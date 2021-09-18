Игорь Валерьевич - лучшая няня, у которой раньше работал Зеленский, - Порошенко

Технология нынешней власти, которая пытается прикрыть свою мегакоррупцию, очень проста - она ​​постоянно "дурачится", замыливая глаза людям якобы нелепыми заявлениями.

Об этом во время выступления в Днепре на форуме "От фундамента государственности в Украину будущего" заявил пятый президент Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Каждый день мы видим новые и новые тревожные сигналы о действиях зеленой власти. Но те, кто называет их клоунами - очень ошибается. Потому клоуны не могли бы договориться со всеми олигархами и взять под контроль все средства массовой информации. Сейчас на большинстве каналов вы слова не услышите ни о каких проблемах", - отметил Порошенко. Он назвал олигарха Коломойского "лучшей инвестиционной няней для Зеленского".

"У нас Игорь Валерьевич является лучшей няней, у которой раньше работал Зеленский", - отметил Порошенко.

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"Клоуны не могли бы взять под контроль все силовые структуры - от ГБР и СБУ до прокуратуры. И они прощают своим изнасилования, ДТП, требуя, чтобы это не показывало телевидение", - констатирует пятый президент.

"А оппозицию пытаются уничтожить безосновательными уголовным делам. Я думаю, что они не клоуны. Это люди, которые нашли технологию. Они "дурачатся" для вас, продвигая абсолютно маразматичные идеи, которыми пытаются отвлечь ваше внимание. Например - а давайте переименуем Украину и давайте это сейчас будем обсуждать. А давайте на латиницу перейдем, ничего важнее у нас еще нет. А давайте еще большой герб нарисуем", - привел примеры лидер "Евросолидарности".

"Но не думайте, что они не понимают, что они делают. Потому что они это делают, чтобы прикрыть собственные махинации, отвлечь наше с вами внимание", - убежден Порошенко.