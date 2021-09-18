Загребельская о борьбе СНБО с олигархами: Чтобы "отмониторить" действия Коломойского, достаточно базового интеллекта. Вместо этого Арахамия смотрит с ним футбол

Пока СНБО громко заявляет о намерении побороть олигархов в Украине, председатель фракции Зеленского Давид Арахамия смотрит футбольный матч вместе с Игорем Коломойским, а "деяния" олигарха представители власти не отслеживают.

Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук написала бывший государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (2015-2019) Агия Загребельская, информирует Цензор.НЕТ.

"СНБО наконец готов побороть олигархов. Так как у них есть система мониторинга третьего уровня защиты, аналогов которой нет в Украине. В это же время, не надо никаких систем и достаточно базового уровня интеллекта, чтобы "отмониторить" как Коломойский:

1. Разваливает штраф АМКУ на 4,7 млрд грн, отправив его "именем Украины" на поверку харьковским экспертам "по особо токсичным делам".

2. Находится на финишной "верховной" прямой, чтобы отсудить $ 350 млн у государственного Приватбанка.

3. Уже в этот вторник собирается "именем Украины" в апелляции вынести, что НАБУ не имеет права помогать Антимонопольному комитету расследовать нарушения монополистов (олигархов)", - акцентирует внимание она.

"Обратили внимание, что Коломойскому "преданно" помогают три различные судебные "кланы": административный, хозяйственный и гражданский?", - задается вопросом Загребельская.

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По ее словам, эти же "кланы" заблокировали принятую парламентом судебную реформу Зеленского. Из-за этого послы G7 встречались с Банковой и судьями. Все закончилось традиционными обещаниями о "всем хорошем", что традиционно выполнять никто не собирается.

"В это же время:

⁃ председатель фракции Зеленского смотрит футбольный матч с Коломойским и "смотрящим" за игорным бизнесом в Украине Баумом. "Коллегой по бизнесу" Бабакова - депутата Госдумы РФ, который голосовал за аннексию Крыма, из-за чего получил санкции в Украине, США и ЕС;

⁃ на трубе Медведчука с разрешения АМКУ Зеленского "сидит" государственная Укртранснафта, в которой до сих пор работает Лазорко (менеджер Коломойского), а топливо по ней из России качает компания, о собственниках которой точно ничего неизвестно", - добавляет она.

При этом, по словам Загребельской, геополитический вектор Зеленского и его "говорящих голов" откровенно штормит от "дайте нам ядерную кнопку" до "мы будем перенимать опыт компартии Китая".

Она также акцентирует внимание на том, что Коломойский имел общий бизнес с Зеленским, а финансовые отношения со студией президента "квартал 95" до сих пор продолжаются. И что именно на Коломойского Госдепартамент США наложил санкции и прямо сейчас проводит ряд уголовных расследований, в том числе по особо тяжкого преступления - экоцид.

"И можно было бы конечно подождать следующей серии, в которой Зеленский будет мониторить Коломойского, или самого себя, Ахметова, Фирташа, Пинчука и других кандидатов на звездочку, если бы билеты не стоили так дорого, а кино чем дальше, тем больше не становилось похожим на " фильм-катастрофу", резюмировала Загребельская.

Напомним, ранее журналист Михаил Ткач сообщил, что Коломойский, Арахамия, Витренко, министры и депутаты вместе сходили на футбол. Сам Арахамия ранее отметил, что они с Коломойским обменялись шутками о законе об олигархах.