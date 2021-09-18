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Новости Коронавирус и карантин
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Американский регулятор рекомендует вводить третью дозу Pfizer для людей, старше 65 лет

Американский регулятор рекомендует вводить третью дозу Pfizer для людей, старше 65 лет

Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) поддержало бустерную вакцинацию препаратом Pfizer. Третью дозу рекомендуют для людей старше 65 лет.

Об этом пишет Axios, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Также эксперты рекомендуют вакцинироваться третьей дозой тем, кто находится в группе высокого риска.

При этом отмечается, что по данному вопросу еще может состояться голосование экспертов.

"Голосование не является обязательным, и FDA все еще должно принять окончательное решение", - пишет издание.

Однако результаты голосования экспертов могут повлиять на план администрации президента США Джо Байдена по ускорению вакцинации. Он хочет начать введение бустеных доз большинству людей, получивших вакцину Pfizer в конце этого месяца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Третья доза вакцины Pfizer может не понадобиться, - ученые

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Pfizer (180)


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Топ комментарии
+9
Будут я смотрю привитые 10 раз и 25 раз.. это же бесконечная история и это история не про прививки. Мировое правительство наконец-то нашло намордник для человечества. Короче говоря всякий пере-привитый сегодня - это недо-привитый завтра. Для этих целей специальные знаки отличия уже изготовлены и скоро введут звание ветеран прививок (правда некоторым Посмертно) !!! И скоро уже они добавят новую категорию - лица заболевшие после третьей прививки...





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18.09.2021 15:11
+8
ты главное не останавливайся прививаться - на подходе 3-я, 4-я доза...ты бы хоть немного подумал - вакцина ГЕНЕТИЧЕСКАЯ, которая влазит в твою генетику иммунной системы(о последствиях промолчу - это была всегда запретная тема для опытов у врачей) !!!

Если до сих пор нет эффективной вакцины от гриппа, как могли так быстро сделать вакцину от коронавируса который кста до сих пор не выделен и не идентифицирован ни в одной лаборатории мира !?


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18.09.2021 15:58
+7
ЕС заказал почти 2 миллиарда доз пфайзера до 2023 года. Поэтому прививенцам колоться ещё долго придётся.
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18.09.2021 15:19
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Правила форума Совет форумчан
так навіщо ЦН дає половинчатий заголовок ? Старших 65 у ЗОНІ РИЗИКУ !!! Може хіба що для невіруючих у вакцину українців це добра маніпуляція , для тих хто читає тільки заголовок.
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18.09.2021 14:58 Ответить
Який половинчатий заголовок ? Читайте уважно ! Рекомендують третю дозу тим хто старше 65 а ТАКОЖ тим , хто у зоні ризику ( а це може бути і у десять , і у тридцять .....і у 64 )
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18.09.2021 15:10 Ответить
Приймаю ) Але тільки но почитала останні новини - це ще йде війна між регулятором й планом Білого Дому , але скоріше регулятор перемагає , а Білий Дім погоджується .
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18.09.2021 15:31 Ответить
А я от роздумую над третьою хоч і немає 65 )) але от якою як дві було пфайзером , поки що ніде не бачив рекомендацій щодо комбінацій як у випадку з другою
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18.09.2021 15:57 Ответить
Проконсультувплася у людини, котра безпосередньо працює в медицини США - ще висновків про можлвість третьої іншої після файзеру ще немає , але вони теж на це чекають
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18.09.2021 19:44 Ответить
Дякую за інформацію !
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18.09.2021 20:31 Ответить
увага!
новина перебріхана через зміщення акцентів при перекладі!



Група експертів Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA) у п'ятницю проголосувала за використання третьої дози вакцини проти COVID-19 для американців віком від 65 років та осіб з високим ризиком важких захворювань, відхиливши заклик до більш широкого схвалення.

Джерело: https://www.reuters.com/world/the-great-reboot/us-fda-vaccine-advisers-vote-against-covid-19-booster-shot-approval-2021-09-17/?taid=61450fefa5c42200013c49ed&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter Reuters

Деталі: Білий дім раніше у п'ятницю заявив, що готовий випустити бустери вакцини Pfizer/BioNTech наступного тижня, якщо представники охорони здоров'я схвалять їх.

