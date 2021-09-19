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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19 в Украине: 46 человек умерли, зафиксированы 3983 новых случая заражения, свыше 1,7 тыс. госпитализированы, - Минздрав

COVID-19 в Украине: 46 человек умерли, зафиксированы 3983 новых случая заражения, свыше 1,7 тыс. госпитализированы, - Минздрав

За минувшие сутки, 18 сентября 2021 года, в Украине зафиксированы 3983 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 422, медработников - 52).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Также за минувшие сутки:

◾ госпитализированы - 1767 человек;

◾ летальных случаев - 46;

◾ выздоровели - 546 человек.

Кроме этого, сообщается, что за сутки протестированы:

◾ методом ПЦР - 23176 человек,

◾ методом ИФА - 3982 человека,

◾ экспресс-тестами - 18 700 человек.

Читайте также: COVID-19 в Украине: 79 человек умерли, зафиксированы 6234 новых случаев заражения, свыше 1,7 тыс. госпитализированы, - Минздрав

По данным Минздрава, за все время пандемии в Украине:

◾ заболело - 2 348 381 человек;

◾ выздоровели - 2 230 852 человека;

◾ летальных случаев - 54 875;

◾ проведено ПЦР-тестов - 12471387.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в Харьковской (610), Одесской (319), Днепропетровской (300), Хмельницкой (291) и Львовской (246) областях", - резюмировали в Минздраве.

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Опять Харьков впереди планеты всей. Я в "восхищении".
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19.09.2021 08:24 Ответить
Задрали уже этими сводками с утра и до ночи... Ели кто-то зависимый от этой жвачки - пускай заходит на сайт минздрава и там мастурбирует свои мозги
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19.09.2021 08:26 Ответить
Странный какой то вирус...по субботам и воскресеньям он и заражает практически в два раза меньше...и помирают от него меньше...
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19.09.2021 08:54 Ответить
У суботу та неділю більшість лабораторій не працює.

З тієї ж причини, висока кількість зданих тестів та позитивних результатів у вівторок - аналізи, здані в суботу та неділю, опоацювуютбся в понеділок і потрапляють в статистику у вівторок вранці
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19.09.2021 11:27 Ответить
Этим тролякам уже много раз это объясняли и ответ они отлично знают. Работа у них такая - под дураков косить.
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19.09.2021 12:04 Ответить
Святой огонь из ЯнАрДага(Горящего мужа гора-один из 3 сокральных огней) близ Баку-ст.страны Огней- надо привести в Украину,раздать церквям.В первую очередь в АзЭрЯнскую(Младший муж горящий ) церковь в Харькове(АхырАгаБэй=Конец господина бека).также установить на некоторых площадях.Вот оно Бизантийство(БэйАзЯнАта-Бек младший горящий Отец).ОН СПАСЕТ ВСЕХ!
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19.09.2021 08:57 Ответить
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19.09.2021 09:26 Ответить
Если учесть что суббота слабый по тестам день то со вторника будет минимум 8тыс в день. А зелох даже не может идиотов в транспорте заставить носить маски - каждое третье рыло без маски
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19.09.2021 12:06 Ответить
 
 