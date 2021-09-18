Россия открывает участки в оккупированном Приднестровье, хотя МИД Молдовы просил от этого воздержаться

Министерство иностранных дел и евроинтеграции (МИДЕИ) Молдовы выразило сожаление в связи с тем, что российская сторона намерена открыть 19 сентября в Приднестровье 27 участков, несмотря на несогласие молдавских властей.

Как отметили в МИДЕИ, открытие участков на неконтролируемой молдавскими властями территории не соответствует принципу территориальной целостности Молдовы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.

"Министерство иностранных дел и европейской интеграции сожалеет, что, несмотря на последовательную позицию, высказанную молдавскими властями, российская сторона действовала таким образом, который не соответствует принципу суверенитета, территориальной целостности Молдовы и двусторонней правовой базе", - говорится в сообщении МИДЕИ, опубликованном 18 сентября.

В ведомстве отметили, что ранее посольство РФ в Молдове обратилось в ведомство с просьбой организовать проведение выборов на территории республики. И молдавские власти заявили, что нет никаких препятствий для открытия избирательных участков в населенных пунктах, находящихся под контролем конституционных властей Молдовы.

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В то же время МИДЕИ обратилось к российской стороне с просьбой воздержаться от открытия 27 избирательных участков в приднестровском регионе, так как там невозможно обеспечить необходимые условия безопасности для голосования.

По данным издания, в Приднестровье 17 сентября открыли четыре избирательных участка. Сегодня, 18 сентября, на участке в Тирасполе проголосовал и глава региона Вадим Красносельский. А завтра, 19 сентября, в Приднестровье планируют открыть 27 участков.

Также российские граждане, живущие в Молдове, могут проголосовать на участках в Кишиневе, Бельцах, Комрате, Кагуле.

Напомним, в России с 17 по 19 сентября впервые в истории проходят трехдневные парламентские выборы. Граждане РФ избирают депутатов Госдумы, представителей местных собраний и муниципалитетов и губернаторов.

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