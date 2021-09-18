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Евродепутат Бютикофер о запуске "Северного потока-2": Россия рано кричит "Ура", газопровод может превратиться в "инвестиционную руину"

Евродепутат Бютикофер о запуске

Депутат Европарламента от фракции "зеленых" Райнхард Бютикофер считает, что трубопровод "Северный поток-2" может стать инвестиционной руиной, а российские "ура" по этому поводу преждевременны.

Об этом он заявил в интервью агентству dpa, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Бютикофер напомнил, что эксплуатация "Северного потока-2" еще должна соответствовать требованиям европейского законодательства. В частности, это касается обеспечения анбандлинга (отделения деятельности оператора ГТС от добычи газа и его поставки. - Ред.). Сами россияне до сих пор этого не обеспечили.

Евродепутат добавил, что Газпром также не нашел решения и в вопросе закачки газа третьими сторонами, что предусмотрено европейским законодательством.

Наконец, для запуска "СП-2" понадобится сертификация от властей Германии, однако когда ее получат – тоже неизвестно. Даже в случае, когда Федеральное агентство по сетям и одобрит запуск трубы, проект все еще может быть остановлен Еврокомиссией.

Если найдутся серьезные аргументы в пользу того, что положительное решение федерального агентства по "СП-2" противоречит европейскому энергетическому законодательству, то новый газопровод может превратиться в "инвестиционную руину", считает Бютикофер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кроме Германии, сертификацию "Северного потока-2" должна согласовать Еврокомиссия. Это займет около 2 месяцев, - представитель ЕК Лунела

Автор: 

Европарламент (1795) россия (95352) Северный поток (1449)


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Топ комментарии
+9
Европа нашла виновного в газовом кризисе - это Газпром. 43 депутата Европарламента справедливо считают, что цена на газ выше 900 $ была спровоцирована россией. И аварию на заводе в Новом Уренгое они не считают случайной, требуя от ЕК начать антимоноп-ное расследование, наказав РФ.(с)...Они медленно думают и шлюх купленных куйлом у них хватает...
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18.09.2021 15:26
+8
Помну бывал в Германии в конце семидесятых так там в каждом дворе по крайней мере в частных котеджах были зарыты емкости с сжиженым газом. Объем не скажу но со слов хозяина газу хватало на три - пять лет потом приезжает заправщик и заправляет. Я это к чему, а к тому что рашка со всеми его стараниями все равно пролетит как фанера над Парижем. Немцы да и вся Европа за короткое время перейдет на сжиженный газ.
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18.09.2021 16:38
+6
бо дыбилы мокшанские не понимают,шо мы можем превратиться только в ритуальное бюро для похорон жыдоугрофиннобюрятии..
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18.09.2021 15:33
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Правила форума Совет форумчан
А он и превратится. Плюс по условиям соглашения европейские партнеры Газпрома владеют золотыми акциями на которые дивиденты начисляются независимо от состояния трубы! Короче ***** провели вялым по губам!
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18.09.2021 15:18 Ответить
Ага нехило так провели, да Газпром только в этом году окупил постройку нескольких СП-2 за счет цен на газ. У компании рекордная прибыль за все время существования.
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18.09.2021 15:22 Ответить
запуск СП-2 и стратегия ценообразования, которую применила московия, используя теорию "спроса-предложения" єто разные вещи...просто московиты грамотно сработали, а европейцы лорухнулись
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18.09.2021 15:42 Ответить
Чушь, это ЕС отказалась от ценообразования с привязкой к нефти и теперь пожинает плоды, к Газпрому вообще нет претензий так как он поставил обьем близкий к рекордному, 138 млрд за 8 месяцев.
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18.09.2021 15:52 Ответить
во первых, насколько я помню, формула изменилась лет 5 назад. Во вторых, суть не в объеме поставок, а в соотношении спроса и предложения. Как то даже неловко пояснять такие очевидные вещи
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18.09.2021 18:08 Ответить
европейцы лажанули конечно, думали на бирже будут дешевле закупаться, только вот не подумали что изза нехватки предложений,цена в небеса улетит.
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19.09.2021 23:46 Ответить
газпром ,меньше чем за год заработал больше чем бюджет украины, в потоке свою часть 4 раза отбил, а до конца года еще 4 месяца, если это по губам поводили ,ну я даже не знаю.
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19.09.2021 23:45 Ответить
рано евродепутат губки дует, продали немцы хранилища кацапам, а теперь сидите на попе ровно и слюнявьте 1000 евро летом и 2000 зимой, наше цирковое шапито сказало цены не изменятся, а значит нужно ставить котлы на дровах и брикетах, клоун он такой весёлый, а холодно будет зимой.
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18.09.2021 15:19 Ответить
бегло прочитал бютифюрер... бувайе..
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18.09.2021 15:19 Ответить
та да, какойта фошизд на расісюшку хвост паднімаіт!
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18.09.2021 15:24 Ответить
БЮТфюрер
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18.09.2021 15:29 Ответить
На 50% точно запустят, путь даже и через год. Им спешить некуда, тем более его запуск тут же уронит цены на газ а это сейчас невыгодно.
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18.09.2021 15:19 Ответить
а який тоді буде індекс Доуна-Джонса?
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18.09.2021 15:25 Ответить
главное что б Украина превратилась в руину, тут ***** за ценой не постоИт....
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18.09.2021 15:22 Ответить
бо дыбилы мокшанские не понимают,шо мы можем превратиться только в ритуальное бюро для похорон жыдоугрофиннобюрятии..
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18.09.2021 15:33 Ответить
хватит уже леваческого псевдопатриотизма.

