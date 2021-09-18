У Путина не установлена дата на часах, он ей не пользуется, - в Кремле объяснили, почему президент РФ голосовал 17 сентября с датой 10 числа на часах

Часы на руке президента России Владимира Путина показывали 10 сентября, когда он голосовал на выборах в Госдуму, потому что на них не была установлена дата.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "РИА Новости" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

18 сентября российские СМИ обратили внимание на то, что на видео с голосования Путина его часы показывали 10 сентября.



Журналисты также добавили, что часы отстают на семь дней и на других официальных мероприятиях.



В ответ на это Песков заявил, что "у Путина не установлена дата на часах, он на нее не смотрит и датой на часах не пользуется". Поэтому, по его словам, часы показывали 10 сентября, хотя Путин говорил, что голосовал 17 сентября.





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