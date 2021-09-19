Делегацию Украины для работы в Генассамблее ООН возглавит глава МИД Кулеба, - распоряжение Зеленского
Президент Владимир Зеленский подписал распоряжение о создании делегации для участия в работе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на документ, опубликованный на сайте ОП.
Согласно распоряжению, возглавит делегацию министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Его заместителем станет постпред Украины при ООН Сергей Кислица.
Также в состав делегации вошли: первый замглавы МИД Эмине Джапарова, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко, замглавы ОП Андрей Сибига, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, завотделом многостороннего сотрудничества Директората по вопросам внешней политики и стратегического партнерства ОП Кристина Гаевишин, постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич, замдиректора - начальник отдела Департамента международных организаций МИД Дина Мартина и замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по вопросам европейской интеграции Игорь Яременко. Четверо последних указаны как "заместитель члена делегации".
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 20 сентября, отправится в США, где примет участие Генассамблее ООН. Программой предусмотрены его встречи в том числе и с генеральным секретарем ООН, а также с главами государств и представителями других международных организаций.
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украинским дипломатам запрещено учить детей в этих кацапских школах. Но некоторые украинские бизнесмены продолжают обучать там детей от безвыходности , т к дети не знают ,кроме русского никаких языков.
14 сентября открылась 76 сессия Генассамблеи ООН.
лошара 18 сентября изволил распорядиться о создании украинской делегации))) Хорошо, что не 30го сентября. тормоз...
кислиця таки справжній предстатвник України в ООН, впевненість в собі, гордість за Україну, не п ересічна освіта. Навіть на думку не приходила форма заміни СРСР на рейх. в 1991 році рейх тільки майно ділив. Визнавав себе правонаступником тільки майна. Наші манкурти тоді погодились.
А от щоб рейх ввели в раду безпеки ООН такого не було, тому і Небензя там веде себе зверхньо. Типу як один з його замів кричав на посла бритів -в глаза мне смотри, в глаза.
А наш кренделдь не голова делегації, летять різними літаками. чи що ? а завгоспу ООН не потрібна, ранг не той, Путін не їде, Платонович теж, сильні світу віджпочивають то і завгосп відпочине.