Мать задержанного крымского татарина Ахтемова оштрафовали за протест под зданием ФСБ в оккупированном Симферополе

Киевский "районный суд Симферополя" оштрафовал Зарему Ахтемову - мать задержанного 3 сентября крымского татарина Асана Ахтемова. Она вышла к зданию ФСБ в поисках пропавшего сына на следующий день после задержания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Крымская правозащитная группа.

"Суд" признал женщину виновной в административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ.

Ей назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.

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Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержалипятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.

Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального. Им грозит до 15 лет тюрьмы.