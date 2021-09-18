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Россия открывает участки в оккупированном Приднестровье, хотя МИД Молдовы просил от этого воздержаться

Россия открывает участки в оккупированном Приднестровье, хотя МИД Молдовы просил от этого воздержаться

Министерство иностранных дел и евроинтеграции (МИДЕИ) Молдовы выразило сожаление в связи с тем, что российская сторона намерена открыть 19 сентября в Приднестровье 27 участков, несмотря на несогласие молдавских властей.

Как отметили в МИДЕИ, открытие участков на неконтролируемой молдавскими властями территории не соответствует принципу территориальной целостности Молдовы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.

"Министерство иностранных дел и европейской интеграции сожалеет, что, несмотря на последовательную позицию, высказанную молдавскими властями, российская сторона действовала таким образом, который не соответствует принципу суверенитета, территориальной целостности Молдовы и двусторонней правовой базе", - говорится в сообщении МИДЕИ, опубликованном 18 сентября.

В ведомстве отметили, что ранее посольство РФ в Молдове обратилось в ведомство с просьбой организовать проведение выборов на территории республики. И молдавские власти заявили, что нет никаких препятствий для открытия избирательных участков в населенных пунктах, находящихся под контролем конституционных властей Молдовы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Будет радикализация Госдумы России относительно Украины", - Гармаш об участии ОРДЛО в российских выборах

В то же время МИДЕИ обратилось к российской стороне с просьбой воздержаться от открытия 27 избирательных участков в приднестровском регионе, так как там невозможно обеспечить необходимые условия безопасности для голосования.

По данным издания, в Приднестровье 17 сентября открыли четыре избирательных участка. Сегодня, 18 сентября, на участке в Тирасполе проголосовал и глава региона Вадим Красносельский. А завтра, 19 сентября, в Приднестровье планируют открыть 27 участков.

Также российские граждане, живущие в Молдове, могут проголосовать на участках в Кишиневе, Бельцах, Комрате, Кагуле.

Напомним, в России с 17 по 19 сентября впервые в истории проходят трехдневные парламентские выборы. Граждане РФ избирают депутатов Госдумы, представителей местных собраний и муниципалитетов и губернаторов.

Также читайте: За проведение "выборов" в Госдуму РФ в оккупированном Крыму и Донбассе Киев введет санкции, - Данилов

Автор: 

выборы (24722) Госдума (1260) Молдова (1867) Приднестровье (657) россия (95352)


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Топ комментарии
+9
Полная блокада вместе с Молдовой, а больше и ничего и не надо.
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18.09.2021 21:18
+4
Хорошо у них там в ядиной расии подгорает - открывают участки в каждой клоаке - в самой срепной население видать начало прозревать...
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18.09.2021 21:01
+4
ничего оно не прозревает. население там поддерживает своего любимого шизофреника
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18.09.2021 21:02
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Правила форума Совет форумчан
Ну а в самій Молдові відкрили, як у нас в Києві ?

Чи там не дозволили.
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18.09.2021 20:44 Ответить
могут проголосовать на участках в Кишиневе, Бельцах, Комрате, Кагуле. Источник:
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18.09.2021 20:58 Ответить
Тут же питання в тому, що на окупованих територіях чи офіційно? На окупованих це протизаконно.
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18.09.2021 21:30 Ответить
Хорошо у них там в ядиной расии подгорает - открывают участки в каждой клоаке - в самой срепной население видать начало прозревать...
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18.09.2021 21:01 Ответить
ничего оно не прозревает. население там поддерживает своего любимого шизофреника
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18.09.2021 21:02 Ответить
Та кулемети і банер -"************"...

А знизу дрібним шрифтом-"Працює снайпер"..
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18.09.2021 21:06 Ответить
Приднестровье нужно было оккупировать в ответ на оккупацию Крыма. увы
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18.09.2021 21:14 Ответить
Полная блокада вместе с Молдовой, а больше и ничего и не надо.
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18.09.2021 21:18 Ответить
В цілому, дико підтримую.
Але як пряма відповідь, як обмін на Крим - замало.

Та скільки ж з цього можна вигід отримати, це просто космос. Звісно якщо все зробити швидко і красиво.

Чіпляємо на гачок Європу - якщо хочете позбутися цього гнійника, ми передамо його Молдові в обмін на (НАТО, кредити, відчутна військова підтримка), а ні - повертаємо кацапську адміністрацію, але звісно без їх військ.

Повністю видаляємо власне загрозу для себе з того напрямку.

Показуємо різним йовбикам наші можливості на західному напрямку.

Найголовніше - маємо кацапів. Кацапи від такого бурлять шо автоклав. Нам гірше точно не буде, а там може і дах зірвати.
Так, зовнішня політика дуже цинічна.
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18.09.2021 21:55 Ответить
тут даже ничего сказать не можем - у самих такая же фигня! ордло за пачку печенья поперло голосовать на ростов... а в Киеве в посольстве...

ой...оё-ёй.... там жеж в Киеве на завтра гей-парад запланирован? да??? ну воооот! вот пусть оте там перед посольством и маршируют!!! ))))))))) и пусть традиционники их туда сгоняют и не выпускают до ночи))))))
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18.09.2021 21:16 Ответить
Московити як завжди влізли в чужу хату і гадять
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18.09.2021 21:24 Ответить
Сожалеют... Сожалейте дальше, не обляпайтесь!
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18.09.2021 21:25 Ответить
Тут така ржака... Дивимося на адресу, на фото, де ***** проголосував.
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18.09.2021 21:37 Ответить
Говноеды РАБссии запретили грузинский язык в оккупированной Абхазии...,Мавзолейные бараны,теперь понимаю,зачем надо перейти на Латиницу всем бывшим Совкам дохлого сссра....
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18.09.2021 22:02 Ответить
Раздача мавзолейных Аусвайсов Путлера продолжается.... население РАБссии вымирает...,тут я согласен с Марго Симоньян...,из Даунбассцев и других народов долбанного СССра получится хорошая РАБсила.... а Украинский паспорт еще заслужить надо... як каже Роман Цимбалюк...
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18.09.2021 22:11 Ответить
вибори нелигітимні, дума РФ негітимна.

Хто визнає ці вибори "той підарарас"
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18.09.2021 22:15 Ответить
Домовлятися з кацапом ,даремно гаяти свій час.
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18.09.2021 22:48 Ответить
Сцать молдавани проти рахи кіпіш піднімати, хоча спільного кордону немають. За чауса їх аж розривало, а тут на молдавський суверенітет москалі смачно харкнули
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18.09.2021 22:55 Ответить
Да сколько можно с этим присраковьем пацкаться. Со всех сторон окружено Молдовой и Украиной и нельзя справиться. Что-то тут не то....
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19.09.2021 11:56 Ответить
 
 