить!!!!!!
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18.09.2021 12:04 Ответить
Спам, це купа начебто законів зе покидьків, щоби засрати мізки лохторату й відволікти увагу від зради та економічної дупи...
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18.09.2021 12:38 Ответить
Так ..пан Стефанчук, а что ж вы спам называете Законом ? Или как вас понимать? Голосовать за спам в Раде можно, а венецианку посылать нельзя, потому что вы сами понимаете , что подсунули на голосование Рады спам ?
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18.09.2021 13:58 Ответить
Взагалі-то у Раду слід вносити розумні продумані проекти законів! Але ж ця зелена бидломаса звикла аби що перти. Тому що не гідні до розумової праці. І чекають, щоб хтось за них розклав по поличках той сумбур, який вони виплодили. Ось хай розумні люди у ВК й озвучать свій вердикт .
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18.09.2021 14:59 Ответить
спам це те чим вже більше двох років займаються в Україні зелені...а зараз ще добавили "Сполучені штати України" і "латинізацію" аби замилити наріту голови, які почали задумуватися "вагнерівцями"
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18.09.2021 16:08 Ответить
СТЕФА ЗАМЕНА ВАТНОМУ РАЗУМКОВУ
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18.09.2021 17:49 Ответить
 
 