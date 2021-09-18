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Арахамия об отставке Разумкова: Сценарий реальный, но он во фракции "СН" не обсуждался

Арахамия об отставке Разумкова: Сценарий реальный, но он во фракции

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия допустил возможность отставки спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. Однако, по его словам, этот сценарий во фракции не обсуждался.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Это реально (отставка Разумкова. - Ред.) как сценарий, но по состоянию на сейчас такой сценарий не обсуждался у нас во фракции. Это реально с точки зрения инструментария, но мы будем искать общие позиции. Если у нас будет ума на двух достаточно, то мы этот процесс нормально уладим", - сказал Арахамия.

Читайте также: Моя позиция может кому-то неудобна, но я не допущу беспредела в ВР. Слухи об отставке ходят уже давно, я не боюсь, - Разумков

Автор: 

ВР (29227) отставка (3150) Арахамия (988) Разумков Дмитрий (1520) Слуга народа (2627)


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Топ комментарии
+16
Дивлячись на це небрите чмо, я реально хочу повбивати все те бидло, яке за нього голосувало.
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18.09.2021 16:09
+13
Я так понимаю на Разумкова идет наезд из-за закона об олигархах?
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18.09.2021 16:02
+11
"Если у нас будет ума на двух достаточно, то мы этот процесс нормально уладим" (c)

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18.09.2021 16:05
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Ара, Хам і Я рветься у спікери...
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18.09.2021 16:02 Ответить
....."Если у нас будет ума на двух достаточно"

на двух - однозначно нет!

даже со 146% ума у Разумкова, вместе с Арахамией он все равно в минуса уйдет !
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18.09.2021 17:11 Ответить
А що вакансія появилася в мавпятнику зоопарку?
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18.09.2021 18:10 Ответить
Я так понимаю на Разумкова идет наезд из-за закона об олигархах?
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18.09.2021 16:02 Ответить
Так.
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18.09.2021 16:11 Ответить
Оцей валантьор проходить тренінги як мінімум у Уколова абао навіть у Портнікова , ЯК ЗАВАЛИТИ ВОВУ )
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18.09.2021 16:02 Ответить
при таких "валантьорах"-макаках Вове и врагов не надо - они сами его завалят
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18.09.2021 16:13 Ответить
А хоч на одного ума вистачає?
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18.09.2021 16:03 Ответить
саткудава там такая роскошь?
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18.09.2021 16:53 Ответить
Курка в аренду здала.
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18.09.2021 18:04 Ответить
чому б ні? у курки ж його багато - чому б не здати))) ненадовго...
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18.09.2021 18:12 Ответить
Ума на двух это как?? Этот макак надеется что разумков с ним умом поделится??? Сомневаюсь...😀
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18.09.2021 16:03 Ответить
реальный, но.- Чтобы да так нет. Будем посмотреть. Таки, вы продаёте или покупаете?-Школа Коломойского.
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18.09.2021 16:04 Ответить
"Если у нас будет ума на двух достаточно, то мы этот процесс нормально уладим" (c)

