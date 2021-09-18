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Новости Репрессии в оккупированном Крыму
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Мать задержанного крымского татарина Ахтемова оштрафовали за протест под зданием ФСБ в оккупированном Симферополе

Мать задержанного крымского татарина Ахтемова оштрафовали за протест под зданием ФСБ в оккупированном Симферополе

Киевский "районный суд Симферополя" оштрафовал Зарему Ахтемову - мать задержанного 3 сентября крымского татарина Асана Ахтемова. Она вышла к зданию ФСБ в поисках пропавшего сына на следующий день после задержания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Крымская правозащитная группа.

"Суд" признал женщину виновной в административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ.

Ей назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина просит США усилить давление на Кремль для прекращения репрессий в Крыму, - МИД

Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержалипятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.

Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

Крым (26362) крымские татары (2716) штраф (1282)


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Анна Ахматова

Реквием

Вместо предисловия

В страшные годы ежовщины я провела
семнадцать месяцев в тюремных очередях
в Ленинграде. Как-то раз кто-то «опознал» меня.
Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами,
которая, конечно, никогда в жизни не слыхала моего
имени, очнулась от свойственного нам всем
оцепенения и спросила меня на ухо
(там все говорили шепотом):
- А это вы можете описать?
И я сказала:
- Могу.
Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому,
что некогда было ее лицом.

1 апреля 1957
Ленинград

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18.09.2021 12:29 Ответить
Это было, когда улыбался
Только мертвый, спокойствию рад.
И ненужным привеском болтался
Возле тюрем своих Ленинград.
И когда, обезумев от муки,
Шли уже осужденных полки,
И короткую песню разлуки
Паровозные пели гудки.....
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18.09.2021 12:32 Ответить
"Россия, которую мы потеряли"....

и к несчастью вновь приобрели кырымлы
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18.09.2021 12:33 Ответить
нелюди !

штрафовать мать пришедшую узнать где ее сын и что с ним

у кацов нет сердца
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18.09.2021 12:38 Ответить
До такого навіть Гітлер не додумався: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%96_%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B5 Демонстрація на вулиці Розенштрасе
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18.09.2021 13:01 Ответить
Гнилой кацапский мир обязательно сдохнет.
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18.09.2021 14:28 Ответить
 
 