Игорь Валерьевич - лучшая няня, у которой раньше работал Зеленский, - Порошенко
Технология нынешней власти, которая пытается прикрыть свою мегакоррупцию, очень проста - она постоянно "дурачится", замыливая глаза людям якобы нелепыми заявлениями.
Об этом во время выступления в Днепре на форуме "От фундамента государственности в Украину будущего" заявил пятый президент Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Каждый день мы видим новые и новые тревожные сигналы о действиях зеленой власти. Но те, кто называет их клоунами - очень ошибается. Потому клоуны не могли бы договориться со всеми олигархами и взять под контроль все средства массовой информации. Сейчас на большинстве каналов вы слова не услышите ни о каких проблемах", - отметил Порошенко. Он назвал олигарха Коломойского "лучшей инвестиционной няней для Зеленского".
"У нас Игорь Валерьевич является лучшей няней, у которой раньше работал Зеленский", - отметил Порошенко.
"Клоуны не могли бы взять под контроль все силовые структуры - от ГБР и СБУ до прокуратуры. И они прощают своим изнасилования, ДТП, требуя, чтобы это не показывало телевидение", - констатирует пятый президент.
"А оппозицию пытаются уничтожить безосновательными уголовным делам. Я думаю, что они не клоуны. Это люди, которые нашли технологию. Они "дурачатся" для вас, продвигая абсолютно маразматичные идеи, которыми пытаются отвлечь ваше внимание. Например - а давайте переименуем Украину и давайте это сейчас будем обсуждать. А давайте на латиницу перейдем, ничего важнее у нас еще нет. А давайте еще большой герб нарисуем", - привел примеры лидер "Евросолидарности".
"Но не думайте, что они не понимают, что они делают. Потому что они это делают, чтобы прикрыть собственные махинации, отвлечь наше с вами внимание", - убежден Порошенко.
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"But, you know, glass https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/houses houses , cast the first stone, maybe it's not such a great idea to get worked up about other people's faults if you happen to have a couple of your own./ Как говорится, чья бы корова мычала, зачем злорадствовать над недостатками других людей, когда и ты не безгрешен." Порошенко бы вспомнить и своих нянь и своих хозяев, которым он служил - в каждого политика есть свои скелеты в шкафу. В любом случае в более молодых их намного меньше...
Зеля до сих пор РАБОТАЕТ НА БЕНЮ!
- Всегда, тьфу, Порошенко
Тренди осені 2021 року. Принти на одежі)
В таком говне могут жить только рюсские депилы... Вяликие зато....
Член СДПУ(о) Метверчины
Основатель Партии Рыгов
Человек разваливший "Помаранчевую коалицию", который будучи секретарем РНБО погрызся с Тимошенко, тем самым привел к власти Януковоща, когда Ющер подписал с рыгами и социалистами "Універсал національної єдності".
Министр иностранных дел в правительстве Януковоща
Глава набсовета НБУ при Януковоще
Министр экономики в правительстве Азирова
Сеячас порохоботы сразу возбудятся и заспамят, НИПРАВДА, ВЫВСЕВРЕТЕ, Петро он святой.
Відкрий посилання там усе написано https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
На підтвердження твоїх слів я почув лише НІПРАВДА!!!!!!!!!!
Ну і що з того? Але тобі - аби маніпулювати. Брехло ти 73/43% зебілнно-подлякове. Згинь!
У меня теперь всё наоборот. Да-а. Я теперь люто поддерживаю Пётра Лексеича даже не смотря на то, что его больше никогда-приникогда не изберут президентом Украины.
На заре Рошенской сласти,
Он сказал, что на земле
Мы построим людям счастье.
Мы за ЕэСом идем,
Славя Нєзалежну делами,
И на всем пути большом
В каждом деле Порох с нами.
Порох всегда живой,
Порох всегда с тобой
В горе, в надежде и радости.
Порох в твоей весне,
В каждом счастливом дне,
Порох в тебе и во мне!"©®
(Декоммунизированная аллюзия на известную песТню)
[а чё интеллектуальному добру за зря пропадать?]
От осознания радости жить в одну историческую эпоху со светочем украинской демократии Пётром Лексеичем Порохатым душа поёт