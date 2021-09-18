С начала суток 18 сентября зафиксировано одно нарушение перемирия - враг запустил беспилотник, - пресс-центр штаба ООС
Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В течение текущих суток, 18 сентября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
На Луганщине совершил пролет вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
О факте нарушения Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм".
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Он здесь уже давненько пишет для Цензора.
@highlander_free
СЮРПРИЗ ДЛЯ ДАНИЛКА Тато у війську відтоді, як сину виповнилось 2 роки. Цьогоріч вони не бачились від лютого. У Рівному військовий, який повернувся із зони ООС, влаштував синові сюрприз у школі.
https://twitter.com/highlander_free/status/1439132395173814273