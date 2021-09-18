"Будет радикализация Госдумы России относительно Украины", - Гармаш об участии ОРДЛО в российских выборах

Представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Сергей Гармаш считает, что после проведенных Россией выборов в Государственную думу состоится радикализация политики Кремля в отношении Украины.

Как передет Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире Радио Свобода.

"Нам предстоит радикализация, еще большая конфронтация государственных органов России, Госдумы частности, в отношении Украины. Соответственно будет информационный рынок России настроен еще более против Украины. Согласно настраивать население против Украины. И, наверное, Путину для чего то это нужно", - сказал Гармаш.

На вопрос, Владимир Путин использует жителей Донбасса, Гармаш ответил: "Да".

"Они проголосуют (жители ОРДЛО - ред.) Или же за них нарисуют так, как надо Путину, конечно. А там монопольно агитация ведется только за "Единую Россию". Кстати, опять же агитация - это избирательная кампания, она происходит на территории Украины ", - сказал представитель украинской делегации в ТКГ.

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