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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток 18 сентября зафиксировано одно нарушение перемирия - враг запустил беспилотник, - пресс-центр штаба ООС

С начала суток 18 сентября зафиксировано одно нарушение перемирия - враг запустил беспилотник, - пресс-центр штаба ООС

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В течение текущих суток, 18 сентября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

На Луганщине совершил пролет вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

О факте нарушения Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое воинов ранены в результате российских обстрелов, за минувшие сутки - 7 нарушений. Вблизи Песков противник применил 120-мм минометы, - ООС

беспилотник (3529) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+9
Сбить могут, и сбивали такие этажерки. Вот только зелёная власть немножко очкует, в глазах х__йла ищет мир.
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18.09.2021 18:19
+8
Highlander Freeman


@highlander_free



СЮРПРИЗ ДЛЯ ДАНИЛКА Тато у війську відтоді, як сину виповнилось 2 роки. Цьогоріч вони не бачились від лютого. У Рівному військовий, який повернувся із зони ООС, влаштував синові сюрприз у школі.

https://twitter.com/highlander_free/status/1439132395173814273
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18.09.2021 17:45
+6
до сліз... як гарно ! як прекрасно коли малі дочекалися своїх таточок з АТО/ООс
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18.09.2021 17:52
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Джамшут.
Он здесь уже давненько пишет для Цензора.
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18.09.2021 17:46 Ответить
Удалил. Исправили.
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18.09.2021 18:17 Ответить
Highlander Freeman


@highlander_free



СЮРПРИЗ ДЛЯ ДАНИЛКА Тато у війську відтоді, як сину виповнилось 2 роки. Цьогоріч вони не бачились від лютого. У Рівному військовий, який повернувся із зони ООС, влаштував синові сюрприз у школі.

https://twitter.com/highlander_free/status/1439132395173814273
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18.09.2021 17:45 Ответить
до сліз... як гарно ! як прекрасно коли малі дочекалися своїх таточок з АТО/ООс
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18.09.2021 17:52 Ответить
Вояки все не могут сбить Орлан-10. Позорище несусветное. Орлан - это не моделька, он интегрирован с РЭБом Леер и Мста-С, с которой может корректировать огонь в режиме реального времени. Потом тупорылые хенералы чешут свои тупые макитры, а как это оно прилетает. Оборудован 12 камерами высокого разрешения, что позволяет создавать 3D карты. 60 точек программируемого маршрута. Не можете сбить, найдите машину управления, там грузовичок с радарами и антеннами...
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18.09.2021 18:02 Ответить
Сбить могут, и сбивали такие этажерки. Вот только зелёная власть немножко очкует, в глазах х__йла ищет мир.
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18.09.2021 18:19 Ответить
Обслуга на БМ Оса навесні 19-го року лупанула такий екземпляр на дальності 9600 і висоті 2300 при максимальній дальності стрільби 10000 і висоті 5000 (причому підрив ракети був на "тій" території, БпЛА завалився в районі Золотого-4. Висновок-стріляти можна і треба. АЛЕ-треба: ДОЗВІЛ, справну БМ, злагоджену обслугу, трохи бажання і яйця, бо іноді БМ-кою під"їжджаємо на 1.5-2 км, а машина-********. При відсутності хоча б однієї складової на "полювання" можна і не їхати. Що зараз там робиться, що не вистачає-хз. Але факт лишається фактом-Орлани ледь не щодня з перетином-збитих немає. Практика показує, що після результативної стрільби польоти припиняються мінімум на місяць.
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18.09.2021 19:47 Ответить
Лавриненко,а ты не путаеш, часом, Орлан с игрушкой из магазина?Да у него "потолок" до 6 км.С рогатки ты его сбить хочешь?Нет ничего хуже,чем недооценка противника...
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18.09.2021 21:56 Ответить
Не путаю. Я же написал "не моделька". Но читать же лень... Орланы сбивают и нерегуляры, вроде сирийцев и курдов... А мы вроде как-бы Государство, и ПВО у нас есть, более того, они проводят тренировки и стреляют ракетами даже....
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19.09.2021 09:58 Ответить
Прочитал эту статью только потому что увидел фото со сбитым БПЛА, хотел порадоваться, а оказалось, что все как всегда - нас обстреливают, а хенералы бумажки пишут с жалобами, а фотка только для заманки.
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18.09.2021 19:19 Ответить
поддерживаю, сбивали.. с 14 по 16 год - порядка 25 штук , только буками.. потом буками запретили - дорого.. оса кривая( только один раз на Чауде видел в 2010 как весь полигон аплодировал, из 6 ос попал в мишень- подвесной снаряд на парашюте только один экипаж... этот экипаж пересадили в другую машину и опять сбитие, пересадили в третью машину и опять сбитие, командира экипажа жалко- три раза бегал на НП))...после третей стрельбы , это был ВИП день кто то из хенералов с руки часы снял и подарил ему..., а так осы кривеньки ), бук сила, но низзя...
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18.09.2021 20:57 Ответить
План Зелі зпрацював... Всього один постріл...за цілий день,18 Вересня...УРА...
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18.09.2021 21:38 Ответить
 
 