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Около 10 тыс. нелегальных мигрантов находятся в Беларуси и готовы к гибридной атаке на Евросоюз, - премьер Польши Моравецкий

Около 10 тыс. нелегальных мигрантов находятся в Беларуси и готовы к гибридной атаке на Евросоюз, - премьер Польши Моравецкий

Премьер Польши Матеуш Моравецкий говорит, что в Беларуси находится более 10 000 мигрантов, которые могут наводнить Польшу и Литву.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi

"Согласно нашим данным, в Беларуси более 10 000, может, и больше лиц, которые перемещены с Ближнего Востока, преимущественно – из Ирака, а также из Сирии, чтобы проводить гибридную атаку", – сказал Моравецкий на совместной пресс-конференции с премьером Литвы Ингридой Шимоните в Варшаве.


Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель: Власти Беларуси используют мигрантов для гибридных атак против ЕС

Беларусь (7886) мигранты (979) нелегалы (452) Польша (8394) Моравецкий Матеуш (287)


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Топ комментарии
+9
Гібридна війна московської орди з євроцивілізацією триває !!!)))
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18.09.2021 12:01
+6
Koliucka xoroso no i elektrosoker ili sobaka toze dajiot efekt.Bezit tuda otkuda prisli bistrej cem vi dumajete
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18.09.2021 12:04
+3
В України колючого дроту багато Литві вже допомогли
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18.09.2021 11:58
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Мойша, у вас бульбы для іх пракорму хопіць?
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18.09.2021 11:58 Ответить
10 тисячам нужденних людей Калхознік ладен подарувати заможне життя.
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18.09.2021 12:00 Ответить
В України колючого дроту багато Литві вже допомогли
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18.09.2021 11:58 Ответить
Koliucka xoroso no i elektrosoker ili sobaka toze dajiot efekt.Bezit tuda otkuda prisli bistrej cem vi dumajete
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18.09.2021 12:04 Ответить
Гібридна війна московської орди з євроцивілізацією триває !!!)))
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18.09.2021 12:01 Ответить
Дуже ******** док. фільми. На одному з французських каналів дуже добре показано

як вони ганяють непроханих мігрантів. Дійство проходить на кордоні Франції та Італії.

Щодня іх виловлюють та відправляють назад в Італію.Але перед тим іх всіх перевіряють на

перевіз наркоти ,на хвороби та інши речі. Одному африканцю навить зробили операцію,

бо той наковтався контейнерів з героїном.Витаскали та і с Богом відправили назад.

Митниця працює бесподібно! Трусять автобуси з туристами так що мама на горюй.

Перевіряють всіх італійців,іспанців,німаків а коли на обрії з'являються африканці то

незалежно від іх кількості негайно в той самий день відправляють в Італію. На італійськи

відмазки уваги не звертають.Звідки приперли туди і відперли! Нам теж так треба робити!
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18.09.2021 14:15 Ответить
О жмоты, мы 5 тысяч привезли из Афгана и почет, и слава, а тут сразу война.
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18.09.2021 12:07 Ответить
а откуда они туда попадают?? вокруг ведь нет ни 1 африканской страны
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18.09.2021 12:14 Ответить
Проте є РФія ,сама дружня країна світа !!!!)))
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18.09.2021 12:24 Ответить
СТРЕЛЯТЬ НА ПОРАЖЕНИЕ!
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18.09.2021 12:28 Ответить
Заминировать в 3 ряда и поставить таблички Мины...ну а потом это уже дело каждого идти на мины или нет!
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18.09.2021 12:35 Ответить
Пусть больше беспокоятся толерасты засцаные.

Все умиротворяют гитлера.история дебилов ничему не учит. терпилоиды жрите газ ро килобаксу, получайте армию мусульманов от дяди вовы. Хавайте сцыкуны.а мы вот побеспокомся за вас
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18.09.2021 12:42 Ответить
10 тыс. очень мало. Надо накопить хотя бы 100тыс., а тогда уже атаковать по всему фронту.
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18.09.2021 12:43 Ответить
Пулеметов на всех хватит. И побегут беженцы в бульбостан.
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18.09.2021 13:05 Ответить
Шкода,що европейці задньоприводні. І нав'язують свої «смаки» нам. Тому з ними нам теж не подорозі.
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18.09.2021 14:13 Ответить
Чем можно удержать агрессивную 100 тысячную армию мигрантов-дармоедов на границе ЕС?
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10.11.2021 09:10 Ответить
Господа-товарищи Меркель и Микрон! Вы ещё принимаете мигрантов-дармоедов? Тогда мы идем к вам!
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10.11.2021 09:11 Ответить
Придурки-демократы с ЕС, согласившись принимать мигрантов-дармоедов, сами подписали себе приговор. Совпадение? Не думаю.
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10.11.2021 09:12 Ответить
 
 