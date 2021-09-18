COVID-19 в Украине: 79 человек умерли, зафиксированы 6234 новых случаев заражения, свыше 1,7 тыс. госпитализированы, - Минздрав
За минувшие сутки, 17 сентября 2021 года, в Украине зафиксированы 6234 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей - 689, медработников - 89).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Подчеркивается, что за минувшие сутки:
◾ госпитализированы - 1719 человек;
◾ летальных случаев - 79;
◾ выздоровели - 1763 человека.
По данным Минздрава, за сутки протестированы:
◾ методом ПЦР - 35713 человек,
◾ методом ИФА - 9235 человек,
◾ экспресс-тестами - 27526 человек.
За все время пандемии в Украине:
◾ заболели - 2 344 398 человек;
◾ выздоровели - 2 230 306 человек;
◾ летальных случаев - 54 829;
◾ проведено ПЦР-тестов - 12448211.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в Харьковской (761), Львовской (585), Днепропетровской (434), г. Киев (416) и Одесской (399) областях", - добавили в Минздраве.
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Из 1763 госпитализированных за день это как минимум 170 покойники 😞
Скоро будет как в пустыне- сгинут люди все как вид
Карабвсы подганяют Буратин в страну чудес,
Только я не понимаю, где здесь правда и прогресс...