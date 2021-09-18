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Чемпион Украины по баскетболу вышел в групповой турнир Лиги чемпионов: в решающем матче вырвали победу у россиян

Чемпион Украины по баскетболу вышел в групповой турнир Лиги чемпионов: в решающем матче вырвали победу у россиян

Украинский баскетбольный клуб "Прометей" обыграл российскую "Парму" и стал первым украинским клубом, который вышел в групповой этап баскетбольной Лиги чемпионов через квалификацию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tribuna.com.

Финальный матч прошел 18 сентября. Украинская команда обыграла российскую со счетом 67:65.

"Прометей" на пути к финалу квалификации ЛЧ обыграл болгарский "Левски" (96:56) и чешскую "Опаву" (100:78).

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"Парма" победила израильский "Хапоэль" (Эйлат) со счетом 79:76, а затем обыграла французский "Ле Ман" (82:69).

По данным издания, соперниками "Прометея" по группе А в Лиге чемпионов станут испанский "Тенерифе", итальянский "Сассари" и немецкий "Людвигсбург".

В основном этапе ЛЧ сыграют 32 команды, которые будут поделены на 8 групп.

Напомним, что в основном раунде ЛЧ играл только один украинский клуб - "Химик", получивший прямую путевку в розыгрыш.

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Автор: 

Лига чемпионов (282) победа (591) баскетбол (104)


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Топ комментарии
+11
Молодцы парни! **** Беева опять что-нибудь себе сломает, желательно на этот раз челюсть. После этого начнет наконец-то говорить нужным местом свои высеры про Украину.
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18.09.2021 21:33
+5
Респект...
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18.09.2021 21:31
+5
Здесь даже не важно, какой это дивизион и насколько он популярен. Главное КТО и у кого выиграл))
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18.09.2021 21:55
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уже появились фотки как они обнимаются с московитами?
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18.09.2021 21:03 Ответить
Это не в этом клубе играет сын коломойши?
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18.09.2021 21:08 Ответить
тільки що прочитав що Прометей виграв у Парми з Пермі. Дуже потужно.
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18.09.2021 21:14 Ответить
Респект...
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18.09.2021 21:31 Ответить
Молодцы парни! **** Беева опять что-нибудь себе сломает, желательно на этот раз челюсть. После этого начнет наконец-то говорить нужным местом свои высеры про Украину.
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18.09.2021 21:33 Ответить
В Росії будуть битися головами об стіну бо Прометей переміг Парму. Це нонсенс. Перемога століття.
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18.09.2021 21:48 Ответить
Представляю, как сейчас за поребриком рвёт пуканы 😂🤣😅
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18.09.2021 21:47 Ответить
Лига чемпионов в баскетболе это второй дивизион, как Кубок УЕФА в футболе. Сомнительно что они знаю об этом турнире. Я тоже первый раз узнал о нем только сейчас. Главный турнир называется Евролига.
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18.09.2021 21:52 Ответить
Здесь даже не важно, какой это дивизион и насколько он популярен. Главное КТО и у кого выиграл))
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18.09.2021 21:55 Ответить
Орижин,а ты вообще в курсе,что последний Кубок УЕФА выиграл "Шахтер" из Донецка?Ты из какой пещеры вылез?Нет Кубка УЕФА,есть Лига Европы.Твои сравнения не корректны,как со спортивной,так и с точки зрения простой эрудиции.Вы невежда в спорте...
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18.09.2021 22:03 Ответить
По привычке назвал, спасибо что поправили.
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18.09.2021 22:13 Ответить
Драть будемо московитів як сидорову козу. Я не знаю Сидорова і його кози, але приємно.
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18.09.2021 22:04 Ответить
Прометей жжёт.Красавы
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18.09.2021 22:15 Ответить
как говорится, "вырвали очко"
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19.09.2021 00:16 Ответить
МОЛОДЦІ !!! ТАК ТРИМАТИ !!!ГОРДІСТЬ УКРАЇНИ !! СЛАВА УКРАЇНІ !!!!
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19.09.2021 09:49 Ответить
 
 