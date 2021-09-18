Двое воинов ранены в результате российских обстрелов, за минувшие сутки - 7 нарушений. Вблизи Песков противник применил 120-мм минометы, - ООС
За минувшие сутки, 17 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Так, вблизи населенного пункта Пески противник применил запрещенные минскими договоренностями минометы 120 калибра.
"В направлении Павлополя российские наемники дважды осуществили многочисленные обстрелы позиций украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У Катериновки враг вел огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия", - отмечают в штабе.
Кроме этого, подчеркивается, что в направлении населенного пункта Зайцево оккупанты открыли огонь из гранатометов различных систем и осуществили дистанционное минирование участка местности противопехотными минами ПОМ-2.
На Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
"В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные осколочные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние их здоровья - удовлетворительное. На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь", - следует из сообщения.
В штабе ООС информируют, что о действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
По состоянию на 7:00 утра 18 сентября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Горіть у пеклі москалі !!!
Горіть у пеклі russische schweine!
Пе́ски - посёлок в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Ясиноватском районе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донецкой области https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины .
Название получил от грека по фамилии Пе́ски, который держал в этом районе конезавод и ипподром.
Чтобы картина « миротворчества кацапов и Минска» была на виду у общества.
В соответствии с договоренностями, в Донбассе должен быть создан некий координационный механизм по реагированию на нарушение перемирия. Именно к этому механизму должны обращаться стороны конфликта в случае, если противник нарушит соглашение и начнет наступление. Открывать ответный огонь любая из сторон конфликта может только в случае, если использовать координационный механизм не удастся.
Наконец, еще один пункт договоренностей предусматривает, что к нарушителям перемирия будут применяться некие "дисциплинарные меры".