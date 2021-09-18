Трое мужчин погибли на предприятии в Кривом Роге при выполнении работ, открыто уголовное производство, - полиция
Полиция Кривого Рога открыла уголовное производство по факту смерти трех человек на одном из предприятий города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций районного управления полиции.
"Сообщение в полицию поступило 18 сентября. По предварительной информации, в Долгинцевском районе во время выполнения работ с повышенной опасностью трех человек затянуло в насос", - следует из сообщения.
Сейчас по данному факту внесены сведения в ЕРДР по ч.2 ст.272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).
Досудебное расследование продолжается.
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+3 Вася Шевченко #371210
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На Днепропетровщине трое сотрудников водоканала погибли в канализационном колодце
Сегодня утром, 18 сентября, в поселке Радушное Криворожского района на местном водоканале произошел несчастный случай, в результате которого погибли трое работников.
По предварительной информации, работники проводили ремонтные работы в канализационном колодце и отравились парами аммиака. Медики, которые приехали на вызов ничем уже помочь не смогли. Они только констатировали смерть. Тела погибших подняли на поверхность.
На месте происшествия работали правоохранители и экстренные службы.
и мой хороший знакомый главинженер оттрубил от звонка до звонка,бо три дыбила, типа тебя, мыли цистерну без намордников.