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Новости Агрессия России против Украины
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Двое воинов ранены в результате российских обстрелов, за минувшие сутки - 7 нарушений. Вблизи Песков противник применил 120-мм минометы, - ООС

Двое воинов ранены в результате российских обстрелов, за минувшие сутки - 7 нарушений. Вблизи Песков противник применил 120-мм минометы, - ООС

За минувшие сутки, 17 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, вблизи населенного пункта Пески противник применил запрещенные минскими договоренностями минометы 120 калибра.

"В направлении Павлополя российские наемники дважды осуществили многочисленные обстрелы позиций украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У Катериновки враг вел огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия", - отмечают в штабе.

Кроме этого, подчеркивается, что в направлении населенного пункта Зайцево оккупанты открыли огонь из гранатометов различных систем и осуществили дистанционное минирование участка местности противопехотными минами ПОМ-2.

На Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные осколочные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние их здоровья - удовлетворительное. На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь", - следует из сообщения.

В штабе ООС информируют, что о действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7:00 утра 18 сентября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Читайте также: С начала суток войска РФ применили 120-мм миномет в районе населенного пункта Пески, - Минобороны

Автор: 

обстрел (26862) ранение (3374) Донбасс (26955) наемники рф (2070) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+10
Найшвидшого одужання.

Горіть у пеклі москалі !!!
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18.09.2021 08:26
+7
Пораненим хлопцям швидкого та повного одужання. Бережи Вас Боже!
Горіть у пеклі russische schweine!
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18.09.2021 08:47
+6
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18.09.2021 08:53
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Найшвидшого одужання.

Горіть у пеклі москалі !!!
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18.09.2021 08:26 Ответить
Пораненим хлопцям швидкого та повного одужання. Бережи Вас Боже!
Горіть у пеклі russische schweine!
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18.09.2021 08:47 Ответить
В близи Песок. Бараны.
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18.09.2021 08:52 Ответить
Там у них очень страдает грамотностью писатель
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18.09.2021 08:57 Ответить
не реагують, нажаль !

Пе́ски - посёлок в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Ясиноватском районе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донецкой области https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины .

Название получил от грека по фамилии Пе́ски, который держал в этом районе конезавод и ипподром.
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18.09.2021 09:35 Ответить
Вже таке відоме селище і не знати як правильно написати...чи не хотіти знати.
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18.09.2021 09:47 Ответить
на багаторазові звернення в СФ відповідали - шо це лише одна з версій походження назви...
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18.09.2021 09:54 Ответить
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18.09.2021 08:53 Ответить
Уважаемый редактор . Можно было бы немного систематизировать сообщения с фронта - давать информацию о нарушениях В ЗОНАХ РАЗВЕДЕНИЯ войск отдельно и по остальной линии фронта - отдельно.
Чтобы картина « миротворчества кацапов и Минска» была на виду у общества.
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18.09.2021 08:56 Ответить
Так, условия нового перемирия предусматривают запрет на наступательные и разведывательные действия, в том числе разведку при помощи беспилотников, не разрешено также любое применение огня, в том числе снайперского.
В соответствии с договоренностями, в Донбассе должен быть создан некий координационный механизм по реагированию на нарушение перемирия. Именно к этому механизму должны обращаться стороны конфликта в случае, если противник нарушит соглашение и начнет наступление. Открывать ответный огонь любая из сторон конфликта может только в случае, если использовать координационный механизм не удастся.
Наконец, еще один пункт договоренностей предусматривает, что к нарушителям перемирия будут применяться некие "дисциплинарные меры".
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18.09.2021 09:27 Ответить
ЗЕчмо ************. Заборонив вести вогонь у відповідь, забрав з передка антиснайперські групи щоб ***** погодилось зустрітись з ним.
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18.09.2021 09:36 Ответить
пораненим найскорішого одужання і повного відновлення... тримайтесь, синочки !
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18.09.2021 09:36 Ответить
Сейчас Россия везде воюет.И нисмотря на это готовит против ИндоПэриджана новый российско-хайский проект -"лезгистан".Под именем лезгин другие стравливают в инете дагестанцев(раньше наз-ся Одэрбэйджаном) и ГрекоАнар(Рим)=Одэрбэйджан,чьи праздники-основание Кавказа.И что интересна воруют слово Албания=АлаБэй=ХушУлуБэй=Бейли -окончание половины фамилий одэров(азэров) и ПОЛ СТРАНЫ, ВКЛЮЧАЮТ ТУДА НАРОДЫ,ЧЬИ ЯЗЫКИ ОЧЕНЬ БЛИЗКИ к одэрам.Например РУТУЛЫ(( из 18(?) нареч.-4 ЧИСТО ОДЭРСКИЙ ЯЗЫК)),ТАБАСАРАНЦЫ,КУМЫКИ,АГУЛЫ,ЦАХУРЫ,да и в лезгинском языке полно одэрских слов(халг,бахтавэр,дэниз,хэмэшэ и т.д.) РОССИЯ калантарянов и мишустянов знает,ЧТО ИНДО-ПЭРИДЖАН БУДЕТ ТРЕБОВАТЬ ПРИСОЕДИНЕНИЯ Дагестана(Одэрбэйджана) с НАШИМИ СВЯТЫМИ МЕСТАМИ и древнейшим городом мира БабаУлу(Бабилон)=Дербенд 1-зимняя резиденция Пэриджанских царей.(есть еще Дербенды 2 и 3 в других странах-остатки Империи Пэриджана-между морями) Как боиться Кремль РОДИНУ МНОГИХ РЕЛИГИЙ -Одэрбэйджан.Слава нам Всем и ВСЕВЫШНИЙ НАМ В ПОМОЩЬ!
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18.09.2021 09:44 Ответить
Русня вас азербайджанцев реально боится. Вы реально показали что вы можете. Слава Азербайджану. Слава Україні.
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18.09.2021 09:48 Ответить
Выздоровления нашим бойцам! А что бы это не повторялось и для того, что бы минимизировать потери ВСУ надо просто больше убивать русских сволочей ! Воин, убей очередного русского- выполни свой священный долг!

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18.09.2021 13:38 Ответить
 
 