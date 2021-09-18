РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10307 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
11 893 88

Данилов о возможности усиления агрессии РФ: Путина здесь никто не ждет, никакой вольной прогулки не будет

Данилов о возможности усиления агрессии РФ: Путина здесь никто не ждет, никакой вольной прогулки не будет

Секретарь СНБО Алексей Данилов допустил обострение агрессии со стороны России, но отметил, что украинская армия постоянно отрабатывает такие варианты.

По убеждению Данилова, Путину не удастся так легко отбиться. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Может произойти обострение в любое время, если Путин примет такое решение. Но его здесь никто не ждет, никакой вольной прогулки, как он может себе нарисовать, здесь для него не будет", – ответил секретарь СНБО.

Также Данилов в очередной раз подчеркнул, что только от России, как страны-агрессора, зависит урегулирование ситуации на Донбассе.

"Российская Федерация является страной-агрессором, и это зависит только от нее. Как только она заберет свои войска, заберет своих военных, конфликт сразу же и закончится. Так как они называют его "конфликтом". На самом деле это вооруженная агрессия Российской Федерации", – уточнил Данилов.

Читайте также: Украина следит за военными учениями России и Беларуси, - Данилов

Автор: 

агрессия (1704) Данилов (1066) путин (31203) россия (95352) военные учения (3457) Донбасс (26955)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+26
на первый день в военкоматы придет 50 тысяч или 100.

я тоже пойду. не первый раз
показать весь комментарий
18.09.2021 15:31
+19
через АТО прошли 400 тысяч

рашка сама занимается боевой подготовкой ВСУ
показать весь комментарий
18.09.2021 15:34
+19
повторяй за мной. "чечня это круто"
показать весь комментарий
18.09.2021 15:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
на первый день в военкоматы придет 50 тысяч или 100.

я тоже пойду. не первый раз
показать весь комментарий
18.09.2021 15:31 Ответить
через АТО прошли 400 тысяч

рашка сама занимается боевой подготовкой ВСУ
показать весь комментарий
18.09.2021 15:34 Ответить
ага. 300к минимум подготовленных бойцов. рашкованское наступление захлебнется в 10-15 км от границы
показать весь комментарий
18.09.2021 15:40 Ответить
собственно рашкования знает, что проиграла в Украине войну. поэтому и покупает агентов влияния
показать весь комментарий
18.09.2021 15:41 Ответить
а ошиблись их планировщики в оценке поддержки. они были уверены, что их будут встречать как своих. но за 30 лет мы ушли далеко от этого. и это не может не вселять оптимизма
показать весь комментарий
18.09.2021 15:43 Ответить
поддерживаю.
показать весь комментарий
18.09.2021 15:43 Ответить
повторяй за мной. "чечня это круто"
показать весь комментарий
18.09.2021 15:51 Ответить
как при парашнике орали "путин нападэ!" , так теперь и зе-лупные орут ! а под шумок грабят Украину еще похлеще прежних.
показать весь комментарий
18.09.2021 16:26 Ответить
иди работай. сейчас жене меньше полторушки евро вообще стыдно принести. 11.80 не катит
показать весь комментарий
18.09.2021 16:46 Ответить
и где у вас бухгалтерия?
показать весь комментарий
18.09.2021 18:50 Ответить
На лахте, забыл
показать весь комментарий
19.09.2021 20:50 Ответить
Та й мені,Ваню,не в перше. Отже,разом?
показать весь комментарий
18.09.2021 17:17 Ответить
Да придут, и снова в шлепках и оснасткой за свой счет, и со старым АК74 в руках. Ибо сделано практически очень мало и для показухи.
показать весь комментарий
19.09.2021 13:03 Ответить
И старый ак мочит вашу мразь только в путь, чечню забыло лаптеногое
показать весь комментарий
19.09.2021 20:53 Ответить
Єрунду говориш.
Пукєни бити будуть зразу - до військомату не добіжиш (хіба що ти в ростові живеш).

Черга в військомат буде пізніше. А ось по морді вони получать зразу. Не від тебе.

