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Новости
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Польша и Литва готовятся к долговременному спору с Беларусью из-за границ, - Моравецкий

Польша и Литва готовятся к долговременному спору с Беларусью из-за границ, - Моравецкий

Польша и Литва ожидают от Беларуси дальнейших попыток дестабилизации. Также страны готовятся к долговременному спору со своим соседом из-за границы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Польское радио".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий убежден, что Беларусь пытается вызвать миграционный кризис, сопровождающийся вторжением дезинформации, фейковыми новостями, различными видами пропаганды и кибератаками.

"Это акты агрессии, которые нас еще больше объединяют. Каждое гневное бормотание со стороны Кремля или Минска должно вызвать консолидацию с нашей стороны", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 10 тыс. нелегальных мигрантов находятся в Беларуси и готовы к гибридной атаке на Евросоюз, - премьер Польши Моравецкий

По словам польского премьер-министра, Россия осознает, что "чем больше Польша и Литва сотрудничают, тем сложнее нам навязать свою волю".

"Мы ожидаем дальнейших попыток дестабилизации - к сожалению, мы считаем, что из-за восприятия политической и геополитической ситуации вокруг нас, на нашей польско-белорусской, литовско-белорусской границе угрозы могут возрасти", - добавил Моравецкий.

Он также отметил, что Литва и Польша готовятся "к сценарию долговременного спора вокруг наших (с Беларусью, - ред.) границ".

"Мы укрепим эти границы путем нашего сотрудничества, а также усилим физическую защиту от нелегальной иммиграции, из которой режим Лукашенко сделал оружие", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко назвал Белосток в Польше и Вильнюс в Литве "белорусскими землями"

Беларусь (7886) граница (5257) Польша (8395) Моравецкий Матеуш (287)


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Топ комментарии
+20
Черговий доказ того, що країнам з їбанутими сусідами треба створювати свої військові альянси. Незалежно чі є вони вже в НАТО. Бо як показує досвід, коли нападають кацапи, то можна почути тільки глибоку стурбованість або крайнє занепокоєння.
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18.09.2021 18:10
+6
Если у кого и есть земли беларусов (литвинов), то это у раисси, которая отобрала у них Смоленщину, а взамен отдала им украинскую Берестейщину. На перевоспитание, ибо там стратегическая трасса на запад и активные бействия УПА очень мешали- а теперь нет украинцев и нет рисков. Ассимиляция сделала дело, но старики там еще помнят украинский. Это украинская земля еще со времен Волынского княжества и вплоть до УНР и послевоенного времени.
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18.09.2021 21:16
+5
На війну, ті хто хотів, - повернулись. Василь Сліпак (Міф), загиблий ГЕРОЙ України, всесвітньо відомий оперний співак. І він не один такий. А от від такоє як ти помічі ніхто і не чекає. Самі впораємось.
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18.09.2021 18:29
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у батьки в гродно есть станция с аппаратурой, которая позволяет контролировать переговоры не только вильнюса с варшавой и действовать на опережение
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18.09.2021 17:56 Ответить
Який батько такий і син,кацапський прихвостень.
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18.09.2021 18:21 Ответить
Прихвостни это такие как ты зебилы на коленях перед куйло стоят и в глаза смотрят.......а наш хитрожоп вымогатель почетный.... не путайся шлепала ЗЕбордельная...
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18.09.2021 18:56 Ответить
Прихвостні це такі як ти тварини котрі верещали нам майдан не треба і бігали з квітами.Тепер з тими квітами у дупі сидять і цілують у дупу ***** і свого дояра. ОТАКІ ВИ З КАЦАПАМИ БРАТИ.
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18.09.2021 21:23 Ответить
это что то из фантастики . ни ху...я у него нет . врет все и выдумывает .
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18.09.2021 19:45 Ответить
хвастався
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19.09.2021 19:34 Ответить
Тепер зрозуміло чому у твого баті корови по ціцьки у власному лайні, усі кредити пішли на станцію з апаратурою для дєйствій на випередження...
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19.09.2021 16:57 Ответить
та гордість твого баті давно вже не секрет, хоч би і як ви не хвастались нею
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19.09.2021 19:32 Ответить
22 июня в дохлом совке тоже говорили,....что план Барбаросса Гитлера был в генштабе РККА на следующий день когда Гитлер его утвердил 29 ноября 1940 года...знали но обосрались...
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18.09.2021 18:02 Ответить
Черговий доказ того, що країнам з їбанутими сусідами треба створювати свої військові альянси. Незалежно чі є вони вже в НАТО. Бо як показує досвід, коли нападають кацапи, то можна почути тільки глибоку стурбованість або крайнє занепокоєння.
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18.09.2021 18:10 Ответить
На війну, ті хто хотів, - повернулись. Василь Сліпак (Міф), загиблий ГЕРОЙ України, всесвітньо відомий оперний співак. І він не один такий. А от від такоє як ти помічі ніхто і не чекає. Самі впораємось.
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18.09.2021 18:29 Ответить
Ну от ти звалив. Задоволений життям. Так і коментувати тобі тут нічого. У вас там свої вибори нового фрау. Про що тобі ще перейматись?
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18.09.2021 18:38 Ответить
Та кому ти потрібний? І без тебе патріотичної діаспори по всьому світі вистачає. І на місці нас багато. Рило своє кацапське не сунь куди не треба.
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18.09.2021 18:58 Ответить
Лягай.
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18.09.2021 19:00 Ответить
Чому ж не чути про "легітимну президентку" тіхановську" ? Чи вона вже свою місію виконала?
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18.09.2021 19:56 Ответить
з якою ще білоруссю? може з божевільним ватним диктатором лукой?
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18.09.2021 18:19 Ответить
а как-то с натой и ес договорица относительно бульбенфюрера уже невозможно?
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18.09.2021 18:20 Ответить
***** только это и ждет. Чужими руками конфликтовать/воевать со странами запада.
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18.09.2021 18:22 Ответить
Тіпа защіта бєларусскаязичьнава насєлєнія...
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18.09.2021 18:36 Ответить
НАТО дихає на ладан, AUKUS створено, Франція послала США и бритів, Німеччина зацікавлена єкономікою і збереженням ролі регіонального лідера в Європі. Лука сьогодні правильно натякнув Польщі, треба і Україні, а стільки галасу тут було про лемків.
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18.09.2021 18:40 Ответить
На ладан дьішат Путин и Лукашенко , не путай с НАТО , портянка.
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18.09.2021 19:06 Ответить
От Лемков в Польше после операции 'Висла' остались только пустые дома и церкви. Их вывезли в Силезию и Померанию - откуда после войны вывезли немцев.

