Австралия "выразила сожаление" по поводу отзыва французского посла и-за срыва контракта на постройку подводных лодок

Австралия выразила сожаление по поводу отзыва посла Франции на фоне спора относительно соглашения о подводных лодках.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила пресс-секретарь министра иностранных дел Австралии Мэрис Пейн, передает Укринформ со ссылкой на The Sydney Morning Herald.

"С сожалением отмечаем решение Франции отозвать посла в Австралии для консультаций после решения о проекте Attack Class. Австралия понимает глубокое разочарование Франции нашим решением", - заявили в МИД Австралии.

Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что Австралия ценит отношения с Францией и считает ее важным партнером, который обеспечивает стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Мы надеемся на взаимодействие с Францией по многим вопросам, представляющим взаимный интерес, на основе общих ценностей", - добавили в МИД Австралии.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, Франция отозвала для консультаций своих послов из Вашингтона и Канберры из-за срыва многомиллиардного контракта на поставку подводных лодок Австралии.

16 сентября США, Великобритания и Австралия подписали пакт AUKUS о безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, который считается попыткой противостоять Китаю. Это даст возможность Австралии построить атомные подводные лодки с использованием технологий, предоставленных США.