Але голосування в п'ятницю, якщо його підтримає FDA, показало підтримку використання третьої дози вакцини більш вузького застосування, ніж описано адміністрацією Байдена, яка закликала до її широкого використання через шість місяців після отримання двох попередніх щеплень від коронавірусу.

https://www.pravda.com.ua/news/2021/09/18/7307586/
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18.09.2021 18:11 Ответить
Спутніком вистачить однієї і квартира твоя ((
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18.09.2021 15:11 Ответить
в левую зенку рабиновича до упора...
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18.09.2021 15:05 Ответить
якщо буде компенсація,то родичі з "надією" будуть водити і на 4 і, на 5 ...дози.
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18.09.2021 15:10 Ответить
не ходіть на жодну - ваш єврейський гуру вже вас заждався ((
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18.09.2021 15:13 Ответить
Будут я смотрю привитые 10 раз и 25 раз.. это же бесконечная история и это история не про прививки. Мировое правительство наконец-то нашло намордник для человечества. Короче говоря всякий пере-привитый сегодня - это недо-привитый завтра. Для этих целей специальные знаки отличия уже изготовлены и скоро введут звание ветеран прививок (правда некоторым Посмертно) !!! И скоро уже они добавят новую категорию - лица заболевшие после третьей прививки...





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18.09.2021 15:11 Ответить
Чому більше доказів - польоту Гагаріна у Космос, чи ефективності щеплень від короновірусу?
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18.09.2021 15:15 Ответить
Та у них земля плоска , так що про Юру то теж болісно ((
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18.09.2021 15:17 Ответить
плоскозєлєнщікі...
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18.09.2021 15:42 Ответить
Угу ! А паспорт і ІПН - знаки диявола ((( Дайош істінную вєру только она нас спасьот !
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18.09.2021 15:15 Ответить
Скрєпи!Скрєпи!Скрєпи!
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18.09.2021 18:08 Ответить
ЕС заказал почти 2 миллиарда доз пфайзера до 2023 года. Поэтому прививенцам колоться ещё долго придётся.
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18.09.2021 15:19 Ответить
Слово "долго" я бы тут не использовал - некоторые закончат свою вакцинацию после первого укола...
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18.09.2021 15:22 Ответить
Таки да, люди после уколов мрут как мухи. Можно даже сравнить количество смертей от вакцин со смертями от укуса фиолетового ежика из Зимбабве. Процент примерно тот же. Я кстати после двух прививок стал ловить вай фай в лесу, а после третьей сказали что мой чип 5 джи позволит мне управлять материями.
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18.09.2021 15:40 Ответить
ты главное не останавливайся прививаться - на подходе 3-я, 4-я доза...ты бы хоть немного подумал - вакцина ГЕНЕТИЧЕСКАЯ, которая влазит в твою генетику иммунной системы(о последствиях промолчу - это была всегда запретная тема для опытов у врачей) !!!

Если до сих пор нет эффективной вакцины от гриппа, как могли так быстро сделать вакцину от коронавируса который кста до сих пор не выделен и не идентифицирован ни в одной лаборатории мира !?


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18.09.2021 15:58 Ответить
Курение учебника биологии в школе непоправимо повредило твой мозг. В вакцинах содержится РНК, а генетическая информация человека хранится в ДНК.
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18.09.2021 18:06 Ответить
ты внатуре дятел.. я хоть и ни медик и то знаю что рнк проникает в днк и начинают чет там моделировать по своему усмотрению... тебе не стремно!?.. хотя..кого я спрашиваю!? ветерана вакцинации !!
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18.09.2021 21:07 Ответить
От такой ахинеи не стремно, а смешно и печально.
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18.09.2021 23:16 Ответить
Из моих наблюдений и наблюдений некоторых других, которых я знаю, кажется, что медицинское сообщество постепенно начинает выступать и высказываться - все больше и больше людей не желают вообще никакого участия в этой всемирной медицинской тирании.
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18.09.2021 23:42 Ответить
ты бы хоть немного подумал - вакцина ГЕНЕТИЧЕСКАЯ
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18.09.2021 18:07 Ответить
Дякую, добряче нареготався. Просто "нетлінний" шедевр.
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18.09.2021 20:28 Ответить
смеётся хорошо тот , кто смеётся последним....Пусть она незграбно ответила, но Бога никто не отменял....
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18.09.2021 22:01 Ответить
на упаковке прочти если читать умеешь какая это вакцина.....
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18.09.2021 21:02 Ответить
В карабасовом театре жуткий кризис наступил

