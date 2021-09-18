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У Путина не установлена дата на часах, он ей не пользуется, - в Кремле объяснили, почему президент РФ голосовал 17 сентября с датой 10 числа на часах

У Путина не установлена дата на часах, он ей не пользуется, - в Кремле объяснили, почему президент РФ голосовал 17 сентября с датой 10 числа на часах

Часы на руке президента России Владимира Путина показывали 10 сентября, когда он голосовал на выборах в Госдуму, потому что на них не была установлена дата.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "РИА Новости" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

18 сентября российские СМИ обратили внимание на то, что на видео с голосования Путина его часы показывали 10 сентября.

Журналисты также добавили, что часы отстают на семь дней и на других официальных мероприятиях.

В ответ на это Песков заявил, что "у Путина не установлена дата на часах, он на нее не смотрит и датой на часах не пользуется". Поэтому, по его словам, часы показывали 10 сентября, хотя Путин говорил, что голосовал 17 сентября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самоизолировавшийся Путин показал, как голосует онлайн. На часах у него при этом - дата недельной давности. ВИДЕО

Песков (1854) путин (31203)


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Топ комментарии
+56
Девченки его тоже заждались...пора уже танцевать...

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18.09.2021 17:10
+34
Для стада дикой русни и такая отмазка пройдет на "ура". Повезло ***** с поголовьем...
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18.09.2021 17:15
+31
У кгбшника до мозга костей не установлена дата... Ну-ну.
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18.09.2021 17:12
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Страница 2 из 2
А чем эта ситуация от нашей отличается?

Кацапская усатая люся-подоляк-арахламидия в одном лице , тупейшим образом отмазывает кацапского бубочку---пипл хавает , все как и у нас...
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18.09.2021 21:39 Ответить
беспутин антихрист люциферович, проклятое носферату. кгб-эшная тварь, ******* на всю голову, как справедливо заметил убиенный Б.Немцов.
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18.09.2021 22:05 Ответить
А попробуйте ввести в адресную строку браузера "elec.moscow/ballot/success" - как на видео у пу
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18.09.2021 22:14 Ответить
А нахрена тоді козі баян?

Він не користується датою, бо тупий як валянок?
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18.09.2021 22:23 Ответить
Кажуть, що вже самоліквідувався.
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18.09.2021 22:29 Ответить
Вообще кацапов за идиотов держит. Внутренний пользователь на недоимперии сожрет и это, дебилы,бл.ть (с)
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18.09.2021 22:37 Ответить
ха-ха... да ладно...
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18.09.2021 22:59 Ответить
ГНИЛАЯ ОТМАЗКА!

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18.09.2021 23:11 Ответить
Он полуслепой такое маленькое не видит
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19.09.2021 02:16 Ответить
В общем, счастливые часов не наблюдают - носят на руке как гантелю.
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19.09.2021 04:10 Ответить
Он, вообще, эти котлы нацепил в последний момент.
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19.09.2021 06:05 Ответить
Для чого тоді годинник якщо там неправильна дата, може там і неправильний час
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19.09.2021 07:37 Ответить
Эпоха постправды: брехни так много, что у одних - хронический когнитивный диссонанс, у других - "а, какая разница!"
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19.09.2021 08:27 Ответить
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