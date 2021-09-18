Около 10 тыс. нелегальных мигрантов находятся в Беларуси и готовы к гибридной атаке на Евросоюз, - премьер Польши Моравецкий
Премьер Польши Матеуш Моравецкий говорит, что в Беларуси находится более 10 000 мигрантов, которые могут наводнить Польшу и Литву.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi
"Согласно нашим данным, в Беларуси более 10 000, может, и больше лиц, которые перемещены с Ближнего Востока, преимущественно – из Ирака, а также из Сирии, чтобы проводить гибридную атаку", – сказал Моравецкий на совместной пресс-конференции с премьером Литвы Ингридой Шимоните в Варшаве.
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+9 Дмитро Черних #470343
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як вони ганяють непроханих мігрантів. Дійство проходить на кордоні Франції та Італії.
Щодня іх виловлюють та відправляють назад в Італію.Але перед тим іх всіх перевіряють на
перевіз наркоти ,на хвороби та інши речі. Одному африканцю навить зробили операцію,
бо той наковтався контейнерів з героїном.Витаскали та і с Богом відправили назад.
Митниця працює бесподібно! Трусять автобуси з туристами так що мама на горюй.
Перевіряють всіх італійців,іспанців,німаків а коли на обрії з'являються африканці то
незалежно від іх кількості негайно в той самий день відправляють в Італію. На італійськи
відмазки уваги не звертають.Звідки приперли туди і відперли! Нам теж так треба робити!
Все умиротворяют гитлера.история дебилов ничему не учит. терпилоиды жрите газ ро килобаксу, получайте армию мусульманов от дяди вовы. Хавайте сцыкуны.а мы вот побеспокомся за вас