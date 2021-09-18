Олигархи на власть влияют, но это уже коррупция. На Венецианку точно никто не влияет. Кто считает, что она будет предвзятой? - Разумков
Накануне вечером в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" между спикером ВР Дмитрием Разумковым и главой фракции "СН" Давидом Арахамией возникла словесная перепалка из-за направление на рассмотрение Венецианской комиссии законопроекта о деолигархизации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию шоу-программы.
В ходе перепалки Арахамия пожаловался, что ранее просил Разумкова направить на рассмотрение Венецианской комиссии законопроект о народовластии, однако тот отказался, сославшись якобы на загруженность комиссии.
"И тут через день, первое чтение, эта же версия через день может измениться до неузнаваемости, если отправлять на Венецианку, то только после того, как будет окончательный текст, финальный, не черновик", - отметил Арахамия.
Он также отметил, что Разумков не дождался его письма с просьбой не отправлять данный документ в Венецианскую комиссию.
В то же время спикер отверг намеки коллеги в предвзятости при рассмотрении данного вопроса.
"Все коллеги знали, что в пятницу этот текст пойдет на Венецианскую комиссию, было обращение Денисовой и четырех фракций. За 2 года мы направили запрос в Венецианскую комиссию 6 раз, все эти 6 раз это было либо по инициативе депутатов от монобольшинства, либо глав комитетов по решению комитетов, которые также представляют монобольшинство. До этого ни разу не было, чтобы какая-то политсила просила меня не направлять. Если мы говорим о Венецианской комиссии - это очень уважаемая организация. Если мы говорим о влиянии олигархов на власть, они влияют, но это уже коррупция. На Венецианскую комиссию точно никто не влияет, ни украинская власть, ни украинский бизнес, ни депутаты, ей доверяет вся Европа. Пусть поднимет руку человек, который считает, что Венецианская комиссия будет предвзятая", - обратился он к присутствующим в студии.
"Я не вижу рук, если это такая предвзятая организация", - добавил спикер.
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Найчеснішими вибори в Україні були в 2010 році (президентські) і в 2019 (і президентські і парламентські), на яких "мудрий нарід" показав свою дурість. Ніхто йому це не заважав.
Да никто не считает. Поперек горла она Зё
Как это понимать? А как же реанимация, ИВЛ, кислород? Или это сила воли?
дружбє крєпнуть!
Тогда логику этой злёной саранчи мне не понять.
Треба просто змусити цей комітет працювати, а не придумувати нові безглузді закони.
Але навіть Разумков не хоче здавати з Єрмаком та БЄєй Україну рашистам. Й головне, він не замарав себе клоунськими рішеннями РНБО й не ОПУстив себе зрадою ОПУ. Тому й має шанс у політиці . Він слабак й дай бог його прокатять , але зараз він дієна розвал ОПУщених.
МафіозіОлігарх без корупції не мафіозіолігарх.
Ні при демократії, ні за монархії ніякі "олігархи" просто не водяться!
Можете порекомендувати невтаємниченим та натхненним якісь монархічні, демократичні, чи аристократичні канали?
КТО будет олигархом---решать будет зеленое чмо! Это узурпация власти и нарушение Конституции Украины!
100%, что Венецианка зеленую пургу зарубит, как бред,
100%, что любой состав КСУ этот закон признает неконституционным,
100%, что названный олигархом (любой) выиграет в ЕСПЧ и в любом другом нормальном ( не волчье-печерском) суде с огромной выплатой от Украины (вспомним Ходарковского).
Зебиленыши это понимают, им весь этот шорох нужен для пиара--верещать, что они хотели, но им (как всегда) не дали!
А если проканает этот бред, то цель - запретить Пороху балотироваться--зельцман его боится до зеленых кошмаров)))
Зеленый пипл схавает 100%, тупесеньке не понимает, что от этого "закона" ни в бюджет, ни в карман пересичного ничего не капнет)))