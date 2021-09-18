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Новости Коронавирус и карантин
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Катастрофическая ситуация с COVID-19 в ОРДЛО: Оккупанты плюют на людей, выполняя указание Москвы о массовом подвозе на голосование

Катастрофическая ситуация с COVID-19 в ОРДЛО: Оккупанты плюют на людей, выполняя указание Москвы о массовом подвозе на голосование

По информации врачей так называемого "МОЗ ДНР" в "республике" фиксируется значительное ухудшение эпидемической ситуации, которое обусловлено активным распространением COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sprotyv.info.

Так называемые "СМИ ДНР", ссылаясь на официальные источники сообщают, что за первую неделю сентября заболеваемость в "республике" выросла более, чем на 60% и, по состоянию на 16 сентября, было выявлено 63 655 случаев заражения коронавирусной инфекцией и 529 за сутки, летальных случаев — 4520 и 39 за сутки соответственно.

При этом процент положительных результатов заболевания на COVID-19 составляет 44,7% от общего количества исследований в сутки.

Те же "СМИ ДНР" сообщают, что на оккупированной территории наблюдается высокий уровень нагрузки на центры скорой помощи, а госпитальный фонд профильных больниц уже заполнен на 100% и места для госпитализации тяжелых больных уже отсутствуют.

Только за последнюю неделю от COVID-19 в так называемой "ДНР" умерло более 200 человек, что в 2,3 раза превышает показатель предыдущей недели. Уровень смертности — 12,7% и является самым высоким за весь период пандемии.

По мнению медиков, главная причина высокой смертности — недостаточное количество больничных мест с кислородной поддержкой. Оккупационные власти так же не прислушиваются к рекомендациям "МОЗ ДНР" о введении жестких карантинных мер и ограничений на свободное передвижение, проведения различных массовых мероприятий и недопущения скоплений в общественных местах.

По информации представителей "МОЗ ДНР", игнорирование их рекомендаций и не введение ограничительных мер происходит по личному указанию так называемого "главы ДНР" Пушилина с целью успешного выполнения распоряжения из Москвы по массовому "подвозу" 17-19 сентября жителей с российскими паспортами в Ростовскую область на голосование.

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Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация уже катастрофическая и переходит в стадию полностью непрогнозируемой, оккупационные власти ради выполнения приказа из Москвы полностью пренебрегают здоровьем и жизнями местных жителей.

По рассказам врачей из оккупированных территорий Донецкой области, такое же состояние дел и на территориях подконтрольных боевикам "ЛНР", что создает реальные предпосылки для стремительного распространения болезни на оккупированных территориях. По их мнению, увеличение роста заболеваемости коронавирусной инфекцией будет происходить из-за возможности заразиться и во время посещения избирательных участков в Ростовской области, где эпидемиологическая ситуация тоже не из лучших. При этом угроза заразиться COVID-19 очень высокая и по пути следования на голосование.

Как уже показывают донецкие и макеевские телеканалы, "жителей "ЛДНР"" с российскими паспортами организованно перевозят на избирательные участки для осуществления "волеизъявления" автобусами и железнодорожным транспортом, где люди долгое время находятся в замкнутом пространстве. Кроме того, массовый подвоз на избирательные участки людей в свою очередь спровоцирует и рост заболеваемости в самой Ростовской области. Но российские власти и оккупационные режимы интересуют только выборы и телевизионная картинка массовости.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Работа шахт и заводов приостановлена. Жителей ОРДЛО на автобусах массово принудительно отправляют в Ростовскую область для голосования, - Лисянский. ФОТО

Сложившаяся ситуация в очередной раз наглядно демонстрирует, что жизнь, здоровье и безопасность людей НИЧТО для оккупационных властей в сравнении с желанием выслужиться перед Путиным и его "Единой Россией". Очевидно, тезис "бабы еще нарожают", взят ими на вооружение.

Автор: 

карантин (16729) оккупация (10109) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+5
А мне как то по...й, пускай хоть все передохнут
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18.09.2021 10:34
+5
Це внутрішня справа "незалежних республік", ще ноту направлять в ООН, нехай заражаються на "здоров*я" аби до нас не їхали.
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18.09.2021 10:37
+5
И чё? Да для ватных долбо...бов все равно Украина херовая. Их и градами херачали,и нищими заделали,и от ковида дохнут сотнями в день ,все равно любят расеюшку.
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18.09.2021 10:48
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А наша влада ніяк е реагує.

