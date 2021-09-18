РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7058 посетителей онлайн
Новости
5 181 70

Заявления власти, что цены на газ меняться не будут, противоречат реформе рынка газа. "Уракричащие", не подозреваете ли, что вас разводят, - Кучеренко

Заявления власти, что цены на газ меняться не будут, противоречат реформе рынка газа.

Последние заявления представителей власти о том, что цены на газ в Украине не будут меняться вообще идут вразрез с реформой рынка газа.

Об этом заявил на своей странице в соцсети Фейсбук первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава НКРЭКУ прибег к телефонному праву для незаконного влияния на госкомпании, - нардеп Кучеренко

"Где-то девять месяцев назад власти бодро отчитывалась - в стране произошла замечательная реформа рынка газа! Население кричало "Ура!" Сейчас те же персонажи бодро отчитываются - "цены на газ не будут меняться вообще". Население вновь кричит "Ура!" Надеюсь - вы понимаете, что это две совершенно противоположные вещи ?! Скажите мне, "уракричащие" - у вас не появляется подозрение, что вас тупо разводят ?! Не как кроликов - как лохов! (", - отметил он.

Заявления власти, что цены на газ меняться не будут, противоречат реформе рынка газа. Уракричащие, не подозреваете ли, что вас разводят, - Кучеренко 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тарифы не вырастут, несмотря на рост цен на газ в Европе, - Чернышов

Автор: 

Газ (10223) Кучеренко (112) рынок (532) тарифы (1853)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+17
показать весь комментарий
18.09.2021 12:15
+16
Будет попытка переложить нагрузку на бизнес. На малый и средний в том числе. Ждем нового витка роста цен на все. Заживут зелебобики еще прикольнее.
показать весь комментарий
18.09.2021 12:20
+13
А зебіли і не помітять, що почнуть платити більше, бо зеля ж каже - не подорожчає.

У них немає своєї голови на плечах, щоби думати.
показать весь комментарий
18.09.2021 12:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А зебіли і не помітять, що почнуть платити більше, бо зеля ж каже - не подорожчає.

У них немає своєї голови на плечах, щоби думати.
показать весь комментарий
18.09.2021 12:14 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2021 12:15 Ответить
стефанчук в ВР
показать весь комментарий
18.09.2021 13:59 Ответить
Решение о не повышении тарифов на тепло - это решение правильное. Тут спорить с Гетманцевым, а именно он автор) невозможно.

Прямое повышение вызовет социальный взрыв и вынос власти.

Потому решено это было замаскировать. Население все равно заплатит.

Через повышение цен, которое несомненно вызовет дополнительная нагрузка на промышленные предприятия увеличение тарифов, через планируемое повышение налогов на 20-25% (автор Гетманцев, замаскировано в т.н. "ресурсном законопроекте №5600").
показать весь комментарий
18.09.2021 14:00 Ответить
Будет попытка переложить нагрузку на бизнес. На малый и средний в том числе. Ждем нового витка роста цен на все. Заживут зелебобики еще прикольнее.
показать весь комментарий
18.09.2021 12:20 Ответить
А ви не помітили, як дорожчає імпорт.

Це інфляція вже наступає.
показать весь комментарий
18.09.2021 12:22 Ответить
Давно заметил и говорю об этом. При относительно стабильных валютах цена на импорт растет на глазах.
показать весь комментарий
18.09.2021 12:52 Ответить
Решение о не повышении тарифов на тепло - это решение правильное. Тут спорить с Гетманцевым, а именно он автор) невозможно. Прямое повышение вызовет социальный взрыв и вынос власти. Потому решено это было замаскировать. Население все равно заплатит. Через повышение цен, которое несомненно вызовет дополнительная нагрузка на промышленные предприятия увеличение тарифов, через планируемое повышение налогов на 20-25% (автор Гетманцев, замаскировано в т.н. "ресурсном законопроекте №5600").