нихера Украина не сделает, ни сейчас ни потом. и какая это война откровенно, да? война - перепалка словами?)

смешно.....
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18.09.2021 15:37 Ответить
та да,жыдоугрофиннобурятия велика..до усрачки.
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18.09.2021 15:41 Ответить
я думаю им даже воевать не надо , у них денег как гавна, они купят часть генералов и все, а половина кстати и так за кацапов, вон опрос только недавно проводили.
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19.09.2021 23:50 Ответить
неужели вам там в ЕС не понятно, что целью всего этого путинского кипиша с газом является ликвидация украинской государственности и ваша Европа участвует в этом процессе , причём активно !
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18.09.2021 15:22 Ответить
73% хохлів теж все зробили, щоб Неньку добити.
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18.09.2021 15:33 Ответить
а 27% любителей шоколадок д сих пор верят в своего лживого ублюдочного божка...

это отвратительно
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18.09.2021 15:38 Ответить
Енді,невже ціна України ті срані мільярди,які ми одержуєм за транзит газу по наших трубах?Наших запасів газу з українських родовищ вистачить,якщо перестанем продавати газ в Європу ...
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18.09.2021 21:05 Ответить
Вот именно. Кто там ещё больше сидит на "газовой игле", тут ещё разобраться нужно))
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18.09.2021 15:25 Ответить
Европа нашла виновного в газовом кризисе - это Газпром. 43 депутата Европарламента справедливо считают, что цена на газ выше 900 $ была спровоцирована россией. И аварию на заводе в Новом Уренгое они не считают случайной, требуя от ЕК начать антимоноп-ное расследование, наказав РФ.(с)...Они медленно думают и шлюх купленных куйлом у них хватает...
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18.09.2021 15:26 Ответить
А де ж рятівний американський зріджений, норвезький та інші?
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18.09.2021 18:07 Ответить
В Польщі є.
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18.09.2021 18:42 Ответить
Единственным кто смог остановить СП-2, на целый год, был Трамп. Трубу которую строила совместно вся Западная Европа, то есть эти самые Бютикофлеры. Так что все это лицемерная брехня.
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18.09.2021 15:30 Ответить
Так, з єдиною метою - напарить Європі свій зріджений газ ( але зовсім не з метою допомогти Україні, як тут наївно вважають його палкі прихильники ). Але щось пішло не так...
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18.09.2021 18:12 Ответить
Давайте смотреть правде в глаза - все что говорится против серверного потока 2 - это наглая брехня.

