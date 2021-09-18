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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Родственники жертв крушения самолета МАУ в Иране хотят справедливости, вопрос компенсаций - второстепенный, - Енин

Родственники жертв крушения самолета МАУ в Иране хотят справедливости, вопрос компенсаций - второстепенный, - Енин

Родственники жертв авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном требуют справедливого расследования дела и привлечения к ответственности виновных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Радио НВ", опубликованном 16 сентября в YouTube СМИ, сообщил первый заместитель главы МВД Украины Евгений Енин.

"Выплата компенсаций является важной, но не главной частью. Я общался с родственниками как с украинской стороны, так и из Канады. Они все хотят справедливости. Именно поэтому мы четко сказали иранской стороне, что справедливость не продается", – сказал экс-замминистра иностранных дел Украины.

По словам Енина, разговор о компенсации состоится только после того, когда все причастные к крушению самолета МАУ окажутся на скамье подсудимых, а "все те факторы, которые способствовали этой катастрофе, будут устранены", а также когда "будут получены соответствующие гарантии неповторения этой катастрофы в будущем".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ожидаем приглашения в Иран на новый раунд переговоров по крушению самолета МАУ в сентябре, - Енин

Енин, который ранее руководил украинской группой переговорщиков, добавил, что за полтора года удалось создать мощную международную коалицию (Великобритания, Канада, Швеция и Украина), которая "даст результат в будущем".

"Средний срок урегулирования таких вопросов во внесудебном порядке составляет около трех с половиной – пяти лет, в международных судах доходит и до 10 лет, – отметил первый заместитель главы МВД. – Мы видим сопротивление иранской стороны открывать занавес правды, пускать наших следователей или прокуроров к непосредственному изучению доказательств. Тем не менее иранская сторона четко понимает, что от правды мы не отступим. И это позиция не только Украины, но и всей международной коалиции".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ирану не удастся избежать выплаты компенсаций в деле о катастрофе самолета МАУ, - Енин

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

21 мая стало известно, что Высший суд Онтарио пришел к выводу, что два ракетных удара по украинскому самолету вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана 8 января года 2020 "были умышленными".

авиакатастрофа (1719) Иран (1773) Енин (328)


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Выплата компенсаций и есть главный вопрос справедливости ,а болтовня Енина -второстепенное
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18.09.2021 17:28 Ответить
однозначно!
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18.09.2021 18:11 Ответить
Иранцы порешали с Зелей, что проблем не будет, а тут начинается. А кто стрелял, россиянин или иранец? А какой срок дали иранцам? А какой срок дали российским кадровым военным. А кто выпустил первую ракету ? А кто делал "контрольный" выстрел?
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18.09.2021 18:46 Ответить
А как получилось. что Зеля был первый. кто утверждал, что это была катастрофа, и даже утверждал. что техническая неисправность? Его поведение здесь было таким же вызывающим, как и в деле убийства Шеремета.
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18.09.2021 18:57 Ответить
январь 2020-го, квартальное чучело улетело отдыхать в оман. по "ужастному" стечению обстоятельств в это же время, в этом же городе был кремлефашист козак и его верный холуй - дерьмак. глупо было полагать, что мир слишком тесен, но встреча козака и зе-упыря была спланирована заранее. о чем они там говорили эти хмыри - неизвестно. но то, что кремлефашисты сбитием пассажирского самолета показали клоуну чем может закончиться его тупорылая жизнь если он не будет слушать кремль уже факт. поэтому срочное назначение по прилету дерьмака смотрящим над зе-лохом - доказательство того, что борт мау был всего лишь пешкой в игре кремлефашистов. а обосранный клоун как был по жизни сцикуном, так сциклом и остался в роли преза. вобщем позор народу, который выбрал такое ничтожество главнокомандующим!
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18.09.2021 18:59 Ответить
Какой "справедливости " ищут родственники погибших?

У кого?

У иранских аятолл?

Так там справедливости нет.

У европейцев?

Тем все равно, им нужна нефть и рынки сбыта, а терактом больше или терактом меньше- им уже не привыкать. А тут и того проще, сбитый самолет с украинцами в основном

Они стыдливо объявляют тряпкоголовых бандитов сумасшедшими и отпускают без суда

Со СВОИХ спрашивайте, с вашей бесхребетной клоунской власти спрашивайте справедливость.
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18.09.2021 20:44 Ответить
Справедливость при зельцмане?

Потерпевшие что, из квартала? Нет? Тогда : нi обiцянок, нi пробачень...
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18.09.2021 21:42 Ответить
Для тех кто грабит Украину на млрды --конечно выплаты второстепенны! Это для них копейки и не их копейки....
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18.09.2021 21:53 Ответить
 
 