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18.09.2021 16:05 Ответить
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18.09.2021 16:06 Ответить
интересно малолетняя сцыкопехота это поймет? ))))
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18.09.2021 16:54 Ответить
обе заточки у гундяйкина причащаются...
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18.09.2021 16:07 Ответить
"Если у нас будет ума на двух достаточно, то мы этот процесс нормально уладим" - воно хоча б само зрозуміло, що воно ляпнуло?
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18.09.2021 16:07 Ответить
Дивлячись на це небрите чмо, я реально хочу повбивати все те бидло, яке за нього голосувало.
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18.09.2021 16:09 Ответить
Тобто Ваша агресія буде спрямована по відношенню до тих, хто за це "чмо" голосував. Може почнете з"Чмо"?
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18.09.2021 16:11 Ответить
І-і-і? Мудрий нарід вибере інше чмо? Дякую, дуже дякую! Проходив двічі!
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18.09.2021 16:14 Ответить
Так цього ж "мудрого наріду" 73% від тих, що голосували на минулих виборах. Як ідентифікуєте "те бидло"?
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18.09.2021 16:18 Ответить
Ну в своєму оточенні я напевно знаю хто є хто. І справа не в стаді, а в погоничах.
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18.09.2021 16:31 Ответить
Давно из дома выходил, боец? Оно то понятно, в интернете кукареть любой может, а чуть что сразу со слезами к "аваковским", мол мама меня обижают. Проходили-знаем
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19.09.2021 12:15 Ответить
Дать адресу, підїдеш?
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19.09.2021 13:23 Ответить
Боюсь, что в твою криївку поезда и автобусы не ездят, или с какого колхоза ты там вылез. Но ты можешь дать контакты, или фб, погутарим там
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19.09.2021 13:43 Ответить
Тобто герой, що звинуватив мене в "хоробрості в інеті" пропонує мені зустрітися....в інеті? Круто!
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19.09.2021 13:52 Ответить
Так что по адресу, контактам? Ничего же нет, таки и знал, что передо мной обычный интернет воин в естественной среде обитания. В интернете ты хочешь убивать, а в жизни 50 кг и рост 165 см
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19.09.2021 14:02 Ответить
На ФБ ак з таким же ніком, там геотег і фото, на руках Рем, не променеш. Насолоджуйся кацапсинко!
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19.09.2021 14:06 Ответить
Ну правильно, на руках тавро, как на скоте, чтобы не перепутал хозяин и смог узнать своего холопа
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19.09.2021 14:08 Ответить
Боже! Який дібіл! На руках Ремінгтон 700 SPS Varmint. Зрозумів, лошок? Гвинтівка на руках!
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19.09.2021 14:17 Ответить
Это правильно. Те, у кого маленький пенис они компенсируют его огромными машинами, а что компенсируют люди, которые фоткаются с страйкбольными пукалками?
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19.09.2021 16:04 Ответить
Хохма тижня. Ти Мартиросяну писати не пробував?
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19.09.2021 18:42 Ответить
Та да- у Разумкова розуму на вас двох таки вистачить.
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18.09.2021 16:10 Ответить
СН(г)
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18.09.2021 16:11 Ответить
СНг-овнята?
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18.09.2021 16:56 Ответить
Всех на свалку истории,и разумку и ару хамию и все зеленое болото.
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18.09.2021 16:13 Ответить
защитнику олигархов не место в спикерском кресле,
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18.09.2021 16:16 Ответить
Т.е. отправляя закон на правовую экспертизу в ЕК он защищает олигархов? Это в какой реальности? Он не хочет "сгореть" с этим стадом имбецилов, не способных даже внятно сформулировать свои мысли.
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18.09.2021 16:22 Ответить
На розум арахамії я не сподіваюсь...

А разумков хитрий чел..
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18.09.2021 16:18 Ответить
харизми стати лідером не вистачить, а от хитрості піти на бій -так,не ЗЕлені його породили , але удобрили його амбіції саме вони , він їх як отой Тарас Бульба свого сина...
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18.09.2021 16:22 Ответить
Если у нас будет ума на двух достаточно, то этот процесс уладят два полуумка
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18.09.2021 16:19 Ответить
или...(чисто математически)))) один ум... и фсё?
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18.09.2021 16:57 Ответить
хитрий не завжди розумний..
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18.09.2021 16:21 Ответить
Хитрість не є розум, а тільки посилена робота інстинктів, викликана відсутністю розуму

Ключевский В.

але тут не зовсім той випадок - він ріс в політиці й з генами свого тата , а вони в шоу - де є бабло на піар, ума нє надо
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18.09.2021 16:25 Ответить
так отож...мало того,це просто самозакохане молоде ригло.
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18.09.2021 16:29 Ответить
так благословімо його!!! )
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18.09.2021 17:13 Ответить
"Это реально (отставка Разумкова. - Ред.) как сценарий, но по состоянию на сейчас такой сценарий не обсуждался у нас во фракции. Это реально с точки зрения инструментария, но мы будем искать общие позиции. Если у нас будет ума на двух достаточно, то мы этот процесс нормально уладим", - сказал Арахамия.

Я так понял что речь идет о прорыве в микрохирургии головного мозга? И будет у нас слияние двух зеленых субстанций в виде головного мозга в один? Остальные члены фракции неоперабельные по причине отсутствия предмета для операции?
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18.09.2021 16:31 Ответить
Той цілий Арахамія нагадує мавпу,яка якимсь чудом потрапила в український парламент і навіть на одну з чільних посад...Веде себе як у власних джунглях - нагло,розковано,всіх перебиває,викрикує...Може то дійсно якийсь експеримент в стилі проф. Преображенського - зробили з шимпанзе людину і послали її керувати Україною?..
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18.09.2021 16:33 Ответить
Я так и не понял с его слов, кто на ком стоял?
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18.09.2021 16:40 Ответить
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18.09.2021 16:59 Ответить
сценарий не обсуждался у нас во фракции. Это реально с точки зрения инструментария...що тут сказати - режисери та музиканти...ще коміки - можно знімати! Мотор!
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18.09.2021 16:58 Ответить
Зачем во фракции обсуждать, стадион так стадион.
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18.09.2021 17:17 Ответить
для того,что бы украинский народ не сделал реальную, дострочную отставку "слуг народа" ,им очень быстро и реально нужно сделать в своих рядах "дерахамоосинизацию"
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18.09.2021 17:20 Ответить
НЕТ !

