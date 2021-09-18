Арахамия об отставке Разумкова: Сценарий реальный, но он во фракции "СН" не обсуждался
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия допустил возможность отставки спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. Однако, по его словам, этот сценарий во фракции не обсуждался.
Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Это реально (отставка Разумкова. - Ред.) как сценарий, но по состоянию на сейчас такой сценарий не обсуждался у нас во фракции. Это реально с точки зрения инструментария, но мы будем искать общие позиции. Если у нас будет ума на двух достаточно, то мы этот процесс нормально уладим", - сказал Арахамия.
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+16 Олександр Рем
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+13 Михаил Титов #486854
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+11 HermitAlex
показать весь комментарий18.09.2021 16:05
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на двух - однозначно нет!
даже со 146% ума у Разумкова, вместе с Арахамией он все равно в минуса уйдет !
А разумков хитрий чел..
Ключевский В.
але тут не зовсім той випадок - він ріс в політиці й з генами свого тата , а вони в шоу - де є бабло на піар, ума нє надо
Я так понял что речь идет о прорыве в микрохирургии головного мозга? И будет у нас слияние двух зеленых субстанций в виде головного мозга в один? Остальные члены фракции неоперабельные по причине отсутствия предмета для операции?
пусть поубиваются сами !
А чЁ тут абсуждать-Беня сказал убрать,и фсе
Недарма два місяці назад цей павіан так хизувався Кетаєв, навіть зеля дзвоннив товаришу СІ, от і їх пресловутий закон це херовата копія кетайських досягненнь. Того то так скаче по ефірах -грозить всім карами небесними. А коли цей корабельний кипарис став громадянином України ?