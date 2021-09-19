Отказ России продлить мандат миссии ОБСЕ вызывает сомнение в ее намерениях выполнять минские соглашения, - представитель Госдепа США Прайс

Соединенные Штаты "глубоко сожалеют" в связи с решением России заблокировать мандат наблюдательной миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк".

Об этом говорится в заявлении представителя Госдепартамента США Неда Прайса, сообщает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что миссия ОБСЕ с июля 2014 года "играет важную роль в прозрачности относительно передвижения людей и поставок между Российской Федерацией и регионами восточной Украины, которые контролируют управляемые Россией силы".

"Ее работа в основном связана с обязательствами, которые Россия взяла на себя при подписании Минского протокола в сентябре 2014 года, который "обеспечивает постоянный мониторинг на украинско-российской государственной границе и проверку со стороны ОБСЕ". Возражение России против продолжения мандата миссии пограничных наблюдателей вызывает глубокую озабоченность по поводу ее намерений выполнять свои международные обязательства и конструктивно взаимодействовать с Украиной", - говорится в заявлении.

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Прайс подчеркнул, что США призывают Россию разрешить продление мандата миссии ОБСЕ, прекратить длительную агрессию против Украины и способствовать мирному урегулированию конфликта.

Напомним, в конце сентября истекает действующий мандат миссии наблюдателей ОБСЕ, и Российская Федерация заявила, что не будет продлевать разрешение на ее пребывание на украинско-российской границе в пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк".

Это решение осудили в МИД Украины и Европейском союзе.