Трое мужчин погибли на предприятии в Кривом Роге при выполнении работ, открыто уголовное производство, - полиция

Полиция Кривого Рога открыла уголовное производство по факту смерти трех человек на одном из предприятий города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций районного управления полиции.

"Сообщение в полицию поступило 18 сентября. По предварительной информации, в Долгинцевском районе во время выполнения работ с повышенной опасностью трех человек затянуло в насос", - следует из сообщения.

Сейчас по данному факту внесены сведения в ЕРДР по ч.2 ст.272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

Досудебное расследование продолжается.

Читайте также: Нацполиция разыскала 55-летнюю женщину, которая потерялась в лесу на Сумщине. ФОТО