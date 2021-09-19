В Польше нужно открыть больше школ с украинским языком обучения, а также расширить украинское телевещание, - посол Дещица

Для граждан Украины в Польше нужно увеличить число школ с обучением на украинском языке, а также украинское телевещание.

Об этом в эфире телеканала "Дом" сообщил посол Украины в Республике Польша Андрей Дещица, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что ощущение комфорта и уверенности украинцев в Польше зависит в первую очередь от уровня легальности их пребывания в стране.

"Кто находится в стране легально, чувствуют себя уверенно — потому что если что-то случилось, можно обратиться в полицию, в консульство", - сказал Дещица.

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Это также влияет и на медицинское обслуживание, что особенно важно в период пандемии коронавируса.

"Здесь практически все могли получить медицинскую помощь, если кто-то заболел. Конечно, если у граждан Украины есть медстраховка - это решает многие вопросы, к тому же лечение обходится дешевле. Но даже сейчас украинцы, которые пребывают в Польше, они вакцинированы, или планируют вакцинироваться. Потому что предприятия организовывают вакцинацию всех работающих. И в этом случае не делят на поляк, украинец, белорус… Также наши граждане могут сделать прививку от COVID-19 через семейного врача, к которому они здесь относятся", - пояснил посол.

Основной проблемой для семей мигрантов из Украины Дещица назвал нехватку школ с обучением на украинском языке.

"Их очень мало. Да, наши граждане могут отправить своих детей в польские школы. Но если хотят, чтобы они учили украинский язык или культуру, таких школ очень мало, нужно их увеличивать. То же самое с телевидением - всего, кажется, одна программа в неделю [на украинском языке], это очень мало. В Польше образовалась уже новая волна эмиграции, они выпускают свою украинскую газету. Но, мне кажется, этого маловато для того количества украинцев, которое здесь пребывает", - считает посол.

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Напомним, в Польше легально работают почти 400 тыс. граждан Украины и обучаются более 50 тыс. студентов. При этом, по данным Госстата Польши, в стране проживает 1,3 млн украинцев.