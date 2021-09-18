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Разумков об обвинениях в предвзятости из-за документа по олигархам: Почему данный вопрос не беспокоил вас все 6 раз, когда я направлял законопроекты в ВК?

Разумков об обвинениях в предвзятости из-за документа по олигархам: Почему данный вопрос не беспокоил вас все 6 раз, когда я направлял законопроекты в ВК?

Если бы уполномоченный ВР Людмила Денисова сама непосредственно обратилась в Венецианскую комиссию с просьбой рассмотреть законопроект об олигархах, ответа она, скорее всего, не дождалась бы.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" отметил спикер ВР Дмитрий Разумков, комментируя обращение главы фракции "СН" Давида Арахамии к Денисовой относительно того, почему она сама не направила данный законопроект на рассмотрение, информирует Цензор.НЕТ.

"Если мы говорим о том, как отметил Давид (Арахамия. - Ред.), что нужно было направлять после того, как законопроект будет принят - это неправда. Это манипуляция. Если вы не знаете, что все законопроекты, которые направлялись на Венецианку, направлялись в редакции в первом чтении. Ни разу не было предложения не делать этого", - отметил он.

 Против позиции спикера выступил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Меня интересует, почему выбирая между региональным референдумом (направление данного законопроекта на рассмотрение ВК, - Ред.) и олигархами, вы выбрали олигархов", - обратился он к Разумкову.

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"Почему этот вопрос не беспокоил вас все 6 раз, когда я направлял законопроекты в Венецианку", - парировал спикер. 

Автор: 

Венецианская комиссия (423) Арахамия (988) Разумков Дмитрий (1520) Стефанчук Руслан (650)


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Топ комментарии
+13
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18.09.2021 13:16
+8
Он поэтому зеленых холуев Бени и Ахметки и беспокоит, что Разумков срывает их попытку захвата власти в стране антиконституционным путем.
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18.09.2021 13:14
+6
Цей закон -100% Зєлін піар. Замість того, щоб думати як примусити олігархів платити ЄСовські чи північноамериканські податки, роками будуть обговорювати РАМКОВИЙ!!!! закон про алігархах. Часу не вистачить в зєйлєнців створити ефективне антимонопольне законодавство. Не винуваті будуть вани.
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18.09.2021 13:23
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Правила форума Совет форумчан
Почали з"ясовувати відносини між собою наче вони в ВР.
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18.09.2021 13:13 Ответить
це добре
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18.09.2021 13:17 Ответить
Цей закон -100% Зєлін піар. Замість того, щоб думати як примусити олігархів платити ЄСовські чи північноамериканські податки, роками будуть обговорювати РАМКОВИЙ!!!! закон про алігархах. Часу не вистачить в зєйлєнців створити ефективне антимонопольне законодавство. Не винуваті будуть вани.
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18.09.2021 13:23 Ответить
"понапридумывают всяких комиссий Венецианских, а они нам всякую куйню писать в законах мешают по расейскому образцу! Долой Запад - вся власть клованам!" (с) арахамия
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18.09.2021 13:47 Ответить
Он поэтому зеленых холуев Бени и Ахметки и беспокоит, что Разумков срывает их попытку захвата власти в стране антиконституционным путем.
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18.09.2021 13:14 Ответить
Лупоглазий теж не самостійна фігура. Цікаво, хто його продвигає.
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18.09.2021 13:17 Ответить
чув вчора,що ті яких привів беня в ВР вже перекупили
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18.09.2021 13:20 Ответить
Все просто. Надо знать кому выгоден политический кризис в Украине. Исключаем из круга лиц кому это выгодно Пороха и остается всего одна фигура, которой нужен полный крнтроль над Украиной.
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18.09.2021 13:21 Ответить
Кожен з тих літс мріє мати повний контроль.
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18.09.2021 13:35 Ответить
Оставляем одно лицо, а не каждое. иначе дискуссия теряет смысл. Так понятно?
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18.09.2021 14:12 Ответить
"Исключаем из круга лиц кому это выгодно Пороха" - это он тебе сказал его исключить?
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18.09.2021 13:36 Ответить
да, помним методички для зебилов о "хунте, захватившей власть"..

А что ж Порох тогда за 5 лет ничего подобного не делал, наоборот - продвигал западную демократию в Украину?
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18.09.2021 13:49 Ответить
Нет, не он. Это тебе, рашотроллю, указано писать против Пороха. Ты же вообще не знаешь и не хочешь знать что происходит в Украине. Бортников х#йло ты не сможешь написать, рабсиянин.
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18.09.2021 14:11 Ответить
Можливо якийсь горбатий як і хрипатого.
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18.09.2021 13:26 Ответить
Вистава лялькового балагана триває !!!))
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18.09.2021 13:16 Ответить
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18.09.2021 13:16 Ответить
Як же мілко ви мислите, вибачайте. Разумков- ця проросійська регіональними вошами виведена гнида , це останній бар"єр захоплення влади ОПУщеним зрадою офісом Єрмака .
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18.09.2021 14:09 Ответить
Ворог ворога - твій тимчасовий соратник
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18.09.2021 14:10 Ответить
Олигархи будут отлученьі от непосредственного участия в политике и влияния на нее. Понятно , почему Порошенко занервничал...
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18.09.2021 14:49 Ответить
Для ботів пояснюю - не занєрвінчал тільки БЄня . А канали останніх вже у с співпраці з Порохом на завалення вови
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18.09.2021 17:19 Ответить
Можливо, Порошенко і буде "відлученний", але Коломойський напару з Ахметовим - точно не чим не ризикують!
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18.09.2021 17:22 Ответить
 
 