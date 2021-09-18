Придумывают Венецианские комиссии. Завтра баба Валя с Укрпочты скажет, что против закона об олигархах. Мы сами разберемся, - Арахамия
Законопроект об олигархах поможет ограничить влияние олигархов на политику.
Об этом глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Закон об олихархах выгоден народу. Против олигархов мы должны выступать единым фронтом, если они злоупотребляют влиянием, то отбирают хлеб у народа....Вы все не любите власть, но олигархов люди не любят значительно больше, чем власть. Когда я вижу объединение всех фракций против, которые начинают придумывать Венецианские комиссии, которые говорят - давайте отложим. На международной конференции уважаемые спикера как под копирку заявляли, что осуждают законопроект об олигархах. Докатились до мышей. Сегодня на одном из телеканалов в бегущей строке было написано "ведущий CNN против олигархов". Завтра баба Валя с Укрпочты скажет, что она против закона об олигархах. Мы сами разберемся", - отметил Арахамия.
В то же время ведущий Савик Шустер уточнил, что речь идет об очень известном и уважаенном журалисте Фариде Рафике Закария.
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ЗЫ нищебродский теперь, с остатками былых блёсток, Г+Г, кстати, выглядит сейчас как резко опустыневший-обедневший Приватбанк в 2014-м, когда Беня сливал бабло.. к чему бы это?..
Это не слуги народа-Это ВРАГИ народа,которых надо
уничтожать до 17 колена!
- наявністю потужного бізнесу (тобто- бізнесмен однозначно, це необхідна умова для визначення олігарха);
- стосовно бізнесу, в олігарха він є монопольним в тій чи іншій стратегічній сфері національної економіки;
- однозначно і необхідною умовою для визначення олігарха є наявність в нього впливу на виконавчу владу (якщо партія, наприклад, до якої він має стосунок, знаходиться в складі парламентської коаліцї), або ж сам він (або ж його довірені особи) знаходяться у виконавчій владі;
- наявність державних замовдень у вищезазначеного олігархічного бізнесу (і добро би, якщо держзамовлення виграні в конкуренції, на тендері, наприклад; але ж зачасту такі замовлення видаються як "своїм людям");
- як правило, такі олігархи домагаються для свого бізнесу тепличних умов, як то пільгового оподаткування, чи сприяння у вирішенні господарських справ, в т.ч. в судах.
Оце і є всі необхідні критерії визначення олігарха. Кількість бабла і вартість активів у того чи іншого бізнесмена політологія не вважає необхідною умовою визначення олігарха. Так само - і наявність в нього тих чи інших ЗМІ; але в українських реаліях монополізації ЗМІ (в руках чотирьох монополістів Ахметова, Коломойського, Пінчука, Фірташа/Льовочкіна) критерій володіння МОНОПОЛЬНИМ СТАНОВИЩЕМ в ЗМІ може вважатися додатковим критерієм олігарха.
/она не говорит - как можно прожить на38000 гвн в месяц /
Скажите вы хоть одно предприятие вернули из-за
,, правильной ,, прихватизации .
Народ не глупее вас просто его сделали полностью бесправным
Слуги народа сделали своих ,,хозяев ,,--- рабами
Арахамия: международные спикера как под копирку заявляят, что осуждают законопроект об олигархах. Докатились до мышей. Завтра баба Валя с Укрпочты скажет, что она против закона об олигархах. Мы сами разберемся!
А взагалі це характерно для клоуна і його зеко-манди всіх хто за інтелектуальним, культурним і матеріальним рівнем стоять вище них зневажати, принижувати та поливати лайном. Українське народне прислів'я каже: "Із хама не буде пана", а тим більше коли цього хама притягнув у парламент інший, який і сам не далеко від нього втік.
Може йому, бідненькому, найняти репетитора?
Интеллект на уровне шимпанзе, но себя
считает как минимум, равным
Черчиллю.
А ось хто такий АраХАМія ?!
До 2002 року жодного світченя про те , чим займався , звітки взявся . Навіть нема посилань який в його фах . Є тільки назва університету , але факультет , де після універу працював - невідомо .
Тільки два посилання 2002 заснував щось там в IT , в 2013 продав ...
Знаю одне , в Вебі й мобільному зв"язку в 2002 була криза й сбанкуртилися навіть ті компанія , які вже щось продавали , а в яких були тількі замовлення навіть на 20 млн. -- все одно закрилися . Бо тупо тоді а ні Web , а ні тим більш мобильні розробки нікому з клієнів не були цікавими . Мій товарищ тоді 1.5 року просидів без роботи й це після років на 6-7 тисях баксів окладу .
Попит на Веб розробки й особливо Mobile підскочив тільки десь 2015 року , коли з"явилась ES-6 й разом с купою ReactJS , TypeScript (Angular-2 + ) ...
Навіть в 2009 , коли з"явився NodeJS - з розробниками вебу були проблеми й заробітки там були в начальників відділів як у джунійорів на Desktop .
Доки отакі АриХамли матимуть змогу гавкати в українському політикумі, актуальним залишатиметься висновок - український нарід поки що є, а української нації в ньому нема.
Було б добре істинному джигові Ватажку ЗЕ-мандатоносців АріХамлу врізати дебелий пендель проміж напівсідниць, шоб як кінь галопом скакав без оглядки, розпорошуючи вміст шлунка по передгір'ях Казбека.
Шоб як в Лермонтовському "Демоні":
"Недолго продолжался бой:
Бежали робкие грузины!"©