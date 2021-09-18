Евросоюз выражает сожаление по факту создания нового союза США, Великобритaнии и Австралии, - Боррель

Союзники Соединенных Штатов в Европе недовольны решением президента США Джо Байдена создать оборонный альянс с Австралией и Великобританией.

Об этом 17 сентября сообщил телеканал Euronews, информирует Цензор.НЕТ.

15 сентября Байден, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон и глава правительства Соединенного Королевства Борис Джонсон объявили о создании нового оборонного партнерства трех стран AUKUS для борьбы с Китаем.



Как отмечает Euronews, сожаление по поводу создания альянса выразил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В то же время он отметил, что надеется на улучшение трансатлантических отношений.

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По мнению представителя ЕС по иностранным делам Фредерика Грара, "Евросоюзу заявили, что ему нечего делать в Индо-Тихоокеанском регионе". Грар подчеркнул, что США ведут себя непоследовательно – "они долгое время пытались вовлечь ЕС в дела региона, уверяя, что речь не идет о выборе между США и КНР, давали Евросоюзу гарантии участия во всех важных делах".



Из-за нового военного альянса AUKUS, в связи с "исключительной серьезностью заявлений" Вашингтона и Канберры 17 сентября своих послов из США и Австралии отозвала Франция.





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