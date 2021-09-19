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В Польше нужно открыть больше школ с украинским языком обучения, а также расширить украинское телевещание, - посол Дещица

В Польше нужно открыть больше школ с украинским языком обучения, а также расширить украинское телевещание, - посол Дещица

Для граждан Украины в Польше нужно увеличить число школ с обучением на украинском языке, а также украинское телевещание.

Об этом в эфире телеканала "Дом" сообщил посол Украины в Республике Польша Андрей Дещица, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что ощущение комфорта и уверенности украинцев в Польше зависит в первую очередь от уровня легальности их пребывания в стране.

"Кто находится в стране легально, чувствуют себя уверенно — потому что если что-то случилось, можно обратиться в полицию, в консульство", - сказал Дещица.

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Это также влияет и на медицинское обслуживание, что особенно важно в период пандемии коронавируса.

"Здесь практически все могли получить медицинскую помощь, если кто-то заболел. Конечно, если у граждан Украины есть медстраховка - это решает многие вопросы, к тому же лечение обходится дешевле. Но даже сейчас украинцы, которые пребывают в Польше, они вакцинированы, или планируют вакцинироваться. Потому что предприятия организовывают вакцинацию всех работающих. И в этом случае не делят на поляк, украинец, белорус… Также наши граждане могут сделать прививку от COVID-19 через семейного врача, к которому они здесь относятся", - пояснил посол.

Основной проблемой для семей мигрантов из Украины Дещица назвал нехватку школ с обучением на украинском языке.

"Их очень мало. Да, наши граждане могут отправить своих детей в польские школы. Но если хотят, чтобы они учили украинский язык или культуру, таких школ очень мало, нужно их увеличивать. То же самое с телевидением - всего, кажется, одна программа в неделю [на украинском языке], это очень мало. В Польше образовалась уже новая волна эмиграции, они выпускают свою украинскую газету. Но, мне кажется, этого маловато для того количества украинцев, которое здесь пребывает", - считает посол.

Также читайте: На украинско-польской границе откроют 3-4 новых пункта пропуска, - посол Дещица

Напомним, в Польше легально работают почти 400 тыс. граждан Украины и обучаются более 50 тыс. студентов. При этом, по данным Госстата Польши, в стране проживает 1,3 млн украинцев.

Автор: 

мигранты (979) Польша (8398) Дещица Андрей (215)


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Топ комментарии
+13
Дурня. Якщо ти їдеш в іншу країну, приймай її звичаї, порядки і мову. Це буде чесно як для українців в Польші, так і для іноземців (наприклад росіян) в Україні. На місці поляків я б послав Дещицю, а то хто зна чого потім від понаєхавших чекати.
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19.09.2021 00:34
+11
Писал какой нибудь малорос, правильно: "Ще не вмерла України ні слава, ні воля".
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19.09.2021 00:42
+11
Я считаю, что требовать понаехам в другой стране свои школы и все остальное, когда это все есть в Украине - верх наглости на примере русских. Только те, кто не имеют своего государства, где могли бы реализовывать свою идентичность из за поглощения их народа - могут что-то требовать.

А понаехи - чемодан-вокзал-додому.
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19.09.2021 00:46
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1.Ти, пропонуєш вирішення лише на рівні мікрокосмосу (1 людини), але не пропонуєш на рівні макрокосмосу( суспільства). Все рівно хтось має "заносити дупи" чи в Україні чи в Польщі, а навіть якщо один працівник набуде затребуваної професії то його стару роботу всерівно хтось має робити. Твій підхід - брати на себе відповідальніість та ставати "творцем своєї власної долі", лише перекладає нікчемну роботу на інші плечі.

2.Ти, й надалі ігноруєш генетику та епігенетику, як інтелектуальний та морально-діловий бар'єр, для здобуття затребуваної та високоприбуткової професії. Я не згідний з тим, що треба лише захотіти й постаратись і можна стати: програмістом, лікарем, TIG-зварщиком чи сантехніком...

3. Для чого вибирати довгий шлях і здобувати спеціальність, коли можна вибрати короткий і заробити гроші тут і зараз? Адже в кінцевому рахунку важливі лише $, а не як ти їх заробляєш.

4. Ти ігноруєш, попит та пропозицію на робочу силу, збільшення кількості спеціалістів на ринку праці призведе до зменшення їх заробітків, та й в конкуренції за робоче місце все одну будуть ті хто програє.

Надіюсь, ти зрозумієш, як можна не заробляти в Україні цих 2-3к злотих і спустишся з небес на землю та зрозумієш що кожному своє.
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19.09.2021 20:36 Ответить
В Україні діє п'ять шкіл із польською мовою навчання. Чотири з них знаходяться на Львівщині, дві у Львові (№10 та №24), та ще - в Мостиськах і в селі Стрілецьке Мостиського району. Ще одна школа є в місті Городку Хмельницької області.
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19.09.2021 08:23 Ответить
Зачем? Чтобы зеленорылые потом там Зенуковощей выбирали?
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19.09.2021 08:46 Ответить
Нельзя призывать к тому, что запрещает в своей стране!
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19.09.2021 11:14 Ответить
Украина когда с 2014 по 2021 напала на Польшу? казламордій ти труп...
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19.09.2021 23:36 Ответить
В Украине много школ для русских так открыли?
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19.09.2021 15:56 Ответить
Телепню, за часів срср в Україні було більше расєйських шкіл як українських, тому нових расєйських шкіл не треба буде відкривати ще як мінімум 500 років...)))
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19.09.2021 16:22 Ответить
В рассейе много школ для Украинцев так открыли?
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19.09.2021 23:34 Ответить
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