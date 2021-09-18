Катастрофическая ситуация с COVID-19 в ОРДЛО: Оккупанты плюют на людей, выполняя указание Москвы о массовом подвозе на голосование
По информации врачей так называемого "МОЗ ДНР" в "республике" фиксируется значительное ухудшение эпидемической ситуации, которое обусловлено активным распространением COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sprotyv.info.
Так называемые "СМИ ДНР", ссылаясь на официальные источники сообщают, что за первую неделю сентября заболеваемость в "республике" выросла более, чем на 60% и, по состоянию на 16 сентября, было выявлено 63 655 случаев заражения коронавирусной инфекцией и 529 за сутки, летальных случаев — 4520 и 39 за сутки соответственно.
При этом процент положительных результатов заболевания на COVID-19 составляет 44,7% от общего количества исследований в сутки.
Те же "СМИ ДНР" сообщают, что на оккупированной территории наблюдается высокий уровень нагрузки на центры скорой помощи, а госпитальный фонд профильных больниц уже заполнен на 100% и места для госпитализации тяжелых больных уже отсутствуют.
Только за последнюю неделю от COVID-19 в так называемой "ДНР" умерло более 200 человек, что в 2,3 раза превышает показатель предыдущей недели. Уровень смертности — 12,7% и является самым высоким за весь период пандемии.
По мнению медиков, главная причина высокой смертности — недостаточное количество больничных мест с кислородной поддержкой. Оккупационные власти так же не прислушиваются к рекомендациям "МОЗ ДНР" о введении жестких карантинных мер и ограничений на свободное передвижение, проведения различных массовых мероприятий и недопущения скоплений в общественных местах.
По информации представителей "МОЗ ДНР", игнорирование их рекомендаций и не введение ограничительных мер происходит по личному указанию так называемого "главы ДНР" Пушилина с целью успешного выполнения распоряжения из Москвы по массовому "подвозу" 17-19 сентября жителей с российскими паспортами в Ростовскую область на голосование.
Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация уже катастрофическая и переходит в стадию полностью непрогнозируемой, оккупационные власти ради выполнения приказа из Москвы полностью пренебрегают здоровьем и жизнями местных жителей.
По рассказам врачей из оккупированных территорий Донецкой области, такое же состояние дел и на территориях подконтрольных боевикам "ЛНР", что создает реальные предпосылки для стремительного распространения болезни на оккупированных территориях. По их мнению, увеличение роста заболеваемости коронавирусной инфекцией будет происходить из-за возможности заразиться и во время посещения избирательных участков в Ростовской области, где эпидемиологическая ситуация тоже не из лучших. При этом угроза заразиться COVID-19 очень высокая и по пути следования на голосование.
Как уже показывают донецкие и макеевские телеканалы, "жителей "ЛДНР"" с российскими паспортами организованно перевозят на избирательные участки для осуществления "волеизъявления" автобусами и железнодорожным транспортом, где люди долгое время находятся в замкнутом пространстве. Кроме того, массовый подвоз на избирательные участки людей в свою очередь спровоцирует и рост заболеваемости в самой Ростовской области. Но российские власти и оккупационные режимы интересуют только выборы и телевизионная картинка массовости.
Сложившаяся ситуация в очередной раз наглядно демонстрирует, что жизнь, здоровье и безопасность людей НИЧТО для оккупационных властей в сравнении с желанием выслужиться перед Путиным и его "Единой Россией". Очевидно, тезис "бабы еще нарожают", взят ими на вооружение.
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Ворог топчиться лаптем по території, та зеленим імпотентам плювати.
ЗЕля мне не друг, но вот здесь то он ни при чем
в маске !
именно оно, это гнилое и безмозглое совковое быдло позвало гэбню, чтобы она помогла им разрушить их нормальную до 2014 года жизнь
«Продались за печеньки» (скабеевы)
https://twitter.com/_A_Vit_/status/1438814891872301057