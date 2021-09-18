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Трое мужчин погибли на предприятии в Кривом Роге при выполнении работ, открыто уголовное производство, - полиция

Трое мужчин погибли на предприятии в Кривом Роге при выполнении работ, открыто уголовное производство, - полиция

Полиция Кривого Рога открыла уголовное производство по факту смерти трех человек на одном из предприятий города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций районного управления полиции.

"Сообщение в полицию поступило 18 сентября. По предварительной информации, в Долгинцевском районе во время выполнения работ с повышенной опасностью трех человек затянуло в насос", - следует из сообщения.

Сейчас по данному факту внесены сведения в ЕРДР по ч.2 ст.272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

Досудебное расследование продолжается.

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Автор: 

Кривой Рог (1349) Нацполиция (16425) смерть (9211)


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Топ комментарии
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//
На Днепропетровщине трое сотрудников водоканала погибли в канализационном колодце

Сегодня утром, 18 сентября, в поселке Радушное Криворожского района на местном водоканале произошел несчастный случай, в результате которого погибли трое работников.

По предварительной информации, работники проводили ремонтные работы в канализационном колодце и отравились парами аммиака. Медики, которые приехали на вызов ничем уже помочь не смогли. Они только констатировали смерть. Тела погибших подняли на поверхность.

На месте происшествия работали правоохранители и экстренные службы.
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18.09.2021 14:23
+1
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18.09.2021 14:18
+1
ватным в падлу противогаз на тыкву натянуть...братва не поймёт и не простит...
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18.09.2021 15:16
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18.09.2021 14:18 Ответить
Суддя вовк всіх відмаже...
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18.09.2021 14:21 Ответить
//
На Днепропетровщине трое сотрудников водоканала погибли в канализационном колодце

Сегодня утром, 18 сентября, в поселке Радушное Криворожского района на местном водоканале произошел несчастный случай, в результате которого погибли трое работников.

По предварительной информации, работники проводили ремонтные работы в канализационном колодце и отравились парами аммиака. Медики, которые приехали на вызов ничем уже помочь не смогли. Они только констатировали смерть. Тела погибших подняли на поверхность.

На месте происшествия работали правоохранители и экстренные службы.
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18.09.2021 14:23 Ответить
ватным в падлу противогаз на тыкву натянуть...братва не поймёт и не простит...
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18.09.2021 15:16 Ответить
Всегда был уверен, что за Пэтю топят дегенераты. Ты знаешь, сынок, принцип действия противогаза и причину смертей в колодцах?
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18.09.2021 15:42 Ответить
А ну-ка блесни знаниями.
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18.09.2021 15:45 Ответить
сынок мой у тебя во рту не уместится...я 63-го...
и мой хороший знакомый главинженер оттрубил от звонка до звонка,бо три дыбила, типа тебя, мыли цистерну без намордников.
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18.09.2021 15:49 Ответить
Салабон ,гордится тем что нет мозгов свойственно зескоту. Твои"'' хорошие знакомые'''' пусть и дальше ''' трубят от звонка до звонка''
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18.09.2021 15:55 Ответить
засохни ватное..
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18.09.2021 15:56 Ответить
Замечательно. Еще один пример необучаемости местного цензоровского скота. Разумеется, было бы странно, если бы ты не проявил тут свою *************** натуру, дырявенький
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18.09.2021 16:47 Ответить
И чем бы помог противогаз на тыкве? Запомни, противогаз не поможет ни при угарном газе, ни при парах аммиака в канализационном колодце. А то еще когда то полезешь в противогазе или кому то посоветуешь.
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19.09.2021 08:15 Ответить
снова тарифы на воду\водоотведение повысят
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18.09.2021 15:00 Ответить
Знакове місто. Погана аура. Пороблено.
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18.09.2021 15:44 Ответить
Одно и то же каждый год. На расслабоне все.
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18.09.2021 17:53 Ответить
 
 