Расплодились буратины, папа Карло долго жил,

Карабас купил вакцину, Буратино наколол,

Чтоб не трахал он Мальвину, и как мерин был здоров!
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18.09.2021 21:14 Ответить
-я уколю вас всех бесплатно - сказал ребятам Бармалей .

- а вот не уколоть чтоб, то это будет с носа - по 1000уе.
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18.09.2021 21:33 Ответить
не морочь голову людям. я вообще не уверен. что этот "игорёк" не работает по заказу нехороших людей. человечество борется, думает, пробует и ошибается... но таки изыщет то, что уничтожит эту пошесть непонятную. а тут плетет хрень всякую пугает бабушек и тупых полуграмотных персонажей, которых и без него валом.
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18.09.2021 15:36 Ответить
Идиот ты , или это вакцинация так тебя шарахнула!? Среди моего окружения абсолютное большинство голосовало за Зеленого а остальные за Порошка (это их полит- выбор и я их не осуждаю). Но среди моего окружения практически НЕТ вакцинированных, покупают прививочные сертификаты и т.д.. Совпадение? куй там. У людей как ты - тотально засраны мозги.
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18.09.2021 15:43 Ответить
у кого засрани мозги рассудит только ближайшая статистика смертей
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18.09.2021 18:05 Ответить
да.. не привитые практически не болеют и не умирают - а только привитые.. так что дерзай и не порть статистику фармомафии и вакциноаферистам !!!
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18.09.2021 21:04 Ответить
Народ! Лучшее средство- естественный отбор.

Поэтому, антипривывочники- какмикадзе идут на "верную смерть" если верить СМИ.

Поэтому каждому антипривывочнику надо давать премию в размере стоимости непринятых вакцин...
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18.09.2021 21:18 Ответить
вы правы.. прививайтесь скорее...естественный отбор уже заждался вас...
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18.09.2021 21:29 Ответить
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18.09.2021 15:20 Ответить
капиталисты отказываются платить пенсии, пенсионеров приговорили к утилизации
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18.09.2021 15:30 Ответить
У нас ліпше? пенсіонери не доживають до пенсії...
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18.09.2021 15:44 Ответить
И шо за капиталисты? Если ты про вашу па-рашку, то у вас не капиталисты, а тупо бандиты
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18.09.2021 16:31 Ответить
капиталисты отказываются платить пенсии, пенсионеров приговорили к утилизации

При норме прибыли в 300% капитал идет на любые преступления- К.Маркс
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18.09.2021 21:20 Ответить
Ну вот США и Франция финансировали лабораторию Ухани, а теперь насильно хотят старикам воткнуть.Вообще лучше бы начали с тех кому 100лет-30уколов,99-29ук.,98-27 "уколов зонтиком".Так быстреебы избавились от старых, ато уже не знают что "петь"
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18.09.2021 17:45 Ответить
новость,к сожалению,переврана...

A key Food and Drug Administration advisory panel on Friday overwhelmingly voted against recommending Pfizer vaccine booster shots for younger Americans, but unanimously recommended approving the third shots for individuals 65 and older, as well as those at high-risk of severe COVID-19.

Ключова консультативна група Управління з питань харчових продуктів та медикаментів у п'ятницю переважною більшістю голосів виступила проти того, щоб рекомендувати активізувати щеплення вакциною Pfizer для молодших американців, але одноголосно рекомендувала схвалити треті щеплення для осіб віком 65 років і старших, а також осіб з високим ризиком важкого захворювання COVID-19.
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18.09.2021 18:02 Ответить
лабораторию в Укани создали Франция и Австралия,от вчера недруги...
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18.09.2021 18:04 Ответить
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18.09.2021 17:51 Ответить
Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) підтримало бустерну вакцинацію препаратом Pfizer. Третю дозу рекомендують для людей старших за 65 років. Джерело:

