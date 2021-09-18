Родственники жертв крушения самолета МАУ в Иране хотят справедливости, вопрос компенсаций - второстепенный, - Енин

Родственники жертв авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном требуют справедливого расследования дела и привлечения к ответственности виновных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Радио НВ", опубликованном 16 сентября в YouTube СМИ, сообщил первый заместитель главы МВД Украины Евгений Енин.

"Выплата компенсаций является важной, но не главной частью. Я общался с родственниками как с украинской стороны, так и из Канады. Они все хотят справедливости. Именно поэтому мы четко сказали иранской стороне, что справедливость не продается", – сказал экс-замминистра иностранных дел Украины.



По словам Енина, разговор о компенсации состоится только после того, когда все причастные к крушению самолета МАУ окажутся на скамье подсудимых, а "все те факторы, которые способствовали этой катастрофе, будут устранены", а также когда "будут получены соответствующие гарантии неповторения этой катастрофы в будущем".

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Енин, который ранее руководил украинской группой переговорщиков, добавил, что за полтора года удалось создать мощную международную коалицию (Великобритания, Канада, Швеция и Украина), которая "даст результат в будущем".



"Средний срок урегулирования таких вопросов во внесудебном порядке составляет около трех с половиной – пяти лет, в международных судах доходит и до 10 лет, – отметил первый заместитель главы МВД. – Мы видим сопротивление иранской стороны открывать занавес правды, пускать наших следователей или прокуроров к непосредственному изучению доказательств. Тем не менее иранская сторона четко понимает, что от правды мы не отступим. И это позиция не только Украины, но и всей международной коалиции".

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

21 мая стало известно, что Высший суд Онтарио пришел к выводу, что два ракетных удара по украинскому самолету вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана 8 января года 2020 "были умышленными".