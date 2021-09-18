РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10351 посетитель онлайн
Новости
4 158 17

"Будет радикализация Госдумы России относительно Украины", - Гармаш об участии ОРДЛО в российских выборах

Представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Сергей Гармаш считает, что после проведенных Россией выборов в Государственную думу состоится радикализация политики Кремля в отношении Украины.

Как передет Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире Радио Свобода.

"Нам предстоит радикализация, еще большая конфронтация государственных органов России, Госдумы частности, в отношении Украины. Соответственно будет информационный рынок России настроен еще более против Украины. Согласно настраивать население против Украины. И, наверное, Путину для чего то это нужно", - сказал Гармаш.

На вопрос, Владимир Путин использует жителей Донбасса, Гармаш ответил: "Да".

"Они проголосуют (жители ОРДЛО - ред.) Или же за них нарисуют так, как надо Путину, конечно. А там монопольно агитация ведется только за "Единую Россию". Кстати, опять же агитация - это избирательная кампания, она происходит на территории Украины ", - сказал представитель украинской делегации в ТКГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия отказалась обсуждать вопрос незаконного голосования жителей оккупированных территорий Донбасса на выборах в Госдуму, - Гармаш

Госдума (1260) Гармаш (134)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
Та по хрен в кацапии на держ дуру, какая ради каЛ изация? Как великий Пу скажет ,так кал и проголосует!
показать весь комментарий
18.09.2021 16:03
+8
Рух опору капітуляції

Є загроза, що Україна залишиться сам на сам з Росією. Коломойський, у якого під ногами горить земля в США, Європі та Ізраїлі, робить все, щоб Україна залишалася поза цивілізованим світом. Коломойський - бізнес-партнер Медведчука. 1+1 - це їхня спільна власність.
показать весь комментарий
18.09.2021 16:10
+5
Саме так. Всі інші там лише манекени.
показать весь комментарий
18.09.2021 16:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ниччо,буба портрет ***** в угол поставит...
показать весь комментарий
18.09.2021 16:02 Ответить
Та по хрен в кацапии на держ дуру, какая ради каЛ изация? Как великий Пу скажет ,так кал и проголосует!
показать весь комментарий
18.09.2021 16:03 Ответить
Саме так. Всі інші там лише манекени.
показать весь комментарий
18.09.2021 16:23 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2021 16:04 Ответить
Так це що , ми вже не будемо "мишебратьями" ? Печалька ((
показать весь комментарий
18.09.2021 16:04 Ответить
"Соответственно будет информационный рынок России настроен еще более против Украины." Ну куда уже еще больше?
показать весь комментарий
18.09.2021 16:06 Ответить
шкода тільки , що Поклонська вже не буде депутаткою .
показать весь комментарий
18.09.2021 16:06 Ответить
нИАчОм.

В цьому весь Гармаш.
показать весь комментарий
18.09.2021 16:07 Ответить
Рух опору капітуляції

Є загроза, що Україна залишиться сам на сам з Росією. Коломойський, у якого під ногами горить земля в США, Європі та Ізраїлі, робить все, щоб Україна залишалася поза цивілізованим світом. Коломойський - бізнес-партнер Медведчука. 1+1 - це їхня спільна власність.
показать весь комментарий
18.09.2021 16:10 Ответить
Залишилося тільки взнати як коломойський відмовить США від підтримки України.
показать весь комментарий
18.09.2021 16:51 Ответить
А раньше она была какой? Рукалицо.
показать весь комментарий
18.09.2021 16:28 Ответить
Скот г.Стаханов везут в деревню Большие Е...еня Ростовского улуса

https://pbs.twimg.com/media/E_fap5KXoAAmerA?format=png&name=small
показать весь комментарий
18.09.2021 17:14 Ответить
Макеевскую скотинку грузят в Немытую Орду

https://pbs.twimg.com/media/E_f9EJYWUAIoOSS?format=jpg&name=small
показать весь комментарий
18.09.2021 17:17 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2021 17:19 Ответить
Якби макшані шось в госдумі вирішували - то можливо і те про що каже Гармаш. А так як скаже Вова Пу - так в госдурі і будуть підвивати не залежно від її складу.
показать весь комментарий
18.09.2021 17:41 Ответить
💯
показать весь комментарий
18.09.2021 17:44 Ответить
 
 