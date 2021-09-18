Около 10 тыс. нелегальных мигрантов находятся в Беларуси и готовы к гибридной атаке на Евросоюз, - премьер Польши Моравецкий

Премьер Польши Матеуш Моравецкий говорит, что в Беларуси находится более 10 000 мигрантов, которые могут наводнить Польшу и Литву.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi

"Согласно нашим данным, в Беларуси более 10 000, может, и больше лиц, которые перемещены с Ближнего Востока, преимущественно – из Ирака, а также из Сирии, чтобы проводить гибридную атаку", – сказал Моравецкий на совместной пресс-конференции с премьером Литвы Ингридой Шимоните в Варшаве.







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