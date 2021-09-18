Евродепутат Бютикофер о запуске "Северного потока-2": Россия рано кричит "Ура", газопровод может превратиться в "инвестиционную руину"
Депутат Европарламента от фракции "зеленых" Райнхард Бютикофер считает, что трубопровод "Северный поток-2" может стать инвестиционной руиной, а российские "ура" по этому поводу преждевременны.
Об этом он заявил в интервью агентству dpa, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Бютикофер напомнил, что эксплуатация "Северного потока-2" еще должна соответствовать требованиям европейского законодательства. В частности, это касается обеспечения анбандлинга (отделения деятельности оператора ГТС от добычи газа и его поставки. - Ред.). Сами россияне до сих пор этого не обеспечили.
Евродепутат добавил, что Газпром также не нашел решения и в вопросе закачки газа третьими сторонами, что предусмотрено европейским законодательством.
Наконец, для запуска "СП-2" понадобится сертификация от властей Германии, однако когда ее получат – тоже неизвестно. Даже в случае, когда Федеральное агентство по сетям и одобрит запуск трубы, проект все еще может быть остановлен Еврокомиссией.
Если найдутся серьезные аргументы в пользу того, что положительное решение федерального агентства по "СП-2" противоречит европейскому энергетическому законодательству, то новый газопровод может превратиться в "инвестиционную руину", считает Бютикофер.
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нихера Украина не сделает, ни сейчас ни потом. и какая это война откровенно, да? война - перепалка словами?)
смешно.....
это отвратительно
- он будет построен, пусть позже, но будет.
и в этом способствуют все страны европы, как бы они не пытались говорить обратное.
это все видно!
Так что все очень просто. Если поток построен без серьезных нарушений, ни у Германии, ни у Еврокомиссии не будет законного повода не сертифицировать его. Сколько в итоге российского газа европейцы будут покупать, от них же и зависит. У Еврокомиссии нет полномочий заставить немцев покупать газ через Украину, а не через северные потоки.
или труба-дело