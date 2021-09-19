За минувшие сутки 6 обстрелов. Российские наемники применили 120-мм минометы и 122-мм артиллерию вблизи Новоселовки Второй, - ООС

За минувшие сутки, 18 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 6 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Подчеркивается, что вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая противник применил запрещенные минскими договоренностями минометы 120 калибра и артиллерию калибра 122 мм. В направлении Нью-Йорка (поселок в Донецкой области, ранее Новгородское. - Ред.) российские наемники совершили обстрелы позиций украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов.

"У Широкино враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В сторону Пивденного и Катериновки оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем", - подчеркивают в штабе.

Кроме этого, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

По данным штаба, на обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь, применив разрешенное минскими договоренностями оружие.

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О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Также отмечается, что по состоянию на 7:00 19 сентября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Российские оккупанты обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия Майорск.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - резюмировали в штабе ООС.