- добровольці, що тримають фронт

- державна армія нарешті повернулася до нормального (не совкового) стану і позбавилася більшості кацапських зрадників

- мова армія віра - слова, що доводять до суіциду мордоровців вже на підході до кордону з Україною

Вони вже знають, що тут їх біда чекає. Тому й бісяться в телевізорах..
показать весь комментарий
19.09.2021 21:13 Ответить
Все це правильно, але якщо "тільки від рф залежить врегулювання на Донбасі", то від їхньої доброї волі ми втратимо незалежність. Треба, щоб і від нас щось залежало, інакше нам труба і скоро з них санкції познімають.
показать весь комментарий
20.09.2021 07:20 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2021 15:31 Ответить
Все-таки этому гному х#йло больше всего подходит)))
показать весь комментарий
18.09.2021 16:16 Ответить
А нашому гному пісюніст.
показать весь комментарий
20.09.2021 07:34 Ответить
на созданной Гетьманом и Хунтой Новой Украинской армии

можно и Даниловым побла-бла-кать
показать весь комментарий
18.09.2021 15:33 Ответить
Пацан міняй платівку,,, Вони вже тут, возять людей на вибори товарними вагонами , а ваш серетут вови їх ще й агітує голосувати на каналі ДОМ!
показать весь комментарий
18.09.2021 15:33 Ответить
полковніка ніхто нє ждьо-от
показать весь комментарий
18.09.2021 15:35 Ответить
доложил шо высокоточного оружия йок...будем накрывать всю шайку кремлёвскую...
показать весь комментарий
18.09.2021 15:38 Ответить
осталось малое.. данилов уже смело может сказать - путин ***** ? или пока нет ?
показать весь комментарий
18.09.2021 15:46 Ответить
Так называемый "опрос" Рейтинга показывает обратное.
показать весь комментарий
18.09.2021 15:46 Ответить
Жителі сходу і півдня найтепліше в Україні ставляться до країни окупанта.

В Україні найкраще до Росії ставляться жителі Сєвєродонецька, Маріуполя, Харкова та Одеси.

В Сєвєродонецьку 17% жителів оцінили ставлення до РФ як дуже тепле, 30% - як тепле, 34% - нейтрально. Про це свідчать http://ratinggroup.ua/ru/ результати дослідження соціологічної групи Рейтинг.

У Маріуполі 14% опитаних мають дуже тепле ставлення до Росії, 38% - тепле, 25% - нейтральне. У Харкові 12%, 27% і 30% відповідно, в Одесі - 9%, 31%, 34%.

У жителів Запоріжжя виявили трохи гірше ставлення до Росії. Дуже тепле у 8% респондентів, тепле - у 24%, нейтральне - у 35%. У Миколаєві відповідно 8%, 19%, 32%, в Дніпрі - 6%, 23%, 36%.

