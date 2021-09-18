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Новости Коронавирус и карантин
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Вакцина Moderna защищает от тяжелой формы COVID-19 лучше, чем Pfizer и Johnson&Johnson, - исследование

Вакцина Moderna защищает от тяжелой формы COVID-19 лучше, чем Pfizer и Johnson&Johnson, - исследование

Исследование американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) показало, что вакцина компании Moderna от COVID-19 наиболее эффективна для предотвращения госпитализации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, в Центре подсчитали, что вакцинация Moderna на 93% защищает от госпитализации, а Pfizer-BioNTech и Johnson & Johnson - на 88% и 71% соответственно.

"Хотя эти реальные данные свидетельствуют об определенном распределении уровня защиты в зависимости от вакцины, все одобренные или разрешенные FDA средства от болезни COVID-19 обеспечивают существенную защиту пациента от госпитализации с COVID-19", - говорится в отчете CDC, который приводит The Hill.

Как отмечается, в исследовании приняли участие более 3600 взрослых, которые были госпитализированы в 21 больнице США в 18 штатах в период с 11 марта по 15 августа. Из них 1682 человека получили положительные результаты теста на COVID-19, другие считались контрольной группой. Взрослые с ослабленным иммунитетом участия в исследовании не принимали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американский регулятор рекомендует вводить третью дозу Pfizer для людей, старше 65 лет

Большинство участников исследования (64%) были вакцинированы. Почти 13% были полностью привиты вакциной Moderna, 20% были полностью привиты средством от компании Pfizer и 3,1% - привитые медсредством от Johnson & Johnson.

Согласно выводам исследователей, эффективность вакцинации среди вакцинированных средством Moderna достигла 93% в период от 14 до 120 дней после второго введения дозы и немного снизилась до 92% примерно через четыре месяца с того дня.

Напомним, число случаев заражения коронавирусом в мире по состоянию на утро 18 сентября составляет 228 421 911, в том числе зафиксировано 4 692 937 летальных исходов, выздоровели от недуга 205 000 800 человек.

Также читайте: В Украине разрешено комбинирование вакцин Moderna и Pfizer. Это безопасно и эффективно, - Минздрав

Автор: 

исследование (567) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Pfizer (180) Moderna (58)


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Топ комментарии
+19
Я представляю, в очаге оспы жители покупают за деньги справку что они вакцинированы от оспы.

А вы удивляетесь что наши предки ставили воду заряжаться перед телевизором с Чумаком. Разве сегодня происходит не то же самое?
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19.09.2021 00:06
+19
Среди антивакциров я с удивлением обнаружил свою мать 72х лет, она насмотрелись передач, начиталась тЫрнета и вакцинироваться ни в какую.

Недавно перенесла операцию на сердце. Лечащий врач поинтересовался, с чего она до сих пор не вакцинирована? Ответ его пригвоздил к табурету: я не вакцинируюсь, потому что американцы/мировая элита/золотой миллиард хотят меня убить!

Я спросил её: в 72 года кому ты там в Америке нужна? Желаешь встретится с ковидом один на один? Тебе предлагают защиту.

Ни в какую. По ходу вода Чумака все таки подействовала и отключила логику и здравый смысл.
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19.09.2021 00:23
+16
Если Вы так считаете значит огромный пласт науки прошел мимо вас.

НИКАКАЯ ВАКЦИНА НЕ ЗАЩИЩАЕТ НА 100%! Вакцина подготавливает иммунитет к атаке возбудителя, но не делает невозможным само заражение. Просто заранее готовится быстрый ответ на вторжение. Эффективность этого ответа всегда разная, на некоторые возбудители 80%, на некоторые 99%.
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19.09.2021 00:14
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А я думал что у нас тех кто отказывается от вакцинации большинство, подавляющее большинство. А оказывается у нас есть ещё колеблющиеся и сомневающиеся.

Так быть не должно. Либо ты умный и не вакцинируешься, либо ты тупой и принимаешь вакцину. Третьего не дано.

