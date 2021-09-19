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Делегацию Украины для работы в Генассамблее ООН возглавит глава МИД Кулеба, - распоряжение Зеленского

Делегацию Украины для работы в Генассамблее ООН возглавит глава МИД Кулеба, - распоряжение Зеленского

Президент Владимир Зеленский подписал распоряжение о создании делегации для участия в работе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на документ, опубликованный на сайте ОП.

Согласно распоряжению, возглавит делегацию министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Его заместителем станет постпред Украины при ООН Сергей Кислица.

Также в состав делегации вошли: первый замглавы МИД Эмине Джапарова, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко, замглавы ОП Андрей Сибига, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, завотделом многостороннего сотрудничества Директората по вопросам внешней политики и стратегического партнерства ОП Кристина Гаевишин, постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич, замдиректора - начальник отдела Департамента международных организаций МИД Дина Мартина и замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по вопросам европейской интеграции Игорь Яременко. Четверо последних указаны как "заместитель члена делегации".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генассамблея ООН включила в повестку дня вопрос оккупированных территорий Украины, - МИД

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 20 сентября, отправится в США, где примет участие Генассамблее ООН. Программой предусмотрены его встречи в том числе и с генеральным секретарем ООН, а также с главами государств и представителями других международных организаций.

Автор: 

Зеленский Владимир (20224) ООН (4157) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+9
Очухалось, зелене , проспалось после визита к Байдену?

14 сентября открылась 76 сессия Генассамблеи ООН.

лошара 18 сентября изволил распорядиться о создании украинской делегации))) Хорошо, что не 30го сентября. тормоз...
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19.09.2021 01:35
+8
""Так ніколи і не перерізавши пуповину від Радянського Союзу, РФпродовжує залишатися генетичною копією своєї диявольської імперії-матері. Встановивши табличку з власною назвою в залі Ради Безпеки ООН всупереч Статуту ООН, зідно зі статею 23 якого (і ви можете це легко перевірити) Радянський Союз, а не Російська Федерація, РФ є постійним членом Ради Безпеки", - зауважив Кислиця."
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19.09.2021 01:24
+5
а як же верховний завгосп ?
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19.09.2021 01:00
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Правила форума Совет форумчан
а як же верховний завгосп ?
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19.09.2021 01:00 Ответить
Лена ж не летить , ревнувати ні до кого!
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19.09.2021 01:33 Ответить
Візи не дали, заявили що брехунам там нічого робити.
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19.09.2021 07:03 Ответить
""Так ніколи і не перерізавши пуповину від Радянського Союзу, РФпродовжує залишатися генетичною копією своєї диявольської імперії-матері. Встановивши табличку з власною назвою в залі Ради Безпеки ООН всупереч Статуту ООН, зідно зі статею 23 якого (і ви можете це легко перевірити) Радянський Союз, а не Російська Федерація, РФ є постійним членом Ради Безпеки", - зауважив Кислиця."
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19.09.2021 01:24 Ответить
"Фактически, внешне так оно и было: послы СССР в иностранных государствах стали послами России (другие республики в посольства не пустили), все советские конвенции и международные договоры продолжили действовать для России, фактически даже бывших советских граждан за рубежом СССР паспортизировали паспортами Российской Федерации (что привело к последующему выборочному пересмотру решений, так как законом России о гражданстве это предусмотрено не было). Представитель СССР при ООН с 1990 года Юлий Воронцов с 24 декабря 1991 года "явочным порядком" стал представителем России и пробыл на своём посту до 1994 года (операция "по смене таблички", как он потом скажет в одном из интервью). Вместе с тем, даже "смене таблички" предшествовало принятие Решения Совета глав государств СНГ от 21.12.1991 о членстве государств Содружества в ООН и других международных организациях, в соответствии с которым Государства Содружества "поддерживают Россию в том, чтобы она продолжила членство СССР в ООН, включая постоянное членство в Совете Безопасности, и других международных организациях", а "Республика Беларусь, РСФСР, Украина окажут другим государствам Содружества поддержку в решении вопросов их полноправного членства в ООН и других международных организациях.""
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19.09.2021 01:34 Ответить
Когда развалился ссср , раша забрала и школы для детей послов при посольствах . И дипломатам бывших республик приходилось в эти школы отправлять учиться своих детей, т к детей привозили в разные страны БЕЗ знания английского или местного языка. Таким образом раша до сих пор сохраняет влияние на дипломатов из пост совковых стран.

