"Слуга народа" будет настаивать на рассмотрении законопроекта об олигархах на следующей неделе, - Кравчук

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук уверена, что Верховная Рада проголосует законопроект об олигархах на следующей неделе.

Об этом Кравчук сказал в программе "Украина на самом деле" телеканала "Дом", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы будем настаивать на согласительном совете. Представитель нашей фракции (это будет Давид Арахамия или Александр Корниенко) будет предлагать добавить в повестку дня следующей недели этот законопроект", - сказала депутат.

Она отметила, что с принятием закона появятся "четкость и определение" в отношении лиц, которые будут зарегистрированы как олигархи. По ее мнению, это также разорвет "замкнутый круг" их влияния на основные государственные и общественные сферы.

"Я напомню, что олигарх - это не просто крупный бизнесмен, это не просто богатый человек. Это человек, который владеет, в частности, медиа, и влияет на политические партии, министерства или отдельных политиков. То есть это замкнутый круг, безотходное производство. Показывают на своих каналах своих же политиков, потом эти же политики выполняют их прихоти: дают им налоговые льготы, не дают повысить налоги для олигархов. Просто замкнутый круг. И вот эта олигархическая система не дает развиваться нормальному, конкурентному бизнесу. Потому олигархам нужны льготы и государственные заказы для того, чтобы держаться на плаву", - пояснила Кравчук.

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