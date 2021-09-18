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Олигархи на власть влияют, но это уже коррупция. На Венецианку точно никто не влияет. Кто считает, что она будет предвзятой? - Разумков

Олигархи на власть влияют, но это уже коррупция. На Венецианку точно никто не влияет. Кто считает, что она будет предвзятой? - Разумков

Накануне вечером в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" между спикером ВР Дмитрием Разумковым и главой фракции "СН" Давидом Арахамией возникла словесная перепалка из-за направление на рассмотрение Венецианской комиссии законопроекта о деолигархизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию шоу-программы.

В ходе перепалки Арахамия пожаловался, что ранее просил Разумкова направить на рассмотрение Венецианской комиссии законопроект о народовластии, однако тот отказался, сославшись якобы на загруженность комиссии.

"И тут через день, первое чтение, эта же версия через день может измениться до неузнаваемости, если отправлять на Венецианку, то только после того, как будет окончательный текст, финальный, не черновик", - отметил Арахамия.

Он также отметил, что Разумков не дождался его письма с просьбой не отправлять данный документ в Венецианскую комиссию.

В то же время спикер отверг намеки коллеги в предвзятости при рассмотрении данного вопроса. 

"Все коллеги знали, что в пятницу этот текст пойдет на Венецианскую комиссию, было обращение Денисовой и четырех фракций. За 2 года мы направили запрос в Венецианскую комиссию 6 раз, все эти 6 раз это было либо по инициативе депутатов от монобольшинства, либо глав комитетов по решению комитетов, которые также представляют монобольшинство. До этого ни разу не было, чтобы какая-то политсила просила меня не направлять. Если мы говорим о Венецианской комиссии - это очень уважаемая организация. Если мы говорим о влиянии олигархов на власть, они влияют, но это уже коррупция. На Венецианскую комиссию точно никто не влияет, ни украинская власть, ни украинский бизнес, ни депутаты, ей доверяет вся Европа. Пусть поднимет руку человек, который считает, что Венецианская комиссия будет предвзятая", - обратился он к присутствующим в студии.

"Я не вижу рук, если это такая предвзятая организация", - добавил спикер.

Читайте также: Моя позиция может кому-то неудобна, но я не допущу беспредела в ВР. Слухи об отставке ходят уже давно, я не боюсь, - Разумков

Автор: 

Венецианская комиссия (423) Арахамия (988) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+12
Идет не о нарушении прав нескольких десятков людей. Идет о захвате власти в стране определенной группой олигархов под видом борьбы с олигархами. Существующих законов и антимонопольных механизмов вполне хватает чтобы бороться с влиянием олигархов. Вы верите что кукла Бени, Пинчука и Ахметки хочет реальной борьбы с олигархами?
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18.09.2021 13:00
+11
Вот именно

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18.09.2021 13:12
+8
Украинские пенсы сами виноваты в том что сидят в нищете. Это они своим голосом либо молчанием построили за 30 лет - "рай" в стране. У эстонских, литовских, латышских пенсов нет таких проблем, потому что люди думали мозгами идя на выборы все эти 30 лет
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18.09.2021 13:09
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Розумний, аж страшно.
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18.09.2021 12:48 Ответить
Скільки галасу за порушення прав десятка чи декількох десятків осіб? А от чому б не відправити в Веніціанку українське пенсійне законодавство? Адже порушені права 10 мільйонів осіб. Порушені Конвенції ООН, які підписувала УКраїна. Змін щодо розміру пенсій вимагають і Світовий банк, і МВФ, і навіть нужденне ПАРЄ. А з зєйлюпінців як з гуся вода...
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18.09.2021 12:54 Ответить
Идет не о нарушении прав нескольких десятков людей. Идет о захвате власти в стране определенной группой олигархов под видом борьбы с олигархами. Существующих законов и антимонопольных механизмов вполне хватает чтобы бороться с влиянием олигархов. Вы верите что кукла Бени, Пинчука и Ахметки хочет реальной борьбы с олигархами?
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18.09.2021 13:00 Ответить
Украинские пенсы сами виноваты в том что сидят в нищете. Это они своим голосом либо молчанием построили за 30 лет - "рай" в стране. У эстонских, литовских, латышских пенсов нет таких проблем, потому что люди думали мозгами идя на выборы все эти 30 лет
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18.09.2021 13:09 Ответить
Вот именно

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18.09.2021 13:12 Ответить
Якби українська міліція (міністр Луценко) не допустила масових фальсифікацій на виборах 2010 року і прєзом стала Юлька, українська історія розвивалася в іншому напрямі. НЕ було б революції, Донбасу і Криму. Можливо б жили краще .
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18.09.2021 13:17 Ответить
Вибори 2010 року були чесними.

