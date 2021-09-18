На выходных на Контрактовой площади перекроют ряд улиц из-за спортивного мероприятия, - патрульная полиция. СПИСОК

На Контрактовой площади в Киеве на выходных перекроют ряд улиц в связи с проведением массового спортивного мероприятия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.

"В связи с проведением спортивного массового мероприятия с 5:00 18 сентября до 22:00 19 сентября будет перекрыто движение автотранспорта на Контрактовой площади в следующих пределах: улица Константиновская, перекресток Спасской и Межигорской, Волошской и Григория Сковороды, Сагайдачного и Андреевской", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в субботу улицы перекроют по графику - Петра Сагайдачного - с 07:00 до 13:30, Боричев спуск - с 07:00 до 13:30, Игоревская - с 07:00 до 13:30, Набережно-Крещатицкая (от Верхнего Вала до Почтовой площади) - с 07:00 до 13:30, Набережно-Крещатицкая (в направлении Гаванского моста) - с 07:00 до 11:00, Набережное шоссе (от Боричевого спуска до Днепровского спуска) - с 07:00 до 13:30, Набережное шоссе (в направлении Гаванского моста) - с 07:00 до 11:00, Гаванский городов (в направлении Северного моста) - с 07:00 до 11:00, Набережно-Рыболовная (в направлении Северного моста) - с 07:00 до 11:00, Северный городов (в направлении левого берега) - с 07:00 до 11:00, Трухановская - с 07:00 до 12:00, Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) - с 07:00 до 11:00, мост Метро - с 07:00 до 10:00, поворот с моста Метро на Набережное шоссе - с 07:00 до 11:00.

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