- он будет построен, пусть позже, но будет.

и в этом способствуют все страны европы, как бы они не пытались говорить обратное.

это все видно!
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18.09.2021 15:36 Ответить
Да не нужен им твой газ.
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18.09.2021 15:54 Ответить
Учора Шустер розповів на початку свого шоу істрію, як зараз на виборах мнопоольного поставника вуглеводів у світі Норвегії люди проголосували за зеленочервону коаліцію - цікава історія. У них виявляється був свій 2018 рік : як у нас 2019 , був свій серіал, тільки не СЛУГА, а ОКУПАЦІЯ
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18.09.2021 15:36 Ответить
хорошо так смело говорить, когда на улице + 20 и положение вентиля на трубе абсолютно до сраки... при смене знака и мысли приходят иные, и срака не так комфортно себя чуйствует..
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18.09.2021 15:38 Ответить
Будут по этой трубе большие сибирские крысы бегать туда - сюда
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18.09.2021 15:41 Ответить
россия отстой
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18.09.2021 15:45 Ответить
Повылазить кацапы в комментариях 😂😂
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18.09.2021 15:47 Ответить
Типа его строили для "окупаемости инвестиций"
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18.09.2021 15:55 Ответить
Если так и будет, то мы готовы на каждом постаменте Ленина памятник Меркель соорудить.
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18.09.2021 16:01 Ответить
А у их боевой дамы из партии Зеленых есть шансы стать канцлером? Походу вся надежда на них. Сомневаюсь что партия Меркель будет мешать тому что сама столько лет строила.
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18.09.2021 16:35 Ответить
Помну бывал в Германии в конце семидесятых так там в каждом дворе по крайней мере в частных котеджах были зарыты емкости с сжиженым газом. Объем не скажу но со слов хозяина газу хватало на три - пять лет потом приезжает заправщик и заправляет. Я это к чему, а к тому что рашка со всеми его стараниями все равно пролетит как фанера над Парижем. Немцы да и вся Европа за короткое время перейдет на сжиженный газ.
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18.09.2021 16:38 Ответить
А у РФ как раз, чуть ли не национальной идеей является развитие индустрии производства и доставки СПГ... Более 100 млр $ вкладывается в строительство огромных ГПЗ, верфей по для строительства танкеров и буровых платформ, собственно в закупку этих танкеров и платформ.
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18.09.2021 18:13 Ответить
Одно дело то,шо на бумаге,другое дело то,шо под ковром.Рашка как опытный преступник,пытается не оставлять улик.Но европейский Шерлок,найдёт улики виновности Рашки в газовом кризисе,рано или и поздно.Рашка конечно по старой доброй воровской традиции уйдёт в отрицалово.Найдёт себе новых адвокатов Шрёдеров,и может даже в правовом поле сможет отмазаться.Но осадочек то останется.Всем ведь знакома ситуация,когда все знают кто вор и виноват,но его отпускают из зала суда с торжествующим лицом.И все знают,що выйдя за порог суда,вора может ожидать новый арест,по вновь вдруг открывшемуся новому эпизоду.
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18.09.2021 17:26 Ответить
Зеленые против использования газа в вообще, а не только против сп-2, так что в словах этого политика нет ничего нового. Если нет политического решения отказаться от российского газа полностью (а его нечем заменить сейчас), сп-2 раньше или позже заработает, а если Газпром потеснится, и даст возможность экспортировать газ другой компании, например, Роснефти, поток заработает даже не на половину, а на все 100%.

Так что все очень просто. Если поток построен без серьезных нарушений, ни у Германии, ни у Еврокомиссии не будет законного повода не сертифицировать его. Сколько в итоге российского газа европейцы будут покупать, от них же и зависит. У Еврокомиссии нет полномочий заставить немцев покупать газ через Украину, а не через северные потоки.
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18.09.2021 18:18 Ответить
дело-труба

или труба-дело
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18.09.2021 21:01 Ответить
Очікуємо на чергову "стурбованість" Європи
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18.09.2021 21:17 Ответить
 
 