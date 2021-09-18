Жителей оккупированной Луганщины привезли на выборы в РФ: "Сказали, что после выдачи паспорта нужно будет ехать на избирательный участок"

Около 400 жителей оккупированной части Луганщины 17 сентября получили российские паспорта в Ростовской области, сразу после чего их автобусами доставили на избирательные участки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Кавказский узел".

На избирательном участке №966, который расположился в районном Дворце культуры в Красном Сулине Ростовской области голосовали как местные жители, так и жители оккупированной Луганщины, передал корреспондент "Кавказского узла".

Наблюдатели сказали изданию, что явка, если не считать жителей оккупированных территорий, не очень высокая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Импортировать из РФ технологии фальсификации выборов так же неприемлемо, как и покупать у них газ или электроэнергию, - Порошенко

Жители Луганщины сначала получали в Красном Сулине российские паспорта, а потом их везли голосовать.

Со СМИ привезенные общались неохотно. Одна из приезжих рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что живет в Алчевске. Она сказала, что доехала хорошо. "Сначала мы получили паспорта, а потом нас привезли на избирательный участок [...] Я надеюсь, что с этими выборами наступит какая-то стабильность. Хочется уже войти в состав России, а то сейчас всё так непонятно. У нас сейчас всё спокойно, я работаю. Но многие молодые люди найти работу не могут", - посетовала женщина.

Часть людей признались, что даже не знает кандидатов, другие сказали, что изучили информацию обо всех кандидатах в интернете и решили, за кого будут голосовать.

"Ехали мы сюда три часа. Я, если честно, даже не в курсе, за кого голосовать, я не знаю кандидатов. Мне вообще не говорили, за кого надо голосовать. Просто сказали, что после выдачи паспорта нужно будет ехать на избирательный участок", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Анна. Она живет в городе Краснодоне, учится и работает. "Зарплаты у нас, конечно, очень маленькие", - пожаловалась женщина. Она сказала, что ее заставили проголосовать, не уточнив подробности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Самоизолировавшийся Путин показал, как голосует онлайн. На часах у него при этом - дата недельной давности. ВИДЕО

Возле автобуса всем проголосовавшим раздавали пакеты из багажника автобуса. Водитель автобуса рассказал изданию, что это вода и продукты.

Пенсионерка из хутора Большой Суходол рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что проголосовала с удовольствием, а когда получала российский паспорт, то расплакалась. По её словам, голосовать ее никто не заставлял. "Я потомственная казачка, мой дед был казаком. Я надеюсь, очень хочу, чтобы после этих выборов мы полноценно вошли в состав России", - заявила она.

Многие опрошенные изданием связали эти выборы с возможностью войти в состав России. Им надоела неопределенность. Возможно, выдача паспортов и голосование, наконец, что-то изменит, отмечали они.

Всего 17 сентября на четырех автобусах на избирательный участок в Красный Сулин приехали 200 человек, ещё 200 приехали на участок в хутор Платов Красносулинского района, рассказал сотрудник избиркома.

Также читайте: За проведение "выборов" в Госдуму РФ в оккупированном Крыму и Донбассе Киев введет санкции, - Данилов

Издание напоминает, что в 2020 году перед голосованием по поправкам к Конституции в разных районах Ростовской области были выделены 12 участков для голосования граждан России, которые проживают ОРДЛО. Часть этих избирательных участков в итоге пустовали, хотя об активной явке жителей Донбасса на общероссийском голосовании отчитались председатели комиссий в Красном Сулине, Новошахтинске и Таганроге. Опрошенные "Кавказским узлом" приезжие больше интересовались возможностью сделать покупки, чем голосованием.