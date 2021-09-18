Двое воинов ранены в результате российских обстрелов, за минувшие сутки - 7 нарушений. Вблизи Песков противник применил 120-мм минометы, - ООС

За минувшие сутки, 17 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, вблизи населенного пункта Пески противник применил запрещенные минскими договоренностями минометы 120 калибра.

"В направлении Павлополя российские наемники дважды осуществили многочисленные обстрелы позиций украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У Катериновки враг вел огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия", - отмечают в штабе.

Кроме этого, подчеркивается, что в направлении населенного пункта Зайцево оккупанты открыли огонь из гранатометов различных систем и осуществили дистанционное минирование участка местности противопехотными минами ПОМ-2.

На Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные осколочные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние их здоровья - удовлетворительное. На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь", - следует из сообщения.

В штабе ООС информируют, что о действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7:00 утра 18 сентября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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