Найчеснішими вибори в Україні були в 2010 році (президентські) і в 2019 (і президентські і парламентські), на яких "мудрий нарід" показав свою дурість. Ніхто йому це не заважав.
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18.09.2021 13:34 Ответить
Про це ти з книг узнав?
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18.09.2021 13:43 Ответить
Тобі теж раджу читати побільше.
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18.09.2021 13:45 Ответить
Ему читать? Ну ты и шутник. Дебилы не читатели, они президенты.
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18.09.2021 13:53 Ответить
Не, он юлёк. Юльки тоже зебилов не очень любят.
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18.09.2021 13:58 Ответить
А що робили ви у цей час???! Що будували, про що мовчали ??!
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18.09.2021 14:13 Ответить
олигархи. и зебилы.
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18.09.2021 12:50 Ответить


Да никто не считает. Поперек горла она Зё
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18.09.2021 12:51 Ответить
Непривитый, больной и такие сложные, судьбоносные, определяющие дискуссии.

Как это понимать? А как же реанимация, ИВЛ, кислород? Или это сила воли?
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18.09.2021 12:55 Ответить
Разумков заявил, что рассмотрения закона об олигархах на следующей неделе не будет. "Слуги народа" заявили, что будут настаивать на рассмотрении. Зеленский взял и сменил всю охрану у Разумкова.(с)
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18.09.2021 12:57 Ответить
титани політичної думки поспорилися
дружбє крєпнуть!
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18.09.2021 12:58 Ответить
_Олигархи и их бандитская система - глисты, убивающие Украину, изглодавшие её изнутри почти до смерти. Украина не пойдёт на поправку пока глисты всё также пьют её кровь и всецело управляют нею.
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18.09.2021 12:59 Ответить
Повна інвазія гельмінтами корупціі організма України !!!)))
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18.09.2021 13:12 Ответить
среди них ЗЕльоные глисты самые опасные !
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18.09.2021 13:22 Ответить
Цікавий факт
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18.09.2021 13:02 Ответить
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18.09.2021 13:05 Ответить
Почему у зебилов борьба с олигархами - это принятие спец закона? Неужели уголовный кодекс уже не работает в этой стране против олигархов?! Что мешает посадить каломойшу по статье разворовывание в особо крупных размерах? Что мешает посадить ахметова за убийство брагина и еще полтысячи других персонажей? Что мешает экстрадировать фирташа? А пинчук нихера не украл, скажете вы?
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18.09.2021 13:16 Ответить
Хм... Что мешает? Так это они сами себя арестуют, осудят и посадят? Вот это и мешает.
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18.09.2021 13:25 Ответить
Там вроде Левочкина в венецинскрй комиссии ( то есть Фирташ)
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18.09.2021 13:17 Ответить
Не нужно передёргивать и рассказывать о честности комиссии, ему справедливо указали, что он отправил на анализ НЕДОДЕЛАННЫЙ закон, ещё не известно каким он будет после второго чтения, и сделано это в надежде, что закон вообще забракуют, и даже если нет, то готовый закон придётся отправлять повторно , ребята просто тянут время
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18.09.2021 13:20 Ответить
Ну если зелёные знают, что предстоит много правок до неузнаваемости, то пусть сразу к первому чтению и дорабатывают. Но нет, они хотят узнать, закон какой степени идиотизма проглотит наш "мудрый нарид".
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18.09.2021 13:40 Ответить
Откуда-же они могут знать, какие поправки будут подавать олигархи?
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18.09.2021 13:49 Ответить
А-а, так они будут принимать закон с поправками олигархов?