(Если что, это сарказм)
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19.09.2021 01:14 Ответить
Я понимаю что сарказм. Ибо фраза умный-тупой вообще что-то типа рассуждений от школоты по принципу сам дурак. А колеблющиеся всегда были и есть во всем. Человеку свойственно сомневаться и рассуждать. Не сомневается только толпа. Там уже стадный инстинкт срабатывает. Ну и еще бывает человек не рассуждает и не сомневается когда паникует. Главное напугать. Он и шапочку из фольги начнет носить, и плевать через левое плечо ну или вакцинироваться экспериментальными вакцинами понесется сломя голову. А вот сейчас это не срабатывает. Испуг у большинства за полтора года прошел. Потому правительства и начали прибегать пока к мягкому принуждению. Боюсь, что дальше будет жестче. А так тут те кто для себя решил не вакцинироваться этими вакцинами просто трезвомыслящие люди, относящиеся с недоверием к политикам и медчиновникам от власти. Большинство из так называемых "антиваксеров" имеет все необходимые прививки. Равно как и их семьи. Тут не неприятие вакцинации как таковой. Тут неприятие вакцины относительно которой даже закон приняли, что снимают ответственность с производителя за возможные последствия после вакцинации. Да и впринципе мы тоже никого не агитируем вакцинироваться или нет. Это должен решать для себя каждый сам, если вакцинация добровольная. О добровольной вакцинации наше правительство трубит на каждом углу.
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19.09.2021 01:37 Ответить
+++++

Лише з цим не погоджуюся: "Потому правительства и начали прибегать пока к мягкому принуждению".

Насправді примус вже конкретно жорсткий з плюванням на закони, конституції і права.

Он в Італії аусвайс тепер для всіх працюючих.
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19.09.2021 01:49 Ответить
Ну я мав на увазі, що поки що так би мовити дотримуються певних рамок пристойності. Не вдираються до житла людей та не колять примусово. Хоча це вже буде свавілля.
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19.09.2021 02:11 Ответить
свавілля не буде... все намагатимуться зробити руками інших, коли їх стане переважна більшість (методи досягнення вельми різноманітні), ... інформаційні вброси для запуску механізму вже відпрацьовані майже ідеально... поліція лише "пічально" буде розповідати, як вона не в змозі захистити усіх невакцинованих... або з мовчазної згоди нагадають "суспільству", що таке резервації або ковід-табори... хоча достатньо перекрити доступ до продовольчих крамниць (а сумлінні сусіди підкажуть органам, де ще залишились співчуваючі, які потайки підкидають провіант прокаженим)... спіраль у людства, здається, нескінченна...
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19.09.2021 07:21 Ответить
На тих, кому руки викрутять, щоб вакцинувалися.
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19.09.2021 09:45 Ответить
Ковідні "ісслєдАванія" проходять у рекордні строки. Висновки строчаться на всі смаки. Точніше, на будь-які замовлення. Їм можна.

На початку мантра була: "вакцинки" захищають від зараження. Потім дуже швидко виявилося, що це - брехня (хоча ісслєдАванія ж проводилися !!!) - мало того, що не захищає, так "привілейовані" ще й самі активно розповсюджують вірус, тому мантра змінилася на - =захищають від важких симптомів, госпіталізації та смерті=.

Але й це виявилося брехнею. Яка, правда, продовжує активно транслюватися.

А на сайтиках цих =радєтєлєй= написано наступне:

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty

1. Comirnaty is a vaccine for preventing coronavirus disease 2019 (COVID-19) in people aged 12 years and older.

This medicine is under additional monitoring, meaning that it is monitored even more intensively than other medicines.

This medicine received a https://www.ema.europa.eu/en/glossary/conditional-marketing-authorisation conditional marketing authorisation . This was granted in the interest of public health because the medicine addresses an unmet medical need and the benefit of immediate availability outweighs the risk from less comprehensive data than normally required.

https://www.ema.europa.eu/en/documents/covid-19-vaccine-safety-update/covid-19-vaccine-safety-update-comirnaty-8-september-2021_en.pdf

Planned and ongoing studies
The company that markets Comirnaty will continue to provide results from
the main clinical trial, which is ongoing for up to two years. It will also
conduct additional studies to monitor the safety and effectiveness of the
vaccine as it is used in vaccination campaigns and other clinical practice.

2. https://www.fda.gov/media/144637/download

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) has issued an Emergency Use Authorization (EUA) to permit the emergency use of the unapproved product, MODERNA COVID-19 VACCINE, for active immunization to prevent COVID-19 in individuals 18 years of age and older.

For information on clinical trials that are testing the use of the Moderna COVID-19 Vaccine for active immunization against COVID-19, please see http://www.clinicaltrials.gov. www.clinicaltrials.gov.

