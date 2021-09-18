Олигархи на власть влияют, но это уже коррупция. На Венецианку точно никто не влияет. Кто считает, что она будет предвзятой? - Разумков

Накануне вечером в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" между спикером ВР Дмитрием Разумковым и главой фракции "СН" Давидом Арахамией возникла словесная перепалка из-за направление на рассмотрение Венецианской комиссии законопроекта о деолигархизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию шоу-программы.

В ходе перепалки Арахамия пожаловался, что ранее просил Разумкова направить на рассмотрение Венецианской комиссии законопроект о народовластии, однако тот отказался, сославшись якобы на загруженность комиссии.

"И тут через день, первое чтение, эта же версия через день может измениться до неузнаваемости, если отправлять на Венецианку, то только после того, как будет окончательный текст, финальный, не черновик", - отметил Арахамия.

Он также отметил, что Разумков не дождался его письма с просьбой не отправлять данный документ в Венецианскую комиссию.

В то же время спикер отверг намеки коллеги в предвзятости при рассмотрении данного вопроса.

"Все коллеги знали, что в пятницу этот текст пойдет на Венецианскую комиссию, было обращение Денисовой и четырех фракций. За 2 года мы направили запрос в Венецианскую комиссию 6 раз, все эти 6 раз это было либо по инициативе депутатов от монобольшинства, либо глав комитетов по решению комитетов, которые также представляют монобольшинство. До этого ни разу не было, чтобы какая-то политсила просила меня не направлять. Если мы говорим о Венецианской комиссии - это очень уважаемая организация. Если мы говорим о влиянии олигархов на власть, они влияют, но это уже коррупция. На Венецианскую комиссию точно никто не влияет, ни украинская власть, ни украинский бизнес, ни депутаты, ей доверяет вся Европа. Пусть поднимет руку человек, который считает, что Венецианская комиссия будет предвзятая", - обратился он к присутствующим в студии.

"Я не вижу рук, если это такая предвзятая организация", - добавил спикер.

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