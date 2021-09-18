"Слуга народа" будет настаивать на рассмотрении законопроекта об олигархах на следующей неделе, - Кравчук
Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук уверена, что Верховная Рада проголосует законопроект об олигархах на следующей неделе.
Об этом Кравчук сказал в программе "Украина на самом деле" телеканала "Дом", информирует Цензор.НЕТ.
"Мы будем настаивать на согласительном совете. Представитель нашей фракции (это будет Давид Арахамия или Александр Корниенко) будет предлагать добавить в повестку дня следующей недели этот законопроект", - сказала депутат.
Она отметила, что с принятием закона появятся "четкость и определение" в отношении лиц, которые будут зарегистрированы как олигархи. По ее мнению, это также разорвет "замкнутый круг" их влияния на основные государственные и общественные сферы.
"Я напомню, что олигарх - это не просто крупный бизнесмен, это не просто богатый человек. Это человек, который владеет, в частности, медиа, и влияет на политические партии, министерства или отдельных политиков. То есть это замкнутый круг, безотходное производство. Показывают на своих каналах своих же политиков, потом эти же политики выполняют их прихоти: дают им налоговые льготы, не дают повысить налоги для олигархов. Просто замкнутый круг. И вот эта олигархическая система не дает развиваться нормальному, конкурентному бизнесу. Потому олигархам нужны льготы и государственные заказы для того, чтобы держаться на плаву", - пояснила Кравчук.
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Брєхня-я-я !! . Зубожіння скінчилось ще 2 роки тому .! Бо на Г+Г вже два роки не чути про індекс борщу і піввареника.
Його можна почитати ? Чи ви звикли приймати порожні сторінки з гучною назвою ?
Шулери довбані "! Вас всіх посадити за грати треба.
голосуватиме антиукраїнська херня проти українства
Відсутність мізків і головне - совісті не дає слугам можливості послати подалі свого справжнього хахяїна, того самого олігарха, з яким вони погоджують прийняття того самого закону на футбольному матчі. Це ж Кравчук ніби не дурна і розуміє, наскільки тупий і антиконституційний той опус, який вона називає "законом про олігархів". І навіть ірфузорія-туфелька Безугла знає, і собаколюб Брагар, і інші. Тоді як пояснити їхню впертість? А просто! Любов до бабла в конвертах для них більша, ніж страх перед законом. І даремно! Бо вічного у природі нічого немає. Тим більше - влади. І взагалі - влада - це ілюзія. Тим більше у їхньому замкненому від інших людей колі.
а Коломойші, Акмєтки, Пінчукі залишаться недоторканими, бо їх вплив на політику важко довести, він у конвертах
А от утримувати правлячу фракцію, як беня держить слугу народу, можна.
Ахметов, Коломойский, Новинский, Григоришин, Торута, Фирташ, ... - НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОЛИГАРХАМИ!
@sashkof2
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https://twitter.com/sashkof2/status/1439081242759151616 3 год
\\ ОББА-НА! АРАХАМИЯ встретился с КОЛОМОЙСКИМ! Во время футбольного матча Динамо - Бенфика, в вип-ложе НСК "Олимпийский", были замечены неожиданные гости. Что это было? Случайность или же им действительно было, что обсудить? - Алексей Петров
Общеизвестна тенденция- падение рейтинга выборных политиков происходит исключительно в первой половине каденции. После пересечения экватора рейтинг стабилизируется и не сильно колеблется до самого конца срока. Зеленский как раз на экваторе его рейтинг вышел на плато. Если не произойдёт чего-то экстраординарного Зеленский подойдёт к выборам 2024 с нынешними 25-30%. Этого однозначно хватит что бы пройти во второй тур. А, если не появится сильный соперник, то и без особых проблем переизберётся на второй срок.
Це навроди інфляції, росту комірного, затримки виплат зарплат, пенсій, безробіття??? Так все це не за горами, за таких керівників країною...
А парламентські вибори йому справді не потрібні...
интересно, когда это слуги народа подавали закон про увеличение налогов для олигархов? по- моему - никогда. А вот про налоговые льготы - пожалуйста - недавно приняли закон который списывает плату за газ для компаний на , вроде бы 58 млрд грн. весь зеленый цирк за него голосовал.
Получается, что политики, которые выполняют прихоти олигархов - это и есть зеленые слуги. Но, из этого следует, что закон про олигархов - это тоже прихоть олигархов
На Савике толстый кабан Стефанчук, которого власть готовит уже назвал закон спамом , т е обосрались.
Советую посмотреть манипулятора Шустера на вступительном слове перед началом своего шоу ) И всем все станет ясно - власть Буратинки начали валить