"Будет радикализация Госдумы России относительно Украины", - Гармаш об участии ОРДЛО в российских выборах
Представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Сергей Гармаш считает, что после проведенных Россией выборов в Государственную думу состоится радикализация политики Кремля в отношении Украины.
Как передет Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире Радио Свобода.
"Нам предстоит радикализация, еще большая конфронтация государственных органов России, Госдумы частности, в отношении Украины. Соответственно будет информационный рынок России настроен еще более против Украины. Согласно настраивать население против Украины. И, наверное, Путину для чего то это нужно", - сказал Гармаш.
На вопрос, Владимир Путин использует жителей Донбасса, Гармаш ответил: "Да".
"Они проголосуют (жители ОРДЛО - ред.) Или же за них нарисуют так, как надо Путину, конечно. А там монопольно агитация ведется только за "Единую Россию". Кстати, опять же агитация - это избирательная кампания, она происходит на территории Украины ", - сказал представитель украинской делегации в ТКГ.
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В цьому весь Гармаш.
Є загроза, що Україна залишиться сам на сам з Росією. Коломойський, у якого під ногами горить земля в США, Європі та Ізраїлі, робить все, щоб Україна залишалася поза цивілізованим світом. Коломойський - бізнес-партнер Медведчука. 1+1 - це їхня спільна власність.
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