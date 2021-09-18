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Система мониторинга олигархов готова к работе, в ней будет вся информация об их состоянии и источниках доходов, - Данилов

Система мониторинга олигархов готова к работе, в ней будет вся информация об их состоянии и источниках доходов, - Данилов

В системе мониторинга будет вся информация об олигархах.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Она (система мониторинга олигархов. - Ред.) в случае принятия депутатами (закона. - Ред.) готова к работе. Она имеет высокий уровень защищенности. Она довольно сложная и объединяет в себе всю информацию о всех этих людей: где их состояние, чем они занимались, откуда они все взяли. И тогда будет понятно, кто и где взялся "- сообщил Алексей Данилов.

Читайте также: Рада не будет рассматривать законопроект об олигархах на ближайшей пленарной неделе, - Разумков

Автор: 

Данилов (1066) законопроект (3219) олигарх (1027) СНБО (4430)


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Топ комментарии
+29
Утренний сеанс уринотерапии для Зебилья.
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18.09.2021 09:41
+14
Очолить список певно зеленський.

Він хоч і не олігарх, але масштабний неплатик податків.

На армію нічого не сплатив.
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18.09.2021 09:44
+14
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18.09.2021 10:12
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Утренний сеанс уринотерапии для Зебилья.
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18.09.2021 09:41 Ответить
Виключити патріотів із цього списку, а решту нехай моніторять.
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18.09.2021 09:58 Ответить
А "патриотам" можно плевать на законы, а остальным нельзя?
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18.09.2021 10:05 Ответить
клоун плюет без всякого патриотизма. может начнем с него?
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18.09.2021 10:22 Ответить
Клоун и ето шобла банда не понимают что как только то сразу их спишут в расход причем физически.... ОЛИГАРХИ НАПОСЛЕДОК им напомнят поговорку мы тебя ублюдка породили мы же тебя ублюдка и закопаем....
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18.09.2021 10:32 Ответить
какой расход, если они в одной команде. закон - филькина грамота и никаких проблем олигархам не создаст. даст бубе возможность тьікать пальцем в любого и назьівать олигархом
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18.09.2021 10:50 Ответить
А может со всех кто плюет? Или вы все таки считаете что если называешь себя "патриотом" то плевать можно?
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18.09.2021 13:33 Ответить
А можно список олигархов-патииотов?
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18.09.2021 10:44 Ответить
А шо, зепил, разве Беня уже не патриот?
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18.09.2021 10:50 Ответить
Они все граждане и Израиля, и Австрии, и Румынии, но патриоты Украины
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18.09.2021 12:35 Ответить
Почему-то только у педрошеновцев подгорает от этого закона
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19.09.2021 19:32 Ответить
Откуда же беня появился? Дайте угадаю, аист принес. А Ахметов? Еще одна догадка: аист по имени Лёня. А Арахамия? Кинг-Конг притаранил. Тоже мне биномы Ньютона, все и так известно.
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18.09.2021 09:43 Ответить
Олигархи с утра наверное поперхнулись лобстерами...
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18.09.2021 09:43 Ответить
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18.09.2021 10:12 Ответить
Очолить список певно зеленський.

Він хоч і не олігарх, але масштабний неплатик податків.

На армію нічого не сплатив.
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18.09.2021 09:44 Ответить
Підпадає під визначення олігарха. Використовує владу для власного збагачення.
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18.09.2021 09:47 Ответить
Вже так. Те саме можна сказати і про єрмака, про зелених депутатів, про все оте шобло.
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18.09.2021 09:57 Ответить
Ну и что толку от этого? Мы сейчас можем промониторить большинство коррупционеров занимающих высокие должности в гос.аппарате. И что толку? Они раньше воровали с оглядкой, а сечас без огладки. Им Зеля разрешил не платить 5% даже за наворованное.
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18.09.2021 09:44 Ответить
І шо ..*слепотрасти * теж будуть бачити !?
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18.09.2021 09:44 Ответить
Слепотрасти в кількості 73% - глухі, сліпі і тупі від народження. І нічого не взмозі побачити і усвідомити. Хоча за наслідками їх голосування назва,, п ..... ти,, їм більш підходить.
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18.09.2021 10:53 Ответить
Пане Данілов , моніторити потрібно всю зебенєшоблу , яка за два роки

