Система мониторинга олигархов готова к работе, в ней будет вся информация об их состоянии и источниках доходов, - Данилов

В системе мониторинга будет вся информация об олигархах.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Она (система мониторинга олигархов. - Ред.) в случае принятия депутатами (закона. - Ред.) готова к работе. Она имеет высокий уровень защищенности. Она довольно сложная и объединяет в себе всю информацию о всех этих людей: где их состояние, чем они занимались, откуда они все взяли. И тогда будет понятно, кто и где взялся "- сообщил Алексей Данилов.

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