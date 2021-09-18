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Новости
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Нацполиция разыскала 55-летнюю женщину, которая потерялась в лесу на Сумщине. ФОТО

Вечером 17 сентября в Конотопский районный отдел полиции поступила информация, о том, что 55-летняя женщина пошла по грибы, а домой не вернулась. Полицейские вместе со служебными собаками сразу начали поиски пропавшей, которые продолжались всю ночь.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Сумской области

Уже на утро такая слаженная работа дала положительный результат. Женщину нашли в лесу вблизи села Казацкое.

Женщина поблагодарила полицейских за ее спасение и пожелала успехов в их нелегком труде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мальчик, потерявшийся при сборе ягод на Сумщине, найден в удовлетворительном состоянии, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Нацполиция разыскала 55-летнюю женщину, которая потерялась в лесу на Сумщине 01

Нацполиция (16425) Сумская область (2988)


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Топ комментарии
+8
Селянська праця не молодить. І юність видно в колгоспі пройшла.
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18.09.2021 15:23
+3
Значит хорошие грибы...
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18.09.2021 14:09
+3
під Глуховом опеньки вже є.
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18.09.2021 14:20
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Значит хорошие грибы...
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18.09.2021 14:09 Ответить
Мухоморчики,лепота !!!)))
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18.09.2021 14:14 Ответить
грибів у нас в цьому році повно ,на що далеко від дому ходить ?
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18.09.2021 14:11 Ответить
То смотря по какие грибы
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18.09.2021 14:14 Ответить
на любий смак : їстівні , галюциногенні , для тещі ...
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18.09.2021 14:18 Ответить
О, і маслюків нарвала...

Я опеньків чекаю.
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18.09.2021 14:15 Ответить
під Глуховом опеньки вже є.
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18.09.2021 14:20 Ответить
А в Спадщанському лісі поодинокі, сухо. Може дощі допоможуть.
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18.09.2021 15:20 Ответить
тож путивляни їздять по гриби в бік Кролевця ,там дощі більші проходили .
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18.09.2021 15:25 Ответить
_Каккй ещё лес? Гляньте на спутниковую карту, там отдельные клочки поперечником максимум 3 км!
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18.09.2021 14:26 Ответить
Слава псам !

Інші - просто бігали ...
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18.09.2021 14:26 Ответить
Можливо, ще і годували, інколи, псів..
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18.09.2021 14:32 Ответить
только осень начинается... а папоротники уже коричневые? лето засушливым сильно не было...чего ж?
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18.09.2021 14:42 Ответить
а на вид ей как будто 75...
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18.09.2021 14:54 Ответить
Селянська праця не молодить. І юність видно в колгоспі пройшла.
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18.09.2021 15:23 Ответить
 
 