краде мілліардами і в @ уй не дує 😡
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18.09.2021 09:45 Ответить
Починай з півшостого. Скільки бабла у нього в опшорах, кому продає свої серіали і який гешефт має від цього. І прочая, прочая.
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18.09.2021 09:45 Ответить
Свежо предание да верится с трудом...
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18.09.2021 09:46 Ответить
Українське видання журналу Forbes оновило 12 березня https://forbes.ua/news/forbes-onoviv-reyting-milyarderiv-ukraini-12032021-1153 рейтинг мільярдерів України . І з'ясувало: статки більшості українських олігархів значно зрослиза минулий рік - у час, коли, за словами офісу президента України, Володимир Зеленський здійснював деолігархізацію.

https://www.radiosvoboda.org/a/forbes-rejtynh-miljarderiv-ukrajiny/31150398.html .......
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18.09.2021 09:50 Ответить
Дмитрику, а які ж то дебіли ту зелену мерзоту до влади привели? Не пригадуєш, скотино?
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18.09.2021 09:57 Ответить
ПРигадую тепіл . як ваш *святейший * наживався на Україні .
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18.09.2021 10:00 Ответить
По-перше, придурку, у виборчому бюлетені було 39 (прописом: тридцять дев`ять) прізвищ. Всіляких, різних, але придурки вибрали найогидніше створіння.

По-друге, а нажився, то як? Не надоїло ту херню до цих пір нести? Чи не попускає?
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18.09.2021 10:06 Ответить
Злиняй сексота ! Я не голосував ні за ту *барижну * ні за ту *зекоманду *.
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18.09.2021 10:09 Ответить
Ну, понятно, не хватало еще , чтоб в Украине свинособаки с курицей-мутантом на паспорте голосовали
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18.09.2021 10:53 Ответить
Це нове ріалітішоу- слідкувати онлайн, як багатіють олігархи?)
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18.09.2021 09:49 Ответить
ясна річ , саме для цього збиралися в vip ложі на футболі, перетерти всі деталі
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18.09.2021 09:49 Ответить
Я тебе, дядя, поясню - олигархи есть двух типов - из бандитов и из комсомольцев. Третий тип - из "красных директоров" - вымер в результате естественного отбора.
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18.09.2021 09:50 Ответить
Но бандиты и комсомольцы из детей красных директоров.
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18.09.2021 09:57 Ответить
Неправильно. Все они начинали одновременно.
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18.09.2021 10:26 Ответить
Чучма ще живий і не тільки він.
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18.09.2021 10:03 Ответить
А что, Кучма- олигарх?
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18.09.2021 10:25 Ответить
З червоних директорів.
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18.09.2021 10:28 Ответить
Кучма батько всіх український олігархів ! голова мафії
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18.09.2021 10:46 Ответить
Конгениально!

Шоб " мониторинг" правильно прмониторил надо теперь ещё будет и в снбо заносить пару мешков в месяц.)
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18.09.2021 09:51 Ответить
*** ать - !!!

они уже под непринятый Закон что-то там создали и ждут отмашки!!!

вы, бэля, под уже принятые законы наладьте работу с монополистами и казнокрадами, коррупционерами и популистами, не отвечающими за пустозвонный базар, за тварей использующих бюджетные деньги не по назначению (нецелевое использование) и прочее-прочее !!!
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18.09.2021 09:53 Ответить
Вони розносять СПАМ.

Так зелений товстун назвав законопроект про олігархів, поданий у венеційську комісію.

А я вважаю, що він охарактеризував одним словом всю діяльність зеленої команди.

Спам, облуда, брехня..
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18.09.2021 09:59 Ответить
такого беспредела не было даже при януковоще...
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18.09.2021 10:02 Ответить
Это теперь мы точно будем знать что,мильярдер Ахметов купил футболиста Криштиану Ранальду за 200 млн долларов и даплатил 20 мильонов податку в казну Зелемойских....Весело живем...
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18.09.2021 09:53 Ответить
А за какие средства вы сделали сей реестр? Варианта 2.

1. За государственные. А кто распорядился тратить деньги под непринятый еще закон? А если его не примут, то кто сядет за разбазаривание средств?

