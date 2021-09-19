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Новости Агрессия России против Украины
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За минувшие сутки 6 обстрелов. Российские наемники применили 120-мм минометы и 122-мм артиллерию вблизи Новоселовки Второй, - ООС

За минувшие сутки 6 обстрелов. Российские наемники применили 120-мм минометы и 122-мм артиллерию вблизи Новоселовки Второй, - ООС

За минувшие сутки, 18 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 6 нарушений режима прекращения огня.

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Подчеркивается, что вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая противник применил запрещенные минскими договоренностями минометы 120 калибра и артиллерию калибра 122 мм. В направлении Нью-Йорка (поселок в Донецкой области, ранее Новгородское. - Ред.) российские наемники совершили обстрелы позиций украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов.

"У Широкино враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В сторону Пивденного и Катериновки оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем", - подчеркивают в штабе.

Кроме этого, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

По данным штаба, на обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь, применив разрешенное минскими договоренностями оружие.

Читайте также: С начала суток 18 сентября зафиксировано одно нарушение перемирия - враг запустил беспилотник, - пресс-центр штаба ООС

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Также отмечается, что по состоянию на 7:00 19 сентября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Российские оккупанты обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия Майорск.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - резюмировали в штабе ООС.

Автор: 

обстрел (26891) Донбасс (26955) наемники рф (2070) операция Объединенных сил (6766)


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Ністрілять, атопутіннапдьоть.
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19.09.2021 08:09 Ответить
Призываю не политизировать войну! Война есть война и мы должны сами по примеру СССР в годы ВОВ строить заводы и производить снаряды и бомбы. Мы делаем грех, что мы не наносим адекватные ответные удары по боевикам Новороссии и ждём международную поддержку годами смотря на море. Все на фронт! Война должна быть войной! ВОЙНА НЕ ИГРА!
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20.09.2021 00:00 Ответить
як би спитати у головноЯКБИкомандуючого, який донедавна пишався пєрємірним пєрємірієм і особисто вів підрахунок днів цього "щастя"... так скільки днів (чи годин) з того ефемерного дійства насправді була тиша, повна тиша? (доба? дві-три???) і ще....***** таки ***** - чи ще поки око заглядальне...
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19.09.2021 09:10 Ответить
dnr - ovsi i lnr - ovsi u vas ese est vremya odumatsya dalse budet pozdno. skoro nastiqnet vas tot je ucast. posmotrite naslajdaytes

https://www.youtube.com/watch?v=t9K0fhMCTGk
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19.09.2021 20:14 Ответить
NE PONIAL?
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20.09.2021 00:01 Ответить
TIGRANA VELIKOGO ZNAAESH???ON ARMIANIN.
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20.09.2021 00:09 Ответить
Слава Украине!
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19.09.2021 23:55 Ответить
Смерть оккупантам!
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19.09.2021 23:57 Ответить
 
 