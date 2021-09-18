Одному из фигурантов "дела Джеляла" Асану Ахтемову оккупанты ужесточили статью обвинения, - адвокат Полозов

Оккупанты ужесточили статью одному из фигурантов так называемого "дела Джеляла" Асану Ахтемову.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал адвокат Николай Полозов.

Он отметил: "Асану Ахтемову, обвиняемому по делу против Наримана Джелялова и братьев Ахтемовых следствие ФСБ ужесточило обвинение.

К ранее предъявленному обвинению в "совершении диверсии" добавили организованную группу лиц и приобретение, хранение взрывчатых веществ группой лиц.

Санкция по данным статьям от 12 до 20 и от 10 до 15. Показания были выбиты бесчеловечными пытками.

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Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержалипятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.

Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального. Им грозит до 15 лет тюрьмы.