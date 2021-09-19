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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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На выборы в РФ поехало не так много жителей ОРДЛО, как планировалось, - представитель Украины в ТКГ Иванова

На выборы в РФ поехало не так много жителей ОРДЛО, как планировалось, - представитель Украины в ТКГ Иванова

Часть жителей оккупированных районов Донбасса принудительно вывозили в Россию голосовать на выборах в Госдуму РФ. Голосовать из ОРДЛО поехали не так много людей, как планировалось.

Об этом заявила в эфире телеканала "Украина 24" участница украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Татьяна Иванова, передает Цензор.НЕТ.

"У меня есть частичная информация из того, что я знаю, - часть людей была вывезена в Ростовскую область принудительно. В основном это были сотрудники бюджетных сфер, на работе организовывали поездки. Кроме бюджетников - те, кто зависит от власти, это бизнес, потому что могут устроить дополнительные проверки, запреты, если не прислушаешься к оккупационной власти и не поедешь голосовать", - отметила участница ТКГ.

По ее информации, из ОРДЛО на голосование в Россию "вывезли не так много людей, как планировали, количество автобусов было меньше".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителей оккупированной Луганщины привезли на выборы в РФ: "Сказали, что после выдачи паспорта нужно будет ехать на избирательный участок"

"Планировалось больше 300 автобусов, большое количество должно было ехать на электричках. Знаю также, что много людей отказались ехать голосовать по разным причинам, вплоть до того, что вынужденно уходили на больничный, куда-то выезжали", - сообщила Иванова.

Напомним, выборы в Госдуму России проходят с 17 до 19 сентября.

Автор: 

выборы (24722) Госдума (1260) россия (95361) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+10
Шахтеров в Якутию, лепил в Магадан, пенсионеров на Соловки, комбайнеров в окопы. Голосуйте, придурки, за путлера... За бандюковича вы уже отголосили

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19.09.2021 07:28
+8
Коли російський шовініст каже "русофобские вещи" - це не привід нам радіть чи його хвалить! Гіркін , після того, як потрапив на Донбас, вимагав широкомасштабного наступу російських військ в Україні, а після того, як його, "за излишнюю ретивость", звідти прибрали , став дорікать Путіну і його оточенню за "мягкотелось в отношении хахлов"!
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19.09.2021 06:34
+6
Тренди осені 2021 року. Принти на одежі)



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19.09.2021 07:19
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Каменских разыгрывает автомобиль за подписку на аккаунты Чечни https://petrimazepa.com/****************************************************************
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19.09.2021 02:05 Ответить
Каменских конечно еще та "звезда", но и по ссылке как-то неубедительно.

На скрине эти аккаунты подчеркнуты. Рамзан Висмурадов, скорее всего, является родственником https://www.bbc.com/russian/features-44576739 Абузайда Висмурадова - одноклассника и друга детства Рамзана Кадырова.

Там скорее всего этих Висмурадовых как у нас Петренко.

Сомневаюсь, что у Каменских мозгов хватило проанализировать аккаунты перед тем как предлагать подписаться на них. Выставила скопом все как есть.
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19.09.2021 02:29 Ответить
Есть такойц донецкий журналист и блогер Денис Казанский,который Донбасс знает больше чем кто либо из вас,включая даже Виталия Портникова,который знает все....,Денис выложил видео интервью из РАБссиянского ящика,где полковник ФСБ печально известный Гиркин-Стрелков каже....руссофобские вещи... позорные для всей РАБссии....
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19.09.2021 04:21 Ответить
Коли російський шовініст каже "русофобские вещи" - це не привід нам радіть чи його хвалить! Гіркін , після того, як потрапив на Донбас, вимагав широкомасштабного наступу російських військ в Україні, а після того, як його, "за излишнюю ретивость", звідти прибрали , став дорікать Путіну і його оточенню за "мягкотелось в отношении хахлов"!
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19.09.2021 06:34 Ответить
Дивно, що його й досі не "обНОВИЛи".
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19.09.2021 10:09 Ответить
Казали мені люди що трохи його знають що він з "ідеалістів" - мрійників про "Великую Рассєю" А коли Росія влізла на Донбас "обома ногами" , то повторилася історія Другої чеченської війни - "генералітет" почав масово красти, списуючи витрати на "бойові дії" Гіркін став висловлювать невдоволення (може з ним погано "ділилися" , а може "за державу обидно" стало) Коротше кажучи - він там став "заважать" А не "потрапив зненацька під автомобіль" бо , мабуть, десь тримає на Заході "компру" на тих, хто приймає рішення про "наїзд автомобілів на пішохода"
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19.09.2021 10:19 Ответить
Якби дали грошей- вони б пішки голосувати пішли, бо менталітет такий.
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19.09.2021 06:55 Ответить
А що, кацапський аусвайс вже не гроші?? це ж перепуска до кращого життя, у Сибіру
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19.09.2021 07:34 Ответить
Ну да. Ты же другого сказать ничего и не подумаешь. Ты же оттуда. Не так много блин. А другие говорят и пишут, что много. Очень много. Сидела бы тихо и не бесила нас. И так кормим этих ушлепков.
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19.09.2021 06:55 Ответить
Много или не много...В любом случае это субъективная информация. Откуда кому знать точное количество поголовья,лазящего туда-сюда в той клоаке?
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19.09.2021 07:00 Ответить
ЦВК в Москві його підрахує.
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19.09.2021 07:20 Ответить
Элка Панфилова се расскажет и покажет
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19.09.2021 07:31 Ответить
Тренди осені 2021 року. Принти на одежі)



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19.09.2021 07:19 Ответить
Шахтеров в Якутию, лепил в Магадан, пенсионеров на Соловки, комбайнеров в окопы. Голосуйте, придурки, за путлера... За бандюковича вы уже отголосили

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19.09.2021 07:28 Ответить
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19.09.2021 07:39 Ответить
Судя по видосикам там были толпы народа, притом часть сначала получала паспорт а только потом шли голосовать.
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19.09.2021 08:06 Ответить
"Выборы,выборы- кандидаты п#идоры (с). Ну якось так...
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19.09.2021 08:33 Ответить
💯
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19.09.2021 09:13 Ответить
Ти ще кацапськи вибори признай ...
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19.09.2021 09:15 Ответить
А Зєля із своїм розмальованим Нікіфоровим так старались, вмовляли голосувати за депутанів в Держдуру...
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19.09.2021 10:29 Ответить
манкурти з бамбасу

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19.09.2021 12:49 Ответить
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19.09.2021 12:49 Ответить
ЦЕНА ПРЕДАТЕЛЬСТВА

для голосовавших из ордло это бутылка воды,печенье, яблоко, сникерс, влажные салфетки и тряпочка паРаши. все самое завалящее и дешевое...

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19.09.2021 12:50 Ответить
Как же меня БЕСИТ!!!!

То, что чиновники, назначенные защищать НАРОД Украины от ВРАГА (эксплуататоров, бандитов, олигархов, ...) на самом деле защищают ВРАГОВ (эксплуататоров, бандитов, олигархов, ...) от НАРОДА Украины.

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19.09.2021 14:25 Ответить
Давайте говорить правду, а не то,что нам хочется! На самом деле большинство лугандонов поехало на выборы в РФ абсолютно добровольно, я бы сказал бы даже с радостью. Вот из этого факта и надо исходить, а не из придуманного.
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20.09.2021 18:25 Ответить
 
 