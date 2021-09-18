Заявления власти, что цены на газ меняться не будут, противоречат реформе рынка газа. "Уракричащие", не подозреваете ли, что вас разводят, - Кучеренко

Последние заявления представителей власти о том, что цены на газ в Украине не будут меняться вообще идут вразрез с реформой рынка газа.

Об этом заявил на своей странице в соцсети Фейсбук первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко, информирует Цензор.НЕТ.

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"Где-то девять месяцев назад власти бодро отчитывалась - в стране произошла замечательная реформа рынка газа! Население кричало "Ура!" Сейчас те же персонажи бодро отчитываются - "цены на газ не будут меняться вообще". Население вновь кричит "Ура!" Надеюсь - вы понимаете, что это две совершенно противоположные вещи ?! Скажите мне, "уракричащие" - у вас не появляется подозрение, что вас тупо разводят ?! Не как кроликов - как лохов! (", - отметил он.

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