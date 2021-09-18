Чемпион Украины по баскетболу вышел в групповой турнир Лиги чемпионов: в решающем матче вырвали победу у россиян
Украинский баскетбольный клуб "Прометей" обыграл российскую "Парму" и стал первым украинским клубом, который вышел в групповой этап баскетбольной Лиги чемпионов через квалификацию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tribuna.com.
Финальный матч прошел 18 сентября. Украинская команда обыграла российскую со счетом 67:65.
"Прометей" на пути к финалу квалификации ЛЧ обыграл болгарский "Левски" (96:56) и чешскую "Опаву" (100:78).
"Парма" победила израильский "Хапоэль" (Эйлат) со счетом 79:76, а затем обыграла французский "Ле Ман" (82:69).
По данным издания, соперниками "Прометея" по группе А в Лиге чемпионов станут испанский "Тенерифе", итальянский "Сассари" и немецкий "Людвигсбург".
В основном этапе ЛЧ сыграют 32 команды, которые будут поделены на 8 групп.
Напомним, что в основном раунде ЛЧ играл только один украинский клуб - "Химик", получивший прямую путевку в розыгрыш.
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