украинским дипломатам запрещено учить детей в этих кацапских школах. Но некоторые украинские бизнесмены продолжают обучать там детей от безвыходности , т к дети не знают ,кроме русского никаких языков.
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19.09.2021 08:51 Ответить
Очухалось, зелене , проспалось после визита к Байдену?

14 сентября открылась 76 сессия Генассамблеи ООН.

лошара 18 сентября изволил распорядиться о создании украинской делегации))) Хорошо, что не 30го сентября. тормоз...
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19.09.2021 01:35 Ответить
Зеля как и его кумир бункерфюрер решил опаздывать на международные встречи.
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19.09.2021 08:15 Ответить
Не надо путать мягкое с зебилами73%
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19.09.2021 09:44 Ответить
"Грають на боці Путіна? YouTube, Google і Telegram блокують роботу Розумного голосування Навального на тлі виборів у Держдуму РФ"
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19.09.2021 01:44 Ответить
Вибачте, але ні. Тупо бабло. На росії бидла неміряно, і такі відомі компанії, які у цивілізованих країнах мають свою політику, принципи, в рашці гребут таке бабло як ніде більше у світі. Зиск з роботи там, переважаэ все інше.
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19.09.2021 01:58 Ответить
сто відсотків. Один шустряк повідомляв як Чубайс,Гайдар, Кох "розбирались" із зовнішнім балансом СРСР. Тупо пропонували за відкат "пробачити" борги. Так простили багатомільонний борг Чехії за хабар, Тоді Чубайс і представляв "Сімью" у всіх переговорах. На цих "прощеннях" і сформувалась активна політика Кремля. А іншими республіками СРСР була концепція Ільфа та Петрова - Пилите Шура гири, пилите, они золотие

кислиця таки справжній предстатвник України в ООН, впевненість в собі, гордість за Україну, не п ересічна освіта. Навіть на думку не приходила форма заміни СРСР на рейх. в 1991 році рейх тільки майно ділив. Визнавав себе правонаступником тільки майна. Наші манкурти тоді погодились.

А от щоб рейх ввели в раду безпеки ООН такого не було, тому і Небензя там веде себе зверхньо. Типу як один з його замів кричав на посла бритів -в глаза мне смотри, в глаза.

А наш кренделдь не голова делегації, летять різними літаками. чи що ? а завгоспу ООН не потрібна, ранг не той, Путін не їде, Платонович теж, сильні світу віджпочивають то і завгосп відпочине.
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19.09.2021 05:50 Ответить
О, мало не забув: коньяк, шампанське. Французи спочатку стали в позу а потім нагнулися у позицію. Гадаю вся Европа споживаэ на порядок а може і на десять менше алкоголю ніж бухалово в расее. Бабло завжди перемагае зло. Алкоголь це зло.
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19.09.2021 02:05 Ответить
Время для выступления проедствителя Украины на Генассамблее 22 сентября...
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19.09.2021 04:48 Ответить
Хоч не "найвеличніший" виступатиме, бо якось стрьомно?
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19.09.2021 07:06 Ответить
Розважатиме публіку грою на піаніні десь у фойє на перервах.
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19.09.2021 07:56 Ответить
так оно таки не едет на ассамблею?
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19.09.2021 08:22 Ответить
Меньше позора от Зеуродца хрипатого карлика
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19.09.2021 08:49 Ответить
Какаяразніца? Максимум, що дозволить дерьмак кулебі, це озвучувати його тези.
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19.09.2021 10:50 Ответить
А ЗРЯ! Дещицу нужно было отправить /и только с одной короткой фразой из двух слов и знаком "тире"между ними/!
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19.09.2021 10:52 Ответить
Що обісрався зЄлєпукін??????? тОбі і насправді там не ма що робити, позорити Україну черговий раз!!!! Двох слів без паперу не можеш зв"язати, а що як хтось питання якісь задасть?????? той кулеба хоч язик підвішаний , але все одно підлабузник, " мені президент телефонує"!!!!!!!!
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19.09.2021 12:13 Ответить
дЄрмак , що пролітає 😆?, айайяй 🤣
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19.09.2021 13:33 Ответить
 
 