пусть поубиваются сами !
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18.09.2021 22:33 Ответить
Арахамия допустил возможность отставки спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова.

А чЁ тут абсуждать-Беня сказал убрать,и фсе
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18.09.2021 17:22 Ответить
А може БЄняпрацює на Кремль, розкуручуючи Разумкова - будемо дивитись Мосейчук й усьо поймьом
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18.09.2021 17:29 Ответить
Зараз інтрига зависла у повітрі- чи зіллють в ОПУ закон про олігархів ПА-БАЛЬШОМУ, чи почнуть нищити Разумкорва ПА-МАЛОМУ ) Погонишся за двома зайцями - стрельнеш собі ж у ногу
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18.09.2021 17:27 Ответить
абізяна руліт. якийсь пздць.
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18.09.2021 17:30 Ответить
бібісі розмістило аналіз як кетаєць Сі проводить деолігар...., в своєму кетайському стилі. Всіх ярдистів на килим, морочать, джека Ма три місяці морочили і що ? Ма кинув 30 ярдів, другий 50, третій 100 і зобовязались платити щоквартально від прибутку. А артистам порізали гонорари, самих багатих викинули з екрана. Товариш Сі навіть відпустку присвятив деоліхари.... І що головне -держчиновники влізли в банківську сферу, будуть контролювати доходи середнього класу разом з розпізнаванням (дигіталізація) та всю особисту кожної особи інформацію привласнила держава.

Недарма два місяці назад цей павіан так хизувався Кетаєв, навіть зеля дзвоннив товаришу СІ, от і їх пресловутий закон це херовата копія кетайських досягненнь. Того то так скаче по ефірах -грозить всім карами небесними. А коли цей корабельний кипарис став громадянином України ?
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18.09.2021 17:53 Ответить
Меня не интересуют разборки в зеленой плесени. И для меня четкий ориентир. И один и другой голосовали за аферу - дерибан украинской земли.
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18.09.2021 18:13 Ответить
павуки в банці
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18.09.2021 18:21 Ответить
Один ум хорошо,а полтора лучше..,На два ума нардеповская"зелень"не потянет
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18.09.2021 19:03 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1CTcH613L2U
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18.09.2021 19:19 Ответить
Ну и хари на фотографии. И это представители украинского народа в высшем законодательном органе Украины?
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18.09.2021 19:23 Ответить
Гра престолів від «слуг наріда»
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18.09.2021 19:38 Ответить
Неякісні слуги
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18.09.2021 19:38 Ответить
А цей чмошник не хоче прокоментувати всю цю ху###ню про "вагнерівіців"
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18.09.2021 20:53 Ответить
У Зелени уже нет большинства в ВР..потому что Разумков бы так не быковал просто так...
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18.09.2021 21:12 Ответить
***** якась хамія щось ******* в Україні а має сидіти в Батумі на пальмі.
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18.09.2021 21:40 Ответить
висеть
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19.09.2021 05:12 Ответить
Просто Разумков в какой-то степени человек моральных нравов ибо разум в голове присудствует. Оправдывает себя! Против легализации марихуаны по безконтролю и уже не раз говорил об этом , смотрит на всю ту дичь которую творят СН и Зеленский и понимает что либо его попрут , либо с ними придется идти в разнос. Возможно он им сказал , что мол позорные слуги желают творить дичь и дабы они и их дети , а так же потомки отвечали по делам родителей своих , то пожалуйста без него. Без Разумкова сразу начнут продвигать несколько законов, увидите. Зеленский когда шел в правительство , то обязан был опираться на Главу правительства - премьера среди некомпетентных министров и спикера в Верховном совете, а так как нормального премьера не было сразу , то премьером стал Шмыгаль которого я не веню за его братскую позицию к России ибо он создан и благодарен обязан быть именно им. Что касается спикера , то Разумков это чуть ли единственное адекватное звено между президентом , премьером и неадекватным парламентом. Без него начнется анархия , но я фиксирую что если он уйдет с поста до начала полного беспредела , то не на его ответственности будет то что поимут далее.
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19.09.2021 11:55 Ответить
По мені, хай арахамія з'їсьть розумкова, але останній розумний щур, а арахамія раб рефлексу - хочу жерти - жеру. Тварина
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19.09.2021 15:29 Ответить
Пучеглазым политикам нет покоя, где ещё в мире если не считать Мордор можно оболванивать народ?
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19.09.2021 19:51 Ответить
 
 