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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Жителей оккупированной Луганщины привезли на выборы в РФ: "Сказали, что после выдачи паспорта нужно будет ехать на избирательный участок"

Жителей оккупированной Луганщины привезли на выборы в РФ:

Около 400 жителей оккупированной части Луганщины 17 сентября получили российские паспорта в Ростовской области, сразу после чего их автобусами доставили на избирательные участки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Кавказский узел".

На избирательном участке №966, который расположился в районном Дворце культуры в Красном Сулине Ростовской области голосовали как местные жители, так и жители оккупированной Луганщины, передал корреспондент "Кавказского узла".

Наблюдатели сказали изданию, что явка, если не считать жителей оккупированных территорий, не очень высокая.

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Жители Луганщины сначала получали в Красном Сулине российские паспорта, а потом их везли голосовать.

Со СМИ привезенные общались неохотно. Одна из приезжих рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что живет в Алчевске. Она сказала, что доехала хорошо. "Сначала мы получили паспорта, а потом нас привезли на избирательный участок [...] Я надеюсь, что с этими выборами наступит какая-то стабильность. Хочется уже войти в состав России, а то сейчас всё так непонятно. У нас сейчас всё спокойно, я работаю. Но многие молодые люди найти работу не могут", - посетовала женщина.

Часть людей признались, что даже не знает кандидатов, другие сказали, что изучили информацию обо всех кандидатах в интернете и решили, за кого будут голосовать.

"Ехали мы сюда три часа. Я, если честно, даже не в курсе, за кого голосовать, я не знаю кандидатов. Мне вообще не говорили, за кого надо голосовать. Просто сказали, что после выдачи паспорта нужно будет ехать на избирательный участок", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Анна. Она живет в городе Краснодоне, учится и работает. "Зарплаты у нас, конечно, очень маленькие", - пожаловалась женщина. Она сказала, что ее заставили проголосовать, не уточнив подробности.

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Возле автобуса всем проголосовавшим раздавали пакеты из багажника автобуса. Водитель автобуса рассказал изданию, что это вода и продукты.

Пенсионерка из хутора Большой Суходол рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что проголосовала с удовольствием, а когда получала российский паспорт, то расплакалась. По её словам, голосовать ее никто не заставлял. "Я потомственная казачка, мой дед был казаком. Я надеюсь, очень хочу, чтобы после этих выборов мы полноценно вошли в состав России", - заявила она.

Многие опрошенные изданием связали эти выборы с возможностью войти в состав России. Им надоела неопределенность. Возможно, выдача паспортов и голосование, наконец, что-то изменит, отмечали они.

Всего 17 сентября на четырех автобусах на избирательный участок в Красный Сулин приехали 200 человек, ещё 200 приехали на участок в хутор Платов Красносулинского района, рассказал сотрудник избиркома.

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Издание напоминает, что в 2020 году перед голосованием по поправкам к Конституции в разных районах Ростовской области были выделены 12 участков для голосования граждан России, которые проживают ОРДЛО. Часть этих избирательных участков в итоге пустовали, хотя об активной явке жителей Донбасса на общероссийском голосовании отчитались председатели комиссий в Красном Сулине, Новошахтинске и Таганроге. Опрошенные "Кавказским узлом" приезжие больше интересовались возможностью сделать покупки, чем голосованием.

Автор: 

выборы (24722) Госдума (1260) россия (95361) Луганская область (6490)


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Топ комментарии
+13
Хорошо что привезли на расею кормильцев - теперь самое главное там у себя и оставьте их !!!
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18.09.2021 23:38
+11
А с чего вообще что то разъяснять рабам?

И скоту, который едет на бойню, лекции не читают.
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18.09.2021 23:39
+10
Тамженашлюдь... Наша там тільки територія.
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18.09.2021 23:40
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Хорошо что привезли на расею кормильцев - теперь самое главное там у себя и оставьте их !!!
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18.09.2021 23:38 Ответить
А с чего вообще что то разъяснять рабам?

И скоту, который едет на бойню, лекции не читают.
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18.09.2021 23:39 Ответить
Тамженашлюдь... Наша там тільки територія.
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18.09.2021 23:40 Ответить
Тамжінашілюді. Нє?
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18.09.2021 23:40 Ответить
Так само як і у вірші.

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18.09.2021 23:41 Ответить
Не дивно , що стільки бидла проживає на окупованих територіях , адже при Сраліні туди завезли всю срань і п'янь із кацапії !
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18.09.2021 23:46 Ответить
Быдло возят на автобусах на РАБссию....в самом Концлагере КГБиста нет населения...Маргарита Симоньян каже : МЫ ВЫМИРАЕМ.... а донецкое быдло хорошая РАБсила...
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18.09.2021 23:48 Ответить
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18.09.2021 23:53 Ответить
Все это фигня, жители Луганщины не могут голосовать на избирательных участках в Ростовской области!
"Гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 18 лет, место жительства которого находится на территории соответствующего одномандатного избирательного округа, имеет право избирать депутата Государственной Думы по этому одномандатному избирательному округу. Право избирать депутата Государственной Думы по одномандатному избирательному округу имеет также гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 18 лет, зарегистрированный по месту пребывания на территории этого одномандатного избирательного округа не менее чем за три месяца до дня голосования, в случае подачи им заявления о включении в список избирателей по месту нахождения в соответствии с http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159349/b412166616f8f13301bd6ca8ea5d73bab119d7af/#dst101792 частью 4.1 статьи 17 настоящего Федерального закона для голосования в пределах одномандатного избирательного округа, в котором он зарегистрирован по месту пребывания".
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19.09.2021 00:02 Ответить
Много букаф.

Напишите проще. Голосовать на расее, может только тот, кто имеет ПРОПИСКУ с соответствующей регистрацией в парашостане.
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19.09.2021 00:18 Ответить
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19.09.2021 00:15 Ответить
Пенсионерка из хутора Большой Суходол вместо того чтобы сдохнуть,на что-то там ещё надеется. В состав расейки хочет. Старые пердуны-эгоисты,которым наплевать,что они ломают жизнь будущим поколениям.
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19.09.2021 00:20 Ответить
Повезли голосовать за просроченные сникерсы!

Да еще и за их Счёт! Вот это нашли лошар!
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19.09.2021 02:47 Ответить
А якийсь обісцяний їм ще "котить" платформу примирення, а дехто мимрить і про інтеграцію.
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19.09.2021 06:59 Ответить
Организованой толпой бараны шли на водопой.
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19.09.2021 07:18 Ответить
биомусор...
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19.09.2021 08:48 Ответить
и сразу им платите повышенные пенсии.... это же ""наши люди, да придурки из числа 73%?
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19.09.2021 12:02 Ответить
 
 