Моя позиция может кому-то неудобна, но я не допущу беспредела в ВР. Слухи об отставке ходят уже давно, я не боюсь, - Разумков
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не держится за свое кресло.
Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Он подчеркнул, что за два года своей работы главой законодательного органа "не допускал беспредела в парламенте и сейчас этого не допустит".
"Может быть, кому-то такая позиция неудобна, но я такой, какой есть и меняться не буду… И буду работать далее, сколько мне будет отведено. Разговоры о моей отставке ходят уже давно. Посмотрим. Я этого не боюсь", - подытожил спикер.
Как сообщалось, он также заявил, что если будет желание сменить председателя Верховной Рады - сразу выдаст подписные листы.
Топ комментарии
+10 Frol Fedoroff
показать весь комментарий18.09.2021 09:37
+10 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий18.09.2021 09:49
+8 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий18.09.2021 09:19
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Про дудки.
Президентство ему не светит , хотя кацапы очень стараются продвигать его и Мураева .
Украине сейчас нужны радикальные реформаторы, чтобы догнать ЕС , а не лидеры, выросшие в пророссийской среде
Это природная выживаемость - вожака выбирают звери , чтобы он благодаря опытности и смелости сохранил стаю.
и только у людей народ одет в дорогую обувь и потому не чуствует ступнями опасности и выбирает всякий мусор ( типа Макрона, Меркель и т д) , а эти вожаки приносят вред нации .
Наразі, Розумков є очільником інституції і суттєвою перешкодою для Зеленського для маніпуляцій із виборчим законодавством. Останній рік він діє доволі незалежно і рівновіддадено, що за поточних умов є плюсом для його карми і для України. Тож саме вам, на противагу вашим рекомендаціям, варто дивитись на світ тверезо і вдягнути хоч якісь окуляри.
Я знаю много людей в высших эшелонах власти , способных формулировать внятно свои мысли , но это способности руководить им не добавляет.
Зе победил не из-за Розумкова , снимите розовые очки . За Зе проголосовал протестный электорат , который бы проголосовал за любое новое лицо. Бо украинцы так устроены - украинцы , в отличии от кацапов, бунтари были , есть и будут. Кроме Кучмы , ни один президент не находился у власти более одного срока .
«на Майдане , коло церкви революція іде,
хай чабан, усі гукнули , за отамана буде» 😀
Автора и год написания Вы знаете.
Українці, здебільшого, не усвідомлюють шкідливості закону. А такий-сякий Розумков усвідомлює. І нищівний висновок комісії Ради Європи завдасть зеленим шкоди. Чого не здатний зробити жоден з ваших знайомих.
Раньше я думала , что Вы умеете аргументировать в споре
но сейчас вижу - Вы просто провоцируете и пытаетесь унизить на ровном месте.
Останемся при своих мнениях
Це ви кваліфікуєте мої окуляри у відповідь на пропозицію реально дивитись на світ. Де Розумков, яким би він не був раніше, захищає парламентаризм, нехай і задля своїх власних інтересів.
Ту саму маніпуляцію половина країни сприйняла у 19му. Що, мовляв, Порошенко - поганий. Мовляв, краще, будь хто, аби не Порошенко. Тому я нагадую вам, що після "поганого" Розумкова спікером прийде блазень з 95 кварталу.
Я считаю , что на роль президента Украины он не годится. Б
> "Украине сейчас нужны радикальные реформаторы" - тобто, не консервативний Розумков, а якісь абстрактні радикали. Які до влади не мають відношення. І ніякого політичного досвіду не мають теж. (що, до речі, є мінусом, з вашої точки зору). Я зважаю на те, що така заява є недоречною, з огляду на обставини, позаяк нею ви протиставляєте "радикальних реформаторів" не брехуну Зеленському, а поміркованому Розумкову.
> "Розумков похож на маменького сыночка." "кацапы очень стараются продвигать его..." Я не бачив, де це до нього приклалися кацапи. А от Стефанчука кацапи, напевно, не намагаються протиснути на місце спікера. А хто намагається? Зеленський замість Розумкова? То в цих умовах суцільного зеленого балагану "ні риба, ні м'ясо" Розумков є значно більш пристойною фігурою, як на мій погляд.
«Протягом 1982-1985 років - лектор відділу пропаганди та культурно-масової роботи Дніпропетровського обласного комітету комсомолу України. В 1985-1990 роках працював у Центральному Комітеті комсомолу України, зокрема - завідувачем відділу ідеологічної роботи.»
«Протягом січня 1996 року - червня 1997 року очолював Раду експертів Українського центру економічних і політичних досліджень.»
Вы никогда не задумывались с какой целью был создан этот центр ( центр имени Розумкова ? 😀
Это все структуры пророссийского влияния . И младший выходец из этого центра.
Потому ну не надо спорить
В 2010-2014 годах работал с https://file.liga.net/persons/sergei-tigipko Сергеем Тигипко , с которым был знаком еще отец Дмитрия еще со времен работы в Днепропетровском комсомоле и которого предложил на должность вице-премьера в правительство https://file.liga.net/persons/pavel-lazarenko Павла Лазаренко .