Лемки остались разве что в Словакии- Кошице. А тех что из Польши переселили силой в усср- их селили в Запорожской, Донецкой областях и ассимилировали. Хотя, были истории что нашим воинам- ЗСУ неожиданно помогали на востоке именно потомки тех переселенцев
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18.09.2021 21:15 Ответить
Особисто я за відродження Великого князівства Литовського. А бульбофюрер пішов на йух.
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18.09.2021 19:09 Ответить
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18.09.2021 19:51 Ответить
Польща та Литва готуються до тривалої суперечки з Білоруссю через кордон.

- Як на мене, це каміння в наш город. Декларації з боку Білорусі є, перш за все, просуванням нещодавніх наративів кремля з територіальними претензіями до України.
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18.09.2021 19:46 Ответить
Да не было никакого государства Белоруссия Белоруссию придумал Ленин . А ***** ее уничтожит
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18.09.2021 20:02 Ответить
Если у кого и есть земли беларусов (литвинов), то это у раисси, которая отобрала у них Смоленщину, а взамен отдала им украинскую Берестейщину. На перевоспитание, ибо там стратегическая трасса на запад и активные бействия УПА очень мешали- а теперь нет украинцев и нет рисков. Ассимиляция сделала дело, но старики там еще помнят украинский. Это украинская земля еще со времен Волынского княжества и вплоть до УНР и послевоенного времени.
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18.09.2021 21:16 Ответить
Из архивов нквд. На 1944г в лесах Белоруссии УПА насчитывала 114 тыс. чел. Даже было 2 самолёта и пушки---протвотанковые конечно 45 мм. Самолёты бипланы. Это уже в конце 2009 г уламал Ющенко Луку отдать архив по УПА на территории Белоруссии во время войны. Очень много там интересного по разным темам. Выкладывалось как то в сети давно. Жаль что не выкладывают сегодня. Стоило---история повторяется ведь хоть и по разному.
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18.09.2021 22:33 Ответить
Стену нужно строить. Высокую.
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18.09.2021 21:17 Ответить
Лука Мудищев - заместитель *****.
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18.09.2021 23:08 Ответить
 
 