як міняють Істину кілька "правильно підібраних" слів журнашлюхами...((

ось правильно:
Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) підтримало дозволило бустерну вакцинацію препаратом Pfizer. Третю дозу рекомендують лише для людей 65+ ,схильних до ускладнень .
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18.09.2021 17:55 Ответить
Є закономірність - чим більше людина орієнтована на інформацію з російських джерел і взагалі на Росію, тим більше вірогідність того що вона є антивакцинатором...
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18.09.2021 18:30 Ответить
Есть еще одна закономерность. Как только на днях в Украине грохнули несколько кацапских ботоферм, так и на Цензоре активность антиваксеров резко упала
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18.09.2021 20:13 Ответить
Хе-хе. Вой антиваксеров на мокшанских болотах продолжается
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19.09.2021 13:04 Ответить
Чудеса вакцинации

Вакцину вкололи- и стал супермен

Теперь моя гордость почти до колен

Гипнозом владею, Вай Фай раздаю

И третью вакцину от дельты колю!
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18.09.2021 21:24 Ответить
Маниакальное желание всех "вакцинировать", при не побежденных : онкологии, малярии, СПИДа, псориаза, альцгеймера и сотен других болезней, откровенно напрягает! И главное при всемирной дороговизне медицины, здесь усьо бесплатно! Так хотят сохранить 8 млрдов ртов на планете...
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18.09.2021 22:06 Ответить
И чем из вышеперечисленных тобой болезней тебя могут заразить по дороге на работу? СПИДом?
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18.09.2021 23:10 Ответить
ты знаешь этиологию этих болезней? никто не знает , иначе бы научились лечить! Так что не трынди!Бешенство тоже не могут лечить, кстати....
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21.09.2021 19:08 Ответить
Не зря ты бешенства боишься. Когда бешеная собака кусает антиваксера, он покидает ряды антиваксеров так или иначе.
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21.09.2021 22:09 Ответить
от бешенства и вакцинированные так же покидают ряды поклонников вакцины! Мозги надо включать : кому ты нужен, чтобы так настойчиво тебя спасать от избранной болезни?
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23.09.2021 22:16 Ответить
Это ты мозги не включил. Сторонникам вакцинации не надо менять взглядов и убеждений в случае лечения от бешенства, а антиваксерам надо либо менять взгляды, либо этот свет на тот.
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23.09.2021 22:51 Ответить
https://www.politico.eu/article/pfizer-us-vaccine-approval-children-6-months-5-years-old/

Pfizer to seek US vaccine approval for children between 6 months and 5 years in November
Pharma firm plans to apply for approval from US Food and Drug Administration in October

Тепер на черзі дітки від 6 місяців до 5 років.

Таке маніакальне бажання обштрикати всіх.

Скільки хворіло, було шпиталізовано та померло діток ?
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18.09.2021 23:23 Ответить
До детей пока очередь не дошла. Как только будет сварганен очередной шмурдяк, нам сразу покажут переполненные детьми больницы. А почему в Украине такое недоверие к вакцинации, так так мы все видим в своих коллективах по месту работы. Переболели почти все, но из этого количества официально подтвержденных 1-2 процента, видно было дано указание врачам не ставить диагноз ковид. В моем коллективе, с похожими симптомами, из 70 чел, большая половина , и я в том числе в течение года перебыло на больничном, теперь все подписали массовый отказ от прививок,т.к знаем, что в любой момент включится естественный иммунитет.Один только человек пролежал с под ИВЛ, но он с кучей хронических заболеваний, общались до,общались после, и ничего. Хватит дурачить людей. Чем больше вы будете нагнетать панику, то это только вызовет больше смеха. Убить естественный иммунитет и жить от дозы к дозе желания никакого нет.
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19.09.2021 08:14 Ответить
Я согласен,с тем,что вирусы мутируют и меняются,но у организма достаточно сил и средств противостоять этим угрозам. А вся суть аферы с короновирусом https://pobasenki.ru/biblioteka/mirovaya-zakulisa/sut-afery-s-koronavirusom-dobrovolno-prinuditelnaya-vaktsinatsiya.html ЗДЕСЬ...
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19.09.2021 08:24 Ответить
 
 