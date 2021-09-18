Евросоюз выражает сожаление по факту создания нового союза США, Великобритaнии и Австралии, - Боррель
Союзники Соединенных Штатов в Европе недовольны решением президента США Джо Байдена создать оборонный альянс с Австралией и Великобританией.
Об этом 17 сентября сообщил телеканал Euronews, информирует Цензор.НЕТ.
15 сентября Байден, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон и глава правительства Соединенного Королевства Борис Джонсон объявили о создании нового оборонного партнерства трех стран AUKUS для борьбы с Китаем.
Как отмечает Euronews, сожаление по поводу создания альянса выразил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В то же время он отметил, что надеется на улучшение трансатлантических отношений.
По мнению представителя ЕС по иностранным делам Фредерика Грара, "Евросоюзу заявили, что ему нечего делать в Индо-Тихоокеанском регионе". Грар подчеркнул, что США ведут себя непоследовательно – "они долгое время пытались вовлечь ЕС в дела региона, уверяя, что речь не идет о выборе между США и КНР, давали Евросоюзу гарантии участия во всех важных делах".
Из-за нового военного альянса AUKUS, в связи с "исключительной серьезностью заявлений" Вашингтона и Канберры 17 сентября своих послов из США и Австралии отозвала Франция.
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Так больше не будет, если Европа не придет в себя и не уяснит, что ее шашни с кремлем закончатся третьей мировой и неисчислимыми страданиями. За безопасность можно было бы и заплатить немного дороже, но не зависеть от Газпрёма-паРашенефти... и не заигрывать с азиопскими людоедами...
И ста лет не прошло, а обожравшиеся, обленившиеся европейцы уже все забыли...
пройдет немного лет и все прояснится...и роль Меркель в продавливании интересов кремляди, и почему она горой стояла за усиления паРаши, вредя европейским интересам, внося раскол среди стран Ес, опутывая Европу новыми рашко-потоками, почему горой она стояла против вступления Украины и Грузии в НАТО, почему она с высунутым языком и беспрекословно исполняла все пожелания гебни и кремляди.
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Але на Україну проектувати свої збочення не варто.
а евросоюз в ответ понты вколачивал и щеки надувал - вот предложение и прокисло, позговорчивее будут в следующий раз