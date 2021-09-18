Данилов о возможности усиления агрессии РФ: Путина здесь никто не ждет, никакой вольной прогулки не будет
Секретарь СНБО Алексей Данилов допустил обострение агрессии со стороны России, но отметил, что украинская армия постоянно отрабатывает такие варианты.
По убеждению Данилова, Путину не удастся так легко отбиться. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Может произойти обострение в любое время, если Путин примет такое решение. Но его здесь никто не ждет, никакой вольной прогулки, как он может себе нарисовать, здесь для него не будет", – ответил секретарь СНБО.
Также Данилов в очередной раз подчеркнул, что только от России, как страны-агрессора, зависит урегулирование ситуации на Донбассе.
"Российская Федерация является страной-агрессором, и это зависит только от нее. Как только она заберет свои войска, заберет своих военных, конфликт сразу же и закончится. Так как они называют его "конфликтом". На самом деле это вооруженная агрессия Российской Федерации", – уточнил Данилов.
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я тоже пойду. не первый раз
рашка сама занимается боевой подготовкой ВСУ
Пукєни бити будуть зразу - до військомату не добіжиш (хіба що ти в ростові живеш).
Черга в військомат буде пізніше. А ось по морді вони получать зразу. Не від тебе.
- добровольці, що тримають фронт
- державна армія нарешті повернулася до нормального (не совкового) стану і позбавилася більшості кацапських зрадників
- мова армія віра - слова, що доводять до суіциду мордоровців вже на підході до кордону з Україною
Вони вже знають, що тут їх біда чекає. Тому й бісяться в телевізорах..
можно и Даниловым побла-бла-кать
В Україні найкраще до Росії ставляться жителі Сєвєродонецька, Маріуполя, Харкова та Одеси.
В Сєвєродонецьку 17% жителів оцінили ставлення до РФ як дуже тепле, 30% - як тепле, 34% - нейтрально. Про це свідчать http://ratinggroup.ua/ru/ результати дослідження соціологічної групи Рейтинг.
У Маріуполі 14% опитаних мають дуже тепле ставлення до Росії, 38% - тепле, 25% - нейтральне. У Харкові 12%, 27% і 30% відповідно, в Одесі - 9%, 31%, 34%.
У жителів Запоріжжя виявили трохи гірше ставлення до Росії. Дуже тепле у 8% респондентів, тепле - у 24%, нейтральне - у 35%. У Миколаєві відповідно 8%, 19%, 32%, в Дніпрі - 6%, 23%, 36%.
"Опитування" провів Міжнародний республіканський інститут спільно з соцгрупою "Рейтинг" у період з 12 травня по 3 червня 2021 року в 24 містах України (в Києві та всіх обласних центрах, включно з Маріуполем у Донецькій області та Сєверодонецьком у Луганській області).
До споконвічних земель Московії належать такі ******* області РФ: Володимирська, Ярославська, Тверська, Костромська, Івановська, Рязанська, Московська, Калузька.
Данилов, ты имел ввиду оплату за твои услуги из Кремля? Забудь, промокашка, тебе ничего тупин не заплатит.
@turkmendagz
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18 ч
Скоропостижно скончался Олег Пулатов, обвиняемый по делу МН-17.
В свете цепочки внезапных смертей подельников, а значит и свидетелей преступлений режима Путина, возникает робкая надежда, что время этого режима истекает.
Что думаете камрады?
Крім армії повинен ще бути резерв. а що в нас з територіальною обороною? це риторичне питання
https://www.youtube.com/watch?v=U6eB6heF6rM
Давайте по авиации (грубо) - США 13000 единиц
Россия 4000 единиц
Украина 200 единиц.......
Воен, блт! Что ты сделал для усиления ВСУ и обороны в целом???