Ворог топчиться лаптем по території, та зеленим імпотентам плювати.
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18.09.2021 10:18 Ответить
а че плюют,"заложникам" надо на дорогу дать как прибавке к пенсии..
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18.09.2021 10:23 Ответить
ДОНБАБВЕ
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18.09.2021 12:10 Ответить
Допоміг.
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18.09.2021 10:21 Ответить
Чем поездка на автобусе в Ростовскую область опасней ежедневного толкания в городских маршрутках?
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18.09.2021 10:23 Ответить
На кацапії всяк небезпечніше. Не знаю, чому людиська цього не вразумєють.
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18.09.2021 10:35 Ответить
Луганда - временно оккупированная область вне юрисдикции Украины

ЗЕля мне не друг, но вот здесь то он ни при чем
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18.09.2021 12:12 Ответить
А мне как то по...й, пускай хоть все передохнут
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18.09.2021 10:34 Ответить
Вони привезуть вірус в Україну.
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18.09.2021 10:35 Ответить
А разве у нас закрыта граница с ***********? Везут и везли вирус и через Харьков, Чернигов, Суммы...
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18.09.2021 10:39 Ответить
Только не нужно распространять кацапскую пропаганду о миллионах заробитчан, до 2014г. может и было
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18.09.2021 10:50 Ответить
Ездят но не миллионами, в Польшу на порядок больше
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18.09.2021 10:53 Ответить
Так ты мил человек оказывается сепарок *************, по ********** мотаешься. У меня ватные родственники в Краснодаре, а был я у них в гостях аж в 2012г.
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18.09.2021 11:03 Ответить
Це внутрішня справа "незалежних республік", ще ноту направлять в ООН, нехай заражаються на "здоров*я" аби до нас не їхали.
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18.09.2021 10:37 Ответить
та да , надо банкомат в донецке поставить, а бабло из Украины будет возить обсе...
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18.09.2021 10:47 Ответить
Банкомат- лишні затрати, нехай адресно розвозять.
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18.09.2021 11:12 Ответить
И чё? Да для ватных долбо...бов все равно Украина херовая. Их и градами херачали,и нищими заделали,и от ковида дохнут сотнями в день ,все равно любят расеюшку.
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18.09.2021 10:48 Ответить
пущай ездят...побольше сдохнет,нам меньше утилизировать
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18.09.2021 10:57 Ответить
Скот г.Стаханов везут в деревню Большие *****.

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18.09.2021 11:04 Ответить
ни одного !!!!!!!!!!!

в маске !
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18.09.2021 12:15 Ответить
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18.09.2021 11:52 Ответить
всі живіщі живого
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18.09.2021 12:21 Ответить
Жаль что карановирис такой слабый, так бы уже весь лугандон с впопучелнцами бы вымер, но почему-то нет. А почему? Абічная простуда?
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18.09.2021 11:09 Ответить
Украина вакцинирует, вернее запроданцы... ты за них не переживай
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18.09.2021 11:54 Ответить
Макеевскую скотинку грузят в Немытую Орду

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18.09.2021 11:21 Ответить
расходный материал, быдло, которым прикрывается кацапня, чтобы отжать территорию Украины .

именно оно, это гнилое и безмозглое совковое быдло позвало гэбню, чтобы она помогла им разрушить их нормальную до 2014 года жизнь
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18.09.2021 11:31 Ответить
В дорогу

«Продались за печеньки» (скабеевы)

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18.09.2021 11:25 Ответить
усьРусь за "сникерс"
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18.09.2021 12:24 Ответить
Скот Курска гонят на выборы

https://twitter.com/_A_Vit_/status/1438814891872301057
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18.09.2021 11:26 Ответить
Так выглядит тайное голосование в Орде

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18.09.2021 11:31 Ответить
Раша давно славится уважением к приватности своих и чужих граждан...

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18.09.2021 13:06 Ответить
Их имели, имеют и будут иметь - заслужили, кормилицы всей Украины!!!
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18.09.2021 12:32 Ответить
Так,це правда,моя сусідка сьогодні померла.Мати померла тиждень тому...
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18.09.2021 12:39 Ответить
Співчуваю. Це де?
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18.09.2021 12:57 Ответить
В донлухуилобаде, статья ведь о нем?
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18.09.2021 16:44 Ответить
Ваша мама померла ? від чого саме?
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18.09.2021 21:58 Ответить
Не моя,сусідки.В окупації.Новонароджена дитина в сусідки теж померла...
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20.09.2021 14:47 Ответить
Ср***ти хотіла козломордія на братів-новокозлів як на Донбасі так і в Криму. Мавр зробив свою справу-мавр може йти. І не йух тепер скавуліти новоприєднанцям. За що боролись-на те й напоролись.
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18.09.2021 13:53 Ответить
Закройте кордон, да и пифик на них.
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18.09.2021 16:39 Ответить
главное, чтоб зе-сопля им пенсии после платил... это же наши люди.....
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18.09.2021 17:15 Ответить
По чесному проголосовавшие на России должны утратить гражданство Украины со всеми вытекающими...
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18.09.2021 21:59 Ответить
 
 