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
показать весь комментарий
18.09.2021 12:29 Ответить
Принцип перехвата повышения цены услуг теплогенерирущих и газосбытовых организаций путем перевода всего объема повышения на счета небытовых потребителей - это страх Зеленского и К перед возможностью социального взрыва. Пересидеть отопительный сезон, потом "реструктуризировать" долги - вот и вся экономическая политика. Если ресурсов не хватит - рухнет и социальная и промышленная сфера. Вcе покажет рост задолженности промышленности по энергоносителям за 4-й квартал. Если будет более 20% - кризис неминуем.
показать весь комментарий
18.09.2021 12:29 Ответить
Временной лаг роста цен на все товары в таком случае -- от 3 до 6 месяцев. За все в конечном итоге придется платить конечному потребителю товаров и услуг.
показать весь комментарий
18.09.2021 12:54 Ответить
Даже нечего добавить...
показать весь комментарий
18.09.2021 12:14 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2021 12:16 Ответить
Кучеренко ж Юлін дєд-птєнєц? Позиція ЮВТ завжди ж була принципова - українці повинні платити за газ українського видобутку , ціна якого 4 тис, а не 25 тис за тисячу кубів. Раздрай в командє?
показать весь комментарий
18.09.2021 12:19 Ответить
Кучеренко хочет чтоб цена была рыночная, чтоб народу было дорого, чтоб властью нынешней были недовольны и дали рулить ему с Юлей. Он будучи министром лёг бревном поперёк пути внедрения автономного отопления(и так до сих пор там лежит).Автономка позволяет снизить потребление газа в 2 раза, не греть километры труб теплотрасс
показать весь комментарий
18.09.2021 12:28 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2021 12:14 Ответить
Зачем?
показать весь комментарий
18.09.2021 12:59 Ответить
Уже було - разом з Порохом похоронили Ющенка ...

Обранного народом після оранжевої революції

показать весь комментарий
18.09.2021 13:14 Ответить
А при кому з президентів вони знижувались, якщо не секрет?
показать весь комментарий
18.09.2021 13:50 Ответить
Дело не в том, что они понижались, или не понижались, а в тупости избирателей зеленой плесени, поверивших в откровенную ложь кацапских клоунов.
показать весь комментарий
18.09.2021 13:52 Ответить
А купувати той самий кацапський газ втридорога з відкатами через словацьку прокладку, видавши цю оборудку тупому шоколадному лохторату за чергову "потужну перемогу" і чергове "остаточне прощавай" і, в разі нестандартної ситуації, панічно волаючи: "Прикрути!" - це не тупість 54% однотурових виборців? Чи 27% недоумків, які за 5 років так і не прозріли?
показать весь комментарий
18.09.2021 14:09 Ответить
А смысл этого мероприятия ты не понял по той же причине, по которой ты голоснул на потерпевшего вiслюка
показать весь комментарий
18.09.2021 14:11 Ответить
По тій причині я НЕ голосував ні за віслюка, ні за пороха. Бо насправді сенс того "мєропріятія" - в черговий раз обдерти довірливих українців, засцявши очі шоколадному лохторату черговою "потужною перемогою" під прикриттям псевдопатріотизму.
показать весь комментарий
18.09.2021 14:22 Ответить
Т.е. вариант сделать невозможной зимнюю "игру вентилем", которой па-рашка промышляла из года в год, ты не рассматриваешь впринципе? ОК Таки ты действительно истинный 73-процентник
показать весь комментарий
18.09.2021 14:25 Ответить
Купляючи той самий кацапський газ? Причому, за віртуальним реверсом? І дурню з самого початку було зрозуміло, що на гру вентилем це ніяк не вплине. Що і показала операція "Прикрути!". За це Порох і отримав заслужену оцінку своїм аферам в 19-му.
показать весь комментарий
18.09.2021 14:32 Ответить
И как "игра вентилем"? Продолжается?
показать весь комментарий
18.09.2021 14:33 Ответить
Так, ще з 2014-го треба було зайнятись переобладнанням української ГТС для справжнього реверсу і пошуком насправді альтернативного палива, ніяк не зв"язаного з кацапами. Але "патріоту" пороху це було і нахрін не потрібне. Нажитись - от що для нього головне. Було і є.
показать весь комментарий
18.09.2021 14:44 Ответить
Если ты такой умный, что ж ты в 14-м молчал? "В Англии ружья кирпичом не чистют!"
показать весь комментарий
18.09.2021 14:57 Ответить
Да. И я думаю, что если не в этом году, то в следующем, до тебя дойдет, что значит контракт со страной агрессором. Будет весело. Уж не знаю, решатся ли они на то, чтобы сделать транзит газа для нас сильно убыточным уже в этом году, но уже очень скоро ты будешь доплачивать за то, что по твоей трубе качают газ в Европу.
показать весь комментарий
19.09.2021 01:46 Ответить
"в три дорога" нам завжди обходився якраз как Цапський газ... І по грошам на "хитросдєланой скідкє", і по розміщенню їхньої військової бази в Криму, і по окупації Крима "вєжлівимі чєловєчками".... Так що ху#лопоклоннік можеш засунути собі той газ в гопу... Особисто мене не цікавить, де бере газ Словакія, головне що наша країна напряму не контактує з вбивцями українців . А взагалі правильно повністю розірвати всі стосунки з Мордором, в тому числі дипломатичні!!!
показать весь комментарий
18.09.2021 17:23 Ответить
То, може, поцікавишся, скільки становить товарооборот з вбивцями українців ( який, до речі, не припинявся ні на день за всі ці роки ), а тоді будеш тут нісенітницю писать? І патріотичні українські влади, яких вже дві було, принаймні, чомусь, всі стосунки з кацапами не розірвали. Може, щось знають таке, що ти не знаєш?
показать весь комментарий
18.09.2021 17:54 Ответить
Кучеренко вирішив самого, самого, самого Найвеличнішого потролити?

