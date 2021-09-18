Данилов о возможности усиления агрессии РФ: Путина здесь никто не ждет, никакой вольной прогулки не будет

Секретарь СНБО Алексей Данилов допустил обострение агрессии со стороны России, но отметил, что украинская армия постоянно отрабатывает такие варианты.

По убеждению Данилова, Путину не удастся так легко отбиться. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Может произойти обострение в любое время, если Путин примет такое решение. Но его здесь никто не ждет, никакой вольной прогулки, как он может себе нарисовать, здесь для него не будет", – ответил секретарь СНБО.

Также Данилов в очередной раз подчеркнул, что только от России, как страны-агрессора, зависит урегулирование ситуации на Донбассе.

"Российская Федерация является страной-агрессором, и это зависит только от нее. Как только она заберет свои войска, заберет своих военных, конфликт сразу же и закончится. Так как они называют его "конфликтом". На самом деле это вооруженная агрессия Российской Федерации", – уточнил Данилов.

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