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Евросоюз выражает сожаление по факту создания нового союза США, Великобритaнии и Австралии, - Боррель

Евросоюз выражает сожаление по факту создания нового союза США, Великобритaнии и Австралии, - Боррель

Союзники Соединенных Штатов в Европе недовольны решением президента США Джо Байдена создать оборонный альянс с Австралией и Великобританией.

Об этом 17 сентября сообщил телеканал Euronews, информирует Цензор.НЕТ.

15 сентября Байден, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон и глава правительства Соединенного Королевства Борис Джонсон объявили о создании нового оборонного партнерства трех стран AUKUS для борьбы с Китаем.

Как отмечает Euronews, сожаление по поводу создания альянса выразил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В то же время он отметил, что надеется на улучшение трансатлантических отношений.

Читайте также: Австралия "выразила сожаление" по поводу отзыва французского посла и-за срыва контракта на постройку подводных лодок

По мнению представителя ЕС по иностранным делам Фредерика Грара, "Евросоюзу заявили, что ему нечего делать в Индо-Тихоокеанском регионе". Грар подчеркнул, что США ведут себя непоследовательно – "они долгое время пытались вовлечь ЕС в дела региона, уверяя, что речь не идет о выборе между США и КНР, давали Евросоюзу гарантии участия во всех важных делах".

Из-за нового военного альянса AUKUS, в связи с "исключительной серьезностью заявлений" Вашингтона и Канберры 17 сентября своих послов из США и Австралии отозвала Франция.

Также читайте: США, Великобритания и Австралия создали новый оборонный альянс AUKUS

Австралия (429) Великобритания (4919) США (26381) AUKUS (7)


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Топ комментарии
+101
та пішли вони накуй зі своєю стурбованністю...хай готуються до затяжного сексу з путлером через сєвєрний поток 2
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18.09.2021 18:24
+65
Так а що залишалося їм робить? Більше півстоліття континентальна Європа "жувала соплі", сидячи під американською ядерною парасолькою - відмовлялася утримувать необхідний рівень боєздатності своїх збройних сил і витрачать гроші і та матеріальні засоби на зміцнення блоку НАТО у протистоянні СРСР Тепер вони продовжують те саме у протистоянні Китаю Американцям це надоїло, і вони почали створювать новий блок, що буде реально діять і протистоять Китаю у тихоокеанському регіоні
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18.09.2021 18:32
+54
Австралія хоч не прогинається під кацапів . Як деякі - єуропєйці . .
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18.09.2021 18:36
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Европейские проститутки выражают обеспокоиность.
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19.09.2021 09:04 Ответить
Соплежуи выразили сожаление, что не все готовы, как они, подставлять зад Роисе и Китаю.
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19.09.2021 10:52 Ответить
Чего хочет Европа? И дальше делать гешефты с взбесившейся азиопской бензоколонкой-паРашей, платить ей сотни миллиардов евро, на эти евро паРаша будет наливаться кровью и дичать, становится все агрессивней, грозить и Америке и Европе, а за все будет отвечать Америка, прикрывая беспринципных, продажных, вертлявых европейских гешефтмахеров и кремле-шлюх навроде Меркель и Шредера?

Так больше не будет, если Европа не придет в себя и не уяснит, что ее шашни с кремлем закончатся третьей мировой и неисчислимыми страданиями. За безопасность можно было бы и заплатить немного дороже, но не зависеть от Газпрёма-паРашенефти... и не заигрывать с азиопскими людоедами...

И ста лет не прошло, а обожравшиеся, обленившиеся европейцы уже все забыли...

пройдет немного лет и все прояснится...и роль Меркель в продавливании интересов кремляди, и почему она горой стояла за усиления паРаши, вредя европейским интересам, внося раскол среди стран Ес, опутывая Европу новыми рашко-потоками, почему горой она стояла против вступления Украины и Грузии в НАТО, почему она с высунутым языком и беспрекословно исполняла все пожелания гебни и кремляди.

.
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19.09.2021 12:19 Ответить
А пососи сама. Видать ты очень озабочена этой тематикой.
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19.09.2021 13:29 Ответить
2-ий комент менше ніж за 10 хвилин і той про "сасаніє"! Ну кожному своє....

Але на Україну проектувати свої збочення не варто.
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19.09.2021 16:51 Ответить
Правильно. Как всполошились то.
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19.09.2021 14:13 Ответить
Да, всполошились хитрожопые любители высказывать озабоченность и жировать за чужой счет. Скоро им придется самим беспокоится о своей безопасности и защите от своего лучшего делового партнера, которому они уже вылизали все гениталии.
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19.09.2021 13:28 Ответить
Вы дурачки не хотите финансировать нато.а тупо сидеть на чужой шее.особенно жабоеды трусливые
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19.09.2021 13:32 Ответить
"они долгое время пытались вовлечь ЕС в дела региона, уверяя, что речь не идет о выборе между США и КНР, давали Евросоюзу гарантии участия во всех важных делах". Источник:

а евросоюз в ответ понты вколачивал и щеки надувал - вот предложение и прокисло, позговорчивее будут в следующий раз
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19.09.2021 18:06 Ответить
ще на початку війни з РФ і отравлення "новічком" Велика Британія зрозуміла що в ЄС - сидить усе лайно російських шпигунів-наймаців і просто підкуплених чиновників . і зробила "брекзіт". а зараз Велика Британія пішла далі тому що ані Франція ані Німеччина як "локомотиви ЄС" несуться у прірву нової шикрокомасштабної війни . а навіщо нормальним людям дивитись на ЄС-беспорадність і нести відповідальність за новий переділ кордонів в Європі. вони просто відйшли подалі від дебільних і беспорадних
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19.09.2021 18:35 Ответить
А Байден молодець ,людина дії..
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19.09.2021 18:41 Ответить
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