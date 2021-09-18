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Загребельская о борьбе СНБО с олигархами: Чтобы "отмониторить" действия Коломойского, достаточно базового интеллекта. Вместо этого Арахамия смотрит с ним футбол

Загребельская о борьбе СНБО с олигархами: Чтобы

Пока СНБО громко заявляет о намерении побороть олигархов в Украине, председатель фракции Зеленского Давид Арахамия смотрит футбольный матч вместе с Игорем Коломойским, а "деяния" олигарха представители власти не отслеживают.

Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук написала бывший государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (2015-2019) Агия Загребельская, информирует Цензор.НЕТ. 

"СНБО наконец готов побороть олигархов. Так как у них есть система мониторинга третьего уровня защиты, аналогов которой нет в Украине. В это же время, не надо никаких систем и достаточно базового уровня интеллекта, чтобы "отмониторить" как Коломойский:

1. Разваливает штраф АМКУ на 4,7 млрд грн, отправив его "именем Украины" на поверку харьковским экспертам "по особо токсичным делам".

2. Находится на финишной "верховной" прямой, чтобы отсудить $ 350 млн у государственного Приватбанка.

3. Уже в этот вторник собирается "именем Украины" в апелляции вынести, что НАБУ не имеет права помогать Антимонопольному комитету расследовать нарушения монополистов (олигархов)", - акцентирует внимание она.

"Обратили внимание, что Коломойскому "преданно" помогают три различные судебные "кланы": административный, хозяйственный и гражданский?", - задается вопросом Загребельская.

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По ее словам, эти же "кланы" заблокировали принятую парламентом судебную реформу Зеленского. Из-за этого послы G7 встречались с Банковой и судьями. Все закончилось традиционными обещаниями о "всем хорошем", что традиционно выполнять никто не собирается.

"В это же время:

⁃ председатель фракции Зеленского смотрит футбольный матч с Коломойским и "смотрящим" за игорным бизнесом в Украине Баумом. "Коллегой по бизнесу" Бабакова - депутата Госдумы РФ, который голосовал за аннексию Крыма, из-за чего получил санкции в Украине, США и ЕС;

⁃ на трубе Медведчука с разрешения АМКУ Зеленского "сидит" государственная Укртранснафта, в которой до сих пор работает Лазорко (менеджер Коломойского), а топливо по ней из России качает компания, о собственниках которой точно ничего неизвестно", - добавляет она.

При этом, по словам Загребельской, геополитический вектор Зеленского и его "говорящих голов" откровенно штормит от "дайте нам ядерную кнопку" до "мы будем перенимать опыт компартии Китая".

Она также акцентирует внимание на том, что Коломойский имел общий бизнес с Зеленским, а финансовые отношения со студией президента "квартал 95" до сих пор продолжаются. И что именно на Коломойского Госдепартамент США наложил санкции и прямо сейчас проводит ряд уголовных расследований, в том числе по особо тяжкого преступления - экоцид.

"И можно было бы конечно подождать следующей серии, в которой Зеленский будет мониторить Коломойского, или самого себя, Ахметова, Фирташа, Пинчука и других кандидатов на звездочку, если бы билеты не стоили так дорого, а кино чем дальше, тем больше не становилось похожим на " фильм-катастрофу", резюмировала Загребельская.

Напомним, ранее журналист Михаил Ткач сообщил, что Коломойский, Арахамия, Витренко, министры и депутаты вместе сходили на футбол. Сам Арахамия ранее отметил, что они с Коломойским обменялись шутками о законе об олигархах.

Автор: 

Зеленский (20202) Коломойский (1790) олигарх (1027) СНБО (4430) Арахамия (988) Загребельская (102)


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Топ комментарии
+25
Зеля Ху#ло
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18.09.2021 09:07
+18
Тільки повні кретини думали, що вибирають маладую зекаманду.
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18.09.2021 09:07
+12
А разом 73% виборців просто ідіоти....
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18.09.2021 09:53
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Зеля Ху#ло
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18.09.2021 09:07 Ответить
Навіть судом "схвалено".
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18.09.2021 09:12 Ответить
Воистину х ло
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18.09.2021 19:43 Ответить
Тільки повні кретини думали, що вибирають маладую зекаманду.
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18.09.2021 09:07 Ответить
тих було 25% тобто 1/4, інша 1/4 - були абинеПорох (а там хоч хрін в сметані), третя 1/4 - зомбовані галабародькою і його вмінням посилати МВФ в дупу і розстрілювати парламент з двох шмайсерів, ну а остання 1,/4 - то корисні ідіоти, яки повелись на знане личко, хрипасте соло і чудово написані сценаристами-профі тексти суфлера в усі (ухе))) шибздика (маленьких завжди шкода)))
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18.09.2021 09:27 Ответить
А разом 73% виборців просто ідіоти....
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18.09.2021 09:53 Ответить
ну якщо так узагальнювати))) ...і якщо Ви так вважаєте... а я Вам вірю ))))
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18.09.2021 09:56 Ответить
Интеллект и слуги народа - это, как профессор и гопник с пту....
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18.09.2021 09:08 Ответить
Отак от, лучший презедент современности и его млядская команда
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18.09.2021 09:10 Ответить
Агію Загребельску треба в антимонопольний комітет назначити Головою

Можливо тоді олігархів Україна би здихалась
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18.09.2021 09:11 Ответить
Точно!