Тогда логику этой злёной саранчи мне не понять.
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18.09.2021 13:52 Ответить
Ну конечно, ведь поправки будут, в основном, подавать те кто против закона ..... ты уже свою приготовил?
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18.09.2021 14:13 Ответить
Ну, какие поправки подаст Беня, они уже точно знают. Им на сходняке пояснили.
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18.09.2021 17:07 Ответить
Писец, это тн спикер до сих пор считает что есть какие то структуры на которые ни кто и ни что не влияет? Даже как то интересно про доверие Европы, эта комиссия одобрила запреты абортов в Польше?
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18.09.2021 13:43 Ответить
Чи потрібен закон про олігархів ? Так ! Це дуже важливий, можливо, найважливіший закон., необхідний для подальшого розвитку держави. Ми свято віримо, що народ є джерелом влади. Мається на увазі, що люди приходять на вибори, голосують і делегують певним особам владні повноваження. Однак, це міф, нас обдурюють. Влада означає панування. А хто панує над природними копалинами (нафта, газ), над монополіями (енергетика), над інформаційним простором, намагається впливати на зовнішню політику (Медведчук і К) .? У нас в державі фактично утворилось двовладдя. З одного боку державні чиновники, а з іншого - олігархи. Фішка в тому, що президентів і уряди ми обираємо, а олігархів ніхто не обирає, вони непідконтрольні народу. Змінюються прізвища президентів, прем"єрів, депутатів, в реальна влада (панування) лишається в руках десяти людей. Ми перетворились з джерела влади в кріпаків олігархів, які справно мають сплачувати їм данину у вигляді тарифів. Потрібно визнати всім, що подальший розвиток країни в умовах двовладдя неможливий.
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18.09.2021 14:09 Ответить
Влада олігархів небезпечна в плані монополій. Саме монопольним становищем в країні вони і користуються, диктуючи свої умови. А в Україні є антимонопольний комітет (АМКУ). В ньому люди сидять на дуже непоганих зарплатах і нічогісінько не роблять. Вірніше роблять - видають дозволи на придбання майна тим самим олігархам (небезкоштовно, напевно).

Треба просто змусити цей комітет працювати, а не придумувати нові безглузді закони.
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18.09.2021 14:30 Ответить
Зелені запустили "людям зрозумілу " технологію, як це було з Констітуційним Судом . Вони ж не будуть розповідати , як олігархів побороли свогу часу в США, й не треба видумувати "закон-велосипед" як взагалі у світі статус-поняття олігарх не введене в правове поле. Не розкажуть же вони . що за роботу антионопольного комітету відповідає сусідка вови, подруга Лєни, а Стефанчук ,яким вони хочуть захопити останній після Авакова оплот влади - це КВНний друг вови...

Але навіть Разумков не хоче здавати з Єрмаком та БЄєй Україну рашистам. Й головне, він не замарав себе клоунськими рішеннями РНБО й не ОПУстив себе зрадою ОПУ. Тому й має шанс у політиці . Він слабак й дай бог його прокатять , але зараз він дієна розвал ОПУщених.
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18.09.2021 14:40 Ответить
прочитайте нік того, хто Вас підтримав - чи може ви з ним з одного БОТинку?
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18.09.2021 14:47 Ответить
Мафіозі Олігарх без корупції не мафіозі олігарх.
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18.09.2021 15:08 Ответить
Невже в цілій Україні нікому піддказати нашим восторженним ідіотам, що ОЛІГАРХИ на владу не впливають, вони її здійснюють. В умовах ОЛІГАРХІЇ.
Ні при демократії, ні за монархії ніякі "олігархи" просто не водяться!
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18.09.2021 16:09 Ответить
Зараз йде процес політичної освіченості 73-відсоткових , запустили його ненажерливі та зляканою власною зрадою кварталівці- бо йде він , цей процес, на усіх популярних шоу саме на олігархічних каналах. ФЛАГ ЇМ В РУКИ ЗЕЛЕНИМ НЕДОУМКАМ
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18.09.2021 17:24 Ответить
То хто ж з такою гідністю та самовідданістю стримував весь цей процес раніше?
Можете порекомендувати невтаємниченим та натхненним якісь монархічні, демократичні, чи аристократичні канали?
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18.09.2021 19:38 Ответить
Можно говорить все , что угодно про этот закон, НО главное в нем ОДНО:

КТО будет олигархом---решать будет зеленое чмо! Это узурпация власти и нарушение Конституции Украины!

100%, что Венецианка зеленую пургу зарубит, как бред,

100%, что любой состав КСУ этот закон признает неконституционным,

100%, что названный олигархом (любой) выиграет в ЕСПЧ и в любом другом нормальном ( не волчье-печерском) суде с огромной выплатой от Украины (вспомним Ходарковского).

Зебиленыши это понимают, им весь этот шорох нужен для пиара--верещать, что они хотели, но им (как всегда) не дали!

А если проканает этот бред, то цель - запретить Пороху балотироваться--зельцман его боится до зеленых кошмаров)))

Зеленый пипл схавает 100%, тупесеньке не понимает, что от этого "закона" ни в бюджет, ни в карман пересичного ничего не капнет)))
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18.09.2021 23:35 Ответить
 
 