В 2019 году нардеп Татьяна Черновол назвала Разумкова в эфире одного из телеканалов «помощником мафиозных депутатов».
«Чтобы вы понимали, в то самое время, когда Разумков был помощником депутата Матюхи, еще одним помощником депутата Матюхи был некий Нетребко, криминальный авторитет Днепродзержинска, который организовывал силовое крыло покушения на меня во время Майдана», - заявляла Черновол.
https://youtu.be/v35DtiZMzwo
Тигіпко, на відміну від Розумкова, спочатку отримав на горіхи від "проффесора" і втік. Але не через політичний вибір, а через страх фізичного насильства. Проте, Порошенко, наприклад, не гидував співпрацею з Тигіпком, якого ****** янукович. Що для політика в Україні є розумним.
несвідчить про наявність...
Розумков не является УКРАИНСКИМ ПОЛИТИКОМ ПО ДУХУ , он типичная русскоязычная вата .
Вот послушайте лучше Ирину Фарион о задачах , которые должны стоять перед руководителями 40 млн государства
https://youtu.be/nLmovpkIGFM
Зеленський був в тіні і насміхався з майдану. Тому "Зеля - х#йло". Але українці його обрали. Тож, ви якось не так уявляєте реальних українців. Певно, вам не дають спокою лаври Фаріон - фантазерки, що марить речами, яких сама ніколи не бачила. Я ж звичайна людина і живу на грішній землі.
а слушать слушаю и мне больше нравятся мысли националистов , чем всяких ПОСЕРЕДИНЕ, бо мысли националистов ближе к европейским . А остальные никак не могут избавиться от совка .
насчет Розумкова - незаменимых у нас нет. Другой вопрос , что ОПУ хочет подконтрольного человека на жту должность. А ветки власти должны быть независимыми друг от друга.
Щодо України, то в нас все повернуто з ніг на голову. Тому націоналісти прихильні до лівої риторики. А це, нагадаю вам, ознака націонал-соціалізму. Те, що Фаріон, яка не має зеленого поняття про ядерний цикл щось там торочить про зброю, є таким самим популізмом, як і 4000 баксів для вчителів.
Україні потрібні засоби доставки. Ракетна програма. Без якої будь яка потужна вибухівка, якою є ядерний заряд, не має жодного змісту. "Луч" має гарні напрацювання виробів радіусом 500-800 км. А Південне, хоч і не задіяне у військовій програмі, здатне виробити ракети 2000 км. За наявності певної кількості важких ракет із звичайною вибухівкою на додачу до сотень малих, ядерна зброя між сусідами, як ми з московією, не є необхідною. Водночас вартість ядерної програми поглине вартість будівництва ракетних носіїв. Але це так солодко,"вішати лапшу на вуха" слухачів.
Хоть он и редкая вата , но я придерживалась позиций искать компромиссы с гражданином Украины, который будет голосовать и стараться направить на демократическую стезю.
« а судьи кто»? Их самих надо изучать с точки зрения ватности 😀😀😀
Тот сильным, смелым,
добрымватным будет - вроде Кука!"
Пани, как успешно идут Ваши исследования? Я уже достаточно ватный чтобы оправдать Ваши суждения?
Вы не ватный , Вы имеете свои взгляды из своей среды . И вам на той территории не позавидовать.
А вот 73% имеют другие взгляды и над ними надо работать . Не выгонять же 73% из Украины?
есть понятие - консолидация общества . БЕЗ НЕГО УКРАИНА ДАЛЕКО НЕ УЕДЕТ
А ДРЯЗГИ В УКРАИНЕ В ИНТРЕСАХ РАШИ И ЕЕ ТРОЛЕЙ . Надеюсь Вы это понимаете.
https://censor.net/user/402924
Моя думка така , що треба закрити скандальну тему люціфера-бобика , а самого автора деактувати за постійні бруд і провокації на форумі
https://censor.net/comments/locate/2955412/01921682-27d8-738d-a6d7-8cffaec28fee
===============
Плохо Вы, София, его воспитывали.
Совакия-это фашистские прихвостни. Не даром жители этой страны излучают один негатив.
Его друг NNN забанил меня в тот же день когда создал тему вытиранов.
Его друг Ринат Амедов забанил меня на своей теме адекВатных.
Тому я стараюсь ігнорувать подібних "персонажів", надіючись що рано чи пізно їм це просто надоїсть - я ж не реагую , а значить - не "стимулюю" їх до продовження "срачу"
вот такие задачи надо ставить перед властью
https://youtu.be/nLmovpkIGFM
а Розумков - бе-бе и ме-ме Ни рыба ни мясо . И вырастит из него шото типа Брежнева или Лукашенко .
Зважте, що так само, як українці самостійно обирають кращих, або гірших очільників, вони самі їдуть за кордон. І самі не народжують достатньо дітей, аби нація зростала. Але винуватий завжди дядя.