Мать задержанного крымского татарина Ахтемова оштрафовали за протест под зданием ФСБ в оккупированном Симферополе
Киевский "районный суд Симферополя" оштрафовал Зарему Ахтемову - мать задержанного 3 сентября крымского татарина Асана Ахтемова. Она вышла к зданию ФСБ в поисках пропавшего сына на следующий день после задержания.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Крымская правозащитная группа.
"Суд" признал женщину виновной в административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ.
Ей назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.
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Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержалипятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.
Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.
Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального. Им грозит до 15 лет тюрьмы.
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Реквием
Вместо предисловия
В страшные годы ежовщины я провела
семнадцать месяцев в тюремных очередях
в Ленинграде. Как-то раз кто-то «опознал» меня.
Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами,
которая, конечно, никогда в жизни не слыхала моего
имени, очнулась от свойственного нам всем
оцепенения и спросила меня на ухо
(там все говорили шепотом):
- А это вы можете описать?
И я сказала:
- Могу.
Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому,
что некогда было ее лицом.
1 апреля 1957
Ленинград
Только мертвый, спокойствию рад.
И ненужным привеском болтался
Возле тюрем своих Ленинград.
И когда, обезумев от муки,
Шли уже осужденных полки,
И короткую песню разлуки
Паровозные пели гудки.....
и к несчастью вновь приобрели кырымлы
штрафовать мать пришедшую узнать где ее сын и что с ним
у кацов нет сердца