Зевіслюкам сказано, що буде дешевше.
показать весь комментарий
18.09.2021 12:15 Ответить
Херус енд Ко грохнули електро ,тепер прийнялися за газ !!! Зелена пліснява руйнує енергогалузь України ,втілюючи кремлівський сценарій розвитку України !!!)))
показать весь комментарий
18.09.2021 12:17 Ответить
Ну да. Если подорожает газ для теплокуммунэнерго, то как останутся прежними тарифы? Деньги из воздуха появятся?.
показать весь комментарий
18.09.2021 12:18 Ответить
Не бреши ,по телевізору сказали ,а в телевізорі не брешут !!!)))
показать весь комментарий
18.09.2021 12:20 Ответить
Зебіли ."Главное лишби не Порошенко" ,уряяяя!!))))
показать весь комментарий
18.09.2021 12:18 Ответить
а я очень хочу чтоб газ подорожал раза в два. я понимаю что и мне будет не сладко,но ради того чтобы в тупую голову 73% поднялась мысль из жопы,готов потерпеть,тем более что дом у меня тёплый,и трачу я всего около 800 кубов в год.
показать весь комментарий
18.09.2021 12:21 Ответить
бесполезно!

в этом опять обвинят Порошенко)))
показать весь комментарий
18.09.2021 12:26 Ответить
это уже не прокатит...даже ЗЕбилы жопным мозгом где то что то понимают.
показать весь комментарий
18.09.2021 12:32 Ответить
сомневаюсь... может просто холодильник начинает побеждать телевизор? и то вяло ))))
показать весь комментарий
18.09.2021 12:34 Ответить
ну холодильник это не то...а вот счёт за коммуналку с учётом того что теперь могут за долги и имущества лишить,это будет интереснее.
показать весь комментарий
18.09.2021 12:37 Ответить
Тарифы будут снижаться. Старший приказал. Зеленский обязал снизить тарифы для украинцев уже до декабря этого года. 30 ****. 2019.
показать весь комментарий
18.09.2021 12:21 Ответить
"Старший приказал."

А с каких пор потерпевший вiслюк стал "старший"? Он кукла, которую одевают на руку через дырку в ж@пе...
показать весь комментарий
18.09.2021 22:10 Ответить
Не защищаю Коболева , но при нем летом регулярно сообщали о заполненности газом хранилищ и готовности к отопительному сезону

СЕЙЧАС СТОИТ МЕРТВАЯ ТИШИНА - никто вопросов не задаёт Нефтегазу и никто украинцам не отчитывается

зато зарплаты миллионные
показать весь комментарий
18.09.2021 12:23 Ответить
а що вийти сказати - ми все просрали ?
показать весь комментарий
18.09.2021 12:36 Ответить
Газ дорожать не будет.Цена повысится,но дорожать не будет.У власти же клоуны,а не математики
показать весь комментарий
18.09.2021 12:25 Ответить
Власть кричит что у нас свободный рынок газа но при этом своим решением устанавливает тарифы.
показать весь комментарий
18.09.2021 12:28 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2021 12:30 Ответить
реально богатым Кучеренко, как пишут СМИ, сделала работа в тандеме с Игорем Бакаем - экс-главой НАК «Нафтогаз Украины». Когда Кучеренко полгода (1997-1998) был главой правления ЗАО «Интергаз», президентом компании тогда был нынешний член фракции БЮТ http://lb.ua/file/person/888_abdullin_aleksandr_rafkatovich.html Александр Абдуллин , а вице-президентом - экс-глава «Нефтегаза Украины» http://lb.ua/file/person/1477_ivchenko_aleksey_grigorevich_.html Алексей Ивченко . По данным СМИ, «Интергаз» был составляющей холдинга ныне беглого бывшего главы «Нефтегаза» и экс-руководителя Государственного управления делами http://lb.ua/file/person/1445_bakay_igor_mihaylovich.html Игоря Бакая . http://www.dsnews.ua/politics/aleksey-kucherenko-ostorozhnyy-napoleon-02032012080000 Через компанию «Интергаз» шли все те же бартерные расчеты за туркменский газ . Схема называлась «газ в обмен на продовольствие»
показать весь комментарий
18.09.2021 12:33 Ответить
без лоха и жизнь плоха!

