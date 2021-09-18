Заявления власти, что цены на газ меняться не будут, противоречат реформе рынка газа. "Уракричащие", не подозреваете ли, что вас разводят, - Кучеренко
Последние заявления представителей власти о том, что цены на газ в Украине не будут меняться вообще идут вразрез с реформой рынка газа.
Об этом заявил на своей странице в соцсети Фейсбук первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Где-то девять месяцев назад власти бодро отчитывалась - в стране произошла замечательная реформа рынка газа! Население кричало "Ура!" Сейчас те же персонажи бодро отчитываются - "цены на газ не будут меняться вообще". Население вновь кричит "Ура!" Надеюсь - вы понимаете, что это две совершенно противоположные вещи ?! Скажите мне, "уракричащие" - у вас не появляется подозрение, что вас тупо разводят ?! Не как кроликов - как лохов! (", - отметил он.
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У них немає своєї голови на плечах, щоби думати.
Прямое повышение вызовет социальный взрыв и вынос власти.
Потому решено это было замаскировать. Население все равно заплатит.
Через повышение цен, которое несомненно вызовет дополнительная нагрузка на промышленные предприятия увеличение тарифов, через планируемое повышение налогов на 20-25% (автор Гетманцев, замаскировано в т.н. "ресурсном законопроекте №5600").
Це інфляція вже наступає.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
Обранного народом після оранжевої революції
Зевіслюкам сказано, що буде дешевше.
в этом опять обвинят Порошенко)))
А с каких пор потерпевший вiслюк стал "старший"? Он кукла, которую одевают на руку через дырку в ж@пе...
СЕЙЧАС СТОИТ МЕРТВАЯ ТИШИНА - никто вопросов не задаёт Нефтегазу и никто украинцам не отчитывается
зато зарплаты миллионные
интересно как надо нагнуть 73% что-бы включились мозги?
А потім зробить імплантацію - дорого для кожного українця , але йому оплатять
Чи ХТОСЬ розглядає проблеми комунальних послуг фахово? Зміст коментарів наочно демонструє
Але я вам покажу РЕЗУЛЬТАТИ таких "РИНКОВИХ" відносин. Підемо від січня 2020 р., коли борги населення в оплаті компослуг становили 67,0 млрд грн.
Вже до вересня вони ЗМЕНШИЛИСЯ до 54.4 млрд грн. І саме через запровадження НОВИХ "ринкових відносин" вже до грудня вони виросли до 73.6 млрд грн.
Ще до кінця лютого вже 2021 р. вони виросли до абсолютного рекорду у 82.1 млрд грн.
Тепер за літні місяці населення частково борги погасили і на кінець липня вже заборгованість становить 64.3 млрд грн
Очікується, що частково борги зменшаться і за серпневими платежами, але в зимовий період країна ввійде із боргами біля 60 млрд грн. Можна і прогнозувати на скільки вони виростуть в таких "РИНКОВИХ" умовах за зиму.
Так, населення за літо 2021 р. рекордно погашає борги (17,8 млрд грн), але тут треба також ЗНАТИ, що населення за 1-ий кв. 2021 р. на 83 млрд грн ВИТРАТИЛИ більше, ніж ЗАРОБИЛИ. Тобто, у витрати вже йдуть заощадження минулих років.