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На выходных на Контрактовой площади перекроют ряд улиц из-за спортивного мероприятия, - патрульная полиция. СПИСОК

На выходных на Контрактовой площади перекроют ряд улиц из-за спортивного мероприятия, - патрульная полиция. СПИСОК

На Контрактовой площади в Киеве на выходных перекроют ряд улиц в связи с проведением массового спортивного мероприятия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.

"В связи с проведением спортивного массового мероприятия с 5:00 18 сентября до 22:00 19 сентября будет перекрыто движение автотранспорта на Контрактовой площади в следующих пределах: улица Константиновская, перекресток Спасской и Межигорской, Волошской и Григория Сковороды, Сагайдачного и Андреевской", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в субботу улицы перекроют по графику - Петра Сагайдачного - с 07:00 до 13:30, Боричев спуск - с 07:00 до 13:30, Игоревская - с 07:00 до 13:30, Набережно-Крещатицкая (от Верхнего Вала до Почтовой площади) - с 07:00 до 13:30, Набережно-Крещатицкая (в направлении Гаванского моста) - с 07:00 до 11:00, Набережное шоссе (от Боричевого спуска до Днепровского спуска) - с 07:00 до 13:30, Набережное шоссе (в направлении Гаванского моста) - с 07:00 до 11:00, Гаванский городов (в направлении Северного моста) - с 07:00 до 11:00, Набережно-Рыболовная (в направлении Северного моста) - с 07:00 до 11:00, Северный городов (в направлении левого берега) - с 07:00 до 11:00, Трухановская - с 07:00 до 12:00, Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) - с 07:00 до 11:00, мост Метро - с 07:00 до 10:00, поворот с моста Метро на Набережное шоссе - с 07:00 до 11:00.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Патрульные полицейские поймали в Киеве двух водителей маршруток: один - с признаками алкогольного, другой - наркотического опьянения. ФОТО

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Киев (25469) спорт (2419) улица (196) патрульная полиция (1810)


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Розмовляти московською говіркою в Україні може навіть дурень - московія доклала чимало зусиль для цього. А от вишуканою українською - не кожен. Тільки той, хто любить Україну не на словах і будує тут не рашу №2, а державу УКРАЇНА - говорить державною. Ті ж, які й досі говорять в Україні московським ізиком, чим поширюють вплив мови агресора, - або не розуміють чогось, або ліниві й тупі, аби вивчити і говорити державною, або люто ненавидять все українське. Що ще може заважати на п'ятому році війни заговорити громадянину України державною?

Публікація: Тамара Лозова,
18 вересня 2018 року.
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18.09.2021 09:53 Ответить
карантинні заходи на цей час відмінили?

***

такой выборочный этот коронавирус... целый день в маске, чтоб не заглотить и не вдыхнуть заразу и только на пол часа, кушая в столовой-кафе-ресторане и снимая маску.. все уверены что не прилетит)))
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18.09.2021 10:07 Ответить
Спортивні заходи у містах поза межами великих парків та стадіонів - понти для приїзжих! Користі від них нуль ( бо місто завжди по екологічним показникам не відповідає вимогам для проведення таких заходів ),зате шкоди мешканцям чимало : перекриті дороги,транспортні затори, запізнення на роботу і в справах,нервування... Але ж бюрократам потрібно позначити свою роботу. П'ятсот начебто спортсменів біжить,п'ятдесят тисяч співгромадян мучаться!
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18.09.2021 10:30 Ответить
А может быть в Лютеже, где дом мера Киева, на все выходные проводить спортивные перекрытия?
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18.09.2021 19:04 Ответить
Коли вже закінчиться в столиці цей бідлам і для тих хто пересувається на авто і для пішохідів Мало того ,що калапс через вічний ремонт Південного мосту, то ці різні заходи Пожалійте також патрульну поліцію--в Києві 40% нехватає до штату,то давайте їх ще "грузити" наднормованою роботою і при мізерній зарплаті--розбіжуться скоро всі.
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18.09.2021 11:32 Ответить
 
 