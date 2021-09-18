Арахамия об отставке Разумкова: Сценарий реальный, но он во фракции "СН" не обсуждался

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия допустил возможность отставки спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. Однако, по его словам, этот сценарий во фракции не обсуждался.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Это реально (отставка Разумкова. - Ред.) как сценарий, но по состоянию на сейчас такой сценарий не обсуждался у нас во фракции. Это реально с точки зрения инструментария, но мы будем искать общие позиции. Если у нас будет ума на двух достаточно, то мы этот процесс нормально уладим", - сказал Арахамия.

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