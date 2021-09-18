Система мониторинга олигархов готова к работе, в ней будет вся информация об их состоянии и источниках доходов, - Данилов
В системе мониторинга будет вся информация об олигархах.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Она (система мониторинга олигархов. - Ред.) в случае принятия депутатами (закона. - Ред.) готова к работе. Она имеет высокий уровень защищенности. Она довольно сложная и объединяет в себе всю информацию о всех этих людей: где их состояние, чем они занимались, откуда они все взяли. И тогда будет понятно, кто и где взялся "- сообщил Алексей Данилов.
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+29 Serhii #460747
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Він хоч і не олігарх, але масштабний неплатик податків.
На армію нічого не сплатив.
краде мілліардами і в @ уй не дує 😡
https://www.radiosvoboda.org/a/forbes-rejtynh-miljarderiv-ukrajiny/31150398.html .......
По-друге, а нажився, то як? Не надоїло ту херню до цих пір нести? Чи не попускає?
Шоб " мониторинг" правильно прмониторил надо теперь ещё будет и в снбо заносить пару мешков в месяц.)
они уже под непринятый Закон что-то там создали и ждут отмашки!!!
вы, бэля, под уже принятые законы наладьте работу с монополистами и казнокрадами, коррупционерами и популистами, не отвечающими за пустозвонный базар, за тварей использующих бюджетные деньги не по назначению (нецелевое использование) и прочее-прочее !!!
Так зелений товстун назвав законопроект про олігархів, поданий у венеційську комісію.
А я вважаю, що він охарактеризував одним словом всю діяльність зеленої команди.
Спам, облуда, брехня..
1. За государственные. А кто распорядился тратить деньги под непринятый еще закон? А если его не примут, то кто сядет за разбазаривание средств?
2 За деньги самих олигархов. Тех, кого туда включать не будут?
.
-А на куя???
Вся Украина без мониторингов знает имена своих"героев"
Обкурились??Нечем действительно нужным заняться??
Вылез ниоткуда, и уселся в кресло главного пахана, прикрывшись говорящей криворожской куклой.
Хто відповість, за нецільове використання бюджетних коштів???
Цирк Шапито продолджается Панове...
@Kharkiv_2019
П'ять мільйонів гривень і годинник з діамантами.
Корабельна сосна Ірина Аллахвердієва задекларувала коштовні подарунки.
Смотри, ветеринар, а то найдется посильнее кто и ему тоже будет похер закон. Результат можешь посмотреть - в Ростове.
Данілов тормозить - закону ще немає, а він вже перявив країні як вони його виконуватимиуть . ПРОГРАМУ КРУТУ за яке бабло? ЯКІ Ж ВОНИ ТУПІ ЦІ КЛОУНИ! Вона ще не зрозуміли , що їх вже валять