Всё гениальное - просто!
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18.09.2021 09:13 Ответить
Софія, арія, не верзіть дурниць. Вам дівчатка в школу не на разі?
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18.09.2021 09:27 Ответить
В Румунії назначили молоду генпрокуроршу і толку від неї було багато .
В Словаччині нове руководство країни ( всім 40 років) і шматують корупціонерів конткретно

пора звикнути , що молодь підростае , а діди вже сідниці відсідили у власті і пора їм відпочивати
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18.09.2021 09:32 Ответить
В Румунії народ ту прокуроршу массово підтримував, массові мітинги ледь не кожен день, була постійна загроза що народ змете всю владу, як тільки була загроза Ковеші від коррупціонерів. А у нас шо, зелябоби вийдуть? Вони слухають тільки ТСН, що воно їм набреше. А ТСН належить олігарху Коломойському. А інші канали - олігарахам Ахмєтову, Мурайеву, та іншим. Це все тупу стадо на ростяжці у олігархічних каналів.
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18.09.2021 12:49 Ответить
Вы про эту Агию Абассовну из Селидова погуглите повнимательней. Там клейма ставить негде.
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18.09.2021 10:53 Ответить
ну і в чім вона неправа,щоб колупатись в її біографії
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20.09.2021 13:52 Ответить
Об этом на своей странице в соцсети https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1960495157444946&id=100004534422805 Фейсбук написала бывший государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (2015-2019) Агия Загребельская Источник:

==== Не шмогла?
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18.09.2021 11:51 Ответить
Про футбол - смешно.

С ними столько народу футбол смотрело и не сосчитать.
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18.09.2021 09:11 Ответить
та да... а к каломойше только хламидия прилипла...ну надо же...как совпало...
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18.09.2021 09:29 Ответить
А шо такое,может он под прикрытием работает и в доверие втирается?
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18.09.2021 09:11 Ответить
Уже давным давно отмониторили кто хотел. Выяснили , кто такой Арохамия. Проститутка.
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18.09.2021 09:15 Ответить
У Арахамії відсутній базовий інтелект? 🤔 🤢 Я думаю, що зачатки інтелекту у нього таки є. Немає совісті. Зовсім. А інтелект без совісті не працює.
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18.09.2021 09:15 Ответить
Интересно, а Данилов футбол смотрит?

Если нет, где санкции?

Если да, всё ясно.
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18.09.2021 09:16 Ответить
Який може бути інтелект у тряпошної ляльки напханою тирсою і з рукою ляльковода в сраці?
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18.09.2021 09:16 Ответить
эта что ли?

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18.09.2021 09:29 Ответить
Асия! Занребельская! Где же ты пропадала. Без твоей оценки третьего уровня мониторинговой защиты было совсем грустно (я даже плакать). Работу нашла? Или ждешь место уполномоченного? Так можно и застрять в экспэрдах. Тут тебе не там, на бюджете, тут крутиться и подставлять надо. Кстати, где учат на уполномоченных, пойду на заочку.
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18.09.2021 09:23 Ответить
Уполномоченньій упал намоченньій.
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18.09.2021 09:27 Ответить
Не секрет кто спонсировал избирательную компанию Зеленского и Зе-команды. Так что деолигархизацию, настоящую, надо начинать с отставки Зеленского и роспуска ВР
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18.09.2021 09:24 Ответить
Саме так.
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18.09.2021 09:24 Ответить
Спонсорував і ***** в тому числі.
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18.09.2021 09:29 Ответить
Футбол смотреть - не интеллект отращивать. Арахамии это оказалось не под силу. Вопрос в другом: как назвать тех, кто считает Арахамию вершиной интеллектуального развития?
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18.09.2021 09:24 Ответить
и чем это отличается по сути от мимишных фото наших спортсменов(ок) с коллегалеками из-за поребрика?... разве что грандиозностью масштабов...
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18.09.2021 09:33 Ответить
Так Порошенко тоже олигарх. Пєтю стоит помониторить.
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18.09.2021 09:37 Ответить
Откуда там интеллект . Примат .
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18.09.2021 09:57 Ответить
Не обижайте приматов.
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18.09.2021 13:24 Ответить
ну отмониторят..а дальше что..

Потом с Беней на футбол все СНБО ходить будет-байки про фейковые законы обсуждать
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18.09.2021 10:01 Ответить
2,5года стыда за страну...
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18.09.2021 10:05 Ответить
Зебилам нравится уринотерапия.
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18.09.2021 13:23 Ответить
Как сказала первая леди (господи прости) : Вы не понимаете, это другое
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18.09.2021 10:20 Ответить
Интеллекта нет. От слова совсем. Зато как развиты хватательные и жевательные рефлексы!
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18.09.2021 11:08 Ответить
Откуда у хламидии интеллект? Посмотрите на его ,,лицо,,
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18.09.2021 13:22 Ответить
Коломойський - це єдиний зараз одігарх (може ще Фірташ у проросійській Австрії на очікуванні як і БЄня) , це ті ,котрі за свою свободу готові здати Україну. Пінчук з Ахмєтовим знають . що їм вигідніше спивпрацювати з Заходома зничть ставити вимушено на цивілізаційний шлях - тому й піарять в дискусях га своїх шоу зараз Гройсмана та Яценюка , Данилюка й т п
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18.09.2021 14:27 Ответить
М-да... Арахамия просто берега попутал. Он должен был... Нет, обязан был, увидев на трибуне стадиона Коломойского, забросать его боевыми гранатами, а потом произвести контрольный выстрел в голову!
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18.09.2021 14:36 Ответить
Пока госпожа Загребельская (Ахундова) была уполномоченной в АМКУ - сидела, как мышь за веником лишнего не вякала и рубила бабло.
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18.09.2021 15:15 Ответить
интеллект и арахамия - несовместимы априори....
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18.09.2021 17:13 Ответить
І думки непогані, але маніпулятивний заголовок все псує.
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18.09.2021 17:36 Ответить
 
 