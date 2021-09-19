Делегацию Украины для работы в Генассамблее ООН возглавит глава МИД Кулеба, - распоряжение Зеленского

Президент Владимир Зеленский подписал распоряжение о создании делегации для участия в работе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на документ, опубликованный на сайте ОП.

Согласно распоряжению, возглавит делегацию министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Его заместителем станет постпред Украины при ООН Сергей Кислица.

Также в состав делегации вошли: первый замглавы МИД Эмине Джапарова, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко, замглавы ОП Андрей Сибига, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, завотделом многостороннего сотрудничества Директората по вопросам внешней политики и стратегического партнерства ОП Кристина Гаевишин, постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич, замдиректора - начальник отдела Департамента международных организаций МИД Дина Мартина и замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по вопросам европейской интеграции Игорь Яременко. Четверо последних указаны как "заместитель члена делегации".

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 20 сентября, отправится в США, где примет участие Генассамблее ООН. Программой предусмотрены его встречи в том числе и с генеральным секретарем ООН, а также с главами государств и представителями других международных организаций.