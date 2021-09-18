Засыпать спамом Венецианскую комиссию – не совсем правильно, - Стефанчук об анализе законопроекта про олигархов
Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что "засыпать спамом" Венецианскую комиссию – неправильно. Так он прокомментировал направление в комиссию законопроекта об олигархах до разработки его окончательного варианта ко второму чтению.
Как передает Цензор.НЕТ, об этомв эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"заявил вице-спикер ВРУ Руслан Стефанчук.
"Венецианская комиссия является очень полномочным и очень важным органом, и мы не можем его засыпать спамом. Когда мы отправляем те законопроекты, редакция которых ко второму чтению неизвестна, которые не прорабатывались по важным вещам и месседжам, чтобы знать конечную точку... Потому что это новый законопроект и никто не знает, на какой конечный результат мы выйдем. Есть важные направления. Поэтому, мне кажется, что засыпать спамом Венецианскую комиссию – не совсем правильно", – сказал он.
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тобто , ваш дебілкуватий закон то спам?чи таки обісралися й таки визнали що він гівно?
А отже засипаєте спамом цей форум.
Подозреваю, что венецианская комиссия признает только название этого закона, остальное зарубит.
это просто пипец - полная дегенерация Украины ... А я думаю - откуда столько пздц какого мудрого нариду набралось...
Или ему можно?
Шо там про Порошенко?
А чого у вас немає закону ?
Чому попередньо його не виставляють на обговорення суспільством ?
Ви для чого і для кого ті закони пишете, тварюки ?