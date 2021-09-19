COVID-19 в Украине: 46 человек умерли, зафиксированы 3983 новых случая заражения, свыше 1,7 тыс. госпитализированы, - Минздрав
За минувшие сутки, 18 сентября 2021 года, в Украине зафиксированы 3983 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 422, медработников - 52).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Также за минувшие сутки:
◾ госпитализированы - 1767 человек;
◾ летальных случаев - 46;
◾ выздоровели - 546 человек.
Кроме этого, сообщается, что за сутки протестированы:
◾ методом ПЦР - 23176 человек,
◾ методом ИФА - 3982 человека,
◾ экспресс-тестами - 18 700 человек.
По данным Минздрава, за все время пандемии в Украине:
◾ заболело - 2 348 381 человек;
◾ выздоровели - 2 230 852 человека;
◾ летальных случаев - 54 875;
◾ проведено ПЦР-тестов - 12471387.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в Харьковской (610), Одесской (319), Днепропетровской (300), Хмельницкой (291) и Львовской (246) областях", - резюмировали в Минздраве.
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З тієї ж причини, висока кількість зданих тестів та позитивних результатів у вівторок - аналізи, здані в суботу та неділю, опоацювуютбся в понеділок і потрапляють в статистику у вівторок вранці