2 За деньги самих олигархов. Тех, кого туда включать не будут?
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18.09.2021 09:55 Ответить
За деньги США, ЕС . Ведь на подходе 250 млрд долларов
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18.09.2021 11:09 Ответить
Это после двух дорожек ожидается такой приход ?
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18.09.2021 11:12 Ответить
Деньги США и ЕС после прихода будут бюджетными (см.1). Кроме того, те деньги еще придут, а программы созданы и деньги на них потрачены. Те, что когда-то может быть будут?
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18.09.2021 21:33 Ответить
Десятинный налог называется,другими словами,так собирают десятину кажись Христиане Евангельской Церкви
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18.09.2021 09:56 Ответить
Дуже необхідна "система", тепер пролетаріат буде знати у кого можна "отнять і падєліть".
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18.09.2021 10:00 Ответить
Ні, тепер ті правоохоронці, які в шкарпетках по 160 грн., будуть знати на кого не треба "наїзджати".
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18.09.2021 10:30 Ответить
Олігарх, це людина, чиє прізвище починається на "По" і закінчується на "рошенко", а Бєня - хароший.
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18.09.2021 10:01 Ответить
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18.09.2021 10:01 Ответить
💯
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18.09.2021 10:02 Ответить
У Ахметова уже 10+
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18.09.2021 10:30 Ответить
Леонид Данилыч начал ковать собирать кадры для Олигархизации Украины еще в свою первую Каденцию в 1994 году....,кого там только не было за эти годы...,а посадили только двоих....США посадили Пашу Лазаренко,а Индюкович посадил Юлю Тимошенко....
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18.09.2021 10:04 Ответить
Слушай Данілов , ти молодєц , верно говоріш , ми тебя тоже поддєржіваєм ,, но ти єто - нє увлекайся уж слішком ..

.
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18.09.2021 10:06 Ответить
Колгоспу треба бугая

-А на куя???

Вся Украина без мониторингов знает имена своих"героев"

Обкурились??Нечем действительно нужным заняться??
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18.09.2021 10:06 Ответить
Вот уж кого нужно мониторить - так это тебя.

Вылез ниоткуда, и уселся в кресло главного пахана, прикрывшись говорящей криворожской куклой.
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18.09.2021 10:07 Ответить
Зеленский владеет каналом 95-й квартал...значит он олигарх...
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18.09.2021 10:10 Ответить
💯
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18.09.2021 10:14 Ответить
Средний класс это тоже олегархи.... к примеру Путлер на РАБссии считает что 16 000 ржублей в месяц это уже средний класс... если у меня годовая зарплата 160 000 гривен,то я тоже олегарх па РАБссийским меркам...
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18.09.2021 10:15 Ответить
Интересно будет на это посмотреть
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18.09.2021 10:17 Ответить
Кожний олігарх має своє лоббі в парламенті, яке "годується" з конвертів. Хіба вони приймуть закон на шкоду цим олігархам! Пуста балаканина в розрахунку на рейтинг і піар.
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18.09.2021 10:19 Ответить
Кузьма вроде как пел про "мониторинг" алигархов, возможно потому и поплатился...
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18.09.2021 10:19 Ответить
кому этот клоун на подпевках у янека нужен? звезду нашли
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18.09.2021 10:24 Ответить
та ладно, я пошутил...
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18.09.2021 10:26 Ответить
Ага... Посмотрим, какая информация появится на счет более 1600 АЗС Бени, записанные на десятки подставных фирм, которые меняются каждый год !?
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18.09.2021 10:21 Ответить
Первое в Мире пролетарятское госудаство стьроили Сралин-чЛенин....,Зеля повторит подвиг тех дураков столетней давности...
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18.09.2021 10:21 Ответить
Впереди ...Продразвестка,колхозы совсозы и прочие раскулячивания....
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18.09.2021 10:25 Ответить
Все это дерьмо уже было в Сссре.... беготня вокруг озера называется....
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18.09.2021 10:26 Ответить
Хто дозволив використання коштів платників податків, на заходи, для яких нема ніякого законодавчого підгрунтя??? Закону нема - а заходи й система вже створена???

Хто відповість, за нецільове використання бюджетних коштів???
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18.09.2021 10:45 Ответить
Куди нагальнішою є потреба моніторингу олігофренів та іншого,подібного,"контингенту"! Це дасть змогу уникнути потрапляння "Данилових" у владу!
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18.09.2021 10:51 Ответить
ви не здатні промоніторити хто був за кермом під час ДТП , а тут цілих олігархів монітор'ять !
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18.09.2021 10:51 Ответить
По факту Зелемойские издеваются над Украиной уже 15 лет.... а институт президентства в Украине и Рады Зелемойские поливали грязью всегда... своизи типа "шутками"....
Цирк Шапито продолджается Панове...
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18.09.2021 11:04 Ответить
Поки лохам їздять по вухам бурутьбою з олігархами ...

@Kharkiv_2019

П'ять мільйонів гривень і годинник з діамантами.

