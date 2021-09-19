На выборы в РФ поехало не так много жителей ОРДЛО, как планировалось, - представитель Украины в ТКГ Иванова
Часть жителей оккупированных районов Донбасса принудительно вывозили в Россию голосовать на выборах в Госдуму РФ. Голосовать из ОРДЛО поехали не так много людей, как планировалось.
Об этом заявила в эфире телеканала "Украина 24" участница украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Татьяна Иванова, передает Цензор.НЕТ.
"У меня есть частичная информация из того, что я знаю, - часть людей была вывезена в Ростовскую область принудительно. В основном это были сотрудники бюджетных сфер, на работе организовывали поездки. Кроме бюджетников - те, кто зависит от власти, это бизнес, потому что могут устроить дополнительные проверки, запреты, если не прислушаешься к оккупационной власти и не поедешь голосовать", - отметила участница ТКГ.
По ее информации, из ОРДЛО на голосование в Россию "вывезли не так много людей, как планировали, количество автобусов было меньше".
"Планировалось больше 300 автобусов, большое количество должно было ехать на электричках. Знаю также, что много людей отказались ехать голосовать по разным причинам, вплоть до того, что вынужденно уходили на больничный, куда-то выезжали", - сообщила Иванова.
Напомним, выборы в Госдуму России проходят с 17 до 19 сентября.
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На скрине эти аккаунты подчеркнуты. Рамзан Висмурадов, скорее всего, является родственником https://www.bbc.com/russian/features-44576739 Абузайда Висмурадова - одноклассника и друга детства Рамзана Кадырова.
Там скорее всего этих Висмурадовых как у нас Петренко.
Сомневаюсь, что у Каменских мозгов хватило проанализировать аккаунты перед тем как предлагать подписаться на них. Выставила скопом все как есть.
для голосовавших из ордло это бутылка воды,печенье, яблоко, сникерс, влажные салфетки и тряпочка паРаши. все самое завалящее и дешевое...
То, что чиновники, назначенные защищать НАРОД Украины от ВРАГА (эксплуататоров, бандитов, олигархов, ...) на самом деле защищают ВРАГОВ (эксплуататоров, бандитов, олигархов, ...) от НАРОДА Украины.