Ветеран, которого судили за акцию против власти, идет на выборы в Черкассах

Во время сегодняшней ветеранской акции в Черкассах было объявлено о выдвижении на выборах народных депутатов Дмитрия Кухарчука - ветерана русско-украинской войны, который сейчас находится в СИЗО за акцию под Офисом Президента 14 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацкорпуса.

"В силу тех обстоятельств, что Верховная Рада Украины сегодня напоминает не парламентский орган, а сборище исполнителей приказов Зеленского, Ермака, а также в силу того, что к власти рвется откровенный сепаратист Войцеховский, я принял решение бороться за мандат народного депутата Украины по 197-му округу", - отметил Кухарчук в письме, которое зачитали во время митинга.

"Как боевой побратим Дмитрия Кухарчука, раньше я намеревался идти на выборы по 197-му округу, но я хочу поддержать Дмитрия Кухарчука, чтобы он шел на выборы - потому что у него на это больше морального права. Он олицетворяет всех узников режима Зеленского, и я желаю ему только победы", - сказал во время своего выступления представитель местного Нацкорпуса Игорь Зайчук, который ранее заявлял о намерении баллотироваться.

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В акции приняли участие около тысячи представителей различных ветеранских объединений и политических сил, в частности Национального корпуса, Движения ветеранов Украины и Свободы. Представители ветеранских организаций принесли обращение к Офису Президента, подписали кровью и передали представителю обладминистрации.

Напомним, 14 августа под Офисом Президента состоялась акция против политики нынешней власти. 30 августа Печерский суд Киева отправил двух участников боевых действий Дмитрия Кухарчука и Олега Довбыша в СИЗО на два месяца.