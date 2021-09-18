COVID-19 в Украине: 79 человек умерли, зафиксированы 6234 новых случаев заражения, свыше 1,7 тыс. госпитализированы, - Минздрав

За минувшие сутки, 17 сентября 2021 года, в Украине зафиксированы 6234 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей - 689, медработников - 89).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Подчеркивается, что за минувшие сутки:

◾ госпитализированы - 1719 человек;

◾ летальных случаев - 79;

◾ выздоровели - 1763 человека.

По данным Минздрава, за сутки протестированы:

◾ методом ПЦР - 35713 человек,

◾ методом ИФА - 9235 человек,

◾ экспресс-тестами - 27526 человек.

За все время пандемии в Украине:

◾ заболели - 2 344 398 человек;

◾ выздоровели - 2 230 306 человек;

◾ летальных случаев - 54 829;

◾ проведено ПЦР-тестов - 12448211.

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"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в Харьковской (761), Львовской (585), Днепропетровской (434), г. Киев (416) и Одесской (399) областях", - добавили в Минздраве.