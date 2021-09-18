Лукашенко назвал Белосток в Польше и Вильнюс в Литве "белорусскими землями"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал польский город Белосток и литовскую столицу Вильнюс белорусскими землями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Телеграме белорусский телеканал "Пул Первого".

"Мы никогда не посягали на чужой каравай или клочок земли, нам своего хватает. Мы даже не напоминаем им, что Белосток и Белосточчина - это белорусские земли, Вильнюс - это тоже белорусский город и земли вокруг", - заявил Лукашенко.

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