Корабельна сосна Ірина Аллахвердієва задекларувала коштовні подарунки.
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18.09.2021 11:07 Ответить
А Арахамия на стадионе наверное пилотный проект мониторинга опробывал?
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18.09.2021 11:12 Ответить
Ветеринар Данилов возомнил себя вчера у Шустера великим государственным деятелем. Решателем судеб. Сказал что похер законы - главное - результат.

Смотри, ветеринар, а то найдется посильнее кто и ему тоже будет похер закон. Результат можешь посмотреть - в Ростове.
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18.09.2021 11:15 Ответить
😂🤣😂 уявляю як самі олігархи ржуть з цих "законопроектів"🤦‍♂️
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18.09.2021 11:19 Ответить
Показово, що Данілов анонсу речі, які не просто є незаконними, а й антиконституційними в Україні і такими, що порушують права людини у цивілізованому світі. Тому цивілізований світ обов'язково прицме заходи для пивкюедення Данвлова, його шефа і зелену владу до тями. Якщо кацапи можуть дозволити собі такі речі, які анонсу Данілов, бо сидять на газі і нафті, то Данвлв сидить на..... Тому пвритимь ні йому, ні зеленій владі в цьому випадку не варто. Бо виявиться, що вводячи санкції в Україні вони самі лише в Україні будуть без санкцій. 😁
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18.09.2021 11:27 Ответить
Да ладно... Лёня луганский почувствовал собственную значимость, дайте фельдшеру порулить. Недолго правда, но порулить
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18.09.2021 11:35 Ответить
Чует мое сердце что мы на пороге грандиозного шухера.
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18.09.2021 11:45 Ответить
Так что там в Омане Прятал Найвэлычниший??? Неужели прятал 3 магнитофона, 3 видеокамеры заграничные , 3 портсигара отечественных... 😆 ...Ждем его в списках новых миллиардеров ... рано или поздно все равно наворованное "непосильным трудом" всплывёт, как " неучтенная" вилла в Италии...
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18.09.2021 11:56 Ответить
Жоден зелений гопник не може пояснити хто такий олігарх. Данілов також не розуміє про кого йдеться. Це, як цькувати білу ворону за те що вона біла. Якщо бізнесмен має велики статки та має телеканал, це ніяк не робе його злочинцем. Звичайно, якщо канал висвітлює правдиві новини, не маніпулює фактами й не льє бруд на замовлення, будь то влада чи окрема людина. Чим відрізняється бізнесмен що не має TV каналу, від бізнесмена що його має, якщо перший може підкупити брудного журналіста, той же канал чи можновладця. Група підприємців також може впливати на на владу, але окремо вони не мають відповідних статків і каналів і не підпадають під дію такого закону. Зе лише хоче поставити ще одну галочку за ради рейтингу, як і закон про імпічмент, депутатський закон, що не працюють, так і цей закон працювати не буде, але може стати зброєю проти всіх незадоволених діями влади.
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18.09.2021 12:03 Ответить
Как законадательно, определено понятие "олигархи" и "монополисты"?
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18.09.2021 12:04 Ответить
а основании какого закона выделялись деньги на разработку этой системы? на основании какого закона вообще разрабатывалась такая система?
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18.09.2021 12:50 Ответить
Клоуни не втюхали - команда каналам олігархів пішла - ДАВІТЬ!!! Данілова Шустер представив як ветеринара, кабана Стефанчука , як друга вови по участі в КВН , розповів як кіношними технологіями провели вибори в Норвегії 1 2017 , порівнявши з "Слугою народу," вплив серіалу ОКУПАЦІЯ й сьогоднішні результати виборів у Норвегії з протверезінням народу...

Данілов тормозить - закону ще немає, а він вже перявив країні як вони його виконуватимиуть . ПРОГРАМУ КРУТУ за яке бабло? ЯКІ Ж ВОНИ ТУПІ ЦІ КЛОУНИ! Вона ще не зрозуміли , що їх вже валять
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18.09.2021 14:18 Ответить
І що? Рейтинг їх у Форбс ми маємо, тепер матимемо дані про начебто реальні статки, давайте вже маналізи: сечі, крові на РОЄ і на гормони. Як цей моніторинг змінить життя звичайних людей в країні на краще?
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18.09.2021 19:21 Ответить
"Система мониторинга"... А шо, пальцев рук не хватает, шоб обсчитать Коломойского, Ахметова, Пинчкка и Фирташа?
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18.09.2021 21:19 Ответить
Ну й що,тільки гроші з казни на всі ці казки-хоч щось би в казну поверталось,нащо цей словесний панас...
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19.09.2021 10:08 Ответить
 
 