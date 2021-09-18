Разумков об обвинениях в предвзятости из-за документа по олигархам: Почему данный вопрос не беспокоил вас все 6 раз, когда я направлял законопроекты в ВК?

Если бы уполномоченный ВР Людмила Денисова сама непосредственно обратилась в Венецианскую комиссию с просьбой рассмотреть законопроект об олигархах, ответа она, скорее всего, не дождалась бы.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" отметил спикер ВР Дмитрий Разумков, комментируя обращение главы фракции "СН" Давида Арахамии к Денисовой относительно того, почему она сама не направила данный законопроект на рассмотрение, информирует Цензор.НЕТ.

"Если мы говорим о том, как отметил Давид (Арахамия. - Ред.), что нужно было направлять после того, как законопроект будет принят - это неправда. Это манипуляция. Если вы не знаете, что все законопроекты, которые направлялись на Венецианку, направлялись в редакции в первом чтении. Ни разу не было предложения не делать этого", - отметил он.

Против позиции спикера выступил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Меня интересует, почему выбирая между региональным референдумом (направление данного законопроекта на рассмотрение ВК, - Ред.) и олигархами, вы выбрали олигархов", - обратился он к Разумкову.

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"Почему этот вопрос не беспокоил вас все 6 раз, когда я направлял законопроекты в Венецианку", - парировал спикер.