COVID-19 в Украине: 46 человек умерли, зафиксированы 3983 новых случая заражения, свыше 1,7 тыс. госпитализированы, - Минздрав

За минувшие сутки, 18 сентября 2021 года, в Украине зафиксированы 3983 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 422, медработников - 52).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Также за минувшие сутки:

◾ госпитализированы - 1767 человек;

◾ летальных случаев - 46;

◾ выздоровели - 546 человек.

Кроме этого, сообщается, что за сутки протестированы:

◾ методом ПЦР - 23176 человек,

◾ методом ИФА - 3982 человека,

◾ экспресс-тестами - 18 700 человек.

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По данным Минздрава, за все время пандемии в Украине:

◾ заболело - 2 348 381 человек;

◾ выздоровели - 2 230 852 человека;

◾ летальных случаев - 54 875;

◾ проведено ПЦР-тестов - 12471387.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в Харьковской (610), Одесской (319), Днепропетровской (300), Хмельницкой (291) и Львовской (246) областях", - резюмировали в Минздраве.