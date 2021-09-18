За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 132 559 человек, всего - 6 248 155, - Минздрав
За минувшие сутки, 17 сентября, в Украине вакцинировали от коронавируса 132 559 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
"132 559 человек вакцинированы от COVID-19 за минувшие сутки, 17 сентября 2021 ода. Одну дозу получили 78 269 человек, полностью иммунизированы – 54 290 человек", – следует из сообщения.
Также отмечается, что в течение суток работало 890 мобильных бригад, 2 948 пунктов прививки, 329 центров вакцинации.
Уточняется, что с начала прививочной кампании привиты 6 248 155 человек, из них получили одну дозу - 6 248 153 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 114 061 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
" Всего сделано 11362214 прививок", - уточнили в Минздраве.
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вакцинація гівном йде "повним ходом"
МОСКВА. 15 СЕНТЯБРЯ. ИНТЕРФАКС - Одобрение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приостановили до проведения новой инспекции завода производителя, cообщает газета "Коммерсантъ".
Замглавы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) доктор Жарбас Барбоса сообщил журналистам, что процесс приостановлен до тех пор, пока специалисты не проведут необходимые изменения и пока не будет запрошена новая инспекция.
"Производители вакцин должны подтвердить, что места, где производятся вакцины, согласны со стандартами надлежащих практик производства. Что касается процесса одобрения вакцины "Спутник V" для экстренного применения, то этот процесс приостановлен, потому что во время инспекции одной из фабрик, которая составляет часть производства "Спутника V", не было обнаружено, что эта фабрика согласна с применением надлежащих практик производства",- сказал Барбоса в ходе видеоконференции с представителями PAHO.