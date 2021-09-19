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Новости Агрессия России против Украины
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Отказ России продлить мандат миссии ОБСЕ вызывает сомнение в ее намерениях выполнять минские соглашения, - представитель Госдепа США Прайс

Отказ России продлить мандат миссии ОБСЕ вызывает сомнение в ее намерениях выполнять минские соглашения, - представитель Госдепа США Прайс

Соединенные Штаты "глубоко сожалеют" в связи с решением России заблокировать мандат наблюдательной миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк".

Об этом говорится в заявлении представителя Госдепартамента США Неда Прайса, сообщает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что миссия ОБСЕ с июля 2014 года "играет важную роль в прозрачности относительно передвижения людей и поставок между Российской Федерацией и регионами восточной Украины, которые контролируют управляемые Россией силы".

"Ее работа в основном связана с обязательствами, которые Россия взяла на себя при подписании Минского протокола в сентябре 2014 года, который "обеспечивает постоянный мониторинг на украинско-российской государственной границе и проверку со стороны ОБСЕ". Возражение России против продолжения мандата миссии пограничных наблюдателей вызывает глубокую озабоченность по поводу ее намерений выполнять свои международные обязательства и конструктивно взаимодействовать с Украиной", - говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отказ России от продления мандата ОБСЕ на границе может привести к эскалации на Донбассе, - МИД

Прайс подчеркнул, что США призывают Россию разрешить продление мандата миссии ОБСЕ, прекратить длительную агрессию против Украины и способствовать мирному урегулированию конфликта.

Напомним, в конце сентября истекает действующий мандат миссии наблюдателей ОБСЕ, и Российская Федерация заявила, что не будет продлевать разрешение на ее пребывание на украинско-российской границе в пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк".

Это решение осудили в МИД Украины и Европейском союзе.

Автор: 

миссия (141) ОБСЕ (4871) россия (95361) США (26401) минские соглашения (3229)


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Топ комментарии
+5
Це повний сюр- якісь спостерігачі на ворожій території під час війни. Світ сказився.
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19.09.2021 06:51
+3
озарение на уровне Нобелевской премии...
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19.09.2021 06:53
+2
Было бы неплохо спросить у представителя Госдепа, что с 2014 года было выполнено Масквабадом из минских соглашений ?
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19.09.2021 02:37
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Было бы неплохо спросить у представителя Госдепа, что с 2014 года было выполнено Масквабадом из минских соглашений ?
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19.09.2021 02:37 Ответить
при чем выполнение минских соглашений? кацапы просто планируют обострять ситуацию или продолжать вторжение!
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19.09.2021 06:35 Ответить
Це повний сюр- якісь спостерігачі на ворожій території під час війни. Світ сказився.
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19.09.2021 06:51 Ответить
озарение на уровне Нобелевской премии...
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19.09.2021 06:53 Ответить
Господи! Чи сліпі чи дурні! Вже 7 років Росія ті домовленності не виконує і не буде хоч енний раз "глибоко стурбовувайтеся".
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19.09.2021 07:13 Ответить
мета ху@лостана щодня хочаб відблискувати на міжнародній арені, за б/я ціну. Бо інакше оркі зрозуміють свою нікчемність та непотрібність.
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19.09.2021 08:21 Ответить
США.... а не пора ли выводы делать????? и "соплежуйство" будете еще и каденцию байдена продолжать?
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19.09.2021 12:05 Ответить
 
 