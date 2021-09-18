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Лукашенко назвал Белосток в Польше и Вильнюс в Литве "белорусскими землями"

Лукашенко назвал Белосток в Польше и Вильнюс в Литве

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал польский город Белосток и литовскую столицу Вильнюс белорусскими землями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Телеграме белорусский телеканал "Пул Первого".

"Мы никогда не посягали на чужой каравай или клочок земли, нам своего хватает. Мы даже не напоминаем им, что Белосток и Белосточчина - это белорусские земли, Вильнюс - это тоже белорусский город и земли вокруг", - заявил Лукашенко.

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история (2017) Лукашенко (3611) Польша (8394) Вильнюс (49)


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Топ комментарии
+79
а Смоленськ назвати слабо ?
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18.09.2021 12:42
+30
И Рим! Рим не забудьте с Лондоном и Чичен-Ицей!

Бульбаши, когда Брест полякам вернёте?
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18.09.2021 12:44
+28
с ****** дружить - по ********* выть
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18.09.2021 12:46
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Страница 3 из 3
Ну.....чиста теретически....всюду где растет картоха, это бульбошканская земля. Нуууу и ....для этой землиииии.....обязательно нужен....бульбофюрер. Все стыкуется.
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18.09.2021 16:56 Ответить
А я думаю - чого це у Латинській Америці так часто "фюрери" з"являються! А це, виявляється , картопля впливає! Адже Анди - батьківщина картоплі А вони тягнуться, практично, через увесь континент!
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19.09.2021 07:40 Ответить
Берестьє, або Берестя , він же Брест-Литовськ місто древлян згадуване ще в 1017 р. там ще Берестейську унію підписували у 1596 )) і вся Берестейщина та весь південь Гомельщини теж українські землі там і розмовляють українською. і що з того?
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18.09.2021 18:11 Ответить
"вся Берестейщина та весь південь Гомельщини теж українські землі там і розмовляють українською"

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18.09.2021 20:29 Ответить
А містечко Ліда, що на заході Білорусі, до війни належало Польші.
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18.09.2021 22:26 Ответить
Уся заходняя частка Беларусi i амаль уся заходняя частка Украiны да верасня 1939 году належылi Польшчы.
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19.09.2021 05:04 Ответить
О! Молодець! А ми "і ня зналі"!!!
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19.09.2021 07:35 Ответить
Люсьена Степанкова, похоже, действительно "нЯ" знала.
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19.09.2021 18:35 Ответить
Не праўда.Толькі юг Брескай.
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19.09.2021 00:36 Ответить
Еще один у которого нет границ?) Ну вот и ********* вместе со своими несуществующими границами. народу правда с собой заберут, мама не горюй. При чем в основном своего же народа.
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18.09.2021 19:39 Ответить
Если у кого и есть земли беларусов (литвинов), то это у раисси, которая отобрала у них Смоленщину, а взамен отдала им украинскую Берестейщину. На перевоспитание, ибо там стратегическая трасса на запад и активные бействия УПА очень мешали- а теперь нет украинцев и нет рисков. Ассимиляция сделала дело, но старики там еще помнят украинский. Это украинская земля еще со времен Волынского княжества и вплоть до УНР и послевоенного времени.
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18.09.2021 20:50 Ответить
Это он озвучил планы Х#йла...
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18.09.2021 22:44 Ответить
Ця совкодрочна селючина підставе білорусів по повній.
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18.09.2021 22:50 Ответить
шось він попутав. Білорусь, то внатурі частина Великого Князівства Литовського.
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18.09.2021 23:15 Ответить
Украіна таксама.
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19.09.2021 00:38 Ответить
І що далі ?

Це ж не просто так було сказано.
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19.09.2021 03:11 Ответить
"Чистої води" провокація! "Чужой земли мы не хотим ни пяди, Но и своей вершка не отдадим..." ("Марш советских танкистов") ,

Тепер у Луки є "відмазка" для білорусів - " Мы вот - "белые и пушистые" - даже не требуем возврата своих исторических земель у поляков и литовцев, а они против нас козни строят!" І почнеться у ЗМІ "вереск" про "неблагодарность", щоб "перекласти з хворої голови на здорову" усі неприємності економічного характеру, які будуть виникать в Білорусі внаслідок санкцій Європи та Америки Почнуться "пісні" про "сплочение народа", про "затягивание поясов" , про "единый фронт с Россией в противостоянии врагу" ...
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19.09.2021 03:42 Ответить
А в вильнюсские "сябры" знают, что это "исконно беласусские земли" ?

В Вильнюсе знают, что такое деруны ?
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19.09.2021 03:39 Ответить
ИЗВЕСТНО ЧТО: Испанец - человек, а испанка - грипп; Американец - человек, а американка - бильярд; Индеец - человек, а индейка - птица; Кореец - человек, а корейка - еда; Болгарин - человек, а болгарка -инструмент; Финн - человек, а финка - нож; Поляк - человек, а полька -танец; Чехи и вьетнамцы - люди, а чешки и вьетнамки обувь. И только Белоруска - человек, а белорус трактор.

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19.09.2021 04:22 Ответить
Под Белостоком краснопузая армия в июне 1941 года обосралась по самые не могу...в плен попало 450 000 солдат и офицеров ркка.... "Котел" был славный....
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19.09.2021 04:24 Ответить
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19.09.2021 04:29 Ответить
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19.09.2021 04:33 Ответить
Белоруссия- часть Российской Федерации!
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19.09.2021 18:17 Ответить
https://litvinizmy.home.blog/litviny/belastok/
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14.10.2021 21:19 Ответить
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