С начала суток 18 сентября зафиксировано одно нарушение перемирия - враг запустил беспилотник, - пресс-центр штаба ООС

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В течение текущих суток, 18 сентября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

На Луганщине совершил пролет вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

О факте нарушения Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм".

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