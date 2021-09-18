Вакцина Moderna защищает от тяжелой формы COVID-19 лучше, чем Pfizer и Johnson&Johnson, - исследование
Исследование американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) показало, что вакцина компании Moderna от COVID-19 наиболее эффективна для предотвращения госпитализации.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, в Центре подсчитали, что вакцинация Moderna на 93% защищает от госпитализации, а Pfizer-BioNTech и Johnson & Johnson - на 88% и 71% соответственно.
"Хотя эти реальные данные свидетельствуют об определенном распределении уровня защиты в зависимости от вакцины, все одобренные или разрешенные FDA средства от болезни COVID-19 обеспечивают существенную защиту пациента от госпитализации с COVID-19", - говорится в отчете CDC, который приводит The Hill.
Как отмечается, в исследовании приняли участие более 3600 взрослых, которые были госпитализированы в 21 больнице США в 18 штатах в период с 11 марта по 15 августа. Из них 1682 человека получили положительные результаты теста на COVID-19, другие считались контрольной группой. Взрослые с ослабленным иммунитетом участия в исследовании не принимали.
Большинство участников исследования (64%) были вакцинированы. Почти 13% были полностью привиты вакциной Moderna, 20% были полностью привиты средством от компании Pfizer и 3,1% - привитые медсредством от Johnson & Johnson.
Согласно выводам исследователей, эффективность вакцинации среди вакцинированных средством Moderna достигла 93% в период от 14 до 120 дней после второго введения дозы и немного снизилась до 92% примерно через четыре месяца с того дня.
Напомним, число случаев заражения коронавирусом в мире по состоянию на утро 18 сентября составляет 228 421 911, в том числе зафиксировано 4 692 937 летальных исходов, выздоровели от недуга 205 000 800 человек.
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Так быть не должно. Либо ты умный и не вакцинируешься, либо ты тупой и принимаешь вакцину. Третьего не дано.
(Если что, это сарказм)
Лише з цим не погоджуюся: "Потому правительства и начали прибегать пока к мягкому принуждению".
Насправді примус вже конкретно жорсткий з плюванням на закони, конституції і права.
Он в Італії аусвайс тепер для всіх працюючих.
На початку мантра була: "вакцинки" захищають від зараження. Потім дуже швидко виявилося, що це - брехня (хоча ісслєдАванія ж проводилися !!!) - мало того, що не захищає, так "привілейовані" ще й самі активно розповсюджують вірус, тому мантра змінилася на - =захищають від важких симптомів, госпіталізації та смерті=.
Але й це виявилося брехнею. Яка, правда, продовжує активно транслюватися.
А на сайтиках цих =радєтєлєй= написано наступне:
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty
1. Comirnaty is a vaccine for preventing coronavirus disease 2019 (COVID-19) in people aged 12 years and older.
This medicine is under additional monitoring, meaning that it is monitored even more intensively than other medicines.
This medicine received a https://www.ema.europa.eu/en/glossary/conditional-marketing-authorisation conditional marketing authorisation . This was granted in the interest of public health because the medicine addresses an unmet medical need and the benefit of immediate availability outweighs the risk from less comprehensive data than normally required.
https://www.ema.europa.eu/en/documents/covid-19-vaccine-safety-update/covid-19-vaccine-safety-update-comirnaty-8-september-2021_en.pdf
Planned and ongoing studies
The company that markets Comirnaty will continue to provide results from
the main clinical trial, which is ongoing for up to two years. It will also
conduct additional studies to monitor the safety and effectiveness of the
vaccine as it is used in vaccination campaigns and other clinical practice.
2. https://www.fda.gov/media/144637/download
The U.S. Food and Drug Administration (FDA) has issued an Emergency Use Authorization (EUA) to permit the emergency use of the unapproved product, MODERNA COVID-19 VACCINE, for active immunization to prevent COVID-19 in individuals 18 years of age and older.
For information on clinical trials that are testing the use of the Moderna COVID-19 Vaccine for active immunization against COVID-19, please see http://www.clinicaltrials.gov. www.clinicaltrials.gov.
USE WITH OTHER VACCINES
There is no information on the co-administration of the Moderna COVID-19 Vaccine with other vaccines.
Але - https://www.radiosvoboda.org/a/news-moderna-pfizer-kombinuvannya/31465083.html
В Україні дозволили комбінувати вакцини Moderna та Pfizer
Комбінування вакцин Moderna та Comirnaty/Pfizer-BioNTech є безпечним та ефективним, запевнили фахівці.
Можна знайти багато цікавого, якщо пошукати. І подумати.
следует читать
что число людей перестающих верить в вакцины действительно увеличивается
Ось свіжий доказ:
https://m.censor.net/ru/news/3288601/testirovatsya_na_nalichie_antitel_posle_vaktsinatsii_ne_nujno_eto_isklyuchitelno_marketingovye_lovushki
1. - если вы вакцинированы, вы защищены от течения болезни средней или тяжелой степени, и вы не попадете в реанимацию", - объяснил глава Минздрава.
А дана статейка, власне, спростовує твердження персонажа.
+ https://www.modernatx.com/modernas-work-potential-vaccine-against-covid-19
The Moderna COVID-19 Vaccine may not protect all vaccine recipients.
2. По словам Ляшко, вакцинироваться надо и беременным женщинам, а риск вакцинации по сравнению с риском после коронавируса - мизерный.
Ось що написано на сайтику модерни:
https://www.modernatx.com/modernas-work-potential-vaccine-against-covid-19
IMPORTANT SAFETY INFORMATION
Available data on Moderna COVID-19 Vaccine administered to pregnant women are insufficient to inform vaccine-associated risks in pregnancy. Data are not available to assess the effects of Moderna COVID-19 Vaccine on the breastfed infant or on milk production/excretion.
Але це називається "турботою" про людей і їхнє здоров'я.
Нещодавно цей же персонаж так само збрехав про два препарати, які привезли зі Штатів: вони не є затвердженими для лікування ковіду і так, експериментальні.
Я доволен. Редко получается вот запросто побеседовать с умными людьми.
Всем здоровья и не хворать!
Тут неплохо и подумать ,а нужно ли вакцинироваться в таком случае
Типовий лівацький дурачок, який все життя рахує гроші в чужих кишенях.
Є бізнес чесний - виробництво продукту дійсно потрібного споживачу. А є бізнес, коли продукт навязаний чи то штучним створенням попиту через моду чи залякуванням (класичне: купи кирпич серед ночі). От в даному випадку вся ця шумиха з вакцинацію від ковіду - це якраз і є "купи кирпич".
Вот так у нас всех "принуждают" вакцинироваться . За то "плачь Ярославны" от антиваксеров слышен со всех щелей.
Кстати, там и пачпорт свой предъявишь.
Наскільки це вигідно для лікарів і потрібно для МОЗ говорити довго, але факт, що у вакцинації є багато плюсів саме для державної медицини.
Сам отримав дві дози модерни і не жалкую.