"Опитування" провів Міжнародний республіканський інститут спільно з соцгрупою "Рейтинг" у період з 12 травня по 3 червня 2021 року в 24 містах України (в Києві та всіх обласних центрах, включно з Маріуполем у Донецькій області та Сєверодонецьком у Луганській області).
показать весь комментарий
18.09.2021 15:50 Ответить
всё что пишет Рейтинг, надо делить на 2,5 - 3 раза, как было с юлькиным рейтингом перед выборами.
показать весь комментарий
18.09.2021 21:24 Ответить
Старая пестня, разгоняемая лахто петухам
показать весь комментарий
19.09.2021 20:54 Ответить
От прямо это кнур, в паре с Зе, рванут на защиту стираны. От только разбег возьмут от памятнику Паниковскому.
показать весь комментарий
18.09.2021 15:54 Ответить
Федя, не старайтесь тут демонстрировать свои жалкие умственные способности, мы и так видим что вы голосовали за ЗЕ и СН.
показать весь комментарий
18.09.2021 16:12 Ответить
Федя, у меня принцип, - не кормить парашных тролей и ботоферму ЗЕ, и даже для вас, смердящего пензой, лапятями и нестираными портками, я не делаю исключения. Вас, дебилом, Бог и так уже наказал и ещё добавит. Адье, дефективный.
показать весь комментарий
18.09.2021 16:22 Ответить
Да, совсем забыл, - ДЯКУЮ "МАРОДЁРУ"!
показать весь комментарий
18.09.2021 16:23 Ответить
та это и удмурту понятно. поэтому русня и сцыт лезть дальше.бошки у мордвы будут отлетать как спелые орехи.
показать весь комментарий
18.09.2021 15:57 Ответить
Твоё пукин *****! Петушок мордовский
показать весь комментарий
19.09.2021 20:55 Ответить
що ти зробив для покращення обороноздатності ?
показать весь комментарий
18.09.2021 16:02 Ответить
Учора Шустер його представив, як ветеринара па абразаванію
показать весь комментарий
18.09.2021 16:04 Ответить
А Стефанчука, як бувшого соратника вови по КВНу - вальож зелених пашьол
показать весь комментарий
18.09.2021 16:05 Ответить
А хто буде воювати? Більшість бажає капітуляції в тій чи інший спосіб...особисто я точно не буду воювати за "зелений" нарід...
показать весь комментарий
18.09.2021 16:04 Ответить
а за богатого и сытого Порошенка будешь)))))
показать весь комментарий
19.09.2021 11:40 Ответить
А ты за сваво *****
показать весь комментарий
19.09.2021 20:56 Ответить
Працюй і ти будеш ситий, хоч у будь-кого багатого, хто дасть роботу, бажано, щоб хазяїн був патріотом, як Порошенко.
показать весь комментарий
20.09.2021 07:53 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2021 16:05 Ответить
Юго-восток Украины лоялен к РФ.(
показать весь комментарий
18.09.2021 16:10 Ответить
Это на зауралье так думают? Лаптеногое, юго-восток))))
показать весь комментарий
19.09.2021 20:57 Ответить
Юго-восток Украины. Что не ясно?
показать весь комментарий
19.09.2021 21:03 Ответить
Да мне то всё ясно, на пензе колбасу раздают бесплатно? Вот интересно, из чего у вас там её делают?)
показать весь комментарий
19.09.2021 22:41 Ответить
Вы дурак или прикидываетесь? Извините за мой французский.
показать весь комментарий
19.09.2021 22:51 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2021 16:14 Ответить
Ничего не понимаю. А 100 000 000 Украинцев проживающих в РФ, что уже не в счёт?
показать весь комментарий
18.09.2021 23:09 Ответить
А шо такое рф? Свинособакия? Вопрос
показать весь комментарий
19.09.2021 20:59 Ответить
Жоден народ. Великий літописець Русі Нестор підтвердив і деталізував, що уся споконвічна земля Московії дванадцятого століття була повністю заселена спорідненими фінськими племенами. Фінською мовою Москва -- гнила, погана вода. На землях Московії імена тамтешніх рік -- Клязьма, Сеньга, Ушна, Судогда, Сойма, Молога, Волга, Пекша, Колокша, Ухтома, Гза, Ірмиз, В'язьма, Москва, Вонгила, Согма, Векса, Кустра, Печенга, Томга, Кострома, Мокша і багато інших подібних.
До споконвічних земель Московії належать такі ******* області РФ: Володимирська, Ярославська, Тверська, Костромська, Івановська, Рязанська, Московська, Калузька.
показать весь комментарий
20.09.2021 08:36 Ответить
Надо его в следующие президенты. Такого большого патриота не было со времен Порошенко.
показать весь комментарий
18.09.2021 16:19 Ответить
По убеждению Данилова, Путину не удастся так легко отбиться.

