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Игорь Валерьевич - лучшая няня, у которой раньше работал Зеленский, - Порошенко

Игорь Валерьевич - лучшая няня, у которой раньше работал Зеленский, - Порошенко

Технология нынешней власти, которая пытается прикрыть свою мегакоррупцию, очень проста - она ​​постоянно "дурачится", замыливая глаза людям якобы нелепыми заявлениями.

Об этом во время выступления в Днепре на форуме "От фундамента государственности в Украину будущего" заявил пятый президент Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Каждый день мы видим новые и новые тревожные сигналы о действиях зеленой власти. Но те, кто называет их клоунами - очень ошибается. Потому клоуны не могли бы договориться со всеми олигархами и взять под контроль все средства массовой информации. Сейчас на большинстве каналов вы слова не услышите ни о каких проблемах", - отметил Порошенко. Он назвал олигарха Коломойского "лучшей инвестиционной няней для Зеленского".

"У нас Игорь Валерьевич является лучшей няней, у которой раньше работал Зеленский", - отметил Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко обсудил результаты встречи Зеленского с Байденом с делегацией ведущих политологических центров США

"Клоуны не могли бы взять под контроль все силовые структуры - от ГБР и СБУ до прокуратуры. И они прощают своим изнасилования, ДТП, требуя, чтобы это не показывало телевидение", - констатирует пятый президент.

"А оппозицию пытаются уничтожить безосновательными уголовным делам. Я думаю, что они не клоуны. Это люди, которые нашли технологию. Они "дурачатся" для вас, продвигая абсолютно маразматичные идеи, которыми пытаются отвлечь ваше внимание. Например - а давайте переименуем Украину и давайте это сейчас будем обсуждать. А давайте на латиницу перейдем, ничего важнее у нас еще нет. А давайте еще большой герб нарисуем", - привел примеры лидер "Евросолидарности".

"Но не думайте, что они не понимают, что они делают. Потому что они это делают, чтобы прикрыть собственные махинации, отвлечь наше с вами внимание", - убежден Порошенко.

Автор: 

политика (6909) Порошенко (19588) махинации (581)


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Топ комментарии
+68
Зелені генерують купу СПАМу, який як дим затуляє людям очі.
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18.09.2021 19:47
+68
Та не брешіть уже. Всі реформи, розпочаті Порошенком, прокакала ваша зелена недовлада.

Вони щодня руйнують державу, військо, наше майбутнє.

А ви про Порошенка згадуєте... Ще й обвинувачуєте БЕЗ жодного доказу. В нього бюджет був набагато повнішим, ніж у зельця- от хто зара краде.
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18.09.2021 19:58
+65
Ага. Почти.

1. Ассоциация с ЕС
2. Безвис с ЕС
3. Децентрализация
4. Прозорро
5. Автоматический возврат НДС
6. Восстановление и усиление армии
7. Томос
8. Рост минимальных и средних зарплат в долларовом эквиваленте
9. Банковская реформа

...... и т.д. и т.п. по списку. Добавить еще "не реформ" или хватит?
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18.09.2021 20:02
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Приличные люди в приличном обществе такими дешевыми приема не пользуются: "встреча Арахамии с Коломойским на стадионе -
"Возьми детей в Раду подудеть Разумкову" - Арахамия и Коломойский о "переговорах" на матче

"But, you know, glass https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/houses houses , cast the first stone, maybe it's not such a great idea to get worked up about other people's faults if you happen to have a couple of your own./ Как говорится, чья бы корова мычала, зачем злорадствовать над недостатками других людей, когда и ты не безгрешен." Порошенко бы вспомнить и своих нянь и своих хозяев, которым он служил - в каждого политика есть свои скелеты в шкафу. В любом случае в более молодых их намного меньше...
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19.09.2021 12:46 Ответить
раздал таки подоляк зеботам методички. Какая ж гнусная гниль.
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19.09.2021 13:49 Ответить
Старой путане не стоило бы затевать заочную дискуссию и упрекать в открытом информационном пространстве с молодой, о каких-то там порочащих молодую коллегу связях. Хотя бы потому, что у молодой путаны грехов и порочащих связей еще намного меньше чем у старой... которая еще хотела бы вернуться в публичный дом. Вот смысл моего комментария... в другом, более простом изложении. Почему, например, так пристально не отслеживаются контакты Медведчука, Бойко и всех остальных "друзей Украины"?
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20.09.2021 07:55 Ответить
Почему "раньше работал"?

Зеля до сих пор РАБОТАЕТ НА БЕНЮ!

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19.09.2021 13:25 Ответить
- Зебобики, ваше кредо?

