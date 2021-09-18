Австралия "выразила сожаление" по поводу отзыва французского посла и-за срыва контракта на постройку подводных лодок
Австралия выразила сожаление по поводу отзыва посла Франции на фоне спора относительно соглашения о подводных лодках.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила пресс-секретарь министра иностранных дел Австралии Мэрис Пейн, передает Укринформ со ссылкой на The Sydney Morning Herald.
"С сожалением отмечаем решение Франции отозвать посла в Австралии для консультаций после решения о проекте Attack Class. Австралия понимает глубокое разочарование Франции нашим решением", - заявили в МИД Австралии.
Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что Австралия ценит отношения с Францией и считает ее важным партнером, который обеспечивает стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе.
"Мы надеемся на взаимодействие с Францией по многим вопросам, представляющим взаимный интерес, на основе общих ценностей", - добавили в МИД Австралии.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, Франция отозвала для консультаций своих послов из Вашингтона и Канберры из-за срыва многомиллиардного контракта на поставку подводных лодок Австралии.
16 сентября США, Великобритания и Австралия подписали пакт AUKUS о безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, который считается попыткой противостоять Китаю. Это даст возможность Австралии построить атомные подводные лодки с использованием технологий, предоставленных США.
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Австралійці хотіли атомні двигуни.
Ну і тут амери і брити підсобили.
Луиза Чкалова
@luiza4kaLova_
А из рашки посла и не отозвали.
И даже любезно согласились называть свои вина шмурдяком и пойлом, а рсне отдать свое название, за которое они с полмиром судились.
Але французи відмовились від свого бренду на користь лапотників.
Мо Талібан створять стабільний режим.
Этого у них есть 😀
Ну какая разница
Понимаете, мои маленькие неумные камарады, этот отказ от конкракта - это НЕ вопрос денег. Это вопрос БОЛЬШОЙ политики. И это решение (принятое, безусловно, под давлением Великобритании), отфутболивает Францию прямо в объятия паРаши и ...Китая. Потому что Франции нужны деньги, а если их не получилось отрымать за контракт, то получиться отрымать как благодарность от паРаши.
Чему вы радуетесь, пересичные? Вас такая ситуация вдохновляет? Лучше бы жевали сало и...молчали.
Мо США якось їм компенсує.
Ви сидите і, тюхтії, ******* про те, до чого у вас нема ніякого діла, засранці.
чья б корова мычала, но не ******* про те, до чого у вас в Украине, нема ніякого діла, засранці жабоедовские
Треба французам знову виходити з НАТО, як в 1966.
да и вообще - французские щеглы, всегда готовы наперегонки бежать сдаваться в плен, если шо.. история помнит всё..
Ну а такой пинг-понг с Пекином, который довольно отчетливо устроили Париж и Берлин, они поясняют собственными внешнеполитическими интересами. И как мы знаем, эти собственные интересы очень часто совпадают с интересами Москвы и Пекина даже в ситуациях, когда надо действовать быстро и решительно. Ну а понимая, что Франция обсуждает условия поставки субмарин с вероятным противником, Австралия начала искать альтернативу в Британии, но поскольку 12 субмарин это - слишком крупный заказ, то вопрос этот стал решаться в трехстороннем формате, вместе с США. Понятно, что подробности такого контракта мы вряд ли узнаем, но не стоит удивляться тому, что часть оборудования для австралийских подлодок будет британского производства.
Цікаво, коли контракт було підписано (в якому році) і чому австралійці тоді не говорили зразу про атомні двигуни. Це було б логічно.
Також цікаво, хто ж з теперішньої штатівської адміністрації протиснув новий альянс і угоду, бо я сильно сумніваюся, що Б. вникав. Тим більше, Британія дуже лиха на Штати через Афган.
Але змогли.
Итак Австралия и Франция пролонгируют контракт этот же , только количество субмарин уменьшается втрое. Причем спонсором контракта на равных условиях стают и ..США. Ну а как по другому? Накосят же в другом месте. И поскольку эти лодки ну...никуда. Франция передает их как сонсорскую помощь .....да, правильно!.....Украине.
Все довольны. Все живы. Все тщасливы.
Ось прапор Австралії