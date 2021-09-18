У Путина не установлена дата на часах, он ей не пользуется, - в Кремле объяснили, почему президент РФ голосовал 17 сентября с датой 10 числа на часах
Часы на руке президента России Владимира Путина показывали 10 сентября, когда он голосовал на выборах в Госдуму, потому что на них не была установлена дата.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом "РИА Новости" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
18 сентября российские СМИ обратили внимание на то, что на видео с голосования Путина его часы показывали 10 сентября.
Журналисты также добавили, что часы отстают на семь дней и на других официальных мероприятиях.
В ответ на это Песков заявил, что "у Путина не установлена дата на часах, он на нее не смотрит и датой на часах не пользуется". Поэтому, по его словам, часы показывали 10 сентября, хотя Путин говорил, что голосовал 17 сентября.
Топ комментарии
+56 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий18.09.2021 17:10
+34 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий18.09.2021 17:15
+31 S. Fogger
показать весь комментарий18.09.2021 17:12
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кацапская усатая люся-подоляк-арахламидия в одном лице , тупейшим образом отмазывает кацапского бубочку---пипл хавает , все как и у нас...
Він не користується датою, бо тупий як валянок?