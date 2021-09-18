Вакцина Moderna защищает от тяжелой формы COVID-19 лучше, чем Pfizer и Johnson&Johnson, - исследование

Исследование американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) показало, что вакцина компании Moderna от COVID-19 наиболее эффективна для предотвращения госпитализации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, в Центре подсчитали, что вакцинация Moderna на 93% защищает от госпитализации, а Pfizer-BioNTech и Johnson & Johnson - на 88% и 71% соответственно.

"Хотя эти реальные данные свидетельствуют об определенном распределении уровня защиты в зависимости от вакцины, все одобренные или разрешенные FDA средства от болезни COVID-19 обеспечивают существенную защиту пациента от госпитализации с COVID-19", - говорится в отчете CDC, который приводит The Hill.

Как отмечается, в исследовании приняли участие более 3600 взрослых, которые были госпитализированы в 21 больнице США в 18 штатах в период с 11 марта по 15 августа. Из них 1682 человека получили положительные результаты теста на COVID-19, другие считались контрольной группой. Взрослые с ослабленным иммунитетом участия в исследовании не принимали.

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Большинство участников исследования (64%) были вакцинированы. Почти 13% были полностью привиты вакциной Moderna, 20% были полностью привиты средством от компании Pfizer и 3,1% - привитые медсредством от Johnson & Johnson.

Согласно выводам исследователей, эффективность вакцинации среди вакцинированных средством Moderna достигла 93% в период от 14 до 120 дней после второго введения дозы и немного снизилась до 92% примерно через четыре месяца с того дня.

Напомним, число случаев заражения коронавирусом в мире по состоянию на утро 18 сентября составляет 228 421 911, в том числе зафиксировано 4 692 937 летальных исходов, выздоровели от недуга 205 000 800 человек.

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