интересно как надо нагнуть 73% что-бы включились мозги?
показать весь комментарий
18.09.2021 12:34 Ответить
функція увімкнути мозок в моделі 73 % відсутня ! тож не сподівайтесь .
показать весь комментарий
18.09.2021 12:39 Ответить
Для того щоб щось ввімкнути ,спочатку треба це щось мати !!!)))
показать весь комментарий
18.09.2021 12:44 Ответить
Минулий 5 років нагинав 54%. В 27% мозок за ці роки так і не ввімкнувся. Лиш за два роки потихеньку прозрівають, вже 13% залишилось, слава Богу.
показать весь комментарий
18.09.2021 17:58 Ответить
я вам платежку за газ принес

показать весь комментарий
18.09.2021 12:54 Ответить
Зеля зуб давав.
показать весь комментарий
18.09.2021 13:04 Ответить
Так він і так вже давно без зубів.
показать весь комментарий
18.09.2021 13:17 Ответить
ну у нього їх 32 - ще на багато розводів хватить ...

А потім зробить імплантацію - дорого для кожного українця , але йому оплатять
показать весь комментарий
18.09.2021 13:18 Ответить
Начали платить с потолка десятикратное повышение - будете платить и двадцатикратное повышение. Согласились, что рабы безправные - получайте свое. Цивилизованные люди выходят миллионами на улицы если повышают на 10% цены...
показать весь комментарий
18.09.2021 13:14 Ответить
Ну вообще-то если есть годовой контракт с установленными фиксированными ценами, то это никак не противоречит рынку. Если не оговорены дополнительные условия в случае изменения рыночных цен, то это недорассчет и проблемы продавца. Контракт должен выполняться. Кроме того газ закупался с весны. И далеко не по тем ценам что сейчас. Я понимаю желание продавцов получить сверхприбыль на споте, но вы же сами такой контракт заключали. Знали на что шли. Хотели получить гарантированного покупателя и гарантированные объемы продажи. Это и есть плата за потерю части прибыли на биржевой цене. Вот хитрожопость наших барыг к рынку точно отношения не имеет. Но снова удочки начинают забрасывать - авось прокатит. Цивилизованный рынок прежде всего подразумевает выполнение контракта. Контракт должен выполняться или же выплачены штрафные санкции по нему, если он не выполнен. Ну а весной при заключении контракта на следующий год закладывайте свои риски и возможные потери. Кто мешает то? Хотя думаю, что даже в этом году потерь не будет. Просто сверхприбылей не будет также. Ну и потом - а где наш собственный газ что добывают и который вообще-то согласно Конституции принадлежит народу? Стоимость его добычи ведь очень сильно отличается в меньшую сторону от рыночной цены, которая регулируется спросом. Нам его продают также далеко не по себестоимости плюс стандартная прибыль. Так что нехер плач Ярославны устраивать крокодильими слезами.
показать весь комментарий
18.09.2021 13:27 Ответить
З питаннями про власний газ - до Кроля. Він ще в 13 році в Шустера волав, що клятий Овоч дурить українців, продаючи власний газ за завищеним тарифом, який необхідно значно знизити. Щоправда, дірвавшись до корита, про свої ж слова відразу забув і тариф не знизив, а навпаки, підвищив, але то таке...
показать весь комментарий
18.09.2021 13:57 Ответить
Я не знаю о каком Вы короле речь ведете. Но одно могу сказать, что наши торбохваты опять хотят и рыбку съесть и как говориться... Они или сами дураки, или что скорей всего нас за лохов считают. То о чем плачется очередной коррупционер Курченко это банальная попытка подменить понятие цивилизованного рынка воскресным базаром куда частник по воскресеньям вывозит свою продукцию на продажу. А это абсолютно разные вещи. Те же европейцы также не платят биржевую цену на газ. Для того и существуют долгосрочные контракты, где цена в определенный