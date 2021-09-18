Лукашенко назвал Белосток в Польше и Вильнюс в Литве "белорусскими землями"
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал польский город Белосток и литовскую столицу Вильнюс белорусскими землями.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Телеграме белорусский телеканал "Пул Первого".
"Мы никогда не посягали на чужой каравай или клочок земли, нам своего хватает. Мы даже не напоминаем им, что Белосток и Белосточчина - это белорусские земли, Вильнюс - это тоже белорусский город и земли вокруг", - заявил Лукашенко.
Топ комментарии
+79 Роман Кокоровець
показать весь комментарий18.09.2021 12:42
+30 Старый зольдат
показать весь комментарий18.09.2021 12:44
+28 Leonid Panteleev #443224
показать весь комментарий18.09.2021 12:46
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це ж не просто так було сказано.
Тепер у Луки є "відмазка" для білорусів - " Мы вот - "белые и пушистые" - даже не требуем возврата своих исторических земель у поляков и литовцев, а они против нас козни строят!" І почнеться у ЗМІ "вереск" про "неблагодарность", щоб "перекласти з хворої голови на здорову" усі неприємності економічного характеру, які будуть виникать в Білорусі внаслідок санкцій Європи та Америки Почнуться "пісні" про "сплочение народа", про "затягивание поясов" , про "единый фронт с Россией в противостоянии врагу" ...
В Вильнюсе знают, что такое деруны ?