USE WITH OTHER VACCINES
There is no information on the co-administration of the Moderna COVID-19 Vaccine with other vaccines.

Але - https://www.radiosvoboda.org/a/news-moderna-pfizer-kombinuvannya/31465083.html

В Україні дозволили комбінувати вакцини Moderna та Pfizer

Комбінування вакцин Moderna та Comirnaty/Pfizer-BioNTech є безпечним та ефективним, запевнили фахівці.

Можна знайти багато цікавого, якщо пошукати. І подумати.
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19.09.2021 00:32 Ответить
Ви як завжди послідовні та кокретні. Знімаю шляпу.
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19.09.2021 00:58 Ответить
Вы натякаєте, що вакцини, це рулетка. Але аби у рулетці була вірогідність виграшу 80%, можно мільйонером стати.
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19.09.2021 03:04 Ответить
Тридцатка комментов в теме и 99% от полоумных анти5джиджедаев и адептов всемирного заговора....модерация есть же, почему не чистят, на ютубах и прочих ресурсах, коменты таких просвященных удаляют.
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19.09.2021 00:43 Ответить
Как бы не казалось это странным, но в мире подмены понятий - ВСЕ ЗАКОНЫ на стороне "антиваксеров" !!!. Но их никто не соблюдает и за нарушение не наказывают…Привет вакцинутым !!






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19.09.2021 00:58 Ответить
Свобода инакомыслия не приветствуется? Все должны идти в партийном строе? Где-то это я уже наблюдал. Единственно верно, что Вы подметили, что число людей перестающих верить в вакцины действительно уменьшается. Но тут не агитация виновата, а скорее трезвое логическое мышление и критическое наблюдение хода событий.
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19.09.2021 01:01 Ответить
что число людей перестающих верить в вакцины действительно уменьшается

следует читать

что число людей перестающих верить в вакцины действительно увеличивается
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19.09.2021 01:02 Ответить
не позорь фамілію
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19.09.2021 03:38 Ответить
Я не раз пишу, що "борці" по всьому світу забрехалися настільки, що вже не знають і не пам'ятають, яку чергову мантру вони торочили вчора.

Ось свіжий доказ:

https://m.censor.net/ru/news/3288601/testirovatsya_na_nalichie_antitel_posle_vaktsinatsii_ne_nujno_eto_isklyuchitelno_marketingovye_lovushki

1. - если вы вакцинированы, вы защищены от течения болезни средней или тяжелой степени, и вы не попадете в реанимацию", - объяснил глава Минздрава.

А дана статейка, власне, спростовує твердження персонажа.

+ https://www.modernatx.com/modernas-work-potential-vaccine-against-covid-19

The Moderna COVID-19 Vaccine may not protect all vaccine recipients.

2. По словам Ляшко, вакцинироваться надо и беременным женщинам, а риск вакцинации по сравнению с риском после коронавируса - мизерный.

Ось що написано на сайтику модерни:

https://www.modernatx.com/modernas-work-potential-vaccine-against-covid-19

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Available data on Moderna COVID-19 Vaccine administered to pregnant women are insufficient to inform vaccine-associated risks in pregnancy. Data are not available to assess the effects of Moderna COVID-19 Vaccine on the breastfed infant or on milk production/excretion.

Але це називається "турботою" про людей і їхнє здоров'я.

Нещодавно цей же персонаж так само збрехав про два препарати, які привезли зі Штатів: вони не є затвердженими для лікування ковіду і так, експериментальні.
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19.09.2021 00:54 Ответить
вот блин, а меня с женой "Пфайзером" привили))))))))))))))
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19.09.2021 00:56 Ответить
А славный диспут тут у нас развился вечерком. И все умные, начитанные, образованные, подкованные знаниями.

Я доволен. Редко получается вот запросто побеседовать с умными людьми.

Всем здоровья и не хворать!
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19.09.2021 01:17 Ответить
Здоровья Вам и Вашей маме.
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19.09.2021 01:41 Ответить
Скажу одно,что зарабатывают на вакцинах неплохо ...16 миллиардов за полгода,

Тут неплохо и подумать ,а нужно ли вакцинироваться в таком случае
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19.09.2021 01:24 Ответить
Крамолу думаете. Семьи сотрудников фармфирм хотят регулярно кушать. Изверг. Души и сострадания у Вас нет.
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19.09.2021 01:42 Ответить
"Скажу одно,что зарабатывают на вакцинах неплохо"

Типовий лівацький дурачок, який все життя рахує гроші в чужих кишенях.
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19.09.2021 04:24 Ответить
ще один примітивний штамп: "гріх заглядати в чужі кишені". Тобто ми вас пограбуємо, а коли ваші гроші стали нашими, то не смійте їх вимагати повернути назад. Позбавляйтеся штампів мислення і станнете більш мудрими.