- Всегда, тьфу, Порошенко
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19.09.2021 13:27 Ответить
Пока бородатого вонючего хряка не успокоят,такие нападения будут продолжаться,безмозглых дурачков за 500грн.найти не тяжело.
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19.09.2021 14:07 Ответить

Тренди осені 2021 року. Принти на одежі)



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19.09.2021 14:38 Ответить
Дитя врать не будет. Всё у дитя на лице от прикосновения того лицемера.
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22.09.2021 01:19 Ответить
Геть недолуге в будку 😂
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22.09.2021 10:23 Ответить
В будку рошен?
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22.09.2021 13:48 Ответить
Сильно обиделся? Вот и понесло!
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19.09.2021 15:02 Ответить
На дебілів не ображаються.
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19.09.2021 15:35 Ответить
РАБссиянские говноеды...позавчера бывший корреспондент НТВ Алексей Пивоваров показал видео из Подмоск5овья...о жизни РАБссиянцев...в 100 км от Москвы.....
В таком говне могут жить только рюсские депилы... Вяликие зато....
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19.09.2021 17:29 Ответить
Я бы на вашем месте молчал бы в тряпопчку об Украине лет 100....стадо баранов....
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19.09.2021 17:31 Ответить
А ЧЕЙ Порошенко?!

Член СДПУ(о) Метверчины

Основатель Партии Рыгов

Человек разваливший "Помаранчевую коалицию", который будучи секретарем РНБО погрызся с Тимошенко, тем самым привел к власти Януковоща, когда Ющер подписал с рыгами и социалистами "Універсал національної єдності".

Министр иностранных дел в правительстве Януковоща

Глава набсовета НБУ при Януковоще

Министр экономики в правительстве Азирова

Сеячас порохоботы сразу возбудятся и заспамят, НИПРАВДА, ВЫВСЕВРЕТЕ, Петро он святой.
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19.09.2021 18:00 Ответить
типова нагла, цинічна брехня та маніпуляція від касапа-провокатора , є характерною ознакою кожного випускника ФЭДа; як мінімум - упоротого бота ферми подляка.
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19.09.2021 18:50 Ответить
А в чому БРЕХНЯ?

Відкрий посилання там усе написано https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

На підтвердження твоїх слів я почув лише НІПРАВДА!!!!!!!!!!
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19.09.2021 23:23 Ответить
та ти в тій же вікі прочитай, як Левко Лук'яненко був інструтором райкому кпсс, Петро Григоренко - генералом, Андрій Сахаров - академіком, винахідником водородної бомби, а Олександр Яковлєв - компартійним фунуціонером найвищого гатунку!

Ну і що з того? Але тобі - аби маніпулювати. Брехло ти 73/43% зебілнно-подлякове. Згинь!
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20.09.2021 00:27 Ответить
Бери гроші у няні БЄні , йди на консультації до Подоляка. Арестовиа й Арахамії - й станеш знатним Порохоботом . Кращих шляхів немає! Вони їх просирають знатно на користь Пороха )
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19.09.2021 18:39 Ответить
Т.е. ты дебилоид, которым даже подоляк брезгует, может тебе 200 гр. бояры налить, чтоб не скиглыв?
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19.09.2021 19:44 Ответить
Зате ти, недоколиханий порохоботе, не обділений льодяниками "Рошен" на патичках зі збільшеним вмістом висраного особисто Порохатим Баригою ферментованого лайна підвищеного смороду з подвоєними дозами новітнього надактивного інгрідієнта - Нудотного Порош(ен)ка (інноваційний винахід Лабораторії токсикогенноі порохоботологіі). Насмоктався і рясно вивергаєш огидне порохоботське блюотиння.
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19.09.2021 20:45 Ответить
Нехер было разваливать судебную реформу, и отмазывать бриллиантоввх, был бы сейчас на 2м сроке, пусть уже без карманных судей, но захотел и рыбку съесть.
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19.09.2021 19:51 Ответить
Ждешь идеального Президента? А таких нет и не будет.
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19.09.2021 22:58 Ответить
хто-хто судову реформу розвалив? Це вже настільки брехливі інструкції в подляка?
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20.09.2021 00:29 Ответить
"ЗаБАНили, замучали, как Пол Пот Кампу́чию"

У меня теперь всё наоборот. Да-а. Я теперь люто поддерживаю Пётра Лексеича даже не смотря на то, что его больше никогда-приникогда не изберут президентом Украины.
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20.09.2021 09:02 Ответить
"В давний час, в суровой мгле,
На заре Рошенской сласти,
Он сказал, что на земле
Мы построим людям счастье.
Мы за ЕэСом идем,
Славя Нєзалежну делами,
И на всем пути большом
В каждом деле Порох с нами.
Порох всегда живой,
Порох всегда с тобой
В горе, в надежде и радости.
Порох в твоей весне,
В каждом счастливом дне,
Порох в тебе и во мне!"©®
(Декоммунизированная аллюзия на известную песТню)
[а чё интеллектуальному добру за зря пропадать?]
От осознания радости жить в одну историческую эпоху со светочем украинской демократии Пётром Лексеичем Порохатым душа поёт
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20.09.2021 09:18 Ответить
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