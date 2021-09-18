РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10333 посетителя онлайн
Новости
9 676 34

Полицейские задержали трех человек, подозреваемых в краже $400 тыс. из машины на АЗС в Одесской области. ФОТО

38-летний уроженец Донецкой области остановился на одной из АЗС на автодороге Одесса-Николаев и на несколько минут оставил машину без присмотра. Воспользовавшись этим, правонарушители разбили окно авто, вытащили сумку с деньгами и скрылись на своем автомобиле, нанеся потерпевшему ущерб на сумму более 400 000 долларов США.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

В сообщении отмечается: "Сотрудники управления уголовного розыска ГУНП Одесской совместно с работниками отдела полиции №1 Одесского РУП №2 задержали трех подозреваемых в лесополосе недалеко от Одессы. Ими оказались выходцы из Закавказья в возрасте от 39-ти до 59-ти лет, которые ранее привлекались к ответственности за имущественные преступления. Злоумышленники поместили в изолятор временного содержания".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полицейские "накрыли" на Николаевщине банду, которая тоннами воровала газ из вагонов-цистерн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские задержали трех человек, подозреваемых в краже $400 тыс. из машины на АЗС в Одесской области 01
Полицейские задержали трех человек, подозреваемых в краже $400 тыс. из машины на АЗС в Одесской области 02
Полицейские задержали трех человек, подозреваемых в краже $400 тыс. из машины на АЗС в Одесской области 03

воровство (662) Одесская область (3542)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+16
Хотелось бы узнать откуда такая сумма нала у этого уроженца Донецкой области.
показать весь комментарий
18.09.2021 15:15
+12
У цивілізованому світі зазвичай на таку суму готівки звертають увагу відповідні органи і навіть, як ти кажеш, "пастаронніє"...
показать весь комментарий
18.09.2021 15:51
+5
Наводка ! Вели ...

Тепер - того , хто навів чи навіть керував
показать весь комментарий
18.09.2021 15:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
курить хотели...никотиновый голод..
показать весь комментарий
18.09.2021 15:10 Ответить
и инструмент так себе...не бош с макитами..
показать весь комментарий
18.09.2021 15:12 Ответить
грузини барсеточники ?
показать весь комментарий
18.09.2021 15:12 Ответить
Наводка ! Вели ...

Тепер - того , хто навів чи навіть керував
показать весь комментарий
18.09.2021 15:12 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2021 15:13 Ответить
Хотелось бы узнать откуда такая сумма нала у этого уроженца Донецкой области.
показать весь комментарий
18.09.2021 15:15 Ответить
А в чем интерес? Твоими деньгами посторонние люди тоже должны интересоваться?
показать весь комментарий
18.09.2021 15:19 Ответить
У цивілізованому світі зазвичай на таку суму готівки звертають увагу відповідні органи і навіть, як ти кажеш, "пастаронніє"...
показать весь комментарий
18.09.2021 15:51 Ответить
"У цивілізованому світі " а Украина тут при чем?
показать весь комментарий
18.09.2021 16:00 Ответить
Раскажи это кому то другому, про цивилизованный мир.Внутри страны свои деньги перемещай как хочешь и в любом количестве. И уж темболее посторонние не имеют права снуть свое хлебало туда, куда не надо. А какая такая сумма? В Украине достаточно обеспеченных людей, у которых есть такие деньги. И не только у жулья, а и у крепких предпринимателей. Уметь надо, а не харю на чужие гроши раззевать и кричать где он взял.
показать весь комментарий
18.09.2021 16:03 Ответить
посмотри по чём продаётся-покупается приличная недвига в Киеве, Одессе, Харькове -вот там "цивилизация" , а это так на "харчи"...
показать весь комментарий
18.09.2021 16:41 Ответить
Наверно помощь переселенцам. Надо сходить узнать, может зря не прошу ))
показать весь комментарий
18.09.2021 16:28 Ответить
...а если был бы киянин или одессит то норм ?... такие вопросы задают обычно сталичные жлобы, которые думают шо за пределами окружной живут нищие силюки...
показать весь комментарий
18.09.2021 16:36 Ответить
уголь добывал в забое
показать весь комментарий
18.09.2021 20:31 Ответить
деньги у гопников украли цигане, участковый не даст скиздеть.
показать весь комментарий
18.09.2021 15:24 Ответить
быстро, однако...видать есть тут козырные нюансы...
показать весь комментарий
18.09.2021 15:43 Ответить
Конечно! Ментам хороший процент пообещал и они зашевелились. Только в статье не указано были ли деньги у воров когда их задержали.
показать весь комментарий
18.09.2021 15:56 Ответить
откуда у простого жителя донецкой области просто так в машине валяется сумка с 400К$ вопрос риторический....
показать весь комментарий
18.09.2021 15:52 Ответить
зарплату получил
показать весь комментарий
18.09.2021 15:57 Ответить
я сумку с правами в машине даже на 1 минуту на заправке н еоставляю, а здесь 400тыс $ интересно, налоговая уже проверила откуда деньги? или учитывая скорость поисков с общаком ехал кто-то их "своих"?
показать весь комментарий
18.09.2021 16:01 Ответить
ты за своим баблом следи ДФСник Морозов, все тут такие умные, когда не про свое бабло идет речь.
показать весь комментарий
18.09.2021 17:21 Ответить
ты за своим языком следи дятел интернетный
показать весь комментарий
18.09.2021 21:28 Ответить
Права ношу под сердцем за пазухой
показать весь комментарий
18.09.2021 20:33 Ответить
НУ А ТОВАРИСЧУ ДУРКОВАТОМУ ДЕНЕЖКУ ОНИ ВЕРНУЛИ ИЛИ ПРОФУКАЛИ УЖЕ ....?? пол миллиона баксов оставил и пошол посрать...видать блин не последние....))
показать весь комментарий
18.09.2021 16:22 Ответить
Якщо в звичвйного жителя Донецька в салоні автомобіля $ 400 000, то в автомобілі Ілона Маска повинно бути як мінімум $ 40 000 000.
показать весь комментарий
18.09.2021 16:22 Ответить
Только он на наших заправках не заправляется ))
показать весь комментарий
18.09.2021 16:29 Ответить
ну жуликов задержали ..., а 400 косарей вернулись или в посадках остались..?
показать весь комментарий
18.09.2021 16:30 Ответить
Сейчас люмпены налетят с вопросами -КОКОКО откуда такие деньги???- Может это предприниматель, который что-то покупает для производства , да, что угодно. Ясное дело, что перед покупкой, продавцы его слили, потом эти урки его всю дорогу пасли, ждали удобного момента , чтобы украсть деньги.
показать весь комментарий
18.09.2021 17:20 Ответить
Да, скорей всего курьер, которого слили
показать весь комментарий
18.09.2021 17:30 Ответить
Операції щодо купівлі на такі суми проводяться через банк.
показать весь комментарий
19.09.2021 02:12 Ответить
Какие-то идиоты эти понаехавшие из Закавказья. У них на руках по 125 тыс баксов у каждого, а они с такими деньгами сидят в одесской области, ждут ареста. Тем более там под боком молдова, пмр, турция, где можно легко залечь на дно и за дешево.
показать весь комментарий
18.09.2021 17:29 Ответить
Коли така сума грошей поліціянти шукають дуже швидко..."вдячності" потерпілого буде досить..., як би у повсякденні такі ж були потуги у пошуках злодіїв...
показать весь комментарий
18.09.2021 17:48 Ответить
Данбас годує вкраїну...
показать весь комментарий
18.09.2021 18:39 Ответить
 
 