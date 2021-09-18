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Австралия "выразила сожаление" по поводу отзыва французского посла и-за срыва контракта на постройку подводных лодок

Австралия

Австралия выразила сожаление по поводу отзыва посла Франции на фоне спора относительно соглашения о подводных лодках.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила пресс-секретарь министра иностранных дел Австралии Мэрис Пейн, передает Укринформ со ссылкой на The Sydney Morning Herald.

"С сожалением отмечаем решение Франции отозвать посла в Австралии для консультаций после решения о проекте Attack Class. Австралия понимает глубокое разочарование Франции нашим решением", - заявили в МИД Австралии.

Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что Австралия ценит отношения с Францией и считает ее важным партнером, который обеспечивает стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Мы надеемся на взаимодействие с Францией по многим вопросам, представляющим взаимный интерес, на основе общих ценностей", - добавили в МИД Австралии.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, Франция отозвала для консультаций своих послов из Вашингтона и Канберры из-за срыва многомиллиардного контракта на поставку подводных лодок Австралии.

16 сентября США, Великобритания и Австралия подписали пакт AUKUS о безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, который считается попыткой противостоять Китаю. Это даст возможность Австралии построить атомные подводные лодки с использованием технологий, предоставленных США.

Австралия (429) Великобритания (4918) подводная лодка (193) США (26368) Франция (3487) AUKUS (7)


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Топ комментарии
+37
О гордьіх, местами, французах.

Луиза Чкалова
@luiza4kaLova_

А из рашки посла и не отозвали.
И даже любезно согласились называть свои вина шмурдяком и пойлом, а рсне отдать свое название, за которое они с полмиром судились.
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18.09.2021 11:15
+33
так мило Францию не имел ещё никто...ну не всё жабоедам масленница!
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18.09.2021 11:11
+19
Байда акуратно отодвинул французских подельников рашиста от Австралии,которая есть основным партнером США вне НАТО ,стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе должны союзники США ,но не китайцы с жабоедами
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18.09.2021 11:23
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Правила форума Совет форумчан
так мило Францию не имел ещё никто...ну не всё жабоедам масленница!
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18.09.2021 11:11 Ответить
От жадібні французи. Ну кинули їх на 40 млрд баксів, ну і що? Чому відмовляютьсься продавати Україні ******* озброєння?
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18.09.2021 11:20 Ответить
Довго думали над таким мудрим коментарем.? Аж гордість розпирає. Маю вплив на політику ЄС щодо заборони поставки озброєнь в Україну.
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18.09.2021 11:44 Ответить
Так вы к гранате не прикасайтесь, в таком случае.
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18.09.2021 11:51 Ответить
за 8 лет обеспокоенностей пора бы и поумнеть, про сп-2, тец и мост в оккупированном Крыму вабще молчу
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18.09.2021 11:36 Ответить
Вже пояснили чому. Французи будували дизельні ПЧ.

Австралійці хотіли атомні двигуни.

Ну і тут амери і брити підсобили.
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18.09.2021 21:00 Ответить
А зочем им падлотки? Будут аборигенов херачить?
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18.09.2021 11:13 Ответить
Ага. Кацапських. Таких, як ти.
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18.09.2021 11:17 Ответить
Ну так на них кроме папуасов и кенгуру с кроликами напасть никто не может, у нех же нету границы с мишибратьями, так вопрос тогда, зочем?
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18.09.2021 11:21 Ответить
Китай стає для них загрозою, а баксів в бюджеті неміряно.
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18.09.2021 11:21 Ответить
Как можно напасть на целый материк и еще удержать позиции? логистикака, обеспечение? это изначально провальная операция)
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18.09.2021 11:25 Ответить
Нуу в 40-вых вторжения яппонцев они дюже побаивались.
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18.09.2021 11:30 Ответить
Ты дурак? Филлипины, Индокитай, Малайя с Сингапуром, Голландская Ост-Индия, Бирма, куча островов и атоллов в Тихом океане от Японии хрен где находились и тем не менее были оккупированы Японской империей со скоростью блицкрига. А тут современная Ханьская Империя с амбициями, что куда там самураям ... больше 1, 5 млрд. послушных, дисциплинированных китаезов, жаждущих жизненного пространства.
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18.09.2021 12:20 Ответить
Материк представляет собой пустыню. Жизнь там токо по периметру
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18.09.2021 14:16 Ответить
О гордьіх, местами, французах.