момент может быть ниже биржевой в разы, а в другой момент может быть выше также в разы. Биржа это очень высокие риски. Можно завтра проснуться, а биржевой газовый пузырь лопнул и торги начались оглушительным гепом. И на это может повлиять все что угодно - от теплой зимы до увеличения теми же кацапами прокачки газа после запуска СП2 или даже без его запуска. Просто увеличат одномоментно прокачку и все. Вот продавцы и подстраховываются заключая долгосрочные контракты по фиксированной цене. Где-то теряют, где-то наоборот получают выше рассчетного. Эти барыги так и не хотят понять что строительство северных потоков во многом они спровоцировали сами еще в 2005 году решив пересмотреть контракт на транзит газа в одностороннем порядке. Далее пошло-поехало. Газовые войны 2006-го года и 2009-го. После кацапы решение приняли и в 2010-м году начали строить северный поток. Так что эти потоки начинали строить когда еще наши чинуши с ними в засос лобызались. Но как говорится дружба дружбой, но тобачек врозь уже тогда был.
показать весь комментарий
18.09.2021 14:13 Ответить
Про якого Кроля? Не знаєш? І до чого тут біржа? Мова йшла про газ власного видобування.
показать весь комментарий
18.09.2021 14:26 Ответить
Ну и? У нас есть Король по добыче собственного газа?
показать весь комментарий
18.09.2021 14:29 Ответить
Ти насправді тупий чи прикидаєшся?
показать весь комментарий
18.09.2021 14:36 Ответить
Был способ избежать стройки СП.Европейцы предлагали консорциум нашей ГТС.И сегодня они бы её защищали нашу ГТС как свою,бо в ней бы были их инвестиции.Но Украина упёрлась и решила сама доить трубу и никого к ней не подпускать.Так и возник СП.Как говорится скупой платит дважды.Тогда не захотели консорциум и кто нам виноват
показать весь комментарий
18.09.2021 16:35 Ответить
Ну так я и говорю жадные барыги. Сколько раз уже на этом обламывались. Причем с хреновыми последствиями для страны да в принципе и для них тоже. Но нет. Свой огородик с бурячками ближе. Впринципе и сейчас вот их жадность гонит людей на запад работать. Если бы все было так плохо у нас в промышленности, что людям зарплату не из чего платить, то олигархи не росли бы как грибы после дождя. Доят страну безбожно. Алчность глаза застит.
показать весь комментарий
18.09.2021 23:12 Ответить
Не можна в життя економічних умов вносити інтереси партій. Навіть, самих партійних із усіх. Економіка країни живе за своїми ЕКОНОМІЧНИМИ законами.

Чи ХТОСЬ розглядає проблеми комунальних послуг фахово? Зміст коментарів наочно демонструє

Але я вам покажу РЕЗУЛЬТАТИ таких "РИНКОВИХ" відносин. Підемо від січня 2020 р., коли борги населення в оплаті компослуг становили 67,0 млрд грн.

Вже до вересня вони ЗМЕНШИЛИСЯ до 54.4 млрд грн. І саме через запровадження НОВИХ "ринкових відносин" вже до грудня вони виросли до 73.6 млрд грн.

Ще до кінця лютого вже 2021 р. вони виросли до абсолютного рекорду у 82.1 млрд грн.

Тепер за літні місяці населення частково борги погасили і на кінець липня вже заборгованість становить 64.3 млрд грн

Очікується, що частково борги зменшаться і за серпневими платежами, але в зимовий період країна ввійде із боргами біля 60 млрд грн. Можна і прогнозувати на скільки вони виростуть в таких "РИНКОВИХ" умовах за зиму.

Так, населення за літо 2021 р. рекордно погашає борги (17,8 млрд грн), але тут треба також ЗНАТИ, що населення за 1-ий кв. 2021 р. на 83 млрд грн ВИТРАТИЛИ більше, ніж ЗАРОБИЛИ. Тобто, у витрати вже йдуть заощадження минулих років.
показать весь комментарий
18.09.2021 14:36 Ответить
Бо то не який не ринок. То черговий схєматоз з гучною назвою.
показать весь комментарий
18.09.2021 23:14 Ответить
 
 