Є бізнес чесний - виробництво продукту дійсно потрібного споживачу. А є бізнес, коли продукт навязаний чи то штучним створенням попиту через моду чи залякуванням (класичне: купи кирпич серед ночі). От в даному випадку вся ця шумиха з вакцинацію від ковіду - це якраз і є "купи кирпич".
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19.09.2021 05:10 Ответить
Привитых двумя дозами примерно 5 млн 200 тысяч. Население примерно 30+ млн.(перепись была очень давно). Так что полностью привитых 1/6-1/7 часть населения.

Вот так у нас всех "принуждают" вакцинироваться . За то "плачь Ярославны" от антиваксеров слышен со всех щелей.
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19.09.2021 08:48 Ответить
Прививают бесплатно. Сам привит пфайзером со всей семьей.
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19.09.2021 08:49 Ответить
А скріншот ковід -сертифікату предявити можете?
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19.09.2021 10:11 Ответить
да нет проблем. В среду его у лечащего врача получу. И вперед. Но есть условие. Перед этим Ты предъявишь мне копию своего паспорта гражданина Украины.
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19.09.2021 10:15 Ответить
Ок а Крим чій?
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19.09.2021 10:55 Ответить
А ты до сих пор не в курсе??? Тогда тебе пора к врачу. Уколоться.

Кстати, там и пачпорт свой предъявишь.
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19.09.2021 11:18 Ответить
Все ясно .москальська гнида зїхала з теми...
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19.09.2021 11:30 Ответить
Абсолютно с московской гнидой согласен. Тема про вакцины, а он упоротый чей Крым не знает.
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19.09.2021 12:10 Ответить
Ну гнидо .то чій Крим?
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19.09.2021 12:22 Ответить
Абсолютно с гнидой согласен. Эта гнида должна ответить чей Крым? И еще она должна сказать путин-*****.
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19.09.2021 12:37 Ответить
Безкоштовно. За 10 хвилин.
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19.09.2021 09:49 Ответить
І на вибір (з того, що є в наявності).
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19.09.2021 09:50 Ответить
Конца этой вакцинации в мире не видно.Человечество создало эту болезнь,потом говорят цивилизации исчезли.Когда мировое правительство отстанет от народов? Наверное когда сильно получит по голове от народов земли! Надо к этому переходить.
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19.09.2021 08:21 Ответить
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19.09.2021 08:41 Ответить
Не знаю як в інших країнах, але в Україні практично неможливо вакцинуватись, не підписавши договір з сімейним лікарем.

Наскільки це вигідно для лікарів і потрібно для МОЗ говорити довго, але факт, що у вакцинації є багато плюсів саме для державної медицини.

Сам отримав дві дози модерни і не жалкую.
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19.09.2021 09:17 Ответить
Не потрібно ніякого договору. Паспорт+ІНН.
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19.09.2021 09:51 Ответить
Что бы получить сертификат на бумаге нужен договор с так называемым семейным врачом...других вариантов его получить нет...
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19.09.2021 10:20 Ответить
Ні. Можна отримати у "Дії", або у центрі вакцинації (там черга). Можливо у приватного лікаря.
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19.09.2021 11:03 Ответить
Таки антиваксерську ботоферму "накрили". Одні "ваксери" в темі. Коли цих "накриють"?
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19.09.2021 09:52 Ответить
Ніколи!!! Тому що боротьба добра та зла і є наше життя!
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21.09.2021 10:38 Ответить
Это было понятно и до исследований, единственное вранье в том, что ни одна современная вакцина не обеспечивает в статистической вероятнности защиту более, чем на 75%, а любая инактивированая (те, что заканчиваются в названии на "-vak") не более 60-65% в период на 5-6 месяцев!
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19.09.2021 10:38 Ответить
В Японии этот шмурдяк запретили.
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19.09.2021 11:14 Ответить
не исследование, а реклама
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19.09.2021 14:04 Ответить
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