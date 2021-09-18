Нацполиция разыскала 55-летнюю женщину, которая потерялась в лесу на Сумщине. ФОТО
Вечером 17 сентября в Конотопский районный отдел полиции поступила информация, о том, что 55-летняя женщина пошла по грибы, а домой не вернулась. Полицейские вместе со служебными собаками сразу начали поиски пропавшей, которые продолжались всю ночь.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Сумской области
Уже на утро такая слаженная работа дала положительный результат. Женщину нашли в лесу вблизи села Казацкое.
Женщина поблагодарила полицейских за ее спасение и пожелала успехов в их нелегком труде.
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