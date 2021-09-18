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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19 в Украине: 79 человек умерли, зафиксированы 6234 новых случаев заражения, свыше 1,7 тыс. госпитализированы, - Минздрав

COVID-19 в Украине: 79 человек умерли, зафиксированы 6234 новых случаев заражения, свыше 1,7 тыс. госпитализированы, - Минздрав

За минувшие сутки, 17 сентября 2021 года, в Украине зафиксированы 6234 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей - 689, медработников - 89).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Подчеркивается, что за минувшие сутки:

◾ госпитализированы - 1719 человек;

◾ летальных случаев - 79;

◾ выздоровели - 1763 человека.

По данным Минздрава, за сутки протестированы:

◾ методом ПЦР - 35713 человек,

◾ методом ИФА - 9235 человек,

◾ экспресс-тестами - 27526 человек.

За все время пандемии в Украине:

◾ заболели - 2 344 398 человек;

◾ выздоровели - 2 230 306 человек;

◾ летальных случаев - 54 829;

◾ проведено ПЦР-тестов - 12448211.

Читайте также: COVID-19 в Украине: Впервые с мая число инфицированных за сутки превысило 6 600 человек, умерли 99 пациентов

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в Харьковской (761), Львовской (585), Днепропетровской (434), г. Киев (416) и Одесской (399) областях", - добавили в Минздраве.

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
У политиков и футболистов иммунитет
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18.09.2021 09:06
+1
Харьков молодцы.Так держать.,P.S.Посмотрите видео -https://t.me/vekha/23765?single. .Обратите внимание на маски и ТД.Че удивляться 761 за сутки.Даешь 2к за сутки...
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18.09.2021 08:42
+1
ппц. Пару дней назад было 3тыс. Щас 6
Из 1763 госпитализированных за день это как минимум 170 покойники 😞
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18.09.2021 09:22
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Харьков молодцы.Так держать.,P.S.Посмотрите видео -https://t.me/vekha/23765?single. .Обратите внимание на маски и ТД.Че удивляться 761 за сутки.Даешь 2к за сутки...
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18.09.2021 08:42 Ответить
Понятно. "Вы фсее врете, вируса нет, нас найоб...ют" Кстати, в больницах , в реанимациях подставные лежат. Артисты.
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18.09.2021 09:25 Ответить
Лежат люди, больные давно известными болезнями.
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18.09.2021 13:55 Ответить
В 2019 году от пневмонии умерло несколько миллионов человек. Перед смертью им всем не хватало кислорода. Но тебе и тебе подобным было пофиг.
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18.09.2021 13:56 Ответить
И???
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18.09.2021 16:53 Ответить
И пухом земля, дурачок.
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18.09.2021 18:22 Ответить
И???
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18.09.2021 21:38 Ответить
😄
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18.09.2021 08:57 Ответить
У политиков и футболистов иммунитет
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18.09.2021 09:06 Ответить
Как, как? Боярой , и крестным ходом.
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18.09.2021 09:27 Ответить
Печальный у тебя опыт.
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18.09.2021 13:56 Ответить
Ну и ладно, пусть будет у тебя. Мне то что.
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18.09.2021 16:51 Ответить
ппц. Пару дней назад было 3тыс. Щас 6
Из 1763 госпитализированных за день это как минимум 170 покойники 😞
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18.09.2021 09:22 Ответить
Ми ж чемпіони? Отож.
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18.09.2021 09:24 Ответить
10% летальности? откуда ты берешь этот бред?
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18.09.2021 13:57 Ответить
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18.09.2021 11:46 Ответить
почему коронавирусом летом не болели? Ему же все равно на ультрафиолет и температуру?
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18.09.2021 12:10 Ответить
меньше фуфлотестов делали
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18.09.2021 13:57 Ответить
Паша ти таким дебілом народився чи десь ще вчився?
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18.09.2021 14:26 Ответить
самокритично
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18.09.2021 14:43 Ответить
не відволікайся від дебіловізору та готуйся вжалитися бустерними дозами
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18.09.2021 14:43 Ответить
Нет других болезней ныне, только дельта и ковид,

Скоро будет как в пустыне- сгинут люди все как вид

Карабвсы подганяют Буратин в страну чудес,

Только я не понимаю, где здесь правда и прогресс...
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18.09.2021 22:08 Ответить
 
 