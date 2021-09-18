Моя позиция может кому-то неудобна, но я не допущу беспредела в ВР. Слухи об отставке ходят уже давно, я не боюсь, - Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не держится за свое кресло.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что за два года своей работы главой законодательного органа "не допускал беспредела в парламенте и сейчас этого не допустит".

"Может быть, кому-то такая позиция неудобна, но я такой, какой есть и меняться не буду… И буду работать далее, сколько мне будет отведено. Разговоры о моей отставке ходят уже давно. Посмотрим. Я этого не боюсь", - подытожил спикер.

Как сообщалось, он также заявил, что если будет желание сменить председателя Верховной Рады - сразу выдаст подписные листы.

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