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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 132 559 человек, всего - 6 248 155, - Минздрав

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 132 559 человек, всего - 6 248 155, - Минздрав

За минувшие сутки, 17 сентября, в Украине вакцинировали от коронавируса 132 559 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"132 559 человек вакцинированы от COVID-19 за минувшие сутки, 17 сентября 2021 ода. Одну дозу получили 78 269 человек, полностью иммунизированы – 54 290 человек", – следует из сообщения.

Также отмечается, что в течение суток работало 890 мобильных бригад, 2 948 пунктов прививки, 329 центров вакцинации.

Уточняется, что с начала прививочной кампании привиты 6 248 155 человек, из них получили одну дозу - 6 248 153 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 114 061 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

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" Всего сделано 11362214 прививок", - уточнили в Минздраве.

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Пять лимонов из ??? как минимум тридцати. Не густо. Тут или с прививками беда, или с мозгами.

Одно из двух, третьего не дано.
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18.09.2021 09:33 Ответить
Прививки уже утилизируют.Вывод один...
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18.09.2021 09:36 Ответить
Какой?
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18.09.2021 09:47 Ответить
ты походу уже спутником привился,мозг у тебя ушёл в длительный отпуск.
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18.09.2021 09:36 Ответить
Буде видно по ходу справи.
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18.09.2021 09:38 Ответить
А на росії все скрепно..

вакцинація гівном йде "повним ходом"

МОСКВА. 15 СЕНТЯБРЯ. ИНТЕРФАКС - Одобрение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приостановили до проведения новой инспекции завода производителя, cообщает газета "Коммерсантъ".

Замглавы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) доктор Жарбас Барбоса сообщил журналистам, что процесс приостановлен до тех пор, пока специалисты не проведут необходимые изменения и пока не будет запрошена новая инспекция.

"Производители вакцин должны подтвердить, что места, где производятся вакцины, согласны со стандартами надлежащих практик производства. Что касается процесса одобрения вакцины "Спутник V" для экстренного применения, то этот процесс приостановлен, потому что во время инспекции одной из фабрик, которая составляет часть производства "Спутника V", не было обнаружено, что эта фабрика согласна с применением надлежащих практик производства",- сказал Барбоса в ходе видеоконференции с представителями PAHO.
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18.09.2021 10:01 Ответить
Во всех странах по вечерам надо следить за небом,нет ли там вертолетов,распыляющих.
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18.09.2021 10:02 Ответить
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18.09.2021 11:29 Ответить
Ще на початку року якийсь із речників міністра охорони здоров"я просторікував ведучому Тарасу Березовцю : " ну , от так , потихенько , ми всіх і завакцинуємо ." . Мужній Тарас одповів - як би ви працювали не "потихеньку" - моя мама була би жива !
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18.09.2021 13:33 Ответить
 
 