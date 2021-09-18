Придумывают Венецианские комиссии. Завтра баба Валя с Укрпочты скажет, что против закона об олигархах. Мы сами разберемся, - Арахамия

Законопроект об олигархах поможет ограничить влияние олигархов на политику.

Об этом глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Закон об олихархах выгоден народу. Против олигархов мы должны выступать единым фронтом, если они злоупотребляют влиянием, то отбирают хлеб у народа....Вы все не любите власть, но олигархов люди не любят значительно больше, чем власть. Когда я вижу объединение всех фракций против, которые начинают придумывать Венецианские комиссии, которые говорят - давайте отложим. На международной конференции уважаемые спикера как под копирку заявляли, что осуждают законопроект об олигархах. Докатились до мышей. Сегодня на одном из телеканалов в бегущей строке было написано "ведущий CNN против олигархов". Завтра баба Валя с Укрпочты скажет, что она против закона об олигархах. Мы сами разберемся", - отметил Арахамия.

В то же время ведущий Савик Шустер уточнил, что речь идет об очень известном и уважаенном журалисте Фариде Рафике Закария.

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