Луиза Чкалова
@luiza4kaLova_

А из рашки посла и не отозвали.
И даже любезно согласились называть свои вина шмурдяком и пойлом, а рсне отдать свое название, за которое они с полмиром судились.
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18.09.2021 11:15 Ответить
Ну ... Там же мова йшла не про 56 млрд ...
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18.09.2021 14:56 Ответить
Заради якої суми вони розкорячились перед кацапами, відмовились від своєї, можна сказати національної гордості, національного бренду?
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18.09.2021 15:52 Ответить
проститутки, одним словом
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18.09.2021 17:32 Ответить
Ця тема вже відійшла і деталі теж. Там мова йшла про порядок надписів на етикетка пляшок, які продаються у РФ
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18.09.2021 20:56 Ответить
Не просто пляшок, а французького шампанського з Шампані.

Але французи відмовились від свого бренду на користь лапотників.
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18.09.2021 21:19 Ответить
Байда акуратно отодвинул французских подельников рашиста от Австралии,которая есть основным партнером США вне НАТО ,стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе должны союзники США ,но не китайцы с жабоедами
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18.09.2021 11:23 Ответить
А рашку технологиями военными пичкать на протяжении всех 2000-х годов, это не французский нож в спину всей Европе?
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18.09.2021 11:23 Ответить
Джо ішов га виборах як «миротворець»! Як «дипломатія по старому»! «America is back!" верещав цей деменційний папуга! Кажу я вам, пані та панове: Джо Байден-це американський Зеленський. Такий самий дурний, жадний до грошей, корумпованийі абсолютно керований ззовні клоун.
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18.09.2021 11:24 Ответить
Ага и именно поэтому он создает оборонный союз из Англии, Австралии и США для противодействия Раше и Китаю в Тихоокеанском регионе ? И именно поэтому он подкинул Раше и Китаю новую головную боль в виде Афгана? Ну-ну.
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18.09.2021 11:32 Ответить
Відносно Афганістану ще питання...

Мо Талібан створять стабільний режим.
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18.09.2021 14:59 Ответить
Стабильный в чем? Эти люди не могут созидать, только воевать, убивать и грабить. ООН уже объявила о наступающем в Афгане голоде.
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18.09.2021 15:12 Ответить
Чем не стабильность.у КНДР же получилось
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18.09.2021 19:46 Ответить
На кладбище тоже полная стабильность. Абсолютная.
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18.09.2021 19:51 Ответить
ООН турбується. Китай допоможе.
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18.09.2021 21:03 Ответить
це просто бізнес , ніякої політики - баба Анжела .
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18.09.2021 11:25 Ответить
Так те французские подлодки начинят кацапской спецтехникой - Австралия во время съехала
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18.09.2021 11:29 Ответить
Спецтехникой для шпионажа .

Этого у них есть 😀
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18.09.2021 14:23 Ответить
Стаття про Австралію , а прапор Нової Зеландії.
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18.09.2021 11:30 Ответить


Ну какая разница

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18.09.2021 11:32 Ответить
Осталось отметить сделку века на постройку атомных лодок для Австралии французским игристым (в связи с кончиной шампанского) из запасов отозванных для консультаций послов. Макарон с горя предложит ***** снова построить для расеи Мистрали и еще отсосать чего-нибудь. А то ведь вон Германии целый СП-2 достался, а Макарону хрен на блюде со всех сторон. Надо срочно в кацапский гарем проситься, там неплохо кормят. Тем более газ по косарю уже. С оглядкой на французские поцелуи с языком ниже ********** спины цену лягушатникам могут и скинуть.
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18.09.2021 11:31 Ответить
Цікаво, скільки хранцузьських ножичків в австралійській спині ?
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18.09.2021 11:33 Ответить
Є інфо ??
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18.09.2021 15:01 Ответить
я знаю про хранцузьськи ножички в спине Украиныи и Грузии, как минимум. Так что так французам и надо
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18.09.2021 17:35 Ответить
Хвойди завжди стоять перед дилемою - хто більше дасть ? Франції вказали на її місце, її місце у Європі. Однак, з такою зовнішньою політикою вона скоро втратить свої позиції і у Європі. Хвойда хоча досвідчена, але стара, на обрії молоденькі і привабливі країни Східної Європи.
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18.09.2021 11:38 Ответить
Кацапські сраколизи крім зневаги , більше ніяких емоцій не викликають . Це стосується не лише хранцузів . .
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18.09.2021 11:42 Ответить
если предлагают партнёрские условия включая доступ к технологиям а не просто продают изделия то как говорится ничего личного.....
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18.09.2021 11:42 Ответить
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18.09.2021 11:55 Ответить
вот это основные партнеры..вот это я понимаю!)
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18.09.2021 11:58 Ответить
Ай, обидно, да? Но не нужно обижаться. Просто утритесь. Точно так же французики поступили бы с конкурентами в какой-нибудь Малави. Просто Штаты более мощный мировой игрок, чем все европейцы.
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18.09.2021 11:59 Ответить
Жабоїди забули , хто їх рятував в 1-й і2-й світових війнах.І які вони "патріоти " і вояки .Привикли за чужий рахунок вилазити з усіляких бід .
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18.09.2021 12:10 Ответить
Не слышу Кулебы, мог бы и протрындеть.
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18.09.2021 12:13 Ответить
Австралия-шлите нахрен этих жабоедов. Они это любят,как показывает пи**раша. Неплохо было бы еще выставить им счет и неустойку. Пусть еще что нибудь свое переименуют,им не привыкать
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18.09.2021 13:17 Ответить
Вот так почитаешь эксПЕРДОВ и понимаешь, почему Украина там, где есть.

