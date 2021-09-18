Россия открывает участки в оккупированном Приднестровье, хотя МИД Молдовы просил от этого воздержаться
Министерство иностранных дел и евроинтеграции (МИДЕИ) Молдовы выразило сожаление в связи с тем, что российская сторона намерена открыть 19 сентября в Приднестровье 27 участков, несмотря на несогласие молдавских властей.
Как отметили в МИДЕИ, открытие участков на неконтролируемой молдавскими властями территории не соответствует принципу территориальной целостности Молдовы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.
"Министерство иностранных дел и европейской интеграции сожалеет, что, несмотря на последовательную позицию, высказанную молдавскими властями, российская сторона действовала таким образом, который не соответствует принципу суверенитета, территориальной целостности Молдовы и двусторонней правовой базе", - говорится в сообщении МИДЕИ, опубликованном 18 сентября.
В ведомстве отметили, что ранее посольство РФ в Молдове обратилось в ведомство с просьбой организовать проведение выборов на территории республики. И молдавские власти заявили, что нет никаких препятствий для открытия избирательных участков в населенных пунктах, находящихся под контролем конституционных властей Молдовы.
В то же время МИДЕИ обратилось к российской стороне с просьбой воздержаться от открытия 27 избирательных участков в приднестровском регионе, так как там невозможно обеспечить необходимые условия безопасности для голосования.
По данным издания, в Приднестровье 17 сентября открыли четыре избирательных участка. Сегодня, 18 сентября, на участке в Тирасполе проголосовал и глава региона Вадим Красносельский. А завтра, 19 сентября, в Приднестровье планируют открыть 27 участков.
Также российские граждане, живущие в Молдове, могут проголосовать на участках в Кишиневе, Бельцах, Комрате, Кагуле.
Напомним, в России с 17 по 19 сентября впервые в истории проходят трехдневные парламентские выборы. Граждане РФ избирают депутатов Госдумы, представителей местных собраний и муниципалитетов и губернаторов.
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Чи там не дозволили.
А знизу дрібним шрифтом-"Працює снайпер"..
Але як пряма відповідь, як обмін на Крим - замало.
Та скільки ж з цього можна вигід отримати, це просто космос. Звісно якщо все зробити швидко і красиво.
Чіпляємо на гачок Європу - якщо хочете позбутися цього гнійника, ми передамо його Молдові в обмін на (НАТО, кредити, відчутна військова підтримка), а ні - повертаємо кацапську адміністрацію, але звісно без їх військ.
Повністю видаляємо власне загрозу для себе з того напрямку.
Показуємо різним йовбикам наші можливості на західному напрямку.
Найголовніше - маємо кацапів. Кацапи від такого бурлять шо автоклав. Нам гірше точно не буде, а там може і дах зірвати.
Так, зовнішня політика дуже цинічна.
ой...оё-ёй.... там жеж в Киеве на завтра гей-парад запланирован? да??? ну воооот! вот пусть оте там перед посольством и маршируют!!! ))))))))) и пусть традиционники их туда сгоняют и не выпускают до ночи))))))
Хто визнає ці вибори "той підарарас"