Данилов, ты имел ввиду оплату за твои услуги из Кремля? Забудь, промокашка, тебе ничего тупин не заплатит.
показать весь комментарий
18.09.2021 16:23 Ответить
Наврдяд чи тепер ***** полізе саме.Сцикотно за власні лярди,що розміщені у банках країн Заходу. А от свого холопа луку-******** нацькувати може. Недарма надає тому убогому озброєнь на лярд баксів. А там тихцем скомандує бульболизу:-Фас,****,дайош Київ! І попвзуть тарганята, а в основному,"їхтамнєти" уже із півночі в Україну. Отже, потрібно готувати "тапки" для переробки кацапської біомаси на добриво для української землиці.
показать весь комментарий
18.09.2021 16:42 Ответить
Абдалла за Свободу Навальному
@turkmendagz
·
18 ч
Скоропостижно скончался Олег Пулатов, обвиняемый по делу МН-17.
В свете цепочки внезапных смертей подельников, а значит и свидетелей преступлений режима Путина, возникает робкая надежда, что время этого режима истекает.
Что думаете камрады?
показать весь комментарий
18.09.2021 16:59 Ответить
Смерть Пулатова еще под вопросом. Возможно,как говорят сами кацапские СМИ,он жив, но его прячут от Гааги. В общем, покуда что никто толком ничего не знает. Последний раз он выходил на связь в ночь с 13 на 14 с.м. Ну,а дальше-молчок.
показать весь комментарий
18.09.2021 18:52 Ответить
После ПАПиного восстановления ВСУ и добровольческого движения, можно так рассуждать..Но,что конкретно"зелень" и позеленевшее СНБО сделало и делает для укрепления и довооружения ВСУ.?..Аж ничего конкретного,одно словоблудие..
показать весь комментарий
18.09.2021 18:45 Ответить
кто мне подскажет сегодняшний национальный состав российской армии?
показать весь комментарий
19.09.2021 11:36 Ответить
Данилов бла бла бла . хоча зрозуміло, щоб не було легкої прогулянки крім сили духу потрібна злагоджена організація спротиву і власне зброя. армія це вишкіл і злагодженість, а не отара. ми ж у 21 віці не збираємось воювати як совок, закидуючи ворога тілами з троьхлінійками. Ті навчання що нам показують містять на фото десяток людей, і пару одиниць техніки. а потрібно щоб їх були тисячі.

Крім армії повинен ще бути резерв. а що в нас з територіальною обороною? це риторичне питання
показать весь комментарий
19.09.2021 11:52 Ответить
Уверен, что Данилов представляет себе нападение России так -

https://www.youtube.com/watch?v=U6eB6heF6rM

Давайте по авиации (грубо) - США 13000 единиц

Россия 4000 единиц

Украина 200 единиц.......
показать весь комментарий
19.09.2021 19:19 Ответить
Ну и много тебе эти летающие гробы в чечне помогли? Войну выиграли? Или дань будете платить вечно?)
показать весь комментарий
19.09.2021 23:44 Ответить
В Чечне горы. А у нас ровная местность....Не?
показать весь комментарий
21.09.2021 12:38 Ответить
У вас за уралом?
показать весь комментарий
21.09.2021 15:50 Ответить
Не надо думать, что сейчас кацапы тоже будут воевать "мясом", многое чего было и у них переосмысленно . Сначала будет и авиация и ракеты и арта и техника, потом люди, и вообще кто вам сказал что совок в ВОВ воевал мясом? Когда отступали и оборнялись ДА, потом перевооружились и когда наступали то больше железом. Ненада недооценивать врага, притом коварного и близкого ментально, это не немец!?
показать весь комментарий
19.09.2021 12:59 Ответить
Я думаю что Данилов намного более лучший Президент чем Зеленский
показать весь комментарий
19.09.2021 19:21 Ответить
Это такая шутка йумора, да?
показать весь комментарий
19.09.2021 22:16 Ответить
Йозеф Швейк до того, как стать бравым солдатом, по замыслу автора был торговцем беспородными собаками с поддельными родословными. И кого это мне напоминает?
показать весь комментарий
19.09.2021 21:06 Ответить
***** твоего, не?)
показать весь комментарий
19.09.2021 23:45 Ответить
Ты - придурок.
показать весь комментарий
20.09.2021 07:23 Ответить
Мнением набутылочной мрази здесь никто не интересуется
показать весь комментарий
20.09.2021 14:58 Ответить
Точно - придурок!
показать весь комментарий
20.09.2021 15:03 Ответить
Зубило прикуси падаль
показать весь комментарий
20.09.2021 15:08 Ответить
Но его здесь никто не ждет, никакой вольной прогулки, как он может себе нарисовать, здесь для него не будет", - ответил секретарь СНБО.

Воен, блт! Что ты сделал для усиления ВСУ и обороны в целом???
показать весь комментарий
19.09.2021 22:15 Ответить
Ты ***** ягеля насобирало уже?)
показать весь комментарий
19.09.2021 23:46 Ответить
А ты по какой волне отслужило, умное такое??
показать весь комментарий
21.09.2021 15:01 Ответить
А ты с какой целью интересуешься? Лаптеногое
показать весь комментарий
21.09.2021 15:51 Ответить
 
 