Понимаете, мои маленькие неумные камарады, этот отказ от конкракта - это НЕ вопрос денег. Это вопрос БОЛЬШОЙ политики. И это решение (принятое, безусловно, под давлением Великобритании), отфутболивает Францию прямо в объятия паРаши и ...Китая. Потому что Франции нужны деньги, а если их не получилось отрымать за контракт, то получиться отрымать как благодарность от паРаши.

Чему вы радуетесь, пересичные? Вас такая ситуация вдохновляет? Лучше бы жевали сало и...молчали.
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18.09.2021 13:20 Ответить
Вони радіють перемозі своїх шефів - країн "5 очей". А Франція то таке.
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18.09.2021 13:45 Ответить
Наче так, але не факт. Франція у ЄС. Будуть думати.

Мо США якось їм компенсує.
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18.09.2021 15:10 Ответить
Да пересичньІм нас.... на жабоедов, где каждьІй второй араб, а каждьІй третий пи.....с.
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18.09.2021 15:27 Ответить
Ти був у Франції? Ти бачив цю країну? Ви сидите в лайні, в країні, де кожен 5-й - п*ята рашкованська колона. Де агенти рашки чи не кожен день підривають автівки з патріотами. Де на фронті українців кацапи вбивають як у тирі.

Ви сидите і, тюхтії, ******* про те, до чого у вас нема ніякого діла, засранці.
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18.09.2021 15:39 Ответить
ой, а во франции чистокровные хвранцузы отрезают своим же французам головы за карикатурки, или давят людей на набережных в ниццах, и вообщем все у вас там зашибись

чья б корова мычала, но не ******* про те, до чого у вас в Украине, нема ніякого діла, засранці жабоедовские
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18.09.2021 17:40 Ответить
Так а чему ты радуешься, нищеброд? Вот ответь _ тебе какая радость от того, что чечен убил француза?
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18.09.2021 17:45 Ответить
я радуюсь??? может вы радуетесь?? вы чечена в страну пустили, как и миллион других реальных нищебродов, а не украинцев -вот вы и выгребайте!
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18.09.2021 18:09 Ответить
Флаг
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18.09.2021 13:31 Ответить
Як же в печінках сидять англосакси, коли вже були домовленості про розробку європейського розвідувального літака разом з німцями, США втиснуло свої Боїнги P-8A Poseidon Німеччині в обмін на зелене світло по Північному Потоку. Тепер підводні човни...

Треба французам знову виходити з НАТО, як в 1966.

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18.09.2021 13:41 Ответить
...и садиться на бутылку из под своего "игристого"
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18.09.2021 14:24 Ответить
ну и какая разница, конечно, купили или нет у них подлодки )))
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18.09.2021 17:41 Ответить
с резкопомутневшей после Олланда (с Мистралями) Францией Макрона стОит быть настороже...

да и вообще - французские щеглы, всегда готовы наперегонки бежать сдаваться в плен, если шо.. история помнит всё..
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18.09.2021 15:02 Ответить
Мало інформації. Що Австралія повинна буде за розірвання контракту заплатити Франції ?
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18.09.2021 15:07 Ответить
Скандал с подлодками, контракт на которые Австралия вынула из Франции и передала США - находит свое продолжение и новые подробности. Так, по слухам, одним из основных факторов, заставивших Австралию отказаться от сотрудничества с Францией, стала проблема с утверждением спецификаций субмарины и соответственно - ее цены. Франция долго и нудно крутила кормой и по данным разведки, все эти затяжки, согласования и утряски были обусловлены тем, что на Париж давил Китай с которым Австралия становится все больше в контра из-за только этим двум странам известных нюансов пандемии, а также из-за явной военной экспансии Китая в близлежащей акватории Тихого океана, что Австралию сильно беспокоит.

Ну а такой пинг-понг с Пекином, который довольно отчетливо устроили Париж и Берлин, они поясняют собственными внешнеполитическими интересами. И как мы знаем, эти собственные интересы очень часто совпадают с интересами Москвы и Пекина даже в ситуациях, когда надо действовать быстро и решительно. Ну а понимая, что Франция обсуждает условия поставки субмарин с вероятным противником, Австралия начала искать альтернативу в Британии, но поскольку 12 субмарин это - слишком крупный заказ, то вопрос этот стал решаться в трехстороннем формате, вместе с США. Понятно, что подробности такого контракта мы вряд ли узнаем, но не стоит удивляться тому, что часть оборудования для австралийских подлодок будет британского производства.
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18.09.2021 15:59 Ответить
Ще один фактор - австралійці хотіли човни на атомній тязі.
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18.09.2021 21:11 Ответить
Акваріус достатньо писав про китайців і їхні дії в Австралії і щодо Австралії.

Цікаво, коли контракт було підписано (в якому році) і чому австралійці тоді не говорили зразу про атомні двигуни. Це було б логічно.

Також цікаво, хто ж з теперішньої штатівської адміністрації протиснув новий альянс і угоду, бо я сильно сумніваюся, що Б. вникав. Тим більше, Британія дуже лиха на Штати через Афган.

Але змогли.
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19.09.2021 04:06 Ответить
та пішли ті френчі нах! До нового союзу мають ще приєднатися Канада і Нова Зеландія і всіх решту можна просто ігнорити. Хай дружать з Рашкою та Чайной
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18.09.2021 15:59 Ответить
На фото прапор Нової Зеландії
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18.09.2021 16:04 Ответить
Тонкий намёк на толстые обстоятельства.Германии приготовиться.Бо ваша политика,имею ввиду Германию и Францию,выглядит хромой уткой в отстаивании демократических ценностей
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18.09.2021 16:18 Ответить
Змініть прапор в тексті новини. У вас прапор Нової Зеландії, а не Австралії. Будьте професіоналами.
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18.09.2021 16:59 Ответить
Не ребята так не пойдет! Зачем вам сорится? И мы вас помирим! Схема проста.

Итак Австралия и Франция пролонгируют контракт этот же , только количество субмарин уменьшается втрое. Причем спонсором контракта на равных условиях стают и ..США. Ну а как по другому? Накосят же в другом месте. И поскольку эти лодки ну...никуда. Франция передает их как сонсорскую помощь .....да, правильно!.....Украине.

Все довольны. Все живы. Все тщасливы.
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18.09.2021 17:14 Ответить
Угу ... Смішно. Один човен 4,6 млрд доларів. 128 млрд гривень
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18.09.2021 21:14 Ответить
Вам жалко денег чтобы помирить толковых ребят??? Я вас умоляю, накосите исщо.....
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19.09.2021 13:59 Ответить
я думаю, что Австралия - ничего от этого не потеряет.....
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18.09.2021 17:18 Ответить
Редактор Censor.net! Вы бы поменяли бы флаг Новой Зеландии на Австралийский?! Прямо неучи какие-то сидят - посмотреть в справочник или в поиск не могут!
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18.09.2021 17:23 Ответить
ну а как всякие уроды издают карты с рос. крымом, это как?? австралии ж по фиг. Вот и нам по фиг, чей флаг
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18.09.2021 17:44 Ответить
Контракт на поставку 12-ти неатомных подводных лодок типа Shortfin Barracuda Block 1A в течении 25 лет общей стоимостью около 40 миллиардов долларов... Ну такая себе проблема, там целый консорциум предприятий конечно учавствует, но всё-таки для такой страны пару миллиардов баксов в год потерять не абы какой кризис. Меньше мигрантам раздать всякие и будет то на то...
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18.09.2021 17:27 Ответить
Приємно, що читачі зауважили помилку.

Ось прапор Австралії

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19.09.2021 04:16 Ответить
 
 