За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 132 559 человек, всего - 6 248 155, - Минздрав

За минувшие сутки, 17 сентября, в Украине вакцинировали от коронавируса 132 559 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"132 559 человек вакцинированы от COVID-19 за минувшие сутки, 17 сентября 2021 ода. Одну дозу получили 78 269 человек, полностью иммунизированы – 54 290 человек", – следует из сообщения.

Также отмечается, что в течение суток работало 890 мобильных бригад, 2 948 пунктов прививки, 329 центров вакцинации.

Уточняется, что с начала прививочной кампании привиты 6 248 155 человек, из них получили одну дозу - 6 248 153 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 114 061 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

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" Всего